Mercoledì sera tutti in campo per la sesta giornata

Sia il Girone A che il Girone B cominceranno alle 18.30, da un lato con il derby siciliano tra la Marsala Volley e la Gruppo Formula 3 Messina, dall’altro con Tenaglia Abruzzo Altino Volley contro Clai Imola Volley. In entrambe le pool il focus sarà però soprattutto su due sfide in cima alla classifica. Testa a testa ad alta tensione tra le due capolista del Girone A, Cbl Costa Volpino contro Itas Trentino (ore 20.30), big match tra due veterane del campionato nel Girone B tra Valsabbina Millenium Brescia, prima con 15 punti, e Cda Volley Talmassons FVG, terza con 12 (ore 20).

Alle 20.30 altri quattro incontri. Sfida molto interessante tra la SMI Roma Volley e il Club Italia, entrambe reduci da due vittorie consecutive, altro derby nel confronto tra la Clerici Auto Concorezzo e la Volleyball Casalmaggiore. Nel Girone B la Volley Modena, dopo il primo successo in Serie A, ospiterà la Trasporti Bressan Offanengo mentre grande attesa per lo scontro tutto pugliese tra la Panbiscò Leonessa Altamura e l’Olio Pantaleo Fasano. A chiudere il turno, la sfida di giovedì 6 novembre, alle ore 20.30 tra la Nuvolì Altafratte Padova, seconda, e la Futura Giovani Busto Arsizio, in cerca di punti e certezze.

GIRONE A

SMI Roma Volley - Club Italia

Non c’è tempo per festeggiare la seconda vittoria consecutiva. Dopo il bel successo esterno ai danni della Narconon Volley Melendugno, le Wolves ritornano subito in campo nel match infrasettimanale valevole per la sesta giornata del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile 2025/2026. Mercoledì 5 novembre, alle ore 20:30, al Palazzetto dello Sport di Roma arriva il Club Italia. Biglietti in super-promozione a prezzo unico, 5 € ridotto e 7 € intero per tutti i settori, escluso il Parterre (in vendita su Vivaticket o al botteghino prima della gara). Le capitoline, in quarta posizione con 6 punti, vogliono approfittare dello scontro al vertice tra le due capoliste (Costa Volpino e Trentino Volley) e del turno di riposo di Melendugno per accorciare la graduatoria ed agganciare le salentine al terzo posto. Dal canto loro anche le azzurrine, il cui roster è stato selezionato nell’ambito dell’ormai consolidato progetto federale che punta alla crescita dei giovani talenti più futuribili e che ha dato alla luce tante giocatrici che oggi militano in Serie A e nella Nazionale italiana, hanno vinto le ultime due partite disputate, l’ultima delle quali al tie-break con la Clerici Auto Concorezzo, e con 5 punti si presentano come un’avversaria di tutto rispetto. Le giallorosse allenate da coach Cuccarini, dunque, non possono permettersi di abbassare la guardia e dovranno anche cercare di dosare bene le energie in vista della trasferta di domenica prossima in terra lombarda contro Concorezzo.

EX: Giorgia Zannoni a Club Italia nel 2014/2015



Claudia Consoli (SMI Roma Volley)- « Affronteremo una compagine molto giovane ma, al tempo stesso, ricca di talento. Veniamo da una trasferta lunga e non abbiamo avuto molto tempo per allenarci ma abbiamo dalla nostra parte la consapevolezza di essere cresciute tanto a livello di squadra nelle ultime due gare. Dovremo essere brave ad imporre il nostro gioco e a cercare di indirizzare subito la partita a nostro favore ».

Caterina Peroni (Club Italia)- « Abbiamo già metabolizzato la vittoria di domenica che per tutta la squadra è stata stupenda. Sapevamo che avremmo avuto due gare importanti ravvicinate e abbiamo lavorato molto nei giorni scorsi, quindi siamo tranquille e cariche dalle ultime due gare che sono andate bene. Juan ci sprona sempre ad essere tutte pronte e concentrate e chi entra dalla panchina sa che deve farsi trovare pronta ad aiutare tutta la squadra. Per me è il quarto anno al Club Italia e la forza di questa stagione è sicuramente il gruppo, siamo davvero motivate e unite ».

