Costa Volpino e Talmassons proseguono la corsa in testa

Nel Girone A non abbandona la vetta della classifica la Cbl Costa Volpino, che nel derby lombardo espugna la casa della Clerici Auto Concorezzo. Due set abbastanza agevoli, poi una bella prova di forza orobica nel 26-28 che ha chiuso la partita. A marchiare la gara ancora il dinamico duo a disposizione di coach Cominetti: 20 punti per Grosse Scharmann, 18 per Pistolesi. Successo in tre set anche per l’Itas Trentino e la SMI Roma Volley. Le trentine escono con i tre punti dal Pala San Carlo della Marsala Volley, dopo un primo set combattuto e i successivi dominati. Protagonista Lazda con 18 punti, bene anche il muro delle ragazze di coach Beltrami: 15 blocks vincenti contro 4, siciliane al 7% in attacco. Le giallorosse hanno invece la meglio su una Volleyball Casalmaggiore combattiva, arresasi a 21 nella prima frazione e a 20 nelle restanti due. Straripante l’opposta Perovic: 26 punti (5 muri).

Il match più indeciso è quello tra la Narconon Volley Melendugno e il Club Italia. Ci vogliono infatti cinque set per stabilire la vincitrice, a sorpresa: sono le azzurrine a tirare fuori l’ultimo sorriso, superando con il punteggio di 13-15 le pugliesi al tie-break. Prova maiuscola delle ragazze di coach Cichello, che non mollano mai la presa sulla partita nonostante il doppio vantaggio delle padrone di casa nel primo e nel terzo set. Top scorer della serata Bassi, 25 punti, due punti avanti all’MVP Caruso.

Nel Girone B non perde punti la capolista Cda Volley Talmassons FVG, che vince 3-1 in casa contro la Trasporti Bressan Offanengo. Buona la prova delle neroverdi, che combattono nei due set centrali, terminati 25-23 e 23-25, ma poi non riescono a dar seguito alla rimonta cedendo 25-19 nel quarto gioco. La coppia di serata è Bakodimou-Frosini, 41 punti combinati con la greca MVP, mentre Bellia tra le ospiti si ferma a 19. Tre punti senza set persi per la Valsabbina Millenium Brescia, che stringe i denti nel secondo set vinto 26-24 ma poi si impone senza soffrire contro la Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Premio di migliore in campo per Amoruso, 21 punti a referto.

Prosegue la sua striscia di vittorie la Futura Giovani Busto Arsizio di coach Tettamanti che, nello scontro diretto a ridosso del quarto posto con la Clai Imola Volley, conquista l’intera posta in palio affermandosi 3-1 alla Soevis Arena. Dopo un primo set gestito, le bustocche non mollano la presa sulla partita grazie ai vantaggi del secondo parziale, vinto 27-25, permettendosi poi di rifiatare nel terzo set, perso 21-25, prima di dominare il quarto gioco 25-13. MVP la libero Blasi, Taborelli chiude a 17 punti mentre Farina a 18 (5 muri). Infine, 0-3 in Emilia per l’Olio Pantaleo Fasano, che vince contro la Volley Modena nello scontro tra le ultime due in classifica. Incontro combattuto e ben giocato da entrambe le formazioni, in cui le pugliesi si fanno preferire grazie ad una maggiore concentrazione nelle fasi finali dei set, come dimostra anche la differenza negli errori commessi: 27 a 11. A referto, bene ancora una volta Nonnati, 22 punti, mentre per le ospiti 19 punti da Korhonen.

Domani, giovedì 11 dicembre alle 20.30, l’ultima gara del turno tra la Nuvolì Altafratte Padova e la Panbiscò Leonessa Altamura.

I tabellini

GIRONE A-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – CLUB ITALIA 2-3 (25-22 23-25 25-16 22-25 13-15) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Bulaich Simian 19, Riparbelli 14, Bassi 25, Joly 5, Babatunde 16, Avenia 1, Morandini (L), Roserba, Colombino, Perfetto, Fiore (L), Gianfico, Maruotti, Sturniolo. All. Giunta.

CLUB ITALIA: Tosini 8, Bovolenta 9, Caruso 23, Susio 5, Quero 10, Spaziano, Regoni (L), Peroni 10, Solovei 7, Moss, Magnabosco, Zanella. All. Cichello.

