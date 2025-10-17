Si gioca la terza giornata, Casalmaggiore-Roma apre le danze

Le altre partite si giocheranno domenica con la Gruppo Formula 3 Messina a riposo. Per una combinazione del calendario, giocheranno in casa le tre formazioni a punteggio pieno: l’Itas Trentino accoglierà Marsala Volley, la CBL Costa Volpino giocherà il derby contro la Clerici Auto Concorezzo mentre la Narconon Volley Melendugno affronterà il Club Italia (ore 16.30).

Parallelamente, tutte in trasferta le tre squadre al primo posto del Girone B. La Cda Volley Talmassons FVG viaggerà in casa della Trasporti Bressan Offanengo, la Nuvolì Altafratte Padova percorrerà tutto l’Adriatico fino in Puglia per affrontare la Panbiscò Leonessa Altamura mentre la Valsabbina Millenium Brescia se la vedrà contro la Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Protagoniste di due tie-break con esiti diametralmente opposti, la Clai Imola Volley e la Futura Giovani Busto Arsizio si scontreranno l’una contro l’altra mentre il posticipo del lunedì (ore 18) metterà di fronte l’Olio Pantaleo Fasano e la Volley Modena.

GIRONE A-

Narconon Volley Melendugno - Club Italia

L'attesa è finita: dopo due trionfi esterni, le ragazze di coach Simone Giunta accendono il Palazzetto dello Sport per la terza giornata di Campionato. Domenica 19 ottobre la sfida alle future stelle della pallavolo italiana. L’emozione del grande debutto, l’abbraccio del pubblico salentino e l’adrenalina della Serie A2: c’è tutto questo nell’appuntamento di domenica 19 ottobre 2025 per la Narconon Volley Melendugno, che per la prima volta in questa stagione scende in campo tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Lecce (Fischio d’inizio ore 16:30). Dopo un esordio in Campionato incandescente, che ha visto la formazione salentina di coach Simone Giunta inanellare due successi consecutivi in trasferta, dimostrando carattere e determinazione, è giunto il momento di condividere questa onda di entusiasmo con i propri tifosi. Sarà una vera e propria esplosione di passione, il primo capitolo della stagione da vivere interamente in casa. A tenere a battesimo le padrone di casa sarà un avversario di altissimo profilo: il Club Italia, il progetto federale che ogni anno raccoglie il fior fiore del vivaio nazionale. Le "azzurrine" di coach Cichello rappresentano la quintessenza dell'entusiasmo, di una tecnica in costante evoluzione e della promessa per il futuro della pallavolo tricolore. La sfida contro queste future stelle del volley italiano si preannuncia come un banco di prova fondamentale per la Narconon Volley Melendugno, un'occasione per misurare ambizioni e progressi.

EX: Maria Teresa Bassi a Club Italia nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021



Maria Adelaide Babatunde (Narconon Volley Melendugno)- « Giocare la prima partita in casa, a Lecce, con i nostri tifosi è un'emozione speciale, soprattutto per me che sono salentina. Sentiamo l'energia e l'affetto di tutto il territorio e non vediamo l'ora di scendere in campo per lottare su ogni pallone e ripagare questo calore con il nostro massimo impegno e la nostra determinazione che abbiamo dimostrato finora, vincendo le prime due partite in trasferta ».

Juan Manuel Cichello (Allenatore Club Italia)- «L’idea di questa esperienza è proprio quella di crescere, partita dopo partita. Il nostro avversario arriva a questa terza gara dopo due vittorie consecutive, quindi è assolutamente una squadra competitiva. Però, per noi, il focus è, e sarà per tutta la stagione, sulla nostra metà campo: le ragazze si stanno allenando con l’obiettivo di migliorare e di accelerare il processo di crescita, sia individuale che collettiva, per poter giocare ad alto livello. Quindi ci concentreremo soprattutto su ciò che dobbiamo consolidare: sappiamo che l’avversario ci proporrà situazioni che ci metteranno in difficoltà, come è ovvio che sia, e proveremo a contrastarlo. Infine, siamo molto contenti di come sta lavorando la squadra e speriamo di vedere in partita lo stesso entusiasmo che vediamo ogni giorno in allenamento».

