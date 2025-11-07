Padova-Talmassons vale il primato, Trento ospita Messina

Le nove partite in programma si giocheranno interamente di domenica, sempre in diretta sul canale Youtube di Volleyball World Italia. Il Girone A comincerà alle 15.30 con Marsala Volley contro Club Italia, rispettivamente quinta e ottava ma con solo due punti di differenza (7 e 5). Alle 17 gli altri tre confronti, tra cui spicca la trasferta della Cbl Costa Volpino, seconda con 13 punti, in casa della Narconon Volley Melendugno, quarta con 9. A pari punti con le pugliesi, viaggio in direzione Brianza per la SMI Roma Volley, impegnata con la Clerici Auto Concorezzo, mentre la capolista Itas Trentino (14 punti) accoglierà la Gruppo Formula 3 Messina del nuovo arrivato coach Matteo Freschi.

Cinque partite in contemporanea alle 17 nel Girone B. Altro big match in vetta alla classifica dopo quello dell’infrasettimanale e seconda trasferta ostica per la Cda Volley Talmassons FVG, che a -2 dalla cima affronterà proprio la nuova capolista Nuvolì Altafratte Padova. Parallelamente, derby contro una ferita Futura Giovani Busto Arsizio, priva di coach Gianfranco Milano, esonerato, e affidata alla coppia Mauro Tettamanti e Nicolò Cozzi, per la Valsabbina Millenium Brescia e altra sfida regionale tra la Clai Imola Volley e la Volley Modena. Il tema delle ultime due gare sarà infine proprio la qualificazione alla Coppa Italia: la quarta in classifica Tenaglia Abruzzo Altino Volley (12 punti), sfiderà la settima Panbiscò Leonessa Altamura (6), la quinta Olio Pantaleo Fasano (7) affronterà la Trasporti Bressan Offanengo, sesta ma con gli stessi punti.

GIRONE A

Narconon Volley Melendugno - C.B.L. Costa Volpino

Archiviata la difficile sfida casalinga contro Roma, la Narconon Volley Melendugno è chiamata a una nuova prova di carattere affrontando un'altra delle formazioni di punta del Girone A, la C.B.L. Costa Volpino. Il match, valido per la 7ª giornata di andata del Campionato di Serie A2, si disputerà Domenica 9 novembre alle ore 17:00 presso il Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce. L’attuale classifica rende l'incontro cruciale per gli obiettivi di entrambe le squadre. Dopo un avvio promettente segnato da tre vittorie consecutive, la Narconon Volley è incappata in due sconfitte tirate, dove il successo è sfumato per un margine davvero sottile. Ma è proprio su quelle sfumature che le biancorossonere concentrano il lavoro in palestra, determinate a trasformare ogni dettaglio in campo in punti preziosi per la classifica. La formazione bergamasca della C.B.L., dopo il turno infrasettimanale di mercoledì, arriva nel Salento reduce da una battaglia al tie-break persa in casa contro l’attuale capolista, l’Itas Trentino. Un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca alle "Volpi del Sebino", ora distanziate di un solo punto dalla vetta. Melendugno e Roma, invece, si trovano a inseguire al terzo posto a pari merito, rendendo questa sfida uno scontro diretto per il posizionamento in classifica, che partita dopo partita si fa sempre più corta. Ancora una volta, il campionato di A2 dimostra di non concedere pause o partite facili. Entrambe le formazioni scenderanno in campo determinate a riscattarsi dall’ultima sconfitta e a cementare la propria posizione in vista della fine del girone di andata.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Narconon Volley Melendugno)

EX: Nessuno

Maria Teresa Bassi (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « La C.B.L. Costa Volpino ha dimostrato di essere una squadra compatta e organizzata, con giocatrici di grande esperienza in ogni reparto. Per competere ai massimi livelli, dovremo fare affidamento sulla nostra fase di muro-difesa per contenere i loro attacchi potenti, ed essere brave noi nel contrattaccare in maniera efficace ».

Valeria Pizzolato (C.B.L. Costa Volpino)- « Sarà una partita difficile, loro vengono da un turno di riposo e si devono riscattare dopo la sconfitta con Roma, noi invece veniamo da una settimana intensa e con partite lunghe quindi sicuramente con più sovraccarico rispetto a loro a anche noi arriviamo con grande voglia di riscatto quindi sarà una bella lotta ».

