sabato 22 novembre 2025
Costa Volpino espugna Viadana e resta sola in testa al Girone A

Netto 0-3 (15-25 16-25 20-25) per le ragazze di Cominetti che sfuttano al massimo la verve di Grosse Scharmann (22 punti ed MVP di serata) e conquistano tre punti pesantissimi per la classifica
3 min
Casalmaggiore CBL

VIADANA (MANTOVA)- Basta un’ora e un quarto di gioco al PalaFarina per chiudere l’anticipo della nona giornata, ultima del girone d’andata, della Serie A2 Tigotà. La Cbl Costa Volpino, al termine di tre set vinti 15-25, 16-25 e 20-25, ha conquistato i tre punti superando in trasferta la Volleyball Casalmaggiore.

Bene a muro (10 blocks vincenti contro 5) e al servizio (8 ace contro 2) le ragazze di coach Cominetti, trascinate dai 22 punti dell’MVP Grosse Scharmann e dai 27 di Pistolesi.

Grazie al successo pieno, le orobiche si portano in testa a +3 su Trento e Roma, impegnate domani nello scontro diretto del Girone A.

I protagonisti-

Giulia Neri (Volleyball Casalmaggiore)- « Nonostante il risultato netto, siamo riuscite a portare il nostro gioco in alcuni frangenti pur senza due giocatrici fondamentali. Abbiamo avuto sicuramente dei momenti di buio che non ci hanno permesso di fare un risultato diverso. Ci manca sempre quell'aggressività che ci può far fare qualcosa di più...sono fiduciosa che il ritorno delle nostre due compagne ci possa aiutare a far meglio ».

Margherita Brandi (C.B.L. Costa Volpino)- « Anche se il risultato dice 3-0, non è stata affatto una partita semplice: loro giocavano senza nulla da perdere e questo l’ha resa molto più imprevedibile. In generale la partita é stata poco continua e per questo era difficile trovare davvero ritmo, sia mentalmente che fisicamente. Però abbiamo saputo rimanere dentro la gara nei momenti importanti e portiamo a casa tre punti pesanti, fondamentali sia per la coppa che per il campionato. Sono molto felice della vittoria, ma consapevole che dobbiamo continuare a crescere, lavorare sul nostro gioco e costruire ogni giorno qualcosa di più solido in palestra ».

Il tabellino-

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE - C.B.L. COSTA VOLPINO 0-3 (15-25 16-25 20-25) –

 VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Pasquino 3, Ravarini 7, Marku 1, Kavalenka 8, Nosella 7, Nwokoye 3, Faraone (L), Neri 4, Linda 2, Stafoggia 1, Morandi, Mattioli. All. Cuello.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell'orto 3, Pistolesi 17, Pizzolato 2, Grosse Scharmann 22, Mangani 6, Brandi 6, Gamba (L), Favaretto 2, Giani, Dell'amico, Martinez Ortiz, Fumagalli, Buffo, Busetti (L). All. Cominetti.

ARBITRI: Lobrace, Cavicchi.

Durata set: 22', 22', 27'; Tot: 71',

MVP: Lena Grosse Scharmann (C.b.l. Costa Volpino).

Spettatori: 303

