Due anticipi aprono il girone di ritorno

In questo decimo turno, entrambi i gironi avranno un anticipo alle ore 18.30 di sabato 29 novembre. Per il Girone A, in campo al PalaFarina di Viadana la Volleyball Casalmaggiore e l’Itas Trentino, per il Girone B la Tenaglia Abruzzo Altino Volley ospiterà la Futura Giovani Busto Arsizio.

Il Girone A proseguirà poi domenica, con fischio d’inizio alle 16 per il match tra la Gruppo Formula 3 Messina e il Club Italia. Un’ora più tardi, la capolista CBL Costa Volpino calcherà il taraflex della Marsala Volley mentre la Narconon Volley Melendugno accoglierà la Clerici Auto Concorezzo.

Anche il Girone B comincerà alle 16 con Olio Pantaleo Fasano contro Valsabbina Millenium Brescia, salita al secondo posto dopo l’ultimo turno, a -5 dalla capolista Cda Volley Talmassons FVG, impegnata alle 17 in casa del fanalino di coda Volley Modena. Alla stessa ora, la Nuvolì Altafratte Padova affronterà la Trasporti Bressan Offanengo, mentre la Clai Imola Volley giocherà in casa contro la Panbiscò Leonessa Altamura, in uno scontro già con un importante peso specifico in vista della post season, considerato il solo punto che separa romagnole e pugliesi.

Nel prepartita, prevista su tutti i campi l’attività di sensibilizzazione organizzata dalla FIPAV e dalle Leghe di Serie A in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

TUTTE LE SFIDE-

GIRONE A-

Narconon Volley Melendugno - Clerici Auto Concorezzo

L'entusiasmo è alle stelle! Sulla scia di una settimana storica, culminata con la prestigiosa qualificazione ai Quarti di Coppa Italia ottenuta con grinta e cuore contro Gruppo Formula 3 Messina, la Narconon Volley Melendugno è pronta a rimettere i piedi sul campo del Palasport di Lecce. Domenica 30 novembre, alle ore 17:00, l'appuntamento è di quelli che contano: è tempo di Clerici Auto Concorezzo e per le biancorossonere l'obiettivo è chiarissimo: consolidare la posizione da vertice in Campionato. La squadra di coach Simone Giunta sta vivendo un momento magico: con un ruolino di marcia impressionante, le salentine occupano attualmente il terzo posto in classifica, ma la vetta è lì, a portata di mano. Un solo punto le separa, infatti, dalle prime: Costa Volpino e Roma. Mantenere il ritmo e l'intensità sarà la chiave per restare agganciate alle posizioni di vertice. Il match di domenica segna il giro di boa, la sfida di ritorno, contro la Clerici Auto Concorezzo. Tutte ricordano bene la gara d'andata: in Lombardia, la Narconon Volley Melendugno riuscì a imporsi per 1 a 3, conquistando i primi, preziosi punti della stagione e lanciando un segnale forte al campionato. Questa domenica, le pugliesi si aspettano di trovare un'avversaria rinvigorita dall'ultima vittoria casalinga ed estremamente determinata a ottenere la rivincita. Questo non potrà che rendere il match del Palasport di Lecce ancora più avvincente e spettacolare. Attenzione massima andrà riposta sull’esperienza di atlete chiave come il capitano Martina Veneriano e la potenza offensiva di Sara Stival e Bianca Bucciarelli. Sarà un piacere, inoltre, riabbracciare due ex giocatrici che ora vestono la maglia di Concorezzo: Sara Stival, che è stata una delle protagoniste della promozione del Melendugno in A2 e Roberta Purashaj, tra le salentine nel primo anno di serie B1. L'ottima performance corale, che ha proiettato la squadra salentina ai vertici, sarà la chiave per affrontare il nuovo impegno casalingo. In questa stagione, la Narconon Volley Melendugno ha dimostrato un'efficacia eccezionale nel sistema muro-difesa, spesso punto di partenza per le azioni decisive. Il gruppo scenderà in campo forte della sua grande intesa e resilienza, puntando sulla varietà d'attacco ben orchestrata dalla sapiente regia in palleggio, capace di servire tutti i terminali offensivi con lucidità e ritmo. È la forza del collettivo che dovrà prevalere. Si prospetta, dunque, una gara spettacolare e ricca di emozioni, che i tifosi non vorranno perdere, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia per conquistare punti fondamentali in classifica.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Narconon Volley Melendugno)

EX: Sara Stival a Narconon Volley Melendugno nel 2023/2024



Simone Giunta (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « Affrontiamo questo ritorno con grande determinazione e consapevolezza delle nostre potenzialità, dimostrate nelle ultime gare. La partita d'andata ci ha insegnato che Concorezzo è una squadra compatta, ben organizzata e che non molla mai. Le mie ragazze stanno lavorando sodo e sono pronte a difendere il nostro campo per raggiungere i nostri obiettivi. Il supporto del pubblico amico, come sempre, sarà fondamentale per lottare su ogni palla ».