Marsala Volley - Club Italia

Seconda sfida casalinga consecutiva per la Sigel Seap Marsala Volley che si appresta ad affrontare domenica prossima alle ore 15:30, per la settima giornata del Campionato serie A2 Tigotà, la giovane e promettente formazione del Club Italia. Il roster lilibetano guidato da Coach Lino Giangrossi, dopo la sconfitta interna al tie-break contro Gruppo Formula 3 Messina che un solo punto ha portato in classifica, ha intenzione tra le mura amiche di riprendere il miglior passo possibile cosciente che la formazione delle federali di Coach Juan Cichello, già abituata da sei turni a giocare l'intero torneo in trasferta, venderà cara la pelle all'interno del Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala. Ci si aspetta una bella sfida come ci sta abituando dall'inizio stagione questo stupendo Campionato serie A2 Tigotà.

PRECEDENTI: 9 (4 successi Club Italia, 5 successi Marsala Volley)

EX: Amelie Vighetto a Club Italia nel 2021/2022

Luna Cicola (Marsala Volley)- « Domenica giocheremo con una squadra molto giovane ma ben attrezzata. È una squadra molto fisica, ma anche tecnica saranno sicuramente cariche per affrontare la partita al meglio, ma noi lo saremo altrettanto. Tutte eravamo molto amareggiate dopo la sconfitta di mercoledì e abbiamo voglia di rivalsa ».

Asia Spaziano (Club Italia). « Ieri ci siamo allenate, facendo rifinitura sulle parti più tecniche che non sono andate durante la gara con Roma, compreso l’atteggiamento in campo. Loro sono una squadra forte sotto tanti punti di vista ma noi sappiamo di non essere da meno e di non aver giocato al meglio delle nostre possibilità. Ci siamo perse tante volte in situazioni semplici e questo ci ha penalizzato. Prendiamo questa sconfitta come uno stimolo per fare meglio. Giocare sempre in trasferta è molto particolare, delle volte ci sono caratteristiche ambientali difficili, altre c’è un tifo importante e questo, se si ripete tutte le domeniche, può portarci a delle difficoltà. Ma ci porta anche a crescere, quindi bene così ».

Clerici Auto Concorezzo - SMI Roma Volley

Dopo il successo nel primo turno infrasettimanale della stagione contro Volleyball Casalmaggiore, la Clerici Auto Concorezzo torna per la quarta gara consecutiva tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport per ospitare una SMI Roma Volley reduce da tre vittorie di fila. La formazione guidata da coach Giuseppe Cuccarini ha iniziato questa stagione con due ko ravvicinati contro C.B.L. Costa Volpino e Volleyball Casalmaggiore, salvo poi innalzare il livello delle proprie prestazioni e infilare 9 punti nelle successive tre gare grazie ai successi contro Gruppo Formula 3 Messina, Narconon Volley Melendugno e Club Italia. La trascinatrice fin qui della compagine capitolina è stata Nikoleta Perovic (MVP del match contro Narconon Volley Melendugno di domenica scorsa e in generale autrice di 84 punti in 5 partite). Coach Cuccarini, tuttavia, può contare su un roster profondo e di esperienza che, dopo un inizio di campionato in sordina, sta trovando quella continuità di risultati tanto ricercata per reinserirsi nella lotta ai primi posti del girone A. Dal lato opposto della rete, la Clerici Auto Concorezzo è riuscita immediatamente a risollevare la china dopo il ko inflittole in rimonta dalla formazione federale e, nel complesso, arriva da due gare in cui è stata in grado di muovere la propria classifica. Coach Gilles Reali proverà a sfruttare l’ottimo periodo di forma di Isidora Rodic, autentica mattatrice della sfida contro Volleyball Casalmaggiore con 22 punti che le sono valsi il premio di MVP del match. Ancora da valutare, invece, le condizioni di Bianca Bucciarelli, rimasta ai box nel match di mercoledì sera a causa di un problema fisico alla zona addominale. In classifica le due squadre sono separate solamente da due punti, anche se SMI Roma Volley ha disputato una partita in meno rispetto alle brianzole, visto che ha già scontato il turno di riposo in occasione della prima giornata di campionato. Il fischio d’inizio della sfida è in programma per domenica 9 novembre alle ore 17:00 e la diretta streaming del match sarà disponibile gratuitamente sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