ARBITRI: Lanza, Pasciari.

Durata set: 27′, 29′, 24′, 29′, 19′; Tot: 128′.

MVP: Stella Caruso (Club Italia)

CLERICI AUTO CONCOREZZO – C.B.L. COSTA VOLPINO 0-3 (17-25 19-25 26-28) –

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Bucciarelli 12, Bernasconi 2, Stival 14, Trevisan 8, Veneriano 8, Purashaj 1, Rocca (L), Rodic 3, Bianchi 1. Non entrate: Bizzotto, Brambilla (L), Da Pos. All. Reali.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’Orto 2, Pistolesi 18, Pizzolato 3, Grosse Scharmann 20, Mangani 7, Brandi 5, Gamba (L), Martinez Ortiz 2. Non entrate: Dell’amico, Fumagalli, Busetti (L), Favaretto, Giani. All. Cominetti.

ARBITRI: Ancona, Laghi.

Durata set: 21′, 25′, 32′; Tot: 78′.

MVP: Lena Grosse Scharmann (C.B.L. Costa Volpino)

MARSALA VOLLEY – ITAS TRENTINO 0-3 (21-25 17-25 12-25) –

MARSALA VOLLEY: Torok 3, Taje’ 1, Vighetto 5, Kosonen 6, Caserta 14, Ferraro 1, Cicola (L), Pozzoni 3, Cecchini 2, Varaldo 1, Giuli’, Grippo. All. Giangrossi.

ITAS TRENTINO: Giuliani 7, Marconato 10, Monza 2, Pamio 10, Cosi 10, Lazda 18, Ristori Tomberli (L), Iob, Zeni, Laporta (L), Colombo, Andrich, Guerra. All. Beltrami.

ARBITRI: Paris, Bonomo.

Durata set: 27′, 24′, 18′; Tot: 69′.

MVP: Irbe Lazda (Itas Trentino)

SMI ROMA VOLLEY – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 3-0 (25-21 25-20 25-20) –

SMI ROMA VOLLEY: Biesso 5, Guiducci 2, Angelina 11, Guidi 4, Perovic 26, Mason 7, Zannoni (L), Bosso 2, Consoli 2, Baratella, Pecorari, Cantoni. All. Cuccarini.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Ravarini 6, Nwokoye 10, Neri, Costagli 11, Marku 5, Kavalenka 9, Faraone (L), Vazquez Gomez 7, Pasquino 3, Nosella, Stafoggia, Mattioli, Linda (L), Morandi. All. Cuello.

ARBITRI: Galteri, Bolici.

Durata set: 26′, 27′, 25′; Tot: 78′.

MVP: Nikoleta Perovic (Smi Roma)

GIRONE B

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-1 (25-16 25-23 23-25 25-19) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 10, Gannar 7, Scola 5, Bakodimou 21, Molinaro 8, Frosini 20, Mistretta (L), Lotti, Cusma, Enneking, Barbazeni, Viola, Cassan (L), Feruglio. All. Barbieri.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Bellia 19, Ravazzolo 1, Zago 15, Nardelli 12, Caneva 9, Compagnin 2, Di Mario (L), Martinelli 5, Resmini, Meoni, Tommasini, Coba. All. Bolzoni. ARBITRI: De Nard, Sabia.

Durata set: 22′, 27′, 32′, 28′; Tot: 109′.

MVP: Efrosyni Bakodimou (Cda Volley Talmassons Fvg)

VOLLEY MODENA – OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 0-3 (25-27 23-25 20-25) –

VOLLEY MODENA: Marinucci 6, Lancellotti, Fusco 14, Credi 2, Nonnati 22, Visentin 10, Righi (L), Dodi 3, Gerosa, Sazzi, Zironi (L). All. Marone.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi 2, Salinas 3, Piacentini 7, Korhonen 19, Provaroni 13, Franceschini 6, Vittorio (L), Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner, Negro, Soleti, Del Freo. All. Totero. ARBITRI: Kronaj, Giulietti.

Durata set: 29′, 30′, 26′; Tot: 85′.