Clerici Auto Concorezzo - Volleyball Casalmaggiore

Archiviata la 5^ giornata, è già tempo di tornare in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. La Clerici Auto Concorezzo, reduce dalla rimonta subìta per mano del Club Italia, ospita una Volleyball Casalmaggiore ferita a causa dei due ko consecutivi incassati tra le mura amiche proprio contro la rappresentativa federale e Marsala Volley. Per entrambe le compagini, che finora hanno ottenuto un solo successo in 5 incontri, il match di domani sera rappresenta un’occasione importante per invertire la rotta e porre fine ad un periodo non particolarmente roseo. Tra le fila della formazione mantovana figura Julia Kavalenka, ex opposto di Concorezzo che ha disputato un’ottima stagione lo scorso anno con la casacca biancorossa. È proprio la giocatrice portoghese ad aver totalizzato più punti (77 in 5 partite) nel roster guidato da coach Claudio Cesar Cuello (tornato a Casalmaggiore nella passata stagione, dove era già stato nell’annata 2012/2013). L’allenatore di nazionalità argentina si affiderà presumibilmente a Chiara Costagli (capitana ed MVP del successo di Casalmaggiore contro SMI Roma Volley) e Valeria Vazquez Gomez in banda, mentre coach Gilles Reali si augura di recuperare, nello stesso reparto, Francesca Trevisan, parzialmente impiegata nella sfida contro Club Italia a causa di un leggero problema fisico alla zona addominale. Il fischio d’inizio del derby lombardo è in programma alle ore 20:30 e la diretta della partita sarà disponibile gratuitamente sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Volleyball Casalmaggiore, 1 successo Clerici Auto Concorezzo)

EX: Julia Kavalenka a Concorezzo nel 2024/2025

Gilles Reali ( Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Casalmaggiore è una formazione molto ostica. Domani ritroviamo da avversaria l’ex Kavalenka, opposto che ha fatto molto bene a Concorezzo nella passata stagione. Affrontiamo una squadra capace di fare ottime prestazioni, come quella contro Roma. Probabilmente Casalmaggiore finora ha raccolto meno rispetto al suo reale valore. In una classifica così corta, tutti gli scontri sono molto importanti. Noi dovremo essere bravi ad entrare in campo con la giusta carica per fare la nostra partita. Abbiamo tutte le possibilità e le qualità per fare bene, dobbiamo solo essere più lucidi nel corso dell’intera gara ».

Sofia Nosella (Volleyball Casalmaggiore)- « Contro Marsala non siamo riuscite a esprimere il nostro gioco, sapevamo fosse una partita da vincere, ma non siamo riuscite a imporre il nostro ritmo. Ora vogliamo reagire e affrontare Concorezzo con la giusta mentalità, cercando una prestazione solida che ci permetta di tornare a fare punti e ritrovare fiducia ».

C.B.L. Costa Volpino - Itas Trentino

La Pallavolo CBL è pronta per il big match che catalizzerà le attenzioni nel turno infrasettimanale. A Costa Volpino si scontrano le prime due della classifica, con l'Itas Trentino che arriva al Palacbl per cercare di fare lo sgambetto alla squadra di Cominetti. In palio c’è il primato solitario della classifica ed entrambe le squadre cercano la quinta vittoria in altrettante partite. Valeria Pizzolato è la ex di turno tra le sebine, sempre prive di Simona Buffo. L’attesa è alta per una sfida che promette equilibrio e spettacolo, con due squadre finora protagoniste di un cammino impeccabile. Sarà un test importante per entrambe, chiamate a confermare il proprio stato di forma e la solidità del gioco. Il confronto diretto determinerà chi riuscirà a mantenere il passo perfetto in vetta alla classifica. L’unica assente in casa trentina sarà Alice Pamio, che sta proseguendo il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio alla mano accusato alcune settimane fa.

