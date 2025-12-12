Casalmaggiore-Club Italia e Trento-Concorezzo gli anticipi

Il Girone A avrà un doppio anticipo al sabato. Alle 18.30, si giocherà su due campi: al PalaFarina di Viadana, con la Volleyball Casalmaggiore che accoglierà il Club Italia, reduce dal bel successo contro Melendugno, e al Sanbàpolis, con Itas Trentino contro Clerici Auto Concorezzo.

Domenica, la gara d’apertura delle 15.30 vedrà la Gruppo Formula 3 Messina, a riposo mercoledì, contro la SMI Roma Volley, caduta nel big match contro la CBL Costa Volpino, in pausa invece questo weekend. A chiudere il programma la Narconon Volley Melendugno che accoglierà la Marsala Volley.

Tutte in contemporanea invece le gare del Girone B. Alle 17 di domenica 14 dicembre, occhi puntati sulla Clai Imola Volley, quinta, e la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, sesta, entrambe a quota 16 punti a ridosso dell’ultima posizione che qualifica alla Pool Promozione: sfida alla capolista Cda Volley Talmassons FVG per le romagnole, scontro con il fanalino di coda Volley Modena per le abruzzesi.

Trasferta anche per le due squadre alle spalle delle friulane in classifica. La Nuvolì Altafratte Padova sarà impegnata sul campo dell’Olio Pantaleo Fasano, viaggio pugliese anche per la Valsabbina Millenium Brescia che se la vedrà con la Panbiscò Leonessa Altamura. Infine, contesa tutta lombarda tra la Trasporti Bressan Offanengo e la Futura Giovani Busto Arsizio.

GIRONE A-

Narconon Volley Melendugno - Marsala Volley

La Narconon Volley Melendugno si prepara a calare il sipario sul lungo ciclo di sfide casalinghe, ospitando al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce la Marsala Volley. L'appuntamento, fondamentale per il cammino delle salentine, è fissato per domenica 14 dicembre alle ore 17:00. Per la squadra di coach Simone Giunta, questo match rappresenta il quinto impegno consecutivo tra le mura amiche. Le ragazze arrivano da una battaglia sportiva intensa nel turno infrasettimanale contro il Club Italia, un match tiratissimo, sfuggito solo al tie-break (2-3), che ha dimostrato la tempra e la volontà di lottare fino all'ultimo punto. Ogni punto, in questa fase della Regular Season, ha un peso specifico enorme: un successo netto contro Marsala permetterebbe alle salentine di blindare quasi definitivamente le ambizioni di collocarsi tra le prime cinque squadre del girone A e di confermare l'ottimo lavoro svolto fin qui da tutta la squadra. Dall'altra parte della rete ci sarà una Marsala Volley che ha un disperato bisogno di riscatto. Le siciliane, allenate da coach Lino Giangrossi, sono reduci da un cocente 0-3 subìto in casa mercoledì contro la capolista Itas Trentino. Un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca, specialmente per come si è sviluppato: dopo un primo set giocato alla pari, la squadra si è spenta nei successivi due parziali, un crollo che non è passato inosservato agli occhi del tecnico. Marsala, ferita e scivolata nelle retrovie della classifica (come confermato anche dal quarto KO consecutivo), arriverà in Salento con l'unico intento di riscattare la prestazione e dimostrare il proprio valore. Sarà un avversario doppiamente pericoloso: non solo è forte e composto da giocatrici di qualità (le stesse che si imposero per 3-1 nella gara di andata), ma avrà anche una fortissima motivazione psicologica a mettersi alle spalle la delusione infrasettimanale. Le ragazze di coach Giunta sono consapevoli che per chiudere il ciclo casalingo con una vittoria piena e per centrare i preziosi punti in palio, avranno bisogno di sprigionare tutto il loro potenziale e, soprattutto, del tifo caloroso e incessante dei propri sostenitori salentini. L'appello è chiaro: il Palasport deve trasformarsi in una vera e propria bolgia biancorossonera, quell’energia in più per superare Marsala e conquistare la vittoria.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Marsala Volley)

EX: Giorgia Avenia a Marsala Volley nel 2018/2019; Gaia Badalamenti a Narconon Volley Melendugno nel 2024/2025