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Sarà una trasferta molto impegnativa. Melendugno è tra le squadre più in forma del campionato e vanta giocatrici molto importanti. Noi arriviamo da una bella vittoria, che ci ha fatto bene specialmente da un punto di vista psicologico. Conosciamo il coefficiente di difficoltà della partita, ma andremo in terra salentina con la voglia di giocarci le nostre carte e con l'intento di portare a casa dei punti ».

Gruppo Formula 3 Messina - Club Italia–

Dopo lo stop di Lecce con Melendugno, Gruppo Formula 3 Messina pronto al riscatto. Domenica 30 novembre – alle 16 – le SuperGirls di Coach Freschi ospiteranno le giovani del Club Italia, per la prima giornata di Ritorno della Regular Season. Ricordiamo che il gruppo Federale disputa ogni partita fuori casa, per cui – come nella gara di andata – il match verrà giocato al “PalaRescifina” di Messina. Club Italia occupa l’ottavo posto in classifica con 6 punti e due vittorie. La prima arrivata contro Casalmaggiore (3-1: 25-20,25-21,11-25,25-18), mentre la seconda con Concorezzo (3-2: 22-25,23-25,25-21,25-20,15-12). Nell’ultima giornata, grande prova per le ragazze di coach Cichello contro Costa Volpino – prima nel girone A- e battaglia agonistica fino al tie-break. A spuntarla, alla fine, le bergamasche. Determinanti i contributi delle schiacciatrici Martina Susio (23 punti) e Ludovica Tosini (21 punti). Tre i precedenti tra Messina e Club Italia. Due risalenti alla stagione 2022-23 - con vittorie delle siciliane nella Pool Salvezza che poi decretò la permanenza miracolosa della formazione siciliana e la retrocessione di Club Italia in B1. L'ultimo risale alla gara di andata, sempre a favore delle messinesi (3-1: 25-22, 25-21, 18-25, 25-20). MVP e Top Spiker, nell'occasione, la nostra Kenia Carcaces (20 punti, di cui 18 in attacco con un 33% e 2 ace); Top Blocker la centrale Valentina Colombo (Gruppo Formula 3 Messina) e le opposte Giulia Viscioni (Gruppo Formula 3 Messina) e Maria Solovei (Club Italia) con 3 muri vincenti. Top Acer la schiacciatrice Martina Susio (4 ace). Infine, Top Receivers la nostra Martina Ferrara con il 75% di ricezioni positive e un 50% di perfette, con un totale di 12 ricezioni. 10 i muri di Messina, 9 quelli di Club Italia; 32 gli errori delle messinesi, 31 quelli delle lombarde. Per Club Italia, tra le Top Spikers in evidenza le schiacciatrici Martina Susio (101 punti, 91 in attacco con il 37.1%, 9 ace e 1 muro), Stella Caruso (87 punti, 79 in attacco con il 43.6%, 3 ace e 5 muri) e Ludovica Tosini (86 punti, di cui 76 in attacco con il 38%, 4 ace e 6 muri). Nelle speciali di categoria, spiccano le nostre schiacciatrici Aneta Zojzi e Kenia Carcaces tra le Top Spikers – rispettivamente 17a la prima (131 punti), 18a la seconda (129 punti). Nella Top Blockers permane sul podio la nostra Benedetta Campagnolo (terzo posto, 28 muri). Stessa posizione per Giulia Viscioni (Gruppo Formula 3 Messina) nella Top Acers con 13 servizi vincenti, uno in più rispetto ad Aneta Zojzi (quinto posto). 15esima la schiacciatrice Martina Susio (Club Italia) con 9 ace. Al 9° posto della Top Receivers, Alessia Regoni (Club Italia) con il 44.12% di ricezione perfetta. Ex del match Martina Ferrara a Club Italia nel 2016/2017 e Giulia Viscioni a Club Italia nel 2022/2023.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Gruppo Formula 3 Messina)

