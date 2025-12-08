Costa Volpino batte Roma e si invola al comando

Nel Girone A, la Cbl Costa Volpino ha vinto il big match contro la SMI Roma Volley, mantenendo così la vetta solitaria della classifica. Dopo i primi due set, vinti dalle orobiche 25-20 e 25-22, le giallorosse hanno provato la rimonta vincendo 16-25 la terza frazione, ma con lo stesso punteggio sono poi capitolate al quarto gioco. Ancora protagoniste le due bocche da fuoco a disposizione di coach Cominetti: l’MVP Grosse Scharmann, 20 punti a referto, e la compagna Pistolesi, 19. Non è bastata a Roma la prestazione da 20 punti di Perovic.

Alle spalle delle lombarde, la Narconon Volley Melendugno ha confermato la seconda posizione grazie al 3-0 contro la Volleyball Casalmaggiore. Dopo due set dominati dalle pugliesi, le casalasche hanno reagito nel terzo set ma, avanti 18-21, hanno subito la rimonta delle padrone di casa fino al 25-23 finale. Migliore in campo Colombino (14 punti), bene Babatunde (16 con 4 ace e 4 muri). Terza piazza confermata per l‘Itas Trentino, che con i punteggi di 25-20, 25-18 e 25-12 ha surclassato il Club Italia. Oltre ai 17 punti di Lazda e i 14 di Pamio, da menzionare la prestazione da libero di Ristori, 88% in ricezione e molto presente in difesa.

Infine, cinque set in Brianza tra la Clerici Auro Concorezzo e la Gruppo Formula 3 Messina. Partita vivace che alla fine viene vinta dalle siciliane, brave a non sprecare quanto di buono fatto nei primi due set, conquistati 20-25 e 22-25. La reazione delle padrone di casa ha portato il match al pareggio con un doppio 25-22, ma lo spunto finale è stato delle ragazze di coach Freschi, trascinate dai 20 punti di Carcaces, i 17 di Zojzi e le buone prove dell’MVP Campagnolo (13) e di Viscioni (14). Un punto importante per le lombarde, ottenuto anche per merito dei 18 punti di capitan Trevisan e i 17 di Rodic.

Nel Girone B, iniziato venerdì con il successo di Talmassons e proseguito sabato con la vittoria di Brescia, ben tre vittorie esterne. In Abruzzo, non è bastata una buona terza frazione (25-22) alla Tenaglia Abruzzo Altino Volley per avere la meglio sulla Nuvolì Altafratte Padova, dimostratasi superiore negli altri parziali (18-25, 10-25 e 16-25). Superlativa Mazzon, MVP con 22 punti, davanti a ben tre compagne a quota 11, Bovo (5 muri), Catania ed Esposito, stessi punti dell’avversaria Siakretava. In Puglia, la Futura Giovani Busto Arsizio ha piegato in tre set le padrone di casa dell’Olio Pantaleo Fasano, confermando l’ottimo periodo di forma dopo il cambio d’allenatore. Per coach Tettamanti decisive Longobardi (16 punti) e Taborelli (15).

Partita terminata al tie-break anche nella Pool B, dove la Clai Imola Volley ha espugnato il PalaCoim della Trasporti Bressan Offanengo. Partita giocata ad armi pari tra le due contendenti, con le padrone di casa che per due volte sono andate in vantaggio e per due volte hanno visto le romagnole agguantarle. Il set corto non è stato meno appassionante visto che nessuna delle due squadre ha gettato la spugna prima dei vantaggi, vinti all’ultimo sforzo dalle ospiti per 16-18. Oltre ai 19 punti di Hoogers, bene anche Malik con 18 mentre le padrone di casa si sono consolate con un punto sospinto dai 25 punti di Zago e i 20 di Bellia.

I tabellini-

GIRONE A-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 3-0 (25-18 25-19 25-23) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Bulaich Simian 7, Riparbelli 6, Colombino 14, Joly 5, Babatunde 16, Avenia 2, Morandini (L), Perfetto 1, Fiore, Gianfico, Maruotti, Sturniolo, Roserba (L), Bassi. All. Giunta.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Costagli 8, Marku 5, Kavalenka 9, Ravarini 2, Nwokoye 7, Pasquino, Faraone (L), Nosella 2, Neri 1, Mattioli, Vazquez Gomez, Linda, Morandi (L), Stafoggia. All. Cuello.