EX: Nessuno



Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Domenica affrontiamo una formazione che vanta diversi giocatori sopra categoria e guidata da un allenatore che reputo tra i migliori in Italia. Sappiamo che loro arrivano da tre vittorie consecutive e che, probabilmente, sulla carta, partono con i favori del pronostico. Noi, però, dobbiamo prendere quanto di buono fatto contro Casalmaggiore ed entrare in campo con l’entusiasmo giusto per giocare una gara di questo profilo. Queste sono le sfide che è un piacere disputare perché, per una società come la nostra, è motivo d’orgoglio condividere il campo con una formazione come Roma, quindi vorrei che le ragazze riuscissero a godersi la bellezza ed il piacere di giocare questa partita ».

Federica Baratella (SMI Roma Volley)- « Arriviamo da un momento positivo grazie alle tre vittorie consecutive, che ci hanno trasmesso grande fiducia per il futuro. Ma adesso dobbiamo continuare senza sosta il nostro processo di crescita sia in termini di gioco che di consapevolezza nei nostri mezzi. A Concorezzo ci aspetta una gara tosta dopo una serie di partite ravvicinate e contro una squadra che ha già dimostrato di poter dare filo da torcere a chiunque. Sarà fondamentale mantenere la lucidità nei momenti importanti della gara e giocare la nostra pallavolo sin da subito ».

Itas Trentino - Gruppo Formula 3 Messina

Dopo la sofferta ma preziosissima vittoria al tie break ottenuta mercoledì sera a Costa Volpino nel big match al vertice che ha consegnato alle gialloblù il primato solitario in classifica, l’Itas Trentino tornerà ad esibirsi domenica di fronte ai propri tifosi nel match casalingo contro un’altra formazione di grande qualità, la Gruppo Formula 3 Messina, reduce dalla vittoria nel derby con Marsala e dal cambio di guida tecnica, con la panchina affidata a Matteo Freschi, allenatore che nella stagione 2021/2022 transitò anche dalla nostra provincia, sponda Trentino Rosa, nello staff di Matteo Bertini. Freschi, inoltre, ha lavorato in passato anche al fianco di coach Alessandro Beltrami, di cui è stato il secondo a Montecchio nel 2019/2020. Il fischio d’inizio del match, valido per la settima giornata d’andata, è previsto per domenica alle ore 17 al Sanbàpolis, con diretta streaming gratuita sul canale Youtube di Volleyball World Italia. Tra le fila gialloblù assente l'infortunata Alice Pamio, sono da verificare invece le condizioni del libero Rebecca Laporta, uscita anzitempo nella sfida di Costa Volpino per un problema muscolare. Fresca ex della gara sarà la laterale di Messina, Aneta Zojzi, a Trento nella passata stagione. L’appuntamento avrà una particolare rilevanza statistica per Trentino Volley; proprio in tale occasione la società gialloblù taglierà il nastro delle cento partite ufficiali nella propria storia riferite al settore femminile (quello maschile ne ha sin qui giocate 1.100).

PRECEDENTI: 2 (2 successi Gruppo Formula 3 Messina)

EX: Aneta Zojzi a Trentino Volley nel 2024/2025

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Messina è un’altra squadra di qualità, costruita in estate per ben figurare e reduce dall’importante successo ottenuto nel derby contro Marsala. Il cambio di allenatore regalerà loro ulteriori stimoli ed energie, si tratta di una formazione che vanta attaccanti di primo piano, su tutte Carcaces, ma anche Viscioni e Zojzi sono atlete che vantano ottimi numeri in questa prima parte di stagione. Sarà un’altra sfida complicata, dobbiamo ancora capire esattamente come andremo ad affrontarla e dovremo trovare le energie dopo la fatica infrasettimanale del match di Costa Volpino. C’è la volontà di conquistare altri punti preziosi, per qualificarci il prima possibile alla Coppa Italia e chiudere nel migliore dei modi il girone d’andata ».

Matteo Freschi (Allenatore Gruppo Formula 3 Messina)- « Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Messina. Ho trovato una società ambiziosa, organizzata e con una visione chiara del futuro. Non vedo l’ora di conoscere le ragazze e di iniziare a lavorare con tutto lo staff per costruire qualcosa di importante, passo dopo passo ».