EX: Martina Ferrara a Club Italia nel 2016/2017; Giulia Viscioni a Club Italia nel 2022/2023

:Giulia Viscioni (Gruppo Formula 3 Messina)- « Club Italia troverà una Messina molto arrabbiata che, a tutti i costi, dovrà conquistare i tre punti nel proprio palazzetto. Sono una ex di Club Italia e conosco quanto si lavori; mi attendo che loro siano cresciute tantissimo. Immagino ci saranno innesti rispetto al girone di andata. Noi dovremo essere infuocate e pretendere di portarci a casa la posta perché ce lo meritiamo e soprattutto perché ci serve ».

Martina Susio (Club Italia)- « Della gara di andata contro Messina, ricordo tantissima emozione da parte mia. Era la prima di quest'anno e avevo tanta voglia di misurarmi in un campionato nuovo e competitivo. Messina, invece, la ricordo come un'ottima squadra, che ha saputo metterci in difficoltà, ma questa volta ci troverà più consapevoli di quanto valiamo, con più esperienza alle spalle. Mi aspetto una gara combattuta perché abbiamo tanta voglia di far vedere come siamo cresciute in questi mesi. Nelle ultime due settimane di stop, abbiamo approfittato per riposare un po' e per stare anche con le nostre famiglie ma abbiamo anche continuato a lavorare sui nostri obiettivi individuali e di squadra per chiudere al meglio questa prima parte di campionato ».

Volleyball Casalmaggiore - Itas Trentino

Si torna sul taraflex del PalaFarina di Viadana per iniziare il girone di ritorno della Serie A2 Tigotà. La Volleyball Casalmaggiore attende tra le mura amiche la Itas Trentino sabato 29 novembre. Fischio d'inizio fissato per le ore 18.30, dirigono Dalila Villano e Andrea Bonzanni, al Video Check Alcksia Valenti con al referto elettronico Paola Di Pasquale.Concluso il girone di andata con la sconfitta casalinga contro Costa Volpino, arriva per Casalmaggiore un'altra gara difficile contro la quarta forza del campionato. Consapevoli del valore delle avversarie, capitan Chiara Costagli, sulla via del rientro dall'infortunio, e compagne dovranno cercare di giocare a mente libera per riuscire a smuovere la classifica per dare morale e cambiare il verso del trend seguito sinora, partendo dalla buona prestazione che Nosella e Ravarini, chiamate a risolvere il problema degli infortuni, hanno tenuto alla loro prima da titolari. L'Itas Trentino, dal canto suo arriva al match del PalaFarina da tre sconfitte consecutive contro avversarie importanti. Sicuramente le trentine daranno filo da torcere alle rosa per tornare a rimettere un segno positivo sul loro percorso.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Volleyball Casalmaggiore, 1 successo Itas Trentino)

EX: - Allenatori: Alessandro Beltrami a Casalmaggiore nel 2013/2014

Claudio Cesar Cuello (Allenatore Volleyball Casalmaggiore)- « Abbiamo avuto alcuni infortuni ma sono sicuro che verranno risolti al meglio con la professionalità del nostro staff che se ne sta occupando. Dobbiamo risolvere questi infortuni e rimetterci in discussione come abbiamo fatto nella partita precedente in cui abbiamo dovuto gestire una necessità con giocatrici giovani che hanno raccolto questa occasione in modo molto responsabile come nell'allenamento congiunto di martedì con Ostiano. Siamo una squadra giovane e si sta vedendo il miglioramento di queste giocatrici. Certo non tutto è andato come volevamo ma questo miglioramento si sta notando. La gara con Trento, una delle squadre che ambiscono alla promozione, sarà importante per noi anche per capire a che punto siamo di questa crescita, quanto ci manca per essere la squadra che vogliamo essere. Servirà il supporto dei nostri tifosi che invito numerosi al palazzetto ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Per noi si tratta di una gara molto importante, nella quale dobbiamo ritornare ad ottenere punti per migliorare la nostra posizione di classifica, andando a cercare con forza la vittoria. Abbiamo trascorso una settimana in palestra positiva, che ci porta ad affrontare questa trasferta con convinzione nei nostri mezzi e con fiducia. Affrontiamo una squadra che è reduce, un po’ come noi, da un periodo difficile anche a livello di infortuni, ma soprattutto in casa Casalmaggiore rimane una squadra combattiva e spregiudicata che dovremo affrontare con grande attenzione ».

