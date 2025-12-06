Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
Brescia fa la voce grossa contro Modena

Brescia fa la voce grossa contro Modena

Nell'anticipo della 10a giornata la squadra di Solforati domina dall'inizio alla fine imponendosi con un netto 3-0 (25-17, 25-15, 25-14) contro le emiliane che non sono mai entrate in partita
5 min
MONTICHIARI (BRESCIA)-La Valsabbina Millenium Brescia, nell'anticipo della 10a giornata del Girone B di A2 Femminile, si rende protagonista di una bella prestazione che le vale una netta vittoria per 3-0 (25-17, 25-15, 25-14) su Modena che non ha mai avuto la forza e lo spessore tecnico per mettere in discussione il risultato. Solo il 5% in attacco da parte delle modenesi, la cui verve offensiva è stata soffocata dal muro-difesa giallonero (8 blocks vincenti). Dieci punti a testa per la centrale Modestino e per la banda Amoruso, premio di MVP per Lea Orlandi, 9 punti con l’80% in attacco.  Tra le ospiti si salva Nonnati (11 punti).

L'avvio del match è equilibrato, con Modena che passa subito avanti (1-3), ma Brescia rimane attaccata e pareggia i conti con Michieletto (11-11). La Valsabbina non è sazia: Amoruso sorpassa (12-11) e il muro di Prandi allarga la forbice (14-14). Ma è un nulla di fatto perchè Dodi rimette nuovamente la partita in parità (14-14). Le Leonesse accelerano e il finale è solo a tinte bresciane: Struka, a muro, fa 18-16 e l'attacco di Michieletto vale il 21-17. Coach Marone prova a spezzare l'equilibrio con un time out, ma il set point è delle padrone di casa (17-24). Chiude Michieletto con un bel monster block (25-17). In avvio di secondo set, è la Millenium a mettersi subito a distanza (9-5). Orlandi e Modestino continuano la corsa (11-6), Amoruso non è da meno (14-7). Modena si accende e la Valsabbina compie qualche errore di troppo, una situazione che rimette vicine le ospiti (Visentin conquista il 14-12). Brescia si riprende e il finale è ancora solo a tinte giallonere: il doppio ace di Modestino fa 17-12 e l'attacco di Orlandi vale il 22-14. Alla fine, è l'errore di Visentin a consegnare il set point a Brescia (24-15). Modestino chiude la contesa sul 25-15. Il terzo set prosegue sulla stessa linea del secondo: Brescia controlla il gioco, mettendo in difficoltà la difesa delle ospiti. Coach Solforati rinfresca la rosa inserendo ancora Arici, poi Vittorini su Michieletto, Vernon su Struka e Schillkowski su Prandi. L'attacco vincente di Orlandi mette a terra il 14-8, l'attacco di Modestino vale il 21-12. Amoruso si prende il 24-13 e l'errore di Fusco al servizio vale il 25-14. Mvp della gara è Lea Orlandi (autrice di 9 punti, di cui un ace), premiata da Mirco Bina, titolare di Oleodinamica B&B.

I protagonisti-

Matteo Solforati (Allenatore Valsabbina Millenium Brescia)- « Non è stata una bellissima partita da una parte e dall'altra. Tre punti ci servivano e tre punti abbiamo fatto, per cui sono contento. Come avevo già detto all'inizio dell'anno, abbiamo una panchina molto valida e, quindi, tutte le volte che c'è la possibilità di dare campo alle ragazze cerco di farlo. Oltretutto, abbiamo un periodo super impegnativo davanti, con due infrasettimanali consecutivi. Sicuramente, dovremo migliorare sul numero di errori commessi che non è sempre facile rimediare ».

Lisa Sazzi (Volley Modena)- « E' stato emozionante scendere in campo da titolare, una partita ricca di tanti sentimenti contrastanti: felicissima per essere qui, ma dispiaciuta per la sconfitta. Credo, però, di aver dato quello che potevo dare alla squadra e sono contenta di quello che ho fatto vedere in campo, spero lo siano anche le mie compagne. E' chiaro che siamo in un momento di emergenza vista l'assenza di Lancellotti, che è la palleggiatrice titolare, e in più ci è mancato qualche giocatore in allenamento nell'ultimo periodo, ma ci stiamo allenando sempre al massimo per mettere in campo la parte migliore di noi ».

Il tabellino-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - VOLLEY MODENA 3-0 (25-17 25-15 25-14) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 7, Modestino 10, Prandi 2, Amoruso 10, Orlandi 9, Struka 7, Parrocchiale (L), Schillkowski, Vernon, Olivotto, Arici, Vittorini. All. Solforati.

VOLLEY MODENA: Sazzi 1, Dodi 4, Credi 2, Nonnati 11, Visentin 3, Marinucci 3, Righi (L), Fusco 4, Gerosa 4, Carpenito. All. Marone.

ARBITRI: Lorenzin,

Durata set: 22', 21', 20'; Tot: 63'.

MVP: Lea Andrea  Orlandi (Valsabbina Millenium Brescia)