ARBITRI: Mancuso, Bianchi.

Durata set: 25′, 27′, 22′; Tot: 74′.

MVP: Chiara Colombino (Narconon Melendugno)

ITAS TRENTINO – CLUB ITALIA 3-0 (25-20 25-18 25-12) –

ITAS TRENTINO: Giuliani 10, Marconato 4, Monza 3, Pamio 14, Cosi 8, Lazda 17, Ristori Tomberli (L), Laporta (L), Colombo, Andrich, Guerra, Iob, Zeni. All. Beltrami.

CLUB ITALIA: Peroni 6, Bovolenta, Caruso 12, Susio 13, Quero 2, Spaziano, Regoni (L), Tosini 3, Cakovic 1, Magnabosco, Zanella, Solovei, Moss, Spada (L). All. Cichello. ARBITRI: Lobrace, Papapietro.

Durata set: 24′, 24′, 20′; Tot: 68′.

MVP: Virginia Ristori Tomberli (Itas Trentino)

CLERICI AUTO CONCOREZZO – GRUPPO FORMULA 3 MESSINA 2-3 (20-25 22-25 25-22 25-22 11-15) –

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Trevisan 18, Veneriano 12, Purashaj 1, Bucciarelli 17, Bernasconi 6, Stival 15, Rocca (L), Ghezzi. Non entrate: Rodic, Brambilla (L), Bianchi, Bizzotto, Da Pos. All. Reali.

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Zojzi 17, Campagnolo 13, Rizzieri 4, Carcaces 20, Landucci 9, Viscioni 14, Ferrara (L), Tisma 1, Oggioni, Colombo, Felappi. Non entrate: Rastelli. All. Freschi. ARBITRI: Viterbo, Martini.

Durata set: 28′, 30′, 30′, 31′, 17′; Tot: 136′.

MVP: Benedetta Campagnolo (Gruppo Formula 3 Messina)

C.B.L. COSTA VOLPINO – SMI ROMA VOLLEY 3-1 (25-20 25-22 16-25 25-16) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 3, Pistolesi 19, Pizzolato 7, Grosse Scharmann 20, Mangani 10, Brandi 8, Gamba (L), Favaretto 1, Giani, Dell’amico. Non entrate: Fumagalli, Busetti (L), Martinez Ortiz. All. Cominetti.

SMI ROMA VOLLEY: Guiducci 1, Angelina 10, Guidi 5, Perovic 20, Bosso 3, Consoli 8, Zannoni (L), Pecorari 7, Cantoni 3, Mason, Baratella, Biesso. All. Cuccarini.

ARBITRI: Cervellati, Peccia.

Durata set: 24′, 30′, 24′, 23′; Tot: 101′.

MVP: Lena Grosse Scharmann. (CBL Costa Volpino)

GIRONE B-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – CLAI IMOLA VOLLEY 2-3 (25-23 21-25 25-19 19-25 16-18) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 14, Caneva 8, Compagnin 4, Bellia 20, Ravazzolo 10, Zago 25, Di Mario (L), Martinelli 1, Meoni, Tommasini, Coba, Resmini. All. Bolzoni.

CLAI IMOLA VOLLEY: Bulovic 13, Busolini 10, Foresi 2, Hoogers 19, Salvatori 15, Malik 18, Gambini (L), Cavalli 3, Novello 1, Schena 1, Vecchi, Osana (L), Romano. All. Bendandi.

ARBITRI: Pasciari, Vangone.

Durata set: 28′, 31′, 29′, 28′, 23′; Tot: 139′.