Marsala Volley - C.B.L. Costa Volpino

Per la decima giornata del campionato di Serie A2 Tigotà di Volley femminile, prima del girone di ritorno, la Sigel Seap Marsala Volley torna a giocare in casa ed ospiterà le bergamasche della CBL Costa Volpino. Domenica 30 novembre, sul taraflex del PalaSanCarlo va in scena una partita dall’elevato valore agonistico, una sorta di punto di svolta per le lilibetane dopo un girone di andata buono ma incostante sul piano dei risultati. Per il roster di Coach Lino Giangrossi la posta in palio è alta, non solo vi è l’esigenza di guadagnare punti classifica, ma anche di dimostrare l’effettiva crescita del gioco di squadra provando a costruire una positiva continuità nei risultati. La squadra sa perfettamente che ci sarà da lottare su ogni pallone; curare la concentrazione gestendo i momenti chiave del match, sarà di fondamentale importanza se si vorrà avere ragione del match visto che di fronte avrà la capolista di questo affascinante girone A. Per Costa Volpino, squadra attrezzata e con poche discontinuità, l’impegno è quello di confermare la propria forza anche in trasferta, resistere al calore del pubblico siciliano con l’unico scopo di mantenere la vetta della classifica.

PRECEDENTI: 1 (1 successo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Nicole Gamba a Marsala Volley nel 2021/2022; Linda Mangani a Marsala Volley nel 2019/2020; Aurora Pistolesi a Marsala Volley nel 2020/2021, 2021/2022

Beatrice Pozzoni (Marsala Volley)- « Sabato prende il via il girone di ritorno e affronteremo nuovamente Costa Volpino, una squadra solida, con individualità di grande livello. All’andata, nel loro palazzetto, l’emozione dell’esordio in Serie A ci ha impedito di esprimere da subito il nostro vero gioco. Questa volta sarà diverso, domenica giocheremo davanti al nostro pubblico, nel nostro palazzetto, con maggiore esperienza e più partite nelle gambe. Siamo cariche e determinate a dimostrare il nostro valore fin dal primo pallone ».

Valeria Pizzolato (C.B.L. Costa Volpino)- « La partita di domenica sarà sicuramente difficile perché il Marsala non è più la stessa squadra che abbiamo incontrato all’andata. All’inizio della stagione le prime gare sono sempre di assestamento, mentre adesso loro sono un gruppo consolidato, tanto quanto noi. Mi aspetto una partita diversa rispetto a quella dell’andata: sarà tosta, e il fatto che siamo prime in classifica secondo me le carica ancora di più, come succede spesso. Dovremo farci trovare pronte, difenderci bene e poi attaccarle in tutti i modi. Arriviamo alla gara cariche e consapevoli di ciò che possiamo fare. Sarà sicuramente una bella partita ».

GIRONE B-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Futura Giovani Busto Arsizio

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley riapre le porte del palazzetto di Città del Vasto per accogliere, dopo due gare in trasferta, la Futura Volley Giovani Busto Arsizio. Raggiunta la qualificazione in coppa Italia con una giornata d’anticipo, il gruppo guidato da coach Matteo Ingratta vuole subito voltare pagina dopo la sconfitta patita in Friuli contro la capolista Talmassons, per rafforzare e migliorare la propria posizione in graduatoria. La formazione varesina, a sua volta, giunge in Abruzzo forte di tre vittorie consecutive, che hanno portato in dote otto punti e il quinto posto, proprio alle spalle della Tenaglia, avanti di quattro lunghezze. Il cambio di allenatore (Mauro Tettamanti è subentrato come head coach al posto di Gianfranco Milano, ndr) sta dunque portando i frutti sperati alla squadra lombarda. Il confronto tra le squadre rivela la qualità di Busto Arsizio al servizio (31-63) e a muro (56-71), oltre a un maggior numero di attacchi vincenti rispetto a Altino (417-494). La Tenaglia, dal canto suo, vanta un minor numero di punti subiti (710-823). Suggestivi i duelli per ruolo, con le bomber Siakretava (152 punti in attacco) e Taborelli (109) a contendersi la corona in posto 2. Al centro, Marchesini spicca coi suoi 20 muri punto, alla quale fa da contraltare Farina con 24. La stessa centrale ex Volley Bergamo è la top scorer della Futura al servizio con 13 aces realizzati. L’unica ex di turno è Maia Carlotta Monaco, in maglia Futura nella stagione 2021/2022. Derby del cuore per capitan Victoria Sassolini, che ritroverà dall’altra parte della rete la gemella Helena, palleggiatrice campionessa del mondo con la Nazionale under 21 (nella spedizione mondiale con le rossoblu Marchesini e Ndoye). La gara d’andata ha visto la Tenaglia raggiungere la prima vittoria del campionato in quattro set.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 1 successo Tenaglia Abruzzo Altino Volley)