EX: Valeria Pizzolato a Trentino Volley nel 2024/2025

Gaia Dell’Amico (C.B.L. Costa Volpino)- « Mercoledì ci aspetta una gara complessa, come ogni scontro al vertice d’altro canto. Trento é una squadra ben attrezzata in ogni reparto e sta esprimendo un buon gioco. Noi stiamo lavorando con costanza e impegno, fino ad ora i risultati si sono visti . Sappiamo che possiamo migliorare ancora e affrontare una squadra come Trento sarà un bel banco di prova; dovremo sfoderare le nostre armi migliori e riuscire a mantenere la concentrazione per tutta la durata della gara. Conteremo su di noi e sulla presenza di un tifo caloroso, pronto a sostenerci! ».

Dominika Giuliani (Itas Trentino)- « La settimana senza impegni è stata una bella opportunità per prepararci al meglio alle tante sfide importanti che ci attendono nel mese di novembre. Proprio per questo motivo durante gli ultimi giorni abbiamo spinto tanto, ben sapendo quanto importante sia già il prossimo appuntamento. L’inizio di campionato è stato assolutamente positivo e ci ha aiutato a creare un bellissimo clima in palestra che ci consente di dare il massimo ad ogni allenamento. Se c’è un segreto per questi quattro successi per 3-0 consecutivi è proprio il gruppo e lo si è visto nei momenti in cui durante quelle partite qualcosa non veniva come volevamo. Il gioco di squadra fa sempre la differenza e sarà così anche a Costa Volpino, contro un avversario forte ed imbattuto. Sarà una sfida differente da tutte quelle che abbiamo già giocato e anche per questo motivo molto stimolante ».

Marsala Volley - Gruppo Formula 3 Messina

PRECEDENTI: 2 (1 successo Gruppo Formula 3 Messina, 1 successo Marsala Volley)

EX: Barbara Varaldo a Akademia Messina nel 2022/2023

Fabrizio Costantino (Gruppo Formula 3 Messina)- « Contro Costa Volpino la squadra ha dimostrato di saper reagire e poter stare al passo anche con le squadre sulla carta più titolate. Ci manca l'ultimo step: quello di chiudere gli incontri a nostro favore. Mi auguro che, nella tappa di Marsala, possa arrivare il successo del nostro rilancio. Darebbe slancio alla squadra e valorizzerebbe il lavoro svolto sin qui ».

GIRONE B

Volley Modena - Trasporti Bressan Offanengo.

Settimana intensa per le squadre della Serie A2 Tigotà impegnate in un turno infrasettimanale che mette in palio punti importanti al PalaMadiba nel match fra Volley Modena e Trasporti Bressan Offanengo. Le padrone di casa tornano in campo davanti al proprio pubblico galvanizzate dal primo successo stagionale arrivato domenica in quel di Altamura. È stata una trasferta impegnativa per capitan Lancellotti e compagne non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello logistico dovendo affrontare il secondo ed ultimo viaggio in Puglia di questa prima fase del campionato. La prestazione ancora in crescendo e la vittoria, però, hanno reso sicuramente più dolce il weekend della squadra chiamata a tornare subito in campo in quello che ad oggi è un altro scontro diretto che mette in palio punti pesanti per la classifica. Offanengo, infatti, con la sconfitta interna per 0-3 contro Brescia è rimasta ferma al palo e non ha potuto alimentare il proprio bottino di quattro punti in una graduatoria che la vede ora all'ottavo posto alle spalle di Busto Arsizio e davanti ad Altamura solo per il migliore o peggiore quoziente set. Classifica ancora cortissima, che viene ridisegnata gara dopo gara e dunque per entrambe è l'occasione di fare un passo avanti importante in una settimana che proseguirà poi con il settimo turno in programma nel weekend.

