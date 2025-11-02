Salta il fattore campo, Roma insiste, Brescia al comando nel Girone B

ROMA -Sei partite nella domenica della quinta giornata di Regular Season della Serie A2 Tigotà , dopo le tre che si sono giocate al sabato e che hanno visto i successi di Marsala, Costa Volpino e Talmassons.

Sei incontri in cui il fattore casalingo è stato completamente annullato, con sei successi delle squadre in trasferta e in generale una sola vittoria tra le mura amiche nella giornata (Talmassons). Nel Girone A seconda vittoria consecutiva per la SMI Roma Volley, che si è imposta 1-3 contro la Narconon Volley Melendugno, cedendo solo il secondo parziale alle pugliesi. Protagonista il muro giallorosso (13 blocks vincenti contro 5, 10 negli ultimi due set) e Perovic, MVP contro 21 punti. In Brianza, altro sorriso per il Club Italia, corsaro in casa della Clerici Auto Concorezzo. Un match in cui le padrone di casa si sono fatte sorprendere dalla azzurrine, cedendo 2-3 da un vantaggio di 2-0. Ai 24 punti di Rodic e i 21 di Bucciarelli, per le ragazze di coach Cichello hanno risposto Caruso (18), Solovei (16), la figlia d’arte ed MVP Bovolenta (13) e Tosini (12 punti), letale da subentrante.

Nel Girone B, conferma la vetta a punteggio la Valsabbina Millenium Brescia, che ha superato 0-3 la Trasporti Bressan Offanengo. Praticamente sempre in controllo la squadra di coach Solforati, guidata dall’MVP Prandi e dalle doppie cifre di Michieletto (10) e Vernon (11), anche per merito della scarsa efficienza offensiva delle neroverdi (11%). Alle spalle delle giallonere, la Nuvolì Altafratte Padova ha avuto la meglio in una gara difficilissima e combattuta contro la Clai Imola Volley, terminata 1-3 ma durata oltre due ore con parziali di 22-25, 20-25, 25-21 e 27-29. Anche a Imola è stata una regista la migliore in campo, Martina Stocco, mentre Hanle (23) ed Esposito (19) hanno colpito con efficacia nonostante i 28 punti di Malik dall’altro lato del campo.

Una giornata da ricordare per la Volley Modena, al primo successo in campionato grazie al 2-3 in casa della Panbiscò Leonessa Altamura. Nonostante lo 0-2 iniziale, le pugliesi sono state brave a rientrare e a portare il match al tie-break, poi terminato in un epico 16-18 a favore delle emiliane. Ancora Bierria tra le migliori per le padrone di casa, 27 punti, per Modena 25 punti da Visentin e 19 firmati da Marinucci. Infine, scala la classifica la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, che si è assicurata in quattro set la vittoria in casa dell’Olio Pantaleo Fasano. Al testa a testa serrato dei primi due set (23-25 e 25-20) sono seguiti due parziali sostanzialmente dominati dalle abruzzesi (16-25 e 13-25). Contributo eccellente da parte dell’MVP Siakretava, 26 punti, tra le pugliesi si è distinta la solita Korhonen (20).

GIRONE A-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – SMI ROMA VOLLEY 1-3 (19-25 25-16 19-25 17-25) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Babatunde 6, Bassi 12, Joly 9, Riparbelli 6, Avenia 3, Bulaich Simian 15, Morandini (L), Colombino 8, Sturniolo, Gianfico, Maruotti. Non entrate: Roserba, Perfetto, Palmisano Romano (L). All. Giunta.

SMI ROMA VOLLEY: Consoli 10, Guiducci 2, Angelina 11, Guidi 7, Perovic 21, Mason 4, Zannoni (L), Bosso 10, Baratella. Non entrate: Biesso, Pecorari, Cantoni. All. Cuccarini.

ARBITRI: Ayroldi, Vangone.

Durata set: 23′, 25′, 28′, 27′; Tot: 103′.

MVP: Nicoleta Perovic (SMI Roma Volley)

CLERICI AUTO CONCOREZZO – CLUB ITALIA 2-3 (25-22 25-23 21-25 20-25 12-15) –

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Bucciarelli 21, Bernasconi 6, Stival 14, Rodic 24, Veneriano 17, Purashaj 1, Rocca (L), Ghezzi, Da Pos, Trevisan. Non entrate: Brambilla (L), Bianchi, Bizzotto. All. Reali.

CLUB ITALIA: Bovolenta 13, Spaziano 4, Susio 11, Zanella 3, Solovei 16, Caruso 18, Regoni (L), Tosini 12, Quero 7, Peroni 1, Magnabosco, Cakovic. Non entrate: Moss (L), Sari. All. Cichello.

ARBITRI: Testa, Papapietro.

Durata set: 29′, 28′, 28′, 31′, 16′; Tot: 132′.

MVP: Arianna Bovolenta (Club Italia)

GIRONE B-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 0-3 (20-25 14-25 20-25) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Caneva 5, Compagnin 3, Bellia 12, Ravazzolo 2, Zago 11, Resmini 1, Di Mario (L), Martinelli 1, Tommasini, Coba, Meoni. Non entrate: Nardelli. All. Bolzoni.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Amoruso 8, Olivotto 8, Vernon 11, Michieletto 10, Modestino 7, Prandi 3, Parrocchiale (L), Orlandi 1, Schillkowski 1, Vittorini 1, Arici, Struka. All. Solforati.

ARBITRI: Cavicchi, De Orchi.