C.B.L. Costa Volpino - Clerici Auto Concorezzo

Dopo due vittorie consecutive, la Pallavolo CBL cercherà di mantenere lo storico primato in classifica affrontando Concorezzo. Le brianzole arrivano a Costa Volpino reduci da una prestigiosa vittoria a Messina e da una sconfitta, mentre la squadra di coach Cominetti — che sta recuperando anche Simona Buffo — vuole confermare, davanti al proprio pubblico, le ottime prestazioni delle ultime uscite. Non ci sono ex in campo e le due formazioni non si sono mai affrontate in Serie A, rendendo questa sfida un inedito assoluto.

EX: Nessuno



Margherita Giani (C.B.L. Costa Volpino)- « La partita che ci aspetta questa Domenica sarà sicuramente impegnativa. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria e vogliono continuare a fare punti, quindi ci sarà grande intensità in campo. Noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando duramente in palestra durante la settimana, consapevoli della sfida che ci attende. Giocare davanti al nostro pubblico del PalaCBL è sempre un’emozione speciale e vogliamo sfruttare tutta l’energia dei tifosi per dare il massimo ».

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Domenica giochiamo contro la compagine più in forma del girone. Costa Volpino ha disputato un ottimo pre campionato e ha iniziato questa stagione in maniera importante, con 6 punti nelle prime due giornate. Per la terza settimana consecutiva affrontiamo un roster di alto livello, ma eravamo già consci prima di iniziare che il nostro avvio di campionato sarebbe stato impegnativo. Costa Volpino è reduce da una vittoria di spessore sul campo di Roma e possiede in Scharmann e Pistolesi due attaccanti importanti a livello offensivo, ma anche tutto il resto del roster è di primissima qualità. Noi arriviamo a questa gara dopo la bella vittoria sul campo di Messina e dovremo essere bravi, come domenica scorsa, a rimanere umili e concentrati, cercando di giocarci le nostre carte per mettere in difficoltà l’avversario ».

Itas Trentino - Marsala Volley

La sfida interna di domenica contro il Marsala Volley chiude il trittico di gare casalinghe che ha caratterizzato la primissima fase della stagione dell’Itas Trentino, reduce dalle convincenti affermazioni in tre set con Casalmaggiore e Club Italia. Domenica al Sanbàpolis avversario di turno di Cosi, ex della sfida, e compagne, sarà il Marsala Volley, che in Trentino andrà a caccia dei suoi primi punti stagionali dopo il ko inaugurale con Costa Volpino e il successivo turno di riposo osservato domenica scorsa. Nel corso dell’allenamento di giovedì, durante la fase di riscaldamento, la schiacciatrice Alice Pamio ha riportato un infortunio alla mano sinistra. Sottoposta ad accertamenti medici, è stata riscontrata la frattura composta del quarto metacarpo della mano sinistra, infortunio che non prevede l’intervento chirurgico ma che costringerà la laterale gialloblù ad uno stop di circa due mesi. Non esistono precedenti in gare ufficiali tra queste due società. L’unica ex della sfida è la centrale di Trento Francesca Cosi, che ha vestito la maglia di Marsala nella stagione 2018/19.

EX: Francesca Cosi a Marsala Volley nel 2018/2019; Virginia Ristori a Marsala Volley nel 2021/2022



Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Sono felice di poter giocare nuovamente di fronte ai nostri tifosi, ci teniamo a continuare a far bene e a costruire ulteriormente la nostra identità di gioco, cercando di provare ad essere più incisivi nel fondamentale del muro-difesa e più liberi nei colpi di attacco. Sarà inoltre importante la battuta, affrontiamo una squadra organizzata che difende moltissimo, come ha mostrato anche nella prima gara di campionato. Siamo tutti ovviamente molto dispiaciuti per l’infortunio occorso ad Alice, era parte integrante della nostra identità e continuerà ad esserlo anche ora, dando il suo contributo fuori dal campo. Tornerà a far parte di questa realtà e la aspettiamo: per noi ora inizia una nuova sfida che deve consolidare ulteriormente la forza di gruppo ».