EX: Maia Carlotta Monaco a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/2022



Bibiana Guzin (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « La prima parte di campionato è stata sopra le nostre aspettative e siamo felicissime del percorso fatto, ci ha permesso di posizionarci in una buona zona della classifica. Ma non ci accontentiamo, vogliamo continuare a crescere e migliorare. Siamo un bellissimo gruppo e secondo me questa è una delle nostre qualità. Siamo molto giovani, è vero, ma abbiamo tanta ambizione e questo ci dà una forza enorme. Con la squadra mi trovo benissimo: molte ragazze le conoscevo già e avevo giocato con loro, non potevo essere più felice di ritrovarmi di nuovo in campo insieme a loro. Sabato ci aspetta una partita difficile. Affrontiamo una squadra forte, ben organizzata e con esperienza, quindi dovremmo essere brave a rimanere concentrate dall'inizio alla fine. All’andata abbiamo dimostrato di poter fare bene e, se giochiamo come sappiamo, possiamo ottenere un altro buon risultato ».

Bianca Orlandi (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Le ultime settimane sono state senza dubbio preziose, stiamo esprimendo un miglior gioco di squadra, siamo più affiatate e sembriamo in grado di affrontare molto meglio anche i momenti difficili e tesi delle partite. Si è vista una squadra decisamente più lucida, che sa gestire la pressione in modo diverso e che in campo si diverte. Per come è iniziato il nostro campionato, oggi pensiamo ad una partita per volta con l’idea di fare più punti possibili. Altino è una squadra giovane, ordinata e con delle individualità importanti, tutte caratteristiche che all’andata ci hanno messo in difficoltà. Sarà una gara non semplice, ma noi cercheremo di esprimere il nostro miglior gioco ».

Nuvolì Altafratte Padova - Trasporti Bressan Offanengo

Il primo match del girone di ritorno del gruppo B di serie A2 Tigotà metterà di fronte Nuvolí AltaFratte Padova e Trasporti Bressan Offanengo, padovane padrone di casa e alla ricerca di bissare il successo esterno di inizio campionato quando le gialloblù di coach Marco Sinibaldi seppero imporsi per 0-3. A quasi due mesi da quell’esordio la Nuvolí si trova in terza piazza - qualificata per i Quarti di Coppa Italia del 17 dicembre - ma è reduce da tre sconfitte con un solo punto rimediato a Modena, la Trasporti Bressan (che a Trebaseleghe giocherà la sua centesima partita in serie A) arriva da due sconfitte interne con zero set vinti e, prima di questi ko, dalla vittoria di Fasano, cremasche in ottava posizione ma a stretto contatto con le piazze che a fine stagione assegneranno la Pool Promozione. Un match quello di domenica che vedrà il ritorno in Veneto di un cospicuo numero di atlete nate o già transitate per questa regione: le padovane Giorgia Compagnin e Valentina Zago, le trevigiane Eva Ravazzolo e Sara Bellia, la vicentina Anna Caneva, la modenese Angela Coba (nella trevigiana Castelfranco Veneto la scorsa stagione) ed infine la trentina Rachele Nardelli che ha indossato la maglia delle tigri gialloblù della Nuvolí ad inizio stagione 2023-24. I precedenti tra venete e lombarde vedono prevalere le seconde per 2-3.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Nuvolì Altafratte Padova, 3 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Rachele Nardelli a Alta Fratte Volley Padova nel 2023/2024



Laura Bovo (Nuvolì Altafratte Padova)- « Sicuramente le ultime tre partite sono state complicate sotto molti punti di vista, ma comunque non abbiamo mai perso la voglia e non ci siamo fatte mai abbattere da queste sconfitte, ora tocca alla Trasporti Bressan Offanengo, squadra che sta lottando, come tutte quelle del nostro girone del resto, ed è un’occasione che potremo usare come rampa di lancio per tornare a macinare punti e soprattutto il nostro gioco, che sarà debilitato sicuramente dall’assenza di Erika, punto fermo della squadra sia tecnicamente che moralmente, ma siamo attrezzate e pronte ad affrontare anche queste difficoltà, restando unite e superando insieme anche questo ostacolo ».

