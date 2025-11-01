Talmassons torna alla vittoria, superata la Futura

LATISANA (UDINE)- Sfida di cartello, nell'anticipo della 5a giornata del Girone B, tra Cda Volley Talmassons FVG contro Futura Giovani Busto Arsizio, che soltanto due stagioni fa valeva la promozione nella massima serie per le pink panters di Barbieri. Ed i ricordi passati tornano d’attualità anche stasera, perchè le padrone di casa si impongono nuovamente per 3-0 (25-20 25-19 25-22) e tornano al successo casalingo dopo il passo falso contro Imola. Partita equilibrata per gran parte dell’incontro, ma nelle battute finali di ogni parziale, la Cda è stata sempre più cinica, fredda e determinata a portarsi a casa ogni frazione. Primo set in totale equilibrio fino al 18-18, dove Busto Arsizio si spegne e sale in cattedra il muro di casa guidato da Gannar, ed è break fino al 25-20. Nella seconda frazione sprint ospite in avvio 1-6 con Orlandi sugli scudi, ma Talmassons non molla e ricuce il parziale fino al 16-16, con Frosini ed Enneking protagoniste della rimonta e della fuga finale per il 25-19. Terzo set ancora nel segno dell’equilibrio fino al 22-22, ma ancora una volta è Enneking a siglare prima il muro su Taborelli e poi il definitivo 25-22 in attacco. MVP Gannar che chiude con il 71% in attacco, bene anche Frosini (17 con il 52% in attacco) e Scola in cabina di regia.