Volleyball Casalmaggiore - SMI Roma Volley

Dopo la sconfitta interna contro Melendugno, Capitan Chiara Costagli e compagne cercano il riscatto con una delle squadre più attrezzate del Girone A. Al PalaFarina di Viadana sabato 18 ottobre si terrà la gara tra Volleyball Casalmaggiore e Smi Roma Volley valida per la terza giornata di andata della Serie A2 Tigotà Stagione 2025/2026. Fischio d'inizio fissato per le ore 21, dirigono Massimo Ancona e Ruggero Lorenzin, Silvia Giani al Video Check e al referto elettronico Cristina Zollino. Per affrontare la temibile Roma serve ripartire da quello che di buono si è visto nella seconda parte del secondo set e nel terzo set contro Melendugno che ha visto le rosa molto più brillanti e ciniche rispetto alla gara con Trento e alla prima parte della gara casalinga. Roma vorrà spazzare via il ricordo della sconfitta casalinga contro Costa Volpino utilizzando tutte le importanti frecce disponibili per il proprio arco. Sarà sicuramente una gara interessante da tanti punti di vista. Tra le rosa nessuna giocatrice ha vestito la maglia di Roma, pur essendo un "derby" per Betsy Nwokoye nativa di Anzio, tra le romane invece Martina Cantoni e Ludovica Guidi hanno vestito la maglia delle casalasche. Giulia Angelina ha fatto parte del progetto Sand Volley 4x4 di Casalmaggiore.

PRECEDENTI: 2 (2 successi SMI Roma Volley)

EX: Giulia Angelina a Casalmaggiore nel 2022/2023; Martina Cantoni a Casalmaggiore nel 2024/2025; Ludovica Guidi a Casalmaggiore nel 2021/2022

Giorgia Faraone (Volleyball Casalmaggiore)- « La partita con Melendugno non è andata come speravamo, abbiamo fatto fatica in difesa e in contrattacco, loro non hanno mai mollato. Abbiamo provato, vincendo il terzo set, a riaprire la partita ma non è bastato. Ora ci aspetta Roma, una squadra ben allestita per fare molto bene in questo campionato, sappiamo che sarà dura ma vogliamo riscattarci, magari approfittando della loro sconfitta in casa sfruttando ogni spiraglio di luce ».

Ludovica Guidi (SMI Roma Volley)- « In settimana ci siamo allenate bene e siamo pronte a rifarci con Casalmaggiore. Abbiamo imparato a nostre spese che contro di noi tutte le squadre danno il massimo e giocano a viso aperto perché Roma ha inevitabilmente i riflettori sempre accesi. Cercheremo di scendere in campo più sciolte e combattive rispetto all’esordio stagionale con Costa Volpino ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - Cda Volley Talmassons Fvg

Sbloccarsi da un lato, continuare a correre dall'altro. Motivazioni diverse ma stimoli alti per tutti domenica al PalaCoim, dove alle 17 la Trasporti Bressan Offanengo ospiterà la Cda Volley Talmassons Fvg. Le neroverdi di casa di Giorgio Bolzoni sono reduci dalla beffa di Imola (sei match point non sfruttati per chiudere 3-1 a proprio favore), venendo battute al tie break e consolandosi parzialmente con il primo punto della stagione. Le friulane di Leo Barbieri, invece, hanno iniziato con il turbo con un doppio 3-0 che le proietta in vetta a punteggio pieno (6 punti) in compagnia di Altafratte e Brescia. Due gli ex di turno: sulla sponda-Trasporti Bressan, la centrale Anna Caneva, a Talmassons nella stagione 2022/2023, mentre l'attuale tecnico della Cda Leo Barbieri ha allenato a Offanengo in B1 nell'annata 2018/2019.

EX: Anna Caneva a Volley Talmassons nel 2022/2023



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Per affrontare una squadra come Talmassons bisogna dare più del 100%, essendo un avversario che ha già dimostrato nelle prime due gare lo spessore che ha e che sicuramente farà poca fatica almeno nella prima fase a far emergere il proprio valore. Ha un roster - sebbene rinnovato - costruito con giocatrici già pronte, una situazione un po' diversa dalla nostra dove ci sono alcune ragazze esperte e altre più giovani e una squadra che deve costruirsi su alcune cose, rafforzarsi e rodarsi, aspetti che richiedono un po' di tempo. Domenica a Imola si sono visti progressi, con percentuali in ricezione e in attacco alte; sono arrivati pochi muri vincenti ma tanti tocchi positivi. Poi è chiaro che ci sono alcuni fondamentali da rafforzare, alcuni dipendono anche dalle singole giocatrici e in certi frangenti anche un po' dalla fortuna, come in occasione della sequenza di match ball non sfruttati domenica scorsa. La Cda è una squadra molto forte in attacco, di categoria superiore in alcuni ruoli ed è difficile individuare un punto debole. Servirà cercare far meglio nella nostra metà campo o approfittare di qualche eventuale passaggio a vuoto di Talmassons. Ciò non toglie l'intenzione di dare il massimo: pur sapendo ci aspetti un impegno difficile, non siamo assolutamente rassegnati in partenza ».