EX: Nessuno

Biagio Marone (Allenatore Volley Modena)- « Offanengo è un'ottima squadra, ben allenata e con una giocatrice di grande esperienza come Zago. Sará una partita abbastanza complessa, loro hanno un buon sistema di cambio palla che dovremo cercare di scalfire e poi giocatrici potenti come la stessa Zago che dovremo provare a limitare, come abbiamo fatto con Altamura, in attacco. Per quanto ci riguarda, invece, stiamo provando a recuperare meglio possibile dalla gara di domenica e sarà importante concentrarci sull'ultima rifinitura. La squadra comunque è in salute dal punto di vista mentale, la vittoria ci ha fatto bene oltretutto ottenendola in questo modo su un campo ostico. Speriamo di proseguire la nostra crescita sia sul piano del gioco che, soprattutto, dei risultati ».

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Al momento è uno scontro diretto tra due squadre in cerca di punti. E' una trasferta infrasettimanale, noi veniamo da una gara non brillante contro Brescia e bisogna ritrovare il giusto ritmo e il giusto smalto per affrontare questa partita. Il girone ha dimostrato che al di là degli organici non esistono partite facili. Modena sta lottando e ha nella palleggiatrice Lancellotti il punto di forza, essendo una atleta che gioca da anni a questi livelli e in B1. Esprime un gioco molto spinto e se avesse palla in testa diventerebbe complesso. Per quanto riguarda la nostra metà campo, dobbiamo crescere individualmente: la squadra sta giocando, il gioco c'è ma la discontinuità nel rendimento collettivo è spesso legata al singolo, abbiamo percentuali di alcune giocatrici non adeguate e serve che ognuna offra un livello adeguato. Valuteremo fino all'ultimo la situazione di Rachele Nardelli, assente contro Brescia ».

Valsabbina Millenium Brescia - Cda Volley Talmassons Fvg

Tempo di big match al PalaGeorge: dopo una prestazione convincente sul campo di Offanengo, le Leonesse tornano a casa per una partita che si prospetta spettacolare. Al PalaGeorge di Montichiari, mercoledì 5 novembre, alle 20, arriverà la Cda Volley Talmassons Fvg, una delle squadre più quotate di tutta la Serie A2 e pronta a complicare il cammino - finora perfetto - delle bresciane. La corsa delle Leonesse è stata, fino a qui, trionfante, con 15 punti conquistati (su cinque partite giocate) e un solo set concesso alle avversarie su 16 disputati. Prestazioni di carattere, come l'ultima messa in campo contro un'ostica Offanengo, e di bella pallavolo, che preparano al meglio le Leonesse al big match contro la Cda. Anche per Talmassons, l'esordio è stato perfetto: la squadra di coach Barbieri ha, infatti, conquistato un doppio 3-0 con Modena e Altamura. Più combattuti sono stati, invece, i due match successivi contro Offanengo e Imola (che ha siglato l'unica sconfitta delle friulane), finiti al tie-break. La Cda, comunque, è subito tornata alla vittoria da tre punti nell'ultima partita casalinga disputata contro la Futura Giovani. Non ci sarà nessuna ex in campo, ma la gara sarà speciale soprattutto per Islam Gannar che vive a pochi passi dal PalaGeorge.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Valsabbina Millenium Brescia, 1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Nessuno

Rossella Olivotto (Valsabbina Millenium Brescia)- « La partita di mercoledì sarà impegnativa perchè affronteremo una delle squadre più competitive del campionato, un gruppo con un roster di livello e con obiettivi importanti e dichiarati. Mi aspetto una gara non scontata e molto combattuta. Noi arriviamo da alcune belle prestazioni, ultima quella a Offanengo dove abbiamo espresso un buon livello di gioco e una pallavolo molto concreta. Sono contenta di affrontare Talmassons per avere un confronto con una formazione molto forte: sicuramente, per noi, sarà una sfida molto stimolante. Spero che, nonostante sia un turno infrasettimanale, ci saranno tante persone al palazzetto a sostenerci: giocare al PalaGeorge con tanto tifo non è facile per le avversarie ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Olio Pantaleo Volley Fasano