MVP: Vittorio (Olio Pantaleo Volley Fasano)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – CLAI IMOLA VOLLEY 3-1 (25-19 27-25 21-25 25-13) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Tkachenko 8, Farina 18, Taborelli 17, Longobardi 14, Rebora 8, Sassolini 5, Blasi (L), Orlandi 4, Talarico 3, Nella, Aina (L), Alberti, Sormani. All. Tettamanti.

CLAI IMOLA VOLLEY: Malik 13, Bulovic 3, Busolini 7, Foresi 3, Hoogers 15, Salvatori 4, Gambini (L), Novello 13, Romano, Schena, Vecchi, Osana (L), Cavalli. All. Bendandi.

ARBITRI: Ayroldi, Traversa.

Durata set: 25′, 34′, 25′, 21′; Tot: 105′.

MVP: Sophie Blasi (Futura Giovani Busto Arsizio)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY 3-0 (25-20 26-24 25-18) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 10, Modestino 7, Prandi 2, Amoruso 21, Olivotto 9, Vernon 9, Parrocchiale (L), Struka 2, Schillkowski, Orlandi, Arici, Vittorini. All. Solforati.

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Passaro 1, Ndoye 8, Marchesini 7, Siakretava 13, Murmann 5, Polesello 3, Fini (L), Trampus 6, Monaco 3, Sassolini, Farelli, Bagnoli, Tesi (L). All. Ingratta.

ARBITRI: Erman, Resta.

Durata set: 29′, 33′, 28′; Tot: 90′.

MVP: Amoruso (Valsabbina Millenium Brescia)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Narconon Volley Melendugno-Club Italia 2-3 (25-22, 23-25, 25-16, 22-25, 13-15)

Clerici Auto Concorezzo-C.B.L. Costa Volpino 0-3 (17-25, 19-25, 26-28)

Marsala Volley-Itas Trentino 0-3 (21-25, 17-25, 12-25)

SMI Roma Volley-Volleyball Casalmaggiore 3-0 (25-21, 25-20, 25-20)

Ha riposato: Gruppo Formula 3 Messina

LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 27 (9 – 2); Itas Trentino 24 (8 – 3); Narconon Volley Melendugno 24 (8 – 3); SMI Roma Volley 21 (7 – 3); Gruppo Formula 3 Messina 16 (6 – 4); Marsala Volley 11 (3 – 7); Clerici Auto Concorezzo 10 (3 – 8); Club Italia 8 (3 – 8); Volleyball Casalmaggiore 3 (1 – 10);

IL PROSSIMO TURNO- 14/12/2025 Ore 17.00

Narconon Volley Melendugno – Marsala Volley

Volleyball Casalmaggiore – Club Italia Si Gioca il 13/12/ 2025 Ore 18.30

Itas Trentino – Clerici Auto Concorezzo Si Gioca il 13/12/ 2025 Ore 18.30)

Gruppo Formula 3 Messina – SMI Roma Volley Ore 15.30

Riposa: C.B.L. Costa Volpino

GIRONE B-

I RISULTATI-

Cda Volley Talmassons Fvg-Trasporti Bressan Offanengo 3-1 (25-16, 25-23, 23-25, 25-19)

Volley Modena-Olio Pantaleo Volley Fasano 0-3 (25-27, 23-25, 20-25)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Panbisco’ Leonessa Altamura Si gioca domani ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio-Clai Imola Volley 3-1 (25-19, 27-25, 21-25, 25-13)

Valsabbina Millenium Brescia-Tenaglia Abruzzo Altino Volley 3-0 (25-20, 26-24, 25-18)

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 32 (11 – 1); Valsabbina Millenium Brescia 26 (8 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 24 (8 – 3); Futura Giovani Busto Arsizio 21 (7 – 5); Clai Imola Volley 16 (7 – 5); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 16 (5 – 7); Panbisco’ Leonessa Altamura 13 (4 – 7); Olio Pantaleo Volley Fasano 13 (4 – 8); Trasporti Bressan Offanengo 11 (3 – 9); Volley Modena 5 (2 – 10).

IL PROSSIMO TURNO-14/12/2025 Ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo – Futura Giovani Busto Arsizio

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Volley Modena

Clai Imola Volley – Cda Volley Talmassons Fvg

Olio Pantaleo Volley Fasano – Nuvoli’ Altafratte Padova

Panbisco’ Leonessa Altamura – Valsabbina Millenium Brescia