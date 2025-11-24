Nel Monday Night la Futura supera Modena

CASTELLANZA (VARESE)- Nella settimana del Black Friday la Futura Volley Giovani non concede sconti e in poco più di un’ora liquida la pratica Modena Volley con un secco e indiscutibile 3-0 (25-15 25-16 25-21) nel posticipo dell'ultima di andata . Prestazione robusta e convincente quella offerta dalla squadra di Mauro Tettamanti, che tiene alta l’attenzione dal primo all’ultimo punto senza concedere nulla alle emiliane, messe sotto grazie alla ricetta che ha come ingredienti principali ace, muri e tanta garra. L’ennesimo Monday Night della stagione bustocca si rivela freddo quanto a temperatura esterna ma non per quella interna alla Soevis Arena, scaldata dal tifo dei CoccoBrilli e da una discreta cornice di pubblico nonostante l’infelice uscita di lunedì sera.

Ed il 3-0 stampato sul taraflex castellanzese allunga a tre la serie positiva della formazione biancorossa, che chiude nel migliore dei modi il girone di andata: tre punti che valgono il quinto posto in classifica e una gran bella dose di fiducia ed entusiasmo in vista del non semplice avvio del girone di ritorno (trasferte ad Altino e Fasano).

MVP di serata è Marika Longobardi, protagonista assoluta del match con 16 punti ed un luccicante 71% offensivo). A ruota segue una Alice Farina ormai abituata alla doppia cifra (15 punti con 2 ace, 6 muri e il 70%). Ma tutto l’attacco bustocco gira ad alto ritmo, con un 53% che profuma tanto di Helena Sassolini, sempre più sicura e spregiudicata in cabina di regia. A completare la serata magica, l’esordio in A2 di Elena Aina, libero classe 2007 prodotto del settore giovanile bustocco, schierata nel corso del terzo set.



Coach Tettamanti conferma Taborelli opposta a Sassolini, Rebora e Farina al centro, Tkachenko e Longobardi schiacciatrici e Blasi libero. Coach Marone conferma il sestetto delle ultime gare con Lancellotti in regia, Nonnati opposta, Fusco e Visentin in quattro, Credi e Marinucci al centro, Righi liberoL’equilibrio dell’avvio viene rotto dalle padrone di casa, che alzano subito l’intensità a muro (a segno Tkachenko e Farina) e con l’ace di Rebora stampano l’8-4. Il parziale si mette in fretta sui giusti binari e Sassolini, ancora dai 9 metri, dipinge due traiettorie perfette che portano lontano le Cocche (13-5). Modena non riesce in alcun modo a scuotersi e il set scivola via liscio (18-8, 21-13) fino al 25-15 fissato da Tkachenko.



Nel secondo parziale il copione non cambia di molto, ed è proprio un ace di Longobardi a dare il primo strappo al parziale (6-3). Le ospiti riescono a rimanere in scia grazie al buon apporto di Nonnati ma a dettare i ritmi è sempre la Futura (10-8); le emiliane nulla possono però q uando Rebora e compagne decidono che è ora di spingere: il break che spacca la frazione è di quelli importanti, con un 9-0 senza appello (dal 10-9 al 19-9). A mettere la firma sul 2-0 è Longobardi.



Il terzo set è quello che regala più equilibrio, con le due squadre che viaggiano gomito a gomito fin quasi a metà parziale (5-4, 10-9). Ad accelerare per chiudere in fretta la pratica è ancora Longobardi: un suo potente attacco vale il 14-11 e l’ulteriore carico lo mette Farina con l’ace del 17-12. Senza scossoni il finale (21-17), con la schiacciatrice campana che mette il punto esclamativo sul 25-21,

I protagonisti-

Marika Longobardi (Futura Giovani Busto Arsizio)- « È stata una partita che ci cha permesso di portare a casa tre punti preziosi che valgono il quinto posto. Siamo un po’ più sereni e pronti ad iniziare il girone di ritorno. Ogni giorno stiamo cercando di lavorare su qualcosa di diverso, sistemando quelle situazioni che non erano precise. Ci siamo unite ancora di più come squadra e questo è il risultato del gran lavoro fatto in palestra. Nel ritorno dovremo fare meglio rispetto al girone di andata e speriamo di iniziare col piede giusto ».

Federica Nonnati (Volley Modena)- « Questa sera non è andata, non siamo riuscite ad esprimere un buon gioco purtroppo. In alcuni momenti sembrava che potessimo risalire, ma non siamo riuscite a farlo e per questo possiamo fare solo i complimenti a loro per la prestazione. A noi serve mettere un punto e ricominciare dal prossimo allenamento, abbiamo sbagliato troppo soprattutto nei momenti meno adatti e questo ci ha penalizzato molto ».

Il tabellino-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - VOLLEY MODENA 3-0 (25-15 25-16 25-21) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Tkachenko 7, Farina 15, Taborelli 9, Longobardi 16, Rebora 5, Sassolini 6, Blasi (L), Maiorano, Sormani, Alberti, Nella, Talarico, Aina (L), Orlandi. All. Tettamanti.

VOLLEY MODENA: Lancellotti 2, Fusco 7, Credi 9, Nonnati 7, Visentin 1, Marinucci 5, Righi (L), Dodi 6, Gerosa 1, Zironi (L), Sazzi. All. Marone.

ARBITRI: Sessolo, De Nard.

Durata set: 22', 23', 26'; Tot: 71'.

MVP: Marika Longobardi (Futura Giovani Busto Arsizio)