GIRONE B

Olio Pantaleo Volley Fasano - Trasporti Bressan Offanengo.

Nella settima giornata di andata del campionato di Serie A2-Tigotà il calendario propone un nuovo interessante scontro salvezza. A sfidarsi al Pala Vigna Marina di Fasano saranno la Olio Pantaleo Fasano contro al Trasporti Bressan Offanengo. Match molto importante ai fini della classifica generale che vede le due compagini appaiate a 7 punti in classifica generale. Roster reduci da due match diametralmente opposti: la Olio Pantaleo Fasano reduce da una sconfitta al tie-break nel derby pugliese contro l'Altamura mentre la formazione lombarda è tornata alla vittoria piena espugnando Modena. Gara molto importante ai fini della classifica finale del girone di andata e in prospettiva della seconda fase del campionato. Importante per la Olio Pantaleo recuperare in fretta la condizione migliore dopo le ultime due gare dove oltre ad aver totalizzato solo un punto ha palesato qualche problema di gestione del risultato. La Trasporti Bressan fa leva su un momento di discreta forma palesata nella vittoria ottenuta contro il Modena. Atteso il pubblico delle grandi occasioni al Vigna Marina per una partita che potrebbe dire molto per le prossime ambizioni di entrambi i roster.

EX: Nessuno

Maria Sofia Negro (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Stiamo già studiando la prossima partita di domenica contro Offanengo analizzando soprattutto quali sono i fondamentali e gli schemi da migliorare come squadra. La partita di mercoledì se da un lato ci ha lasciate con l’amaro in bocca dall’altro ci ha dato la consapevolezza di essere in grado di ribaltare e recuperare qualsiasi tipo di risultato. Ogni partita è fondamentale in questa fase, scenderemo in campo domenica con determinazione e voglia di riscatto per regalare al nostro caloroso pubblico una partita entusiasmante! »

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Mi aspetto una partita complessa, Fasano è una squadra che sta facendo molto bene. E' una formazione che ha percentuali d'attacco molto alte, anche a livello individuale vede l'opposta Korhonen e la schiacciatrice Salinas tra le migliori interpreti del nostro girone. Inoltre, fa anche della ricezione un proprio punto di forza. E' molto complesso giocare contro una squadra del genere che ha fatto spesso fatto punti, anche in trasferta. Per quanto ci riguarda, la battuta sarà importante, a maggior ragione contro le squadre che ricevono bene, ma soprattutto bisognerà lavorare bene nel muro-difesa: contro attaccanti che hanno una buona varietà di colpi, questo sistema deve essere ben organizzato e fin qui le avversarie di Fasano hanno fatto un po' fatica a trovare la quadra in questo ».

Clai Imola Volley - Volley Modena

Terza partita in sette giorni per la Clai Imola Volley. Dopo la doppia sconfitta subita ad opera di Altafratte (1-3 interno la scorsa domenica) e Altino (netto 3-0 esterno nel turno infrasettimanale di mercoledì), le santernine concludono questo trittico di fuoco affrontando nel sentito derby regionale il Volley Modena. Gli ultimi risultati negativi, 3 ko nelle ultime 4 gare disputate, rendono al momento piuttosto deficitaria la classifica delle imolesi, ottave nella graduatoria del girone B con appena cinque punti complessivi come bottino personale. Le prestazioni delle ragazze di coach Simone Bendandi, eccezion fatta per l’ultima gara giocata in terra abruzzese, sono sempre comunque state piuttosto incoraggianti e proprio da questo aspetto serve (ri)partire per preparare al meglio un match che a questo punto della stagione diventa già molto importante. Fasano, attuale quinta, si trova infatti appena due lunghezze sopra rispetto a Malik e compagne e di conseguenza con una vittoria “piena”, finora purtroppo mai arrivata in questa stagione, la Clai potrebbe rimanere a stretto contatto con il gruppone senza colpevolmente perdere ulteriore terreno. L’obiettivo della società santernina, come dichiarato in più occasioni, rimane la salvezza ed è proprio uscendo indenni da questi match che si può sperare di raggiungere tal traguardo il prima possibile e senza troppi inutili patemi. Modena, neopromossa, non sta molto meglio della Clai. Il suo ultimo posto in classifica, con appena due punti conquistati sino a qui, testimonia meglio di qualsiasi altro dato le difficoltà che la squadra di coach Biagio Marone (ex tecnico di Forlì) sta trovando nell’adattarsi rapidamente alla nuova categoria. Nelle tre sfide iniziali del campionato (contro Talmassons, Brescia e Fasano) le modenesi non hanno saputo raccogliere nemmeno un set, mentre per la prima (e unica) vittoria si è dovuto addirittura aspettare il 2 novembre (successo al tie-break sul difficile campo di Altamura).