Efrosyni Bakodimou (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Quando si punta a risultati importanti, la pressione è naturale. Servono disciplina, fiducia e consapevolezza nel lavoro che svolgiamo ogni giorno in allenamento. Solo così possiamo arrivare alle partite pronte, con la certezza che il risultato è frutto del nostro impegno. Dobbiamo imparare ad accettare la pressione e trasformarla in motivazione: è la chiave per crescere come squadra ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Volley Modena

La Serie A2-Tigotà sta per sbarcare a Fasano. Il tanto atteso debutto sul parquet del Vigna Marina è ormai prossimo. Lunedì 20 ottobre alle ore 18 le gialloblù fasanesi esordiranno dinanzi al proprio pubblico ospitando il Volley Modena. Match valevole per la terza giornata di andata che finalmente porterà nella città adriatica la Serie A2 di pallavolo femminile. Partita difficile per entrambi i roster che arrivano a questo match con due stati d’animo diametralmente diversi. Se la Olio Pantaleo Fasano è reduce dalla bella vittoria in trasferta contro il Futura Volley Busto Arsizio le modenesi vengono da due sconfitte maturate contro coloro che probabilmente saranno le regine del campionato: Talmassons e Brescia. Al primo impegno casalingo le fasanesi capitanate da Margherita Muzi cercheranno di arrivare molto concentrate per un esordio casalingo che segnerà la prima storica gara di Serie A2 a Fasano.

EX: Nessuno



Paolo Totero ( Allenatore Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Sarà una partita molto complicata per noi dove oltre all’emozione della prima in casa dovremo affrontare una squadra in cerca di un pronto riscatto dopo le prime due giornate di campionato. Stiamo cercando di affinare al meglio la nostra intesa e soprattutto la gestione della gara quando ci troviamo in vantaggio. Speriamo di migliorare quella continuità di rendimento e precisione come abbiamo fatto contro la Futura Giovani di Busto Arsizio ».

Lia Righi (Volley Modena)- « Fasano è neopromossa come noi, ma ha un organico forte poiché dalla scorsa stagione si è rinforzata con l'inserimento di atlete di esperienza. Sono già riuscite ad ottenere risultati sul campo realizzando i primi punti in Serie A con avversarie non facili come Busto Arsizio. Le prime due giornate per noi erano abbastanza complicate considerando che abbiamo incontrato squadre molto più forti. Sul campo, però, siamo sempre più coese e piano piano stiamo crescendo sia tecnicamente che mentalmente. Lunedì sarà molto dura spuntarla, ma faremo del nostro meglio come sempre. In palestra stiamo lavorando bene e cercheremo di fare il più possibile il nostro gioco anche perché subire sempre quello avversario non ci permette di esprimerci. Dovremo rimanere molto concentrate sia per assorbire la lunga trasferta che per tentare di realizzare i primi punti che iniziano ad essere importanti. Ce la metteremo tutta ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Nuvolì Altafratte Padova

Dopo la battuta d’arresto in trasferta nella seconda giornata di campionato, la PanBiscò Leonessa è pronta a tornare davanti al proprio pubblico. Domenica, al Pala Baldassara, le ragazze di coach Dell’Anna scenderanno in campo con un solo obiettivo: regalare emozioni ai propri tifosi! Il roster è al completo e il clima in casa Leonessa è carico di energia positiva. Le giocatrici hanno lavorato intensamente in settimana, mostrando grande concentrazione e voglia di riscatto dopo la sconfitta esterna. Il pubblico, vero motore della compagine murgiana, è atteso numeroso per sostenere la squadra e infuocare il PalaBaldassara, pronto a trasformarsi ancora una volta in una bolgia di entusiasmo e passione. Sarà ad ogni modo una partita ad altissimo coefficiente di difficoltà visto l'avversario composto da un giocatrici di assoluto e indiscusso livello, e che punta a ricoprire un ruolo da protagonista del girone B. Alle leonesse servirà mettere in campo tutta la grinta e la determinazione necessarie per cercare di portare a casa il risultato. Pertanto domenica si preannuncia grande spettacolo!