Prima puntata del derby pugliese del Girone B del campionato di Serie A2-Tigotà. Mercoledì al Pala Baldassarra di Altamura con inizio alle ore 20,30 si sfideranno la Panbiscò Leonessa Altamura contro la Olio Pantaleo Fasano. Gara molto importante per entrambe i roster reduci da due sconfitte casalinghe e decisamente motivati ad un pronto riscatto. Obbiettivo stagionale per entrambi la salvezza matematica, obbiettivo per il prossimo match un immediato rilancio in classifica. Roster decisamente organizzati arrivati a questa serie A2- Tigotà da due percorsi diversi ma con la stessa voglia e decisione di rimanerci anche in futuro. Nessun precedente in gara ufficiali tra le due società ma diversi gli allenamenti congiunti disputati nel corso degli anni. Olio Pantaleo che arriva a questa partita dopo una brutta sconfitta casalinga contro il Tenaglia Abruzzo frutto di una delle peggiori prestazioni della stagione disputata sino ad oggi. La Panbiscò Leonesse Altamura invece, un pò a sorpresa,.3 ha ceduto il passo al Volley Modena che vince al tie-break dopo aver sfiorato la possibilità di portare a casa i tre punti in palio. Murgiani che comunque muovono la classifica ferma alla prima giornata che li vide vincitori contro l'Imola. Roster che in questi giorni provano a ricaricare velocemente le pila per offrire al numerosissimo pubblico atteso al Pala Baldassarra un grande derby pugliese.

EX: Nessuno



Paola Nuzzi (Panbiscò Leonessa Altamura)- « E derby sia! Sarà una partita molto sentita da entrambe le squadre!Noi la stiamo preparando al meglio per ottenere quel giusto riscatto che stiamo cercando da qualche settimana! Sono certa che il PalaBaldasarra risponderà presente per darci la giusta carica! ».

Federica Vittorio (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Dopo la sconfitta di domenica bisogna archiviare velocemente e voltare pagina, concentrandoci sulla gara di mercoledì contro Altamura. Mi aspetto un match ad alta intensità e di certo complicato ed importante per tutte e due le squadre, entrambe vogliose di riscatto. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e rimanere lucide quando le cose non vanno come vorremmo. Altamura é un'ottima squadra, equilibrata, con al palleggio tutta l'esperienza di Vale Caracuta, con cui ho giocato in passato, e dei terminali d'attacco importanti. Noi abbiamo tutte le carte in regola per affrontare la gara nel migliore dei modi e cercare di portare punti preziosi a casa. Non vediamo l'ora di giocare questo derby pugliese in un palazzetto caloroso come quello di Altamura e sono sicura che sarà un bellissimo spettacolo ».

Nuvolì Altafratte Padova - Futura Giovani Busto Arsizio

Sarà il primo di due match interni molto importanti quello che andrà in scena giovedì alle ore 20:30 presso il palazzetto dello sport di Trebaseleghe quando a far visita a Maggipinto e compagne sarà la Futura Giovani Busto Arsizio. Diverso sino ad ora il ruolino di marcia delle due contendenti, se la Nuvolì arriverà alla sfida spinta da ben cinque successi su altrettanti incontri, la storia è ben diversa in casa Futura Giovani, squadra e società lombarde hanno messo le tende ormai da anni nella zona alta della classifica di serie A2 ma questo avvio di stagione delle cocche è stato sicuramente inferiore rispetto alle attese. Ma come sempre - i risultati lo dimostrano giornata dopo giornata - Maggipinto e compagne non dovranno fidarsi della classifica e scendere in campo con la consueta voglia di battagliare e di lanciare il cuore oltre “la rete”. Un match nel match molto interessante sarà la sfida tra la coppia di schiacciatrici Erika e Lisa Esposito contro la palleggiatrice della Futura, Helena Sassolini, tre protagoniste della cavalcata vincente della Under 21 azzurra ai recentissimi mondiali di categoria, conclusasi con la conquista della medaglia d’oro. A quella spedizione doveva partecipare pure l’opposta Gaia Moroni, vittima però di un incidente pallavolistico che non le ha consentito di partire per la spedizione in Indonesia. Da osservare pure l’impiego tra le bustocche della 2007 Alessandra Talarico, centrale miglior muro agli ultimi mondiali Under 19. I precedenti dicono 3-1 in favore delle lombarde mentre tra le fila della Nuvolí AltaFratte Padova scenderà in campo Cristina Fiorio, “cocca” nella stagione 2022-23.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova, 3 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Cristina Fiorio a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Quest’anno Busto non ha avuto un avvio facile ma la rosa che ha a disposizione, unita alla storicità della società in serie A2 femminile, mi danno la certezza che una volta trovato l’assetto ideale la squadra lombarda potrà risalire la china. Giovedì ci aspetta una gara difficile contro una formazione dalle tante belle individualità che sta recuperando anche l’opposta Taborelli. La Futura arriva dal ko di Talmassons ma se guardiamo quella gara, seppur persa 3-0, vediamo che la Futura l’ha disputata sempre a ridosso delle friulane e questo vuol dire che la differenza tra i due team non è poi così ampia. Noi cercheremo di sfruttare il turno casalingo mettendo in campo un’altra prova fatta di attenzione e carattere, con l’obiettivo di giocare dei set più continui rispetto a quelli disputati sinora quando a delle belle accelerazioni abbiamo fatto seguire dei momenti nei quali abbiamo fatto rientrare in gioco l’avversaria di turno ».