EX: Arianna Visentin a Imola Csi nel 2024/2025



Giuditta Romano (Clai Imola Volley)- « Dopo la sconfitta di Altino siamo tornate in palestra determinate per preparare al meglio un altro scontro certamente molto difficile. D’altra parte, giochiamo al PalaRuggi e dobbiamo quindi far prevalere il fattore campo perché siamo a casa nostra. Dopo l’ultima sconfitta, serve riordinare le idee velocemente e ritrovare la nostra lucidità e la fiducia che ci ha sempre premiato. La partita di domenica è un derby, quindi mi aspetto molto tifo...e so che non mancherà. Il PalaRuggi è sempre molto caldo e non ci fa mai mancare il supporto necessario per affrontare al massimo ogni incontro. Modena è una squadra neopromossa, ma non per questo semplice da affrontare. La sfida è complicata ma noi abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Ripartiamo con il dente avvelenato e quindi aspettiamo cariche le nostre prossime avversarie per continuare il nostro cammino ».

Biagio Marone (Allenatore Volley Modena)- « E' una settimana bella difficile per una squadra come la nostra, tre partite sono tante da affrontare, anche con qualche acciacco da gestire. Imola è una squadra difficile da affrontare perché ha fatto finora risultati altalenanti, ma in casa in questo inizio di stagione ha quasi sempre vinto o fatto punti. Sarà una partita bella complicata ed in più, essendo un derby, dovremo affrontarlo nel migliore dei modi ».

Nuvolì Altafratte Padova - Cda Volley Talmassons Fvg

Il match che domenica opporrà Nuvolí AltaFratte Padova a Cda Volley Talmassons Fvg varrà per la vetta del girone B di serie A2 Tigotà e questo dopo sei giornate di campionato, chi se lo sarebbe aspettato questa estate in casa Nuvolí? Inoltre la squadra padovana è già matematicamente ai quarti di Coppa Italia e in classifica vanta un +2 nei confronti delle udinesi… un insieme di dati da rendere la gara uno di quegli incroci da far girare la testa. Nel padovano però i piedi sono ben ancorati a terra: “finalmente una gara senza pressioni” dice coach Sinibaldi, ed infatti per le venete sarà una bellissima occasione per giocare in scioltezza contro un’avversaria da sempre favorita non solo per il roster ma pure per i confronti diretti che dicono 2-0 in favore delle ospiti udinesi. Partita da ex per Stocco, Bovo e Maggipinto, tutte transitate da Talmassons dal 2019 al 2021 mentre in maglia friulana tornerà da avversaria a Trebaseleghe la padovana Aurora Rossetto, già avversaria nello stesso palazzetto due stagioni fa quando indossava la maglia di Messina. Le due formazioni arriveranno da altrettanti successi corroboranti, la Nuvolí dal 3-1 casalingo contro la Futura Giovani, la Cda dalla vittoria esterna, sempre in quattro set, sul campo di Montichiari.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Laura Bovo a Volley Talmassons nel 2021/2022; Marianna Maggipinto a Volley Talmassons nel 2021/2022; Martina Stocco a Volley Talmassons nel 2019/2020



Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « A mio avviso Talmassons è la squadra meglio attrezzata di tutto il campionato, formazione granitica, dovremo esprimere la nostra migliore pallavolo cercando di andare pure oltre i nostri limiti perché, oggettivamente parlando, è la squadra più forte del campionato. Sarà un’altra battaglia e per la prima volta potremo stare pure noi un pochino più tranquilli, senza dover per forza imporsi ma giocando più spregiudicati, consapevoli del fatto che al di là della rete ci sarà una squadra che punta dichiaratamente a tornare in serie A1 ».

