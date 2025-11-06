Nuova capolista nel Girone B, Padova batte la Futura e vola al comando

TREBASELEGHE (PADOVA) - L’ultima partita della sesta giornata di Regular Season della Serie A2 Tigotà ha visto festeggiare due volte la Nuvolì Altafratte Padova. Non solo per il 3-1 con cui la squadra veneta ha superato la Futura Giovani Busto Arsizio, ma anche per i tre preziosi punti che sono valsi la cima della classifica del Girone B.

Grazie al successo ottenuto in quasi due ore, lasciando il terzo set 12-25 ma imponendosi sempre con lucidità nel finale degli altri parziali (doppio 25-21 iniziale e 25-22 finale), la squadra di coach Sinibaldi ha infatti approfittato della sconfitta di Brescia contro Talmassons effettuando un doppio sorpasso e volando a +2 sulle rivali.

Protagonista dell’incontro il solito duo in maglia gialloblu: Erika Esposito, MVP con 24 punti (4 ace) e Marie Hanle, 18 punti. Altro scivolone per le bustocche di coach Milano nonostante Veronica Taborelli, ultima ad arrendersi (16 punti per lei). Avvio di stagione affatto semplice per Busto Arsizio, attualmente al penultimo posto della pool e distante ormai otto punti dal quarto posto che qualifica alla Coppa Italia, una lunghezza difficilmente colmabile a tre giornate dalla fine del girone d’andata.

I protagonisti-

Marco Sinibaldi (Nuvolì Altafratte Padova)- « Nei primi due set credo si sia riusciti ad esprimere un bel gioco, una squadra molto positiva in tutti i fondamentali, ha funzionato tutto quello che avevamo preparato. Poi succede che dobbiamo capire che le partite non finiscono mai, che bisogna continuare a spingere, lo sappiamo che in questo dobbiamo migliorare, ma non posso neppure recriminare più di tanto perché le ragazze hanno dimostrato carattere nel ripartire con un quarto set all’altezza dei primi due, Siamo soddisfatti e contenti di poterci giocare domenica prossima una partita di cartello arrivando da un bel successo come questo ».

Marika Longobardi (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Rispetto a Talmassons abbiamo dato qualcosa in più e penso che siamo stati un po' più squadra; ancora una volta però, nei momenti che contano, quando si arriva dopo il 20, non riusciamo mai a concretizzare. Siamo riuscite a farlo nel terzo set perché non abbiamo mollato niente; nel quarto abbiamo provato a dare il tutto per tutto, infatti abbiamo recuperato con un bel break ma poi loro sono state più concrete e hanno portato a casa il risultato. Peccato perché il tie-break era veramente ad un passo e ci avrebbe dato tanta fiducia e morale; arrivati al quinto set non si sa mai quello che può succedere. Ora testa alla prossima, ci attende un'altra corazzata come Brescia ».

Il tabellino-

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-21 25-21 12-25 25-22) –

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Catania 5, Stocco 4, Esposito 24, Bovo 9, Hanle 18, Fiorio 9, Maggipinto (L), Esposito 1, Mazzon 1, Romanin, Moroni. Non entrate: Pedrolli, Sposetti Perissinot (L), Bozzoli. All. Sinibaldi.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Farina 9, Taborelli 16, Orlandi 2, Rebora 9, Sassolini, Tkachenko 11, Blasi (L), Longobardi 11, Alberti 3, Maiorano, Sormani, Talarico. Non entrate: Nella (L). All. Milano. ARBITRI: Lorenzin, Bosica.

Durata set: 26', 28', 23', 28'; Tot: 105'.

MVP: Erika Esposito (Nuvolì Altafratte Padova)