Giorgio Bolzoni ( Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Altafratte è una squadra fisica, è sempre complesso giocare contro formazioni con questi centimetri e sta dimostrando di essere una delle prime della classe. E' arrivato qualche passo falso in più rispetto alle aspettative, ma che non sta condizionando la loro posizione. L'infortunio di Erika Esposito fa perdere alla Nuvolì un elemento sicuramente importante, ma non cambia molto il gioco di squadra. Dovranno trovare nuovi equilibri, la forza collettiva diminuisce un po', ma non così tanto da pensare di poter far leva su questo. Per quanto ci riguarda, abbiamo perso tante certezze, c'è un clima non sereno e ci sono tante cose da mettere a posto nella gestione delle individualità e del gioco. Come ho già detto nelle scorse settimane, dobbiamo ridurre certi errori, a maggior ragione quelli più semplici: i 10 di domenica scorsa nel secondo set contro Altamura, per esempio, hanno condizionato la prova. In settimana lavoriamo anche sulle cose che ci servono e che non trovano ancora meccanismi abbastanza rodati. In questo momento, deve crescere il gruppo attraverso la prestazione individuale alzandone il livello. In settimana si vedono miglioramenti, mentre in partita ce la giochiamo troppe volte nei momenti decisivi, tutti i set finiscono con parziali alti, la differenza la fanno 2-3 palloni dove non riusciamo a incidere. Penso che il problema principale sia la gestione della gara, non la qualità della squadra, poi individualmente certi numeri devono crescere, lo dicono le statistiche in modo oggettivo ».

Volley Modena - Cda Volley Talmassons Fvg

Il Volley Modena ospita la Cda Volley Talmassons FVG al PalaMadiba per la prima gara di ritorno del girone B di Serie A2 Tigotà. Sfida da testa coda quella che andrà in scena nel palazzetto modenese a due settimane di distanza dal primo successo casalingo per le ragazze allenate da coach Biagio Marone che hanno superato un avversario particolarmente impegnativo come la Nuvolì Altafratte Padova. Capitan Lancellotti e compagne cercheranno di dare continuità alle proprie prestazioni casalinghe, ma anche di cancellare immediatamente il passo falso di lunedì sera a Busto Arsizio che ha rappresentato la classica serata no in chiusura di un girone d'andata in continua crescita. Dopo le difficoltà delle prime giornate, infatti, le modenesi sono cresciute strappando due vittorie al tiebreak in quel di Altamura e in casa, come detto, contro Padova. Percorso decisamente diverso, invece, per Talmassons che ha fatto valere la propria qualità sia a livello tecnico che fisico issandosi con decisione in vetta alla classifica grazie alle otto vittorie ed una sola sconfitta, per altro al quinto set, messe a referto fino ad ora. Sfida dal pronostico apparentemente a senso unico, ma come ha già dimostrato il campionato tutto può sempre succedere e le sorprese sono dietro l'angolo. Modena alla ricerca di un risultato che riporti entusiasmo e convinzione, Talmassons che vuole confermarsi regina del girone e ipotecare sempre più il primo posto in classifica.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Nessuno

Biagio Marone (Allenatore Volley Modena)- « Gara senza pressioni? Le pressioni ci sono sempre, sia che si giochi contro una squadra sulla carta più debole o contro un avversario più forte. Ne abbiamo avuto una dimostrazione anche la scorsa gara casalinga contro Padova che occupava la seconda posizione. L'importante sarà ciò che saremo in grado di mettere in campo, la voglia di aggredire e fare risultato. A noi tutto questo non deve mancare decisamente mai ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Valsabbina Millenium Brescia