Durata set: 25′, 23′, 28′; Tot: 76′.

MVP: Vittoria Prandi (Valsabbina Millenium Brescia)

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA – VOLLEY MODENA 2-3 (16-25 23-25 25-23 25-19 16-18) –

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Caracuta, Bierria 27, Pulliero 11, Krasteva 15, Riva 17, Soriani 5, Biagini (L), Ungaro 3, Serafini 1, D’onofrio, Monitillo. Non entrate: Chiesa, Nuzzi (L), Evola. All. Dell’anna.

VOLLEY MODENA: Fusco 14, Marinucci 19, Nonnati 10, Visentin 25, Gerosa 11, Lancellotti, Righi (L), Fiore 2, Credi, Sazzi, Dodi, Del Freo. All. Marone.

ARBITRI: Dell’Orso, De Luca.

Durata set: 27′, 33′, 37′, 29′, 32′; Tot: 158′.

MVP: Tai Bierria (Volley Modena)

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY 1-3 (23-25 25-20 16-25 13-25) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: , Muzi, Salinas 14, Korhonen 20, Franceschini 6, Piacentini 4, Vinciguerra 2, Vittorio 1, Negro 1, Provaroni, Gazzerro, Soleti. Non entrate: Pixner. All. Totero.

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Sassolini 7, Marchesini 11, Siakretava 26, Murmann 11, Polesello 7, Bagnoli 1, Tesi (L), Ndoye 6, Passaro 1, Guzin, Farelli, Trampus. Non entrate: Monaco, Fini. All. Ingratta.

ARBITRI: Resta, Martini.

Durata set: 28′, 26′, 27′, 23′; Tot: 104′.

MVP: Viktoryia Siakretava (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)

CLAI IMOLA VOLLEY – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 1-3 (22-25 20-25 25-21 27-29) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Bulovic 11, Busolini 7, Cavalli, Hoogers 14, Salvatori 7, Malik 28, Gambini (L), Novello 2, Vecchi, Osana, Romano. Non entrate: Foresi (L), Schena. All. Bendandi.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 5, Esposito 19, Bovo 9, Hanle 23, Fiorio 10, Catania 10, Maggipinto (L), Esposito 3, Mazzon, Romanin. Non entrate: Pedrolli (L), Sposetti Perissinot, Moroni, Bozzoli. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Polenta, Galteri.

Durata set: 28′, 28′, 28′, 39′; Tot: 123′.

MVP: Martina Stocco (Nuvoli’ Altafratte Padova)

GIRONE A-

Narconon Volley Melendugno-SMI Roma Volley 1-3 (19-25, 25-16, 19-25, 17-25)

Clerici Auto Concorezzo-Club Italia 2-3 (25-22, 25-23, 21-25, 20-25, 12-15)

Gruppo Formula 3 Messina-C.B.L. Costa Volpino 1-3 (18-25, 24-26, 25-23, 20-25) Giocata ieri

Volleyball Casalmaggiore-Marsala Volley 0-3 (25-27, 22-25, 14-25) Giocata ieri

Ha riposato: Itas Trentino

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 12 (4 – 0); C.B.L. Costa Volpino 12 (4 – 0); Narconon Volley Melendugno 9 (3 – 2); SMI Roma Volley 6 (2 – 2); Marsala Volley 6 (2 – 2); Club Italia 5 (2 – 3); Clerici Auto Concorezzo 4 (1 – 4); Gruppo Formula 3 Messina 3 (1 – 3); Volleyball Casalmaggiore 3 (1 – 4);

IL PROSSIMO TURNO- 05/11/2025 Ore 20.30

SMI Roma Volley – Club Italia

Clerici Auto Concorezzo – Volleyball Casalmaggiore

C.B.L. Costa Volpino – Itas Trentino

Marsala Volley – Gruppo Formula 3 Messina Ore 18.30

Riposa: Narconon Volley Melendugno

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo-Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (20-25, 14-25, 20-25)

Panbisco’ Leonessa Altamura-Volley Modena 2-3 (16-25, 23-25, 25-23, 25-19, 16-18)

Cda Volley Talmassons Fvg-Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-20, 25-19, 25-22)

Olio Pantaleo Volley Fasano-Tenaglia Abruzzo Altino Volley 1-3 (23-25, 25-20, 16-25, 13-25)

Clai Imola Volley-Nuvoli’ Altafratte Padova 1-3 (22-25, 20-25, 25-21, 27-29)

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 15 (5 – 0); Nuvoli’ Altafratte Padova 14 (5 – 0); Cda Volley Talmassons Fvg 12 (4 – 1); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 9 (3 – 2); Olio Pantaleo Volley Fasano 6 (2 – 3); Clai Imola Volley 5 (2 – 3); Futura Giovani Busto Arsizio 4 (1 – 4); Trasporti Bressan Offanengo 4 (1 – 4); Panbisco’ Leonessa Altamura 4 (1 – 4); Volley Modena 2 (1 – 4).

IL PROSSIMO TURNO-05/11/2025 Ore 20.30

Volley Modena – Trasporti Bressan Offanengo

Valsabbina Millenium Brescia – Cda Volley Talmassons Fvg Ore 20.00

Panbisco’ Leonessa Altamura – Olio Pantaleo Volley Fasano

Nuvoli’ Altafratte Padova – Futura Giovani Busto Arsizio Si gioca il 06/11/2025 ore 20.30

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Clai Imola Volley Ore 18.30