EX: Nessuno



Matteo Dell'Anna (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Dopo la sconfitta con Talmassons ci ritroviamo ad affrontare un altro top team del girone : Altafratte. Squadra fisica, con tanta qualità e molto affiatata, avendo cambiato solo due pedine del sestetto titolare rispetto alla scorsa stagione. Non un match semplice sicuramente ma questa settimana siamo tornati in palestra per lavorare al meglio delle nostre possibilità per preparare una gara così importante. Stiamo cercando di limare quelli aspetti che possono fare la differenza per il campionato e per il prossimo match nella fattispecie. Quello che mi aspetto di vedere domenica sarà una squadra caparbia, organizzata e tanto concentrata che possa giocare ad alto livello, sospinta dal nostro pubblico che sono sicuro sarà un'arma in più per lottare ».

Cristina Fiorio (Nuvolì Altafratte Padova)- « Domenica ci aspetta un'altra sfida importante, come tutte in questa fase del campionato quando ogni partita conta e non va mai sottovalutata. Affronteremo una squadra ben organizzata, con elementi di esperienza come Valeria Caracuta e Valentina Soriani, in un palazzetto che si preannuncia molto caldo. Sappiamo che le nostre avversarie partiranno aggressive e cercheranno di sfruttare il fattore campo, ma noi dovremo farci trovare pronte fin dal primo punto, imponendo il nostro ritmo e mettendo in campo tutto il nostro potenziale ».

Clai Imola Volley - Futura Giovani Busto Arsizio

Seconda gara interna consecutiva per la Clai Imola Volley, che nel prossimo fine settimana ospiterà al PalaRuggi la Futura Giovani di Busto Arsizio. Il match, valido per la terza giornata del campionato di serie A2, metterà una di fronte all’altra due formazioni che stanno attraversando un momento di forma diametralmente opposto. Le imolesi, infatti, arrivano a questo appuntamento molto cariche e rinfrancate dopo la bellissima vittoria in rimonta costruita ai danni di Offanengo (da 0-2 sotto), successo pesantissimo che senza dubbio ha portato all’interno del gruppo un’enorme ventata di autostima, mentre le rossonere lombarde hanno finora raccolto due brucianti sconfitte in altrettanti incontri giocati, prima con Altino (1-3 il finale) ed in seguito con Fasano (al tie-break). Imola, in settimana, ha potuto preparare questa sfida con la necessaria serenità e con una maggiore consapevolezza dei propri mezzi, ma assolutamente senza mai abbassare la tensione in vista di un incrocio che mette in palio punti davvero pesanti. Il PalaRuggi, così come è stato nello scorso turno, potrebbe rivelarsi un fattore fondamentale nel trascinare la “sua” squadra verso un altro sorriso e verso un’altra prestazione di livello, per bissare la vittoria contro la Trasporti Bressan e scalare magari qualche altra posizione nella classifica (ancora molto provvisoria) del girone B.

EX: Giulia Osana a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025



Gaia Novello (Clai Imola Volley)- « Domenica ci aspetta un’altra sfida importante, e arriviamo a questo appuntamento con la carica giusta dopo la splendida vittoria della scorsa settimana. La partita con Offanengo ha dimostrato la forza di questo gruppo e la nostra capacità di non mollare mai, anche quando la situazione sembra davvero compromessa. La rimonta è stata il risultato di carattere, determinazione e grande gioco di squadra. Ora dobbiamo ripartire da lì: stessa grinta, stessa concentrazione, ma con ancora più consapevolezza nei nostri mezzi. Busto è un avversario che arriva da due sconfitte in campionato, quindi sicuramente cercheranno di aggredirci in ogni fondamentale. Il nostro compito sarà quello di farci trovare pronte e di lottare dal primo all’ultimo pallone ».

Marika Longobardi (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Le prime due partite non hanno rappresentato l’avvio di stagione che tutti speravamo. Le difficoltà che abbiamo incontrato sono state varie, a partire da alcuni problemi fisici che hanno impedito ad alcune di dare il proprio contributo. Al di là del risultato c’è però stato un netto miglioramento dalla prima alla seconda gara e spero che nel match contro Imola riusciremo a fare quello step in più per portare casa tutta la posta in palio. In questi giorni abbiamo concentrato la nostra attenzione sul sistema di muro-difesa e ci siamo focalizzate sul riuscire ad essere più ciniche nei momenti importanti della partita. Imola è una squadra molto fisica, che combatte dall’inizio alla fine e di sicuro ci metterà in difficoltà. Dovremo tirar fuori tutte le nostre caratteristiche per portare casa i tre punti, anche perchè dopo le prime due gare abbiamo tanta voglia di riscatto ».