Helena Sassolini (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Nonostante gli sforzi, non arrivano i risultati ed è quindi un periodo non semplice. Io sono convinta che possiamo fare bene: contro Talmassons lo abbiamo dimostrato stando lì anche se poi ci manca quel qualcosina per riuscire a concretizzare tutto il lavoro fatto. Pecchiamo forse in quella freddezza necessaria per mettere palla a terra nei momenti decisivi; dobbiamo lavorarci in palestra ricreando il più possibile situazioni analoghe, questo ci potrebbe aiutare. Giovedì ci attende Altafratte, una squadra ostica; dovremo esprimere la nostra miglior qualità di gioco: sono certa che se riusciremo a farlo potremo dare filo da torcere a chiunque ».

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Clai Imola Volley

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley, reduce da due vittorie in trasferta per 1-3 contro Modena e Fasano, riabbraccia il pubblico amico in occasione dell’incontro con la Clai Imola Volley, avversaria delle chietine nella sesta giornata di campionato (primo servizio fissato alle ore 18:30 di mercoledì). L’umore è alto in casa Altino e Imola proverà a rovinare l’atmosfera al PalaBCC di Città del Vasto. Reduce dalla sconfitta patita contro la Nuvolí Altafratte Padova, il gruppo romagnolo giunge in Abruzzo con cinque punti in classifica, frutto di due vittorie e una sconfitta al tie break. L’occasione è ghiotta, per capitan Sassolini e compagne, per restare in scia al trenino di testa, comandato da Brescia, Padova e Talmassons, quest’ultima distante solo tre punti dalle abruzzesi. Nel confronto tra le squadre, Imola ha giocato cinque set in più di Altino e si distingue per punti fatti (407-495), ace (18-28), attacchi vincenti (237-259) e muri punto (36-59). Le abruzzesi tuttavia hanno subito meno punti delle imolesi (401-521). Torna subito in campo la Clai Imola Volley, che nel primo turno infrasettimanale della stagione affronterà una trasferta molto importante nel suo percorso di crescita all’interno di questa appassionante serie A2. Salvatori e compagne saranno infatti impegnate nel tardo pomeriggio di mercoledì sul difficile campo della Tenaglia Volley di Altino, formazione che nelle prime cinque giornate di campionato è stata capace di raccogliere già tre successi esterni molto preziosi (a Busto Arsizio, Modena e Fasano, in tutti i casi con il medesimo punteggio di tre set a uno) senza però ancora raccogliere alcun punto nell’unico impegno casalingo finora affrontato, nel quale le abruzzesi si sono viste superare nettamente della capolista e finora imbattuta Brescia (0-3 il netto finale a favore delle lombarde). Dopo aver affrontato fino a qui tutte le prime della classe, eccezion fatta per Brescia, la Clai dal canto suo si appresta invece a vivere ora un momento davvero decisivo della propria stagione. Il calendario di Malik e compagne nelle prossime settimane sembra essere in leggera discesa ed è quindi arrivato il momento di mettere prezioso fieno in cascina prima che termini il girone di andata, magari con il sogno non troppo celato di scavalcare qualche formazione che al momento precede le imolesi nella graduatoria del raggruppamento.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Clai Imola Volley, 1 successo Tenaglia Abruzzo Altino Volley)

