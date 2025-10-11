Presentata alla stampa la nuova SMI Roma

ROMA -Si è svolta presso la sede del main sponsor SMI Group a Roma , la conferenza stampa che ha segnato l’inizio ufficiale della stagione sportiva della SMI Roma Volley. L’evento ha visto la partecipazione di autorità cittadine, sponsor, rappresentanti dei media e numerosi tifosi.

La squadra esordirà in casa domenica 12 ottobre alle ore 17:00, al Palazzetto dello Sport di Roma, nella prima giornata del campionato italiano di pallavolo di Serie A2 femminile.

Nel corso dell’evento sono intervenuti l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Roma, Claudio Martinelli, il CEO di SMI Group, main sponsor della Roma Volley, Cesare Pizzuto, il Presidente della Roma Volley, Pietro Mele, e il Direttore Generale, Roberto Mignemi.

La SMI Roma Volley si affaccia a questa stagione in un periodo di eccellenza per la pallavolo italiana, sia a livello di vertice che sul fronte territoriale e giovanile. L’obiettivo dichiarato del Club capitolino è la promozione in Serie A1 per tornare immediatamente nel miglior campionato del mondo.

La squadra, quasi completamente rinnovata, sarà guidata da coach Cuccarini, alla sua quarta stagione con il Club, mentre la capitana sarà Zannoni, unica confermata del roster dello scorso anno.

Il roster ha nelle cinque attaccanti, Perovic, Angelina, Mason, Pecorari e Bosso (quest’ultima fresca campionessa del mondo U21 e miglior schiacciatrice della competizione), una grande potenzialità offensiva.

Il ritorno delle due romane Guiducci e Consoli, che conquistarono da protagoniste la prima promozione in Serie A1 del Club, e l’arrivo dell’esperta centrale Guidi, ex di prestigiosi Club di Serie A1, consolidano un gruppo che grazie anche all’importante contributo dei giovani prospetti Biesso, Cantoni, Baratella e Sbano proiettano le Wolves nel lotto delle favorite alla vittoria del campionato di Serie A2.

In chiusura, la SMI Roma Volley ha annunciato che, in memoria e in onore di Simonetta Avalle, grandissima allenatrice e prima sostenitrice del progetto della squadra di Roma, il settore Parterre del Palazzetto dello Sport assumerà la denominazione “Parterre Simonetta Avalle” durante tutte le partite casalinghe delle Wolves.