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Valsabbina Millenium Brescia

La Tenaglia Altino attende la Millennium Brescia per la prima in casa Dopo i primi due scontri esterni, che hanno fruttato 3 punti e la quarta posizione in classifica, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley si prepara a inaugurare il PalaBCC per la stagione 2025/26. Domenica alle 17:00 farà visita la Valsabbina Millenium Brescia - formazione che vanta tra le sue file, per citarne alcune, il libero azzurro Parrocchiale e l’ex rossoblu Dalila Modestino, in maglia abruzzese nella stagione 2019/20. Gara, dunque, che si preannuncia già entusiasmante, se considerato che le ragazze del presidente Papa hanno voglia di stupire e far bene di fronte ai sostenitori vastesi. D’altronde, c’è già voglia di riscatto, dato che la deludente prestazione vista ad Altafratte ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente rossoblu. Non sarà facile, però, averlo contro le bresciane, che hanno dimostrato di avere i meccanismi già rodati e un valore che poche squadre vantano nella categoria. Ci sarà bisogno allora di tutto il calore del tifosi rossoblu, chiamati a sostenere la squadra affinché il debutto casalingo riporti il sorriso in casa Altino. Il match tra la Tenaglia Abruzzo Altino Volley e la Valsabbina Millenium Brescia andrà in scena domenica 19 ottobre alle ore 17:00 al PalaBCC di Vasto (CH). L’incontro sarà diretto dagli ufficiali Deborah Proietti e Virginia Tundo.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Nessuno



Alice Trampus (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Sarà una partita difficile, affronteremo un gruppo molto attrezzato, ma vogliamo dimostrare il nostro valore davanti ai nostri tifosi. Servirà il miglior Altino per conquistare punti importanti ».

Dalila Modestino (Valsabbina Millenium Brescia)- « Siamo pronte per la prima vera trasferta lunga del campionato, dove affronteremo una squadra molto giovane, ma ben organizzata e che esprime un gioco di buon livello. Sappiamo che, in questa prima fase, tutte le partite sono fondamentali, quindi giocheremo con determinazione e aggressività sin dall’inizio per portare a casa il punteggio pieno ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI ANDATA GIRONE A



Sabato 18 ottobre 2025, ore 21.00

Volleyball Casalmaggiore - SMI Roma Volley Arbitri: Ancona Massimo, Lorenzin Ruggero

Domenica 19 ottobre 2025, ore 16.30

Narconon Volley Melendugno - Club Italia Arbitri: Martini Maurizio, Traversa Nicola

Domenica 19 ottobre 2025, ore 17.00

C.B.L. Costa Volpino - Clerici Auto Concorezzo Arbitri: Lobrace Andrea, Viterbo Dalila

Itas Trentino - Marsala Volley Arbitri: Vangone Deborah, Cavicchi Simon

Riposa: Gruppo Formula 3 Messina



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 6, C.B.L. Costa Volpino 6, Narconon Volley Melendugno 6, Gruppo Formula 3 Messina 3, Clerici Auto Concorezzo 3, SMI Roma Volley 0, Marsala Volley 0, Club Italia 0, Volleyball Casalmaggiore 0.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI ANDATA GIRONE B

Trasporti Bressan Offanengo - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Laghi Marco, Bolici GiulioPanbiscò Leonessa Altamura - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Caronna Andrea, Pescatore LucaClai Imola Volley - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: De Nard Andrea, Giorgianni GiovanniTenaglia Abruzzo Altino Volley - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Proietti Deborah, Tundo VirginiaOlio Pantaleo Volley Fasano - Volley Modena Arbitri: Mancuso Alberto, Ayroldi RaffaellaCda Volley Talmassons Fvg 6, Nuvolì Altafratte Padova 6, Valsabbina Millenium Brescia 6, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 3, Panbiscò Leonessa Altamura 3, Clai Imola Volley 2, Olio Pantaleo Volley Fasano 2, Futura Giovani Busto Arsizio 1, Trasporti Bressan Offanengo 1, Volley Modena 0.