Melendugno corsara anche a Casalmaggiore

VIADANA (CREMONA) - Trascinata da una straripante Daniela Bulaich, 21 punti ed MVP del match, la Narconon Melendugno espugna il campo di Viadana, imponendosi 1-3 (14-25 19-25 25-23 16-25) a Casalmaggiore, issandosi il cima al Girone A con due vittorie in altrettante partite di campionato, giocate entrambe in trasferta, proponendosi come una delle potenziali protagoniste del torneo. Partita dalle due facce. Nei primi due set Melendugno guida la gara sotto i colpi di un'ottima Bulaich che trascina le sue soprattutto nella prima frazione in cui le ospiti ingranano quarta quinta e sesta marcia chiudendo il set 25-14. La seconda frazione è ancora di marca salentina con Casalmaggiore che piano piano inizia a tirar fuori la testa sistemando le battute, autentico tallone d'Achille delle casalasche nell'inizio della partita, dall'altra parte Bulaich continua a guidare le sue supportata da Bassi e Riparbelli. In casa Volleyball Casalmaggiore però i colpi di Vazquez, Kavalenka e Costagli iniziano a farsi più pesanti e i meccanismi si fanno sempre più oliati. Le ospiti chiudono 25-19 ma i presupposti di una rinascita rosa ci sono tutti. Ed infatti inizia la rincorsa casalasca. La prestazione corale cresce e le rosa riescono a far propria la terza frazione 25-23. La quarta frazione è ben combattuta sin da subito, Casalmaggiore parte forte poi Melendugno si rifà sotto in modo insistente attorno al 6-6 portandosi in vantaggio 7-6 ma capitan Costagli rimette tutto in parità. Melendugno prova a scappare e fa 12-9, arriva il time out di coach Cuello. Si torna in campo e la diagonale di capitan Costagli è positiva, 10-12. Melendugno ci riprova e si porta sul 16-11 ma Casalmaggiore non ci sta e Nwokoye sigla il 14-18. Le ospiti però spingono e chiudono 25-16

I protagonisti-

Betsy Nwokoye (Volleyball Casalmaggiore)- « La partita di oggi è stata a due facce, siamo partite scariche, un po' timorose di osare mentre nella seconda parte è andata meglio, nel terzo set avevamo la grinta giusta per fare le cose e la voglia di riscattarci. Nel quarto è tornata la paura di osare perchè vedevamo la loro spinta ».

Carola Colombino (Narconon Volley Melendugno) « Sono estremamente contenta, soprattutto per come abbiamo reagito dopo aver perso il terzo set. C'è stato un momento in cui, dopo due parziali dominati, forse ci siamo un po' sedute, permettendo a Casalmaggiore – che ha una grande attaccante come Kavalenka – di rientrare in partita e crederci. Quegli errori in ricezione e quel calo di concentrazione ci hanno ricordato che in A2 non puoi mai abbassare la guardia. Sapevamo che dovevamo ritrovare la nostra solidità. Sono felice di aver contribuito con dei punti importanti, specialmente quello finale, che ha sigillato la vittoria. Abbiamo dimostrato un grande carattere di squadra vincendo 1-3. Questi tre punti ci tengono alto il morale e danno fiducia a tutto il gruppo.. Adesso, testa bassa e continuiamo a lavorare, perché le prossime gare saranno altrettanto impegnative ».

Il tabellino-

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 1-3 (14-25 19-25 25-23 16-25) –

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Pasquino, Costagli 12, Marku 4, Kavalenka 14, Vazquez Gomez 8, Nwokoye 8, Faraone (L), Neri 3, Ravarini 2, Nosella, Stafoggia. Non entrate: Linda, Morandi (L), Mattioli. All. Cuello.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Joly 13, Babatunde 12, Avenia 4, Bulaich Simian 20, Riparbelli 11, Bassi 11, Morandini (L), Colombino 6, Perfetto 1, Sturniolo. Non entrate: Maruotti, Roserba (L), Gianfico. All. Giunta.

ARBITRI: Marani, Galteri.

Durata set: 24', 28', 32', 24'; Tot: 108'.

MVP: Daniela Soledad Bulaich Simian (Narconon Melendugno)

Spettatori: 621