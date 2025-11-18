Messina batte Casalmaggiore nel posticipo dell'8a giornata

Le siciliane di coach Freschi, riescono a portare a casa in rimonta l’intera posta in palio, superando per 3-1 le casalasche, lasciando così ancora aperte le speranze di qualificazione ai Quarti di Coppa Italia A2. La prossima sfida contro Melendugno sarà di fatto uno scontro diretto: in caso di 3-0, le siciliane accederanno in Coppa Italia per il quoziente set (18-14 contro il 17-14 delle pugliesi), in caso di 3-1 o altro risultato sarà invece Melendugno a qualificarsi in coppa.

Primo set in equilibrio in avvio fino all’ 8-8, dove le padrone di casa scavano il break guidato da Carcaces (17-12): sembra un set in discesa, ma le ospiti trovano nel turno al servizio di Nwokoye l’arma vincente per ribaltare il parziale dal 18-15 al 18-22 e poi chiudere il set con il punto di Ravarini per il 21-25.

Messina riparte forte in avvio di seconda frazione (5-1), ma le rose prima impattano la parità con Vazquez e poi sorpassano fino all’ 8-11. Le ragazze di Freschi sono brave però a ricucire il gap velocemente (14-14), e sul finale allungare fino a guadagnare due palle set, con Zojzi che mette il pesante pallone a terra sul 25-23.

Equilibrio a strappi anche nella terza frazione fino al 15-15, dove Landucci in attacco e Viscioni a muro portano il break decisivo, con Messina in controllo fino all’ace di Viscioni per il 25-18.

Casalmaggiore combatte con tenacia in avvio quarta frazione: Kavalenka trova in attacco il sorpasso sul 10-11, ma Messina non si scompone e punge con i suoi martelli fino al massimo vantaggio (20-16) e chiudendo sul finale sempre con Zojzi sul 25-22.

Tre punti fondamentali per la Gruppo Formula 3 Messina, che danno continuità di risultati e che lasciano ancora socchiusi i giochi nella qualificazione ai Quarti di Coppa Italia. Protagoniste dell’incontro Zojzi con 23 punti, seguita dal Capitano Carcaces (22), MVP dell’incontro.

I protagonisti-

Matteo Freschi (Allenatore Gruppo Formula 3 Messina)- « Credo che la squadra abbia dimostrato, all'inizio del suo percorso, che ha la possibilità di reagire. Dobbiamo ridurre le difficoltà e trovare la maturità di chiudere le situazioni senza complicarci la vita. L'importante per la squadra è sempre darsi una mano, se gli avversari fanno meglio si accetta, ma non dobbiamo penalizzarci da soli, in questo dobbiamo migliorare. Il gioco al centro era uno dei presupposti da quando sono arrivato, la qualità sull'attacco dei centrali c'era, anche Colombo che oggi non ha giocato, è forte. Questo dà anche maggiori opzioni alle laterali. Le vittorie danno consapevolezza dei propri mezzi. Dopo Trento avevo avuto la sensazione giusta; ho visto attenzione da parte delle nostre ragazze, anche se giocavamo contro l'ultima. Bisogna avere pazienza: io, le ragazze che devono impegnarsi e anche l'ambiente. Solo così si può fare il salto di qualità ».

Alexandra Ravarini (Volleyball Casalmaggiore)- « Stiamo migliorando, ma ci manca ancora quel qualcosa soprattutto a fine dei set quando andiamo sotto anche solo di due punti, però stiamo migliorando e speriamo di riuscire a fare meglio. Dobbiamo stare più compatte quando una fa un po' più fatica, dobbiamo essere più precise, più unite soprattutto in quei momenti ».

Il tabellino-

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA - VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 3-1 (21-25 25-23 25-18 25-22) -

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Zojzi 23, Campagnolo 8, Rizzieri 2, Carcaces 22, Landucci 12, Viscioni 11, Ferrara (L), Felappi 1, Rastelli, Colombo, Oggioni, Tisma. All. Freschi.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Vazquez Gomez 10, Marku 4, Pasquino 3, Costagli 14, Nwokoye 10, Kavalenka 15, Faraone (L), Ravarini 5, Stafoggia 1, Mattioli 1, Nosella, Neri, Linda (L), Morandi. All. Cuello.

ARBITRI: Spinnicchia, Palumbo.

Durata set: 29', 29', 26', 33'; Tot: 117'.

MVP: Kenia Carcaces (Gruppo Formula 3 Messina)



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 15, C.B.L. Costa Volpino 15, SMI Roma Volley 15, Narconon Volley Melendugno 14, Gruppo Formula 3 Messina 11, Marsala Volley 10, Clerici Auto Concorezzo 7, Club Italia 6, Volleyball Casalmaggiore 3.