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Panbiscò Leonessa Altamura

Reduce da tre vittorie consecutive, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley riapre le porte del PalaBCC di Città del Vasto per la partita contro la Panbiscò Leonessa Altamura, in programma per la settima giornata del campionato di serie A2 Tigotà. L’ultima esaltante prestazione contro la Clai Imola ha caricato ulteriormente il gruppo allenato da coach Matteo Ingratta, che ha dimostrato il carattere e la grinta anche di fronte al pubblico amico. Le pugliesi, a loro volta, giungono in Abruzzo dopo aver avuto la meglio nella sfida regionale di metà settimana contro Fasano e pochi giorni prima, hanno strappato un punto contro Modena. Altamura dunque si sta rivelando squadra ostica e in grado di sostenere la pressione sulla lunga distanza, vedere per credere i due tie break disputati negli ultimi giorni. Nel confronto tra le squadre, salta all’occhio la perfetta parità nel computo dei punti fatti (482-482) e dei muri punto (41-41). Le rossoblu si distinguono per minor numero di punti subiti (460-523) e ace (21-17); Altamura invece vanta un numero maggiore di attacchi vincenti (286-307). Perfetta parità anche tra le bomber Siakretava e Krasteva, autrici di 102 punti in attacco. Interessanti anche i confronti a muro, tra Marchesini (16) e Soriani (12) e al servizio, con Murmann e Krasteva (6 a testa) in evidenza.

EX: Nessuno



Viktoria Siakretava (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Sono molto felice dei risultati ottenuti. Abbiamo vinto contro squadre davvero forti e, quando abbiamo perso, abbiamo comunque giocato bene e combattuto contro le avversarie. Gara dopo gara, giochiamo sempre meglio e dunque il miglioramento è la normale conseguenza. Questo è il risultato del nostro duro lavoro in palestra e degli sforzi dello staff tecnico. Questa settimana non è stata facile, disputeremo tre partite ravvicinate quasi senza poter riposare, ma sono certa che faremo del nostro meglio anche contro Altamura. Anche se siamo stanche, giocheremo col cuore, unite come una vera squadra. Apprezzo davvero l’impegno mostrato da ogni componente del gruppo e sono molto contenta di essere parte di questa squadra ».

Matteo Dell'Anna (Allenatore Panbiscò Leonessa Altamura)- « Arriviamo al match di Altino dopo la maratona vincente con Fasano, partita tosta che le ragazze hanno interpretato molto bene. Abbiamo consapevolezza di quello che di buono possiamo esprimere quando approcciamo tutte le situazioni con determinazione e lucidità. Questo sarà fondamentale contro Altino, squadra che viene da un periodo molto positivo in cui, con giusto merito, ha ottenuto diversi risultati positivi. Sono un ottimo mix tra atlete giovani ed esperte, ottimamente allenate, che gioca una pallavolo molto aggressiva e concreta. Pertanto vanno affrontate con il giusto rispetto ma con altrettanta fiducia e voglia di esprimersi al massimo. Per me personalmente è un match contro il mio recente passato; ho trascorso tre bellissime stagioni ad Altino e sicuramente sarà emozionante tornarvi da avversario. Sono sicuro comunque che ci sarà emozione inizialmente ma al fischio d'inizio tutte le energie saranno a disposizione delle mie ragazze affinché possano portare in alto i colori della Panbiscó Leonessa Altamura ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Valsabbina Millenium Brescia

La Futura Volley torna sul taraflex della Soevis Arena di Castellanza dopo due trasferte nel giro di pochi giorni, ed è di nuovo derby lombardo. Dopo quello giocato con Offanengo lo scorso 26 ottobre, domenica sarà la volta della sempre sentita sfida con la Millenium Brescia. Una rivalità sportiva sana e frizzante quella che caratterizzerà il match del 9 novembre, anche se la distanza in classifica tra le due formazioni non è poca. Toccherà a Busto Arsizio provare ad infliggere il secondo dispiacere consecutivo alle Leonesse, fermate nell’infrasettimanale da Talmassons. Rebora e compagne hanno assoluto bisogno di punti e dovranno scendere in campo con il coltello tra i denti per provare a muovere la classifica e regalare al pubblico di casa la prima vittoria sul taraflex castellanzese. Di fronte si troveranno però una vera corazzata, con un sestetto titolare quanto mai ricco di talento, esperienza e qualità grazie ai nomi di Vittoria Prandi, Francesca Michieletto, Rossella Olivotto e Beatrice Parrocchiale, quest’ultima scesa in A2 dopo 13 stagioni nel massimo campionato italiano.