MVP: Puck Hoogers (Clai Imola Volley)

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (22-25 22-25 17-25) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi 2, Salinas 7, Piacentini 12, Korhonen 9, Provaroni 5, Franceschini 6, Vittorio (L), Soleti 2, Del Freo 2, Pixner, Negro, Vinciguerra, Gazzerro (L). All. Totero.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Longobardi 16, Rebora 1, Sassolini 2, Tkachenko 12, Farina 9, Taborelli 15, Blasi (L), Orlandi 4, Talarico 3, Aina, Maiorano, Sormani (L), Alberti, Nella. All. Tettamanti. ARBITRI: Autuori, Candeloro.

Durata set: 27′, 31′, 26′; Tot: 84′.

MVP: Marika Longobardi (Futura Giovani Busto Arsizio)

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 1-3 (18-25 10-25 25-22 16-25) –

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Bagnoli 1, Ndoye 7, Marchesini 9, Siakretava 11, Murmann 2, Polesello, Tesi (L), Sassolini 4, Monaco 4, Trampus 1, Farelli, Fini (L), Guzin, Passaro. All. Ingratta.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 3, Esposito 11, Bovo 11, Mazzon 22, Fiorio 8, Catania 11, Maggipinto (L), Hanle 1, Pedrolli, Romanin, Masetto (L), Moroni, Sposetti Perissinot, Bozzoli. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Marani, Polenta.

Durata set: 24′, 21′, 30′, 24′; Tot: 99′.

MVP: Giorgia Mazzon (Nuvoli’ Altafratte Padova)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Narconon Volley Melendugno-Volleyball Casalmaggiore 3-0 (25-18, 25-19, 25-23)

Itas Trentino-Club Italia 3-0 (25-20, 25-18, 25-12)

Clerici Auto Concorezzo-Gruppo Formula 3 Messina 2-3 (20-25, 22-25, 25-22, 25-22, 11-15)

C.B.L. Costa Volpino-SMI Roma Volley 3-1 (25-20, 25-22, 16-25, 25-16)

Ha riposato: Marsala Volley

LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 24 (8 – 2); Narconon Volley Melendugno 23 (8 – 2); Itas Trentino 21 (7 – 3); SMI Roma Volley 18 (6 – 3); Gruppo Formula 3 Messina 16 (6 – 4); Marsala Volley 11 (3 – 6); Clerici Auto Concorezzo 10 (3 – 7); Club Italia 6 (2 – 8); Volleyball Casalmaggiore 3 (1 – 9);

IL PROSSIMO TURNO- 10/12/2025 Ore 20.30

Narconon Volley Melendugno – Club Italia

Clerici Auto Concorezzo – C.B.L. Costa Volpino

Marsala Volley – Itas Trentino Ore 17.00

SMI Roma Volley – Volleyball Casalmaggiore

Riposa: Gruppo Formula 3 Messina

GIRONE B-

I RISULTATI-

Trasporti Bressan Offanengo-Clai Imola Volley 2-3 (25-23, 21-25, 25-19, 19-25, 16-18)

Valsabbina Millenium Brescia-Volley Modena 3-0 (25-17, 25-15, 25-14) Giocata ieri

Panbisco’ Leonessa Altamura-Cda Volley Talmassons Fvg 2-3 (30-28, 26-24, 27-29, 24-26, 8-15) Giocata venerdì 5 dicembre

Olio Pantaleo Volley Fasano-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (22-25, 22-25, 17-25)

Tenaglia Abruzzo Altino Volley-Nuvoli’ Altafratte Padova 1-3 (18-25, 10-25, 25-22, 16-25)

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 27, Nuvolì Altafratte Padova 21, Valsabbina Millenium Brescia 20, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 16, Futura Giovani Busto Arsizio 15, Clai Imola Volley 14, Panbiscò Leonessa Altamura 12, Olio Pantaleo Volley Fasano 10, Trasporti Bressan Offanengo 10, Volley Modena 5.

IL PROSSIMO TURNO 10/12/2025 Ore 20.30

Cda Volley Talmassons Fvg – Trasporti Bressan Offanengo

Volley Modena – Olio Pantaleo Volley Fasano Ore 17.30)

Nuvoli’ Altafratte Padova – Panbisco’ Leonessa Altamura Si gioca l’11/12 Ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio – Clai Imola Volley

Valsabbina Millenium Brescia – Tenaglia Abruzzo Altino Volley Ore 20.00

.