EX: Elena Foresi a Tenaglia Altino Volley nel 2024/2025

Matteo Ingratta (Allenatore Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « In questa gara infrasettimanale, mi aspetto che ci sia l’idea di poter mettere sul campo l’energia, l’attenzione, la voglia di portare a casa il massimo, con tutto il rispetto per un avversario di qualità, costruito per ambire alla parte alta della classifica, con all’interno giocatrici molto esperte e di valore. Imola è una squadra solida. Mi aspetto che le nostre ragazze riescano a dare battaglia con tanta umiltà e tanta ambizione, con l’obiettivo di portare a casa il risultato migliore possibile ».

Gaia Novello (Clai Imola Volley)- « Sarà sicuramente una partita molto combattuta. Altino è un avversario valido, sta dimostrando di avere ottime qualità in campo e sappiamo che non sarà facile. Noi siamo abituate a lottare, lo abbiamo dimostrato sin dall’inizio del campionato giocando sempre partite lunghe spesso arrivate al tie-break, e questo racconta quanto crediamo in quello che facciamo e quanto non molliamo mai. Stiamo lavorando molto bene in palestra e in sala pesi, curando ogni dettaglio per migliorare giorno dopo giorno. Dopo la sconfitta per 3-1 contro Altafratte abbiamo ancora più voglia di riscattarci e di tornare a mostrare il nostro valore. Siamo pronte e determinate a dare tutto in campo »

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI ANDATA GIRONE A

Mercoledì: 5 novembre 2025, ore 18.30

Marsala Volley - Gruppo Formula 3 Messina Arbitri: Pescatore Luca, Pazzaglini Marco

Mercoledì: 5 novembre 2025, ore 20.30

SMI Roma Volley - Club Italia Arbitri: Faia Riccardo, Viterbo Dalila

Clerici Auto Concorezzo - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Manzoni Barbara, Galletti Denise

C.B.L. Costa Volpino - Itas Trentino Arbitri: Stellato Giuseppina, Selmi Matteo

Riposa: Narconon Volley Melendugno

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 12, C.B.L. Costa Volpino 12, Narconon Volley Melendugno 9, SMI Roma Volley 6, Marsala Volley 6, Club Italia 5, Clerici Auto Concorezzo 4, Gruppo Formula 3 Messina 3, Volleyball Casalmaggiore 3.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI ANDATA GIRONE B

Mercoledì: 5 novembre 2025, ore 18.30

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Clai Imola Volley Arbitri: Lanza Claudia, Autuori Enrico

Mercoledì: 5 novembre 2025, ore 20.00

Valsabbina Millenium Brescia - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Mannarino Matteo, Peccia Luigi

Mercoledì: 5 novembre 2025, ore 20.30

Volley Modena - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Lambertini Alessio, Caronna Andrea

Panbiscò Leonessa Altamura - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Palumbo Christian, Candeloro Eleonora

Giovedì: 6 novembre 2025, ore 20.30

Nuvolì Altafratte Padova - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Lorenzin Ruggero, Bosica Gianclaudio



LA CLASSIFICA

Valsabbina Millenium Brescia 15, Nuvolì Altafratte Padova 14, Cda Volley Talmassons Fvg 12, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 9, Olio Pantaleo Volley Fasano 6, Clai Imola Volley 5, Futura Giovani Busto Arsizio 4, Trasporti Bressan Offanengo 4, Panbiscò Leonessa Altamura 4, Volley Modena 2.