PRECEDENTI: 10 (3 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 7 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Sophie Andrea Blasi a Millenium Brescia nel 2021/2022, 2022/2023; Bianca Orlandi a Millenium Brescia nel 2022/2023; Francesca Michieletto a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2020/2021



Alice Farina (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Purtroppo è arrivata ancora una partita senza punti. È vero che è stata una bella Futura a tratti ma in questo momento è difficile anche vedere quel poco che c’è di positivo. Pesano troppo le sconfitte che abbiamo alle spalle. Ci manca ancora sicuramente un po’ di stabilità nel sistema muro-difesa e un po’ più di cinismo quando c’è da mettere giù la palla nei momenti decisivi. Per quanto difficile, tutte noi torniamo in palestra azzerando ciò che è stato prima, lavorando sodo dal primo giorno della settimana fino a quello della gara. Sicuramente non è facile ma aiuta a non abbandonarsi allo sconforto. Brescia l’abbiamo già affrontata durante la preparazione tra amichevoli e tornei, è un’avversaria molto ostica. Noi non dovremo pensare a ciò che c’è stato di pregresso quanto piuttosto scendere in campo senza troppi pensieri e pressioni, cercando di giocare al meglio, in modo aggressivo prendendo spunto dal quarto set contro Altafratte ».

Mychael Vernon (Valsabbina Millenium Brescia)- « Domenica giochiamo in trasferta contro Busto Arsizio. È una partita da prendere sul serio e ci presenteremo con la massima concentrazione. La settimana è stata impegnativa: domenica scorsa, abbiamo giocato contro Offanengo, mercoledì con Talmassons e ora Busto. Questo è il momento in cui, come squadra, dimostriamo perseveranza e grinta. Ogni allenamento e partita sono un'opportunità di crescita ed è fondamentale imparare e migliorare dai match precedenti. Questi primi mesi di stagione sono importanti, ma la strada è lunga. Restiamo mentalmente forti e determinate in ogni situazione »

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7a GIORNATA GIRONE A-

Domenica 9 novembre 2025, ore 15.30

Marsala Volley - Club Italia Arbitri: Ciaccio Giovanni, Giorgianni Giovanni

Domenica 9 novembre 2025, ore 17.00

Narconon Volley Melendugno - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Pasciari Luigi, Lanza Claudia

Clerici Auto Concorezzo - SMI Roma Volley Arbitri: Bosica Gianclaudio, Lentini Gianmarco

Itas Trentino - Gruppo Formula 3 Messina Arbitri: Galletti Denise, Lorenzin Ruggero

Riposa: Volleyball Casalmaggiore

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 14; C.B.L. Costa Volpino 13; SMI Roma Volley 9; Narconon Volley Melendugno 9 ; Marsala Volley 7; Clerici Auto Concorezzo 7; Gruppo Formula 3 Messina 5; Club Italia 5; Volleyball Casalmaggiore 3.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7a GIORNATA GIRONE B-

Domenica 9 novembre 2025, ore 17.00

Olio Pantaleo Volley Fasano - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Bonomo Andrea, D'Argenio Alessandro

Clai Imola Volley - Volley Modena Arbitri: Fontini Simone, Cavicchi Simone

Nuvolì Altafratte Padova - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Pernpruner Marco, Mazzarà Antonio

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Panbiscò Leonessa Altamura Arbitri: Erman Filippo, Polenta Martin

Futura Giovani Busto Arsizio - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Marani Azzurra

LA CLASSIFICA

Nuvolì Altafratte Padova 17, Valsabbina Millenium Brescia 15, Cda Volley Talmassons Fvg 15, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 12, Olio Pantaleo Volley Fasano 7, Trasporti Bressan Offanengo 7, Panbiscò Leonessa Altamura 6, Clai Imola Volley 5, Futura Giovani Busto Arsizio 4, Volley Modena 2.