Ilaria Maruotti (Narconon Volley Melendugno)- « La sfida contro Marsala è, senza mezzi termini, una partita che vale un doppio riscatto. Il 3-2 sfumato contro il Club Italia mercoledì ci ha lasciato un forte amaro in bocca. Ma, in realtà, già da quando si è conclusa la gara di andata contro Marsala, ripensando a come era andata quella partita, avevamo, da subito, gli occhi puntati su questo match di ritorno con l'obiettivo di ribaltare il risultato. In questa ultima settimana, vista anche la partita infrasettimanale, abbiamo dovuto ottimizzare i tempi, mettendo l'accento sulla qualità degli allenamenti. Abbiamo tantissima voglia di rifarci, e scenderemo in campo con la massima determinazione ».

Lino Giangrossi (Allenatore Marsala Volley)- « La sconfitta contro l'Itas Trentino deve servirci da lezione immediata. Come ho detto alle ragazze, non siamo la squadra del parziale finale. Purtroppo, in questa splendida A2, ogni calo di intensità e di concentrazione viene punito severamente. Adesso abbiamo davanti un'altra montagna da scalare, il Melendugno. Loro sono una squadra di alta classifica ed a noi non rimane altro che ritrovare la brillantezza e la convinzione che avevamo messo in campo all'andata, quando conquistammo la nostra prima vittoria piena. Voglio vedere in campo una squadra che lotta su ogni palla, che non si arrende mai, ci serve una prova di grande maturità e sacrificio ».

Volleyball Casalmaggiore - Club Italia

Dopo due trasferte consecutive la E'Più Casalmaggiore torna tra le mura amiche del PalaFarina di Viadana. Capitan Chiara Costagli e compagne attendono le azzurrine del Club Italia sabato 13 dicembre pur essendo la gara di ritorno, vista l'accordo che impone alla squadra della Federazione di giocare solo gare in trasferta. Fischio d'inizio fissato per le ore 18.30, dirigono Fabrizio Giulietti e Gianclaudio Bosica, al video check Chiara Dellapina con Daniele Farina al referto elettronico, delegato Sebastiano Spagnoli. Le rosa sono reduci da due trasferte impegnative sia per importanza delle avversarie sia per il chilometraggio, sono 2822 i km fatti tra sabato 6 dicembre e la nottata tra mercoledì 10 e giovedì 11. La gara contro Roma ha sicuramente visto le casalasche lottare maggiormente e soprattutto ha sancito il ritorno in campo di Vazquez, un ritorno che all'inizio sembrava molto più lontano, che ha ben figurato con 7 punti a referto. Le azzurrine invece arrivano al PalaFarina forti di un bel 3-2 a casa della Narconon Volley Melendugno che sicuramente avrà dato grande morale alle ragazze di coach Cichello che sicuramente vorrà ancora far proprio il derby argentino con coach Cuello.

PRECEDENTI: 7 (6 successi Volleyball Casalmaggiore, 1 successo Club Italia)

EX: Betsy Amarachukwu Nwokoye a Club Italia nel 2021/2022

Martina Morandi (Volleyball Casalmaggiore)- « La partita contro Roma purtroppo ha avuto un esito negativo, dovevamo essere più aggressive e più attente a non commettere errori banali per gestire al meglio questa gara. Purtroppo è stato un tre a zero, mi auguro di essere tornate in palestra con più aggressività e più grinta nell'affrontare alcune situazioni. Quella con il Club Italia sarà un match molto importante, all'andata non abbiamo espresso al meglio il nostro gioco perchè loro, essendo una squadra molto giovane, ha avuto un gioco molto più vario rispetto al nostro. L'obiettivo è quello di vincere e portare a casa il bottino pieno, sarà importante essere più decise in diverse occasioni, come dicevo prima, e portare più grinta e determinazione in campo ».

Arianna Bovolenta (Club Italia)- « Nella gara di mercoledì l’aspetto più importante è stata la determinazione: siamo rimaste unite come squadra e, anche se tecnicamente abbiamo commesso qualche errore, ognuna ha dato un contributo reale. I tanti cambi effettuati sono stati tutti utili e hanno portato energia nuova nei momenti chiave. Nel pre-gara avevamo analizzato le percentuali del gioco di Melendugno e del nostro: non c’erano grandi differenze e questo ci ha dato consapevolezza che potevamo giocarcela fino in fondo. E così è stato. Ora arriva Casalmaggiore. Trento è stata una gara da dimenticare, Melendugno un riscatto. Sappiamo che quella di sabato sarà una sfida tosta, loro arriveranno agguerrite, ma noi vogliamo confermarci e vogliamo farlo riducendo ancora qualche errore. L’obiettivo è dare continuità all’atteggiamento mostrato e dimostrare, una volta di più, chi siamo e cosa possiamo fare ».

Itas Trentino - Clerici Auto Concorezzo

Reduce da tre vittorie consecutive in campionato, ruolino di marcia identico a quello del girone d’andata, l’Itas Trentino torna in campo sabato 13 dicembre per ospitare al Sanbàpolis alle 18.30 la Clerici Auto Concorezzo nell’anticipo della quarta giornata del girone di ritorno di Regular Season. L’obiettivo, in casa trentina, è quello di bissare il successo ottenuto all’andata in Lombardia per mantenere il passo delle prime della classe e poter affrontare nella miglior posizione possibile di classifica gli scontri al vertice che chiuderanno il percorso delle gialloblù nella prima fase del campionato. Buone notizie in casa trentina alla vigilia della sfida con Concorezzo. Dopo Alice Pamio, rientrata in gruppo già un paio di settimane fa, anche Rebecca Laporta sta per completare il suo percorso di recupero dopo l’infortunio muscolare accusato a novembre nella trasferta di Costa Volpino: il libero dell’Itas Trentino, già a referto nelle ultime due sfide di campionato, è ormai prossima a tornare realmente a disposizione di coach Beltrami. Sono tre i precedenti in gare ufficiali, con un bilancio di 3-0 in favore dell’Itas Trentino. Le gialloblù, vittoriose in tre parziali nella gara d’andata, si sono infatti aggiudicate anche le due sfide disputate nella Regular Season della passata stagione. Non sono presenti ex all’interno dei due roster.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Itas Trentino)

EX: Nessuno



Alessandro Beltrami (Alenatore Itas Trentino)- « Proseguiamo questo tour di gare ravvicinate che ci attende da qui fino a Natale con alle spalle la buona prestazione offerta domenica scorsa con Marsala, una partita nella quale siamo stati noi stessi per larghi tratti del match e dove abbiamo mostrato un atteggiamento aggressivo nel muro-battuta anche in trasferta in un campo che non era affatto semplice da espugnare. Ora torniamo a giocare di fronte ai nostri tifosi con l’obiettivo di riproporre questa identità di gioco e di proseguire il nostro percorso: affronteremo una squadra, Concorezzo, che gioca una pallavolo veloce e che ha attaccanti con caratteristiche che anche nella sfida d’andata ci hanno creato delle difficoltà. Dovremo essere bravi a limitare i punti di forza e a far emergere le nostre qualità migliori ».

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « La trasferta di Trento chiude un trittico di partite molto complicate per noi. Affrontiamo una delle migliori squadre del girone, che all'andata è riuscita ad espugnare il nostro palazzetto con un netto 3-0. Noi dobbiamo mettere in campo la stessa intensità vista nel terzo set contro Costa Volpino. E' importante andare a Trento e offrire una bella prestazione per continuare il nostro percorso di crescita anche in vista delle sfide successive contro Club Italia e Casalmaggiore che saranno fondamentali per il prosieguo del nostro campionato. Sabato vogliamo giocare la nostra partita a viso aperto, poi sarà il campo a dire chi avrà la meglio ».

Gruppo Formula 3 Messina - SMI Roma Volley-

Dopo aver osservato, nel mercoledì di campionato, il rispettivo turno di riposo, il Gruppo Formula 3 Messina è pronto ad affrontare in casa – domenica 14 alle ore 15.30, eccezionalmente al Polivalente della Cittadella Universitaria – le ragazze di Roma Volley Club, nella gara valida per la quarta giornata di ritorno della Regular Season. Le ragazze di coach Freschi sono reduci dalla vittoria al tie-break in trasferta contro la Clerici Auto Concorezzo (3-2: 25-20, 25-22, 22-25, 22-25, 15-11). Il match in terra lombarda ha premiato la determinazione delle siciliane che, anche alimentate dal desiderio di riscatto dopo il ko dell’andata, hanno conquistato due punti importantissimi in ottica Pool Promozione. MVP la centrale giallorossa Benedetta Campagnolo. Per lei 13 punti e il 64% in attacco. Nonostante la solita compattezza in ricezione da parte delle padrone di casa (69% di positività contro il 52% di Messina), le siciliane sono riuscite a prevalere, consolidando la quinta posizione in classifica, l’ultima che garantirebbe l’accesso al raggruppamento elite della seconda fase . Il successo contro le biancorosse di coach Reali ha consentito di aumentare le distanze da Marsala, formazione situata in sesta posizione con 11 punti, cinque in meno rispetto a quelli messinesi. Riuscire a racimolare punti nel match di domenica contro una big del torneo come Roma, consentirebbe a Messina di mantenere un buon margine di sicurezza in vista del confronto del 28 dicembre, in casa, contro le lilibetane. Infatti, a cavallo tra le festività natalie, tre grandi sfide attendono il Gruppo Formula 3 Messina. Dopo la gara contro Roma, le ragazze voleranno a Bergamo contro la prima forza del girone, Costa Volpino (27 punti). Successivamente, in chiusura dell’anno solare, sarà derby al “PalaRescifina” contro Marsala Volley. Quindi, la sfida contro Trento del 4 gennaio. Le gare contro Casalmaggiore (fuori casa) e Melendugno (tra le mura amiche), chiuderanno, infine, la Regular Season. L’avversario di turno Roma è al quarto posto della graduatoria con 21 punti, con un bagaglio di 7 vittorie e 3 sconfitte. Nel girone di ritorno, un successo e uno scivolone per le capitoline. Dopo il turno di riposo della prima giornata, le ragazze di coach Cuccarini hanno perso lo scontro diretto con la capolista Costa Volpino (1-3: 20-25,22-25,25-16,16-25). Nella terza giornata, il riscatto delle Wolves: superata in casa Casalmaggiore in casa per 3-0 (25-21,25-20,25-20). MVP e miglior realizzatrice di quest’ultimo match l’opposta Nikoleta Perovic con 26 punti (21 in attacco con il 61% e 5 muri). Ottima anche la schiacciatrice Giulia Angelina (11 punti, di cui 9 attacchi con il 42% e 2 muri). Precedenti, le “migliori” di Roma ed ex del confronto Tre i precedenti tra le due squadre, due dei quali risalenti alla stagione 2022-23. Allora, fu la formazione capitolina a prevalere, battendo 3-0 le siciliane all’andata e poi replicando il risultato nella gara di ritorno. In questa stagione - lo scorso 26 ottobre – ancora un successo della squadra di Cuccarini. Al PalaTiziano finì 3-1 (25-14,22-25,25-23,25-21). MVP del match: Gaia Guiducci (Roma Volley Club); Top Spiker dell’incontro Kenia Carcaces (Gruppo Formula 3 Messina) con 22 punti, di cui 20 in attacco con il 44 %, 1 muro e 1 ace; Top Blocker Ludovica Guidi (Roma Volley Club) con 3 muri; Top Acers: Giulia Angelina (Roma Volley Club) con 3 servizi vincenti. Infine, Top Receiver Teresa Maria Bosso (91% di positività e 83% di ricezione perfetta). Da menzionare anche il successo al tie-break delle siciliane nella finale 3° e 4° posto del Memorial “Simonetta Avalle”, alla fine del mese di settembre e sempre al “PalaTiziano”. Per Roma, Top Spikers stagionali, l’opposta Nikoleta Perovic con 186 punti (166 in attacco con il 42.2%, 2 ace e 18 muri), la schiacciatrice Teresa Maria Bosso a quota 97 (84 in attacco con il 37.8%, 10 ace e 3 muri) e la centrale Martina Veneriano. Per quest’ultima, 76 punti di cui 53 in attacco con il 47.3%, 4 ace e 19 muri. Due le ex della gara: Chiara Mason a Messina nel 2024/2025; Martina Ferrara a Roma dal 2022 al 2024. Le classifiche speciali Nelle speciali di categoria, tre le messinesi tra le Top Acers. Al 7° posto l’opposta Giulia Viscioni con 15 ace, seguita dalle schiacciatrici Aneta Zojzi (9° posto con 14 servizi vincenti) e Kenia Carcaces (14° posto e 12 ace). Il servizio è un punto di forza fondamentale per Messina, che occupa il 4° posto nella classifica stagionale degli ace realizzati di squadra (59). Dall’altro lato, Roma consolida il suo 15° posto con 38 ace. Efficace in questo fondamentale anche la schiacciatrice Maria Teresa Bosso (Roma Volley) – 20° posizione con 10 ace-. Per le romane, brillante l’opposta Nikoleta Perovic nella Top Spikers (13° posto con 186 punti). In questa categoria, presenti anche le schiacciatrici giallorosse, Carcaces e Zojzi con 165 punti a testa, rispettivamente in 17° e 18° posizione. Non è da meno la coppia al centro Campagnolo-Landucci (Gruppo Formula 3 Messina). Le due blockers permangono tra le migliori nel fondamentale del muro (6° posto con 34 blocks vincenti per Campagnolo, mentre 26 per Landucci in 13° posizione). Sempre precisa la capitana romana Giorgia Zannoni nella fase di ricezione. Con il 45.45% di ricezione perfetta, il libero capitolino è al 7° posto nella Top Receivers. Nella medesima classifica, 19° posizione per Martina Ferrara (Gruppo Formula 3 Messina) con il 36.53% di ricezione perfetta, seguita dalla romana Maria Teresa Bosso (20°gradino e il 36.13%).

PRECEDENTI: 1 (1 successo SMI Roma Volley)

EX: Martina Ferrara a Roma Volley Club nel 2023/2024; Chiara Mason a Akademia Messina nel 2024/2025

Emma Rizzieri (Gruppo Formula 3 Messina)- « Rispetto alla gara di andata, avremo qualcosina da riscattare. Secondo me, è squadra comunque completa; però, anche noi lo siamo e, quindi, potremo provare a imporre il nostro gioco. Dobbiamo giocare serene, con la consapevolezza che sappiamo fare bene tante piccole cose; ci servirà la cattiveria giusta”. All'andata c'è mancato poco per fare il colpaccio, poi blackout, ma ora Messina quei momenti li gestisce in maniera diversa: “Abbiamo alti e bassi, però poi ce la facciamo a venirne fuori. Siamo maturate molto. Anche il livello della squadra è cresciuto. Sono molto fiduciosa”. Ricordiamo che si giocherà al Polivalente della Cittadella Universitaria per l'indisponibilità del PalaRescifina. Vedere la squadra, osservare la crescita di Emma Rizzieri, assistere a una grande gara contro una delle big di questo torneo, tanti motivi per esserci: “Certo, aspettiamo tutti alla Cittadella e in bocca al lupo a noi ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - Futura Giovani Busto Arsizio

Busto per continuare a correre, Offanengo per rialzarsi. Sono punti ambiti quelli in palio domenica alle 17 al PalaCoim, dove la Trasporti Bressan, reduce da cinque ko consecutivi, sfiderà la lanciatissima Futura (sei vittorie a fila, con 17 punti su 18 conquistati) contro cui all'andata aveva centrato il primo successo esterno e stagionale. Le cremasche devono ancora sbloccarsi in casa e ci proveranno domenica in una sfida che curiosamente vedrà in panchina i due vice allenatori di inizio stagione, Fabio Collina e Mauro Tettamanti, dopo gli avvicendamenti degli head coach (Giorgio Bolzoni e Gianfranco Milano). La Trasporti Bressan ha bisogno di una vittoria per continuare ad ambire al quinto posto, mentre la striscia d'oro ha radicato la Futura al quarto posto, prezioso in ottica pool promozione.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nessuno



Fabio Collina (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Penso che in questo momento Futura sia la squadra più in forma del nostro girone, sulla scia di sei successi consecutivi, e sta dimostrando il suo vero valore. Ha trovato l'assetto ideale, ha una soluzione in più quando entra Orlandi, mentre Taborelli e Farina sono le giocatrici di riferimento. Rispetto al match d'andata, Busto ha iniziato a battere bene e dà molto fastidio dalla linea dei nove metri, oltre ad aver sviluppato maggiormente il gioco al centro. Per quanto ci riguarda, Offanengo deve partire prima di tutto dall'atteggiamento positivo e di squadra mostrato mercoledì a Latisana contro Talmassons, ancor prima della parte tecnica e tattica. Nel gioco, dovremo cercare di toccare più palloni possibili a muro per poi rigiocarcela in contrattacco. E' normale che per noi la pressione sia alta: veniamo da cinque sconfitte a fila, c'è quella voglia di regalare la prima vittoria casalinga a tifosi e società, quindi c'è un mix di stati d'animo. Non è semplice rialzarsi, ma bisogna farlo e dobbiamo provarci subito domenica ».

Helena Sassolini (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Abbiamo trovato l’amalgama giusta per far sì che ci sia una buona continuità. Siamo molto unite e concentrate su un unico obiettivo, quello di vincere seguendo la stessa onda. Ci siamo fortificate insieme e ogni partita aiuta sempre di più. Di conseguenza abbiamo maggiore tranquillità e serenità, io in primis mi sento così e il clima è positivo. Domenica ci aspetta una partita molto dura, Offanengo non va assolutamente sottovalutata perchè esprime un buon gioco nonostante stia facendo fatica ad ottenere risultati. Col cambio di allenatore si potrebbe smuovere qualcosa a livello emotivo per loro e per questo dovremo approcciare la partita nel modo giusto, imponendo subito il nostro gioco e impedendo di sviluppare il loro ».

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Volley Modena

Nemmeno il tempo di rientrare dalla trasferta bresciana che è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato. La Tenaglia Abruzzo Altino Volley riapre le porte del PalaBCC per la partita contro la Volley Modena, attualmente all’ultimo posto del girone B con cinque punti in classifica. Per le frentane dunque è in arrivo un’occasione importante per porre fine alla serie di quattro sconfitte consecutive, rimediate contro le squadre in vetta alla graduatoria del raggruppamento. Dall’altra parte della rete però, la Volley Modena è alla continua ricerca di punti importanti per ridurre il gap in classifica con le squadre che la precedono, dunque giungerà in Abruzzo per dare battaglia. La formazione emiliana può contare, da pochissimi giorni, sull’apporto di Bibiana Rizzi Guzin, centrale che ha iniziato la stagione proprio ad Altino e tornerà subito in Abruzzo per affrontare la sua ormai ex squadra. Le statistiche di squadra fanno emergere la forza di Altino, che si distingue per punti fatti (931-887), meno punti subiti (982-1053) e muri vincenti (74-56, 25 dei quali firmati Dalila Marchesini). Equilibrio in attacco (541-536), Modena invece ha la meglio sul fondamentale del servizio (42-50), con Visentin e Nonnati autrici di dieci aces a testa. La gara d’andata vide la Tenaglia iniziare la serie di vittorie che contraddistinse il girone di andata rossoblù: al “PalaMadiba” Sassolini e compagne chiusero la partita in quattro periodi.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tenaglia Abruzzo Altino Volley)

EX: Nessuno



Viola Passaro (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Veniamo da una serie di sconfitte contro squadre che hanno dimostrato sul campo di meritare di vincere. Siamo un gruppo giovane e questo può succedere, ma non deve farci perdere fiducia in noi stesse. Possiamo ancora crescere molto in questo campionato e abbiamo voglia di dimostrarlo. Ora iniziano partite importanti per noi, per il morale e per la classifica, abbiamo tanta voglia di fare bene. Purtroppo abbiamo poco tempo ma cercheremo di sfruttarlo al meglio per essere pronte e concentrate ».

Clai Imola Volley - Cda Volley Talmassons Fvg

Non poteva esserci avversario peggiore per reagire al passo falso di mercoledì con Busto Arsizio. Domenica al PalaRuggi la Clai si troverà di fronte un’autentica corazzata. La squadra di Barbieri, che mercoledì 17 è chiamata ad un impegno importante nei quarti di Coppa Italia con Trento, è attrezzata in ogni reparto e sta sopportando anche l’infortunio della statunitense Enneking, uno dei pezzi pregiati del suo mercato estivo. E’ una formazione che può vantare centimetri ed esperienza e punta senza mezzi termini al ritorno nella massima serie. E’ reduce da otto vittorie consecutive e in trasferta non ha mai perso rischiando molto soprattutto domenica scorsa quando ero sotto 2-0 e 24-21 ad Alta-mura. L’altro punto lasciato in trasferta è stato ad Offanengo nel girone d’andata (era sotto 2-1), tanto che l’unica sconfitta, maturata al quinto set fu proprio all’andata contro la Clai. La squadra di Bendandi fu capace di una straordinaria rimonta e chiuse un pazzesco tie-break