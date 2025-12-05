La capolista Talmassons  vince la maratona di Altamura

ALTAMURA (BARI)- Difficilmente sarebbe potuto essere più esaltante il Friday Night con cui si è aperta la seconda giornata di ritorno di Regular Season della Serie A2 Tigotà. La partita tra la Panbiscò Leonessa Altamura e la Cda Volley Talmassons FVG è stata infatti quella con il punteggio più elevato della stagione in tutta la Serie A, decimo nella storia per quanto riguarda la Serie A2, con ben 237 punti.

Frutto di una partita che definire equilibrata è un eufemismo: fino al tie-break i punti totali sono stati pari, con tutti e quattro i set terminati ai vantaggi. Per vincere la partita, la capolista del Girone B ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie, poiché il 2-0 con cui le pugliesi hanno iniziato la gara poteva essere fatale per chiunque, soprattutto considerate le fatiche del 30-28 del primo parziale e del 26-24 del secondo. Ma le friulane hanno realizzato un piccolo capolavoro, prima rimontando nel terzo set dal 21-17 al 27-29, poi replicando nel quarto dal 21-19 al 24-26. A finire prima le energie è stata però la squadra di coach Dell’Anna, che al decisivo tie-break ha ceduto con il punteggio di 8-15.

Ben nove le giocatrici in doppia cifra, in cui si sono distinti i 30 punti di Krasteva e i 21 di Bierria tra le padrone di casa e i 29 di Frosini con i 19 di Molinaro (di cui ben 7 muri) per le ospiti. Premio di MVP per la libero Mistretta, fondamentale in seconda linea per coach Barbieri.

I protagonisti-

Alessia Pulliero (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Meritavamo di vincere 3-0 per come abbiamo approcciato la gara, siamo partite molto bene, determinate e consapevoli dei nostri mezzi. Ottima la prestazione fino al secondo set dove abbiamo messo in difficoltà la capolista. Peccato che nei momenti decisivi siamo state poco cattive. Un punto che comunque fa morale e ci da la spinta per la prossima gara ».

Il tabellino-

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 2-3 (30-28 26-24 27-29 24-26 8-15) –

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Soriani 13, Serafini 5, Bierria 21, Pulliero 11, Krasteva 30, Riva 9, Biagini (L), Caracuta, Ungaro, Arciprete, Evola, D'onofrio (L), Chiesa, Monitillo. All. Dell'anna.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 13, Gannar 12, Scola 7, Bakodimou 17, Molinaro 19, Frosini 29, Mistretta (L), Viola, Feruglio, Cusma, Cassan, Barbazeni. All. Barbieri.

Arbitri: Resta, De Luca.

Durata set: 35', 28', 34', 32', 14'; Tot: 143'.

MVP: Alessandra Mistretta (Cda Volley Talmassons Fvg)