Riparte il girone di ritorno. La Olio Pantaleo Fasano ospita al Vigna Marina il Banca Valsabbina Millenium Brescia. Gara complicata per il roster fasanese contro la seconda della classe reduce dalla vittoria in quel di Trebaseleghe contro il temibilissimo Padova. Match che nella gara di andata vide le bresciane imporsi per 3-1 dopo aver sudato le proverbiali 7 camicie. Una Olio Pantaleo che prima di arrendersi alla forza delle leonesse disputò una gara di alto profilo tecnico mettendo in seria discussione l’esito finale del match. A distanza di circa un mese le cose sono radicalmente cambiate con le lombarde sempre più vicine alla capolista Talmassons e una Olio Pantaleo reduce da 6 sconfitte consecutive che hanno fruttato solo 3 punti. Valsabbina Millenium Brescia che dopo ben 5 vittorie piene di fila ha subito 3 sconfitte, dalle quali ha portato a casa solo 1 punto, salvo poi battere nell’ultima di andata il Padova scalzandola dalla seconda posizione. Una vittoria che mette in evidenza la grande propensione al successo esterno delle ragazze di coach Matteo Solforati capitanate dal libero Beatrice Parrochiale. Valsabbina Millenium ancora in trasferta quindi contro una Olio Pantaleo alla ricerca di punti salvezza e di quel gioco determinato che aveva ne caratterizzato l'inizio del campionato. Partita difficile quindi per le fasanesi di coach Paolo Totero che si affidano alle giocate di Candela Sol Salinas (153) e Piia Korhonen (159) trascinatrici del roster fasanese nei momenti difficili delle gare. Per la Valsabbina Millemìnium Brescia invece la necessità di non perdere ulteriore terreno dalla capolista Talmassons, cercando di ripetere l'ottimo filotto di vittorie messo a segno nelle prime cinque gare di questa Serie A2-Tigotà.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Laura Franceschini a Millenium Brescia nel 2024/2025

Federica Vittorio (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Ci troviamo al giro di boa e domenica ritroveremo brescia per la prima di ritorno. Nel girone di andata abbiamo cercato di costruire una nostra identità di squadra, alternando cose fatte bene a cose fatte meno bene. Abbiamo sprecato un po' di opportunità ma prenderemo esempio per non ripetere gli stessi errori. Brescia, come dimostra la classifica, é una delle migliori forze del campionato, servirà la partita "quasi perfetta" facendo attenzione anche ai piccoli dettagli e partendo aggressive sin dal primo punto. Sono fiduciosa e penso possiamo fare bene. Nelle ultime settimane abbiamo lavorato duramente, alzando il livello di gioco e sono sicura che i risultati non tarderanno ad arrivare. Poi, finalmente, torniamo a giocare in casa e il nostro pubblico ci darà una carica in più. Abbiamo bisogno del loro calore ».

Caterina Schillkowski (Valsabbina Millenium Brescia)- « Domenica giochiamo in trasferta contro Fasano, arriviamo da una vittoria che volevamo tanto e a cui abbiamo lavorato sodo. Quella partita ci ha ridato fiducia e consapevolezza, ma sappiamo che ogni gara è una nuova sfida. Fasano è un'avversaria tosta e servirà concentrazione dal primo all’ultimo minuto. Noi siamo pronte a mettere in campo energia, determinazione e spirito di squadra. Vogliamo continuare il nostro percorso e dimostrare che il lavoro fatto in allenamento porta risultati ».

Clai Imola Volley - Panbiscò Leonessa Altamura

Chiuso il girone di andata con l’emozionate vittoria interna al tie-break su una combattiva Fasano, la Clai Imola Volley si appresta ora a giocare le altre nove partite di questa prima fase con la ferma convinzione di poter fare punti contro qualsiasi squadra presente nel suo raggruppamento. I cinque successi ottenuti fino a qui, tutti peraltro arrivati al quinto set dopo aver sostenuto lunghissime battaglie sul campo, sono un bottino di tutto rispetto e soprattutto hanno dimostrato l’elevato valore tecnico e soprattutto caratteriale di questo gruppo, che a parte il passo falso di Altino ha mantenuto una continuità di prestazione assolutamente di primo livello per la categoria. Quando c’è da lottare, la Clai ha fatto vedere di non volersi mai tirare indietro...e questa è senza dubbio un’ottima base di partenza sulla quale edificare le ambiziose speranze di ottenere quel quinto posto che vorrebbe dire salvezza garantita già a metà gennaio. Quinto posto al momento occupato proprio dalla Panbiscò Leonessa di Altamura, prossimo avversario delle santernine al PalaRuggi nel match che inaugurerà un girone di ritorno che già si preannuncia infuocato e carico di tensione. Assolutamente presto per parlare di scontro diretto visto quanto è corta la classifica del girone B (al momento ci cono 5 squadre in 4 punti...con 9 gare ancora da giocare), ma inutile negare come la gara contro le pugliesi allenate da coach Matteo Dell’Anna rappresenti senza dubbio uno snodo fondamentale nel cammino del club imolese. Una vittoria piena da tre punti, finora mai arrivata, consentirebbe infatti il sorpasso sulle dirette rivali e permetterebbe inoltre alle biancoblu di tenere ancora aperta una fantastica striscia vincente che al momento conta già tre affermazioni consecutive (in casa contro Modena, a Brescia e appunto nella gara interna contro Fasano) di grande prestigio e dal peso specifico enorme. Altamura, squadra parecchio ostica e capace di sconfiggere 3-1 la Clai nel match d’esordio della stagione lo scorso 6 di ottobre, arriva a questo impegno con il morale alle stelle. Motivi principali di tale entusiasmo il netto 3-0 esterno appena ottenuto sul difficile campo di Offanengo e gli 8 luccicanti punti conquistati nelle ultime 4 giornate, tendenza positiva che permette alla Leonessa di essere in piena corsa nella serrata lotta che assegnerà i posti per la successiva Pool Promozione.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Panbiscò Leonessa Altamura)

EX: Nessuno

Elena Foresi (Clai Imola Volley)- « Sentiamo il profumo del quinto posto, quindi il focus è inevitabilmente su quello. In settimana abbiamo lavorato bene e lo staff è stato davvero bravo nel gestire i carichi visti tutti i tie-break giocati fino a qui. Con Altamura c’è tanta voglia di riscatto. È una squadra che sta giocando bene, arriva da una bella vittoria contro Offanengo e l’ingaggio di Arciprete, che sicuramente è una giocatrice di grande esperienza per questa categoria, può portare maggiore equilibrio dentro al gruppo. Vogliamo portare a casa il bottino pieno perché abbiamo il fattore casa a nostro favore e allo stesso tempo anche perché per tutto il lavoro fatto fino ad oggi ce lo meritiamo... però la partita è la partita e come ogni domenica va affrontata sapendo sempre che dall'altra parte della rete c'è un avversario che viene anche lui a giocare con lo stesso obiettivo. Dobbiamo continuare a rimanere focalizzate sul nostro gioco e sul nostro ritmo, spingendo forte in battuta come stiamo facendo e giocandocela fino all'ultimo punto ».

Roberta Chiesa (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Sicuramente dopo la vittoria ad Offanengo l’umore è molto positivo e questo ci ha aiutato in settimana a tenere un ritmo alto durante l’allenamento. Andremo ad Imola fiduciose di quello che sappiamo mettere in campo con la giusta aggressività e lucidità ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1ª GIORNATA DEL GIRONE A-

Sabato 29 novembre 2025, ore 18.30

Volleyball Casalmaggiore - Itas Trentino Arbitri: Villano Dalila, Bonzanni Andrea

Domenica 30 novembre 2025, ore 16.00

Gruppo Formula 3 Messina - Club Italia Arbitri: Vangone Deborah, Kronaj David

Domenica 30 novembre 2025, ore 17.00

Narconon Volley Melendugno - Clerici Auto Concorezzo Arbitri: De Orchi Marco, Traversa Nicola

Marsala Volley - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Bolici Giulio, Mancuso Alberto

Riposa: SMI Roma Volley



LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 18, SMI Roma Volley 18, Narconon Volley Melendugno 17, Itas Trentino 15, Gruppo Formula 3 Messina 11, Marsala Volley 11, Clerici Auto Concorezzo 9, Club Italia 6, Volleyball Casalmaggiore 3.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1ª GIORNATA DEL GIRONE B-

Sabato 29 novembre 2025, ore 18.30

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Pasquali Fabio, Ancona Massimo

Domenica 30 novembre 2025, ore 16.00

Olio Pantaleo Volley Fasano - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: De Luca Lorenzo, Pescatore Luca

Domenica 30 novembre 2025, ore 17.00

Nuvolì Altafratte Padova - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Martini Maurizio, Magnino Simone

Volley Modena - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Laghi Marco, Argirò Luigi

Clai Imola Volley - Panbiscò Leonessa Altamura Arbitri: Sabia Emilio, Marani Azzurra

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 24, Valsabbina Millenium Brescia 19, Nuvolì Altafratte Padova 18, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 16, Futura Giovani Busto Arsizio 12, Panbiscò Leonessa Altamura 12, Clai Imola Volley 11, Trasporti Bressan Offanengo 10, Olio Pantaleo Volley Fasano 8, Volley Modena 5.