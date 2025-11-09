La Futura Giovani ha esonerato Gianfranco Milano
La società biancorossa, dopo gli ultimi negativi risultati, ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico ingaggiato in estate e di affidare la panchina a Mauro Tettamanti
BUSTO ARSIZIO (VARESE)-La Futura Volley Giovani ha esonerato il tecnico Gianfranco Milano dopo i recenti risultati negativi della squadra biancorossa.
La squadra è stata affidata a Mauro Tettamanti, che si avvarrà della collaborazione di Nicolò Cozzi e del resto dello staff tecnico.
