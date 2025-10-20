Fasano si prende i tre punti contro Modena

FASANO (BRINDISI) - Esordio positivo alla prima gara interna per la Olio Pantaleo Fasano contro un Volley Modena giovanissimo e ancora in crescita. Partenza sprint per le fasanesi che piazzano subito un break importante (6-1) nei confronti delle emiliane di coach Marone che chiama il primo time out. Il Modena prova la reazione ma e sempre la Olio Pantaleo a dominare l'incontro con un ulteriore break che porta il set sul 19-7. Reazione immediata delle ospiti che piazzano un immediato 5-0 che accorcia le distanze tra le due formazioni. La Olio Pantaleo però riprende subito la marcia vincente e con un contro break da manuale piazza la zampata vincete che chiude il set sul 25-15. Ripresa alquanto equilibrata con la Olio Pantaleo che prova a scappare con efficaci incursioni di Salinas e compagne. Olio Pantaleo che riprende in mano il match con un ispirata Provaroni che spinge le gialloblu su un rassicurante 21-14 che ipoteca anche il secondo set. Il roster ospite prova un disperato tentativo di rimonta ma le fasanesi, con grande concentrazione e precisione chiudono ogni varco passando sul 2-0. Reazione del Modena nel terzo set che di fatto annulla un break iniziale delle fasanesi rimettendo il set in equilibrio (11-11). Gara decisamente cambiata grazie ad un momento di ottima performance del Modena con coach Marone che con una girandola di cambi prova a mettere in difficoltà le padrone di casa. Scatto d'orgoglio delle fasanesi che sul 18 pari provano a chiudere il match con un break di + 3 ma Modena non molla e la gara si fa sempre più entusiasmante. 23-21 per gialloblù fasanesi e coach Marone chiama un provvidenziale tie-break. Contro break annullato dalla formazione ospite e set sul 23-23 ma Piia Korhonen, MVP della serata con 20 punti, piazza due colpi magistrali e la Olio Pantaleo chiude set (25-23) e gara sul 3-0. Esplode la festa sugli spalti dei circa 900 spettatori presenti e primo 3 punti della Olio Pantaleo Fasano.

I protagonisti-

Piia Korhonen (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Abbiamo disputato un ottima gara contro un avversario che ha battuto molto bene ma il nostro attacco ha giocato molto bene e siamo state molto brave a muro. Grande prestazione collettiva. Il nostro obbiettivo resta fare più punti possibili nelle prossime gare. Oggi abbiamo migliorato in avanti rispetto alle altre gare. Dobbiamo evitare il più possibile errori banali e cercare di continuare a giocare come stasera ».

Biagio Marone (Allenatore Volley Modena)- « Noi abbiamo messo tutto quello che avevamo e il secondo e terzo set le ragazze mi sono piaciute. Non abbiamo approcciato bene alla gara ma siamo un gruppo molto giovane che deve crescere molto di gara in gara. Oggi era una prova molto difficile giocare contro una squadra molto forte come la Olio Pantaleo. Il terzo set mi è piaciuto molto, abbiamo giocato punto a punto e questo mi fa ben sperare per il proseguo del nostro cammino di crescita ».

Il tabellino-

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO - VOLLEY MODENA 3-0 (25-15 25-18 25-23) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Franceschini 4, Muzi 1, Salinas 9, Piacentini 9, Korhonen 20, Provaroni 9, Vittorio (L), Vinciguerra, Negro. Non entrate: Maiorano, Rucli, Gazzerro, Pixner, Soleti. All. Totero.

VOLLEY MODENA: Lancellotti 1, Del Freo, Marinucci 7, Fiore 5, Visentin 12, Gerosa 6, Zironi (L), Fusco 9, Nonnati 2, Righi, Sazzi, Dodi. Non entrate: Credi. All. Marone.

ARBITRI: Mancuso, Ayroldi.

Durata set: 21', 29', 34'; Tot: 84'.

MVP: Piia Korhonen (Olio Pantaleo Volley Fasano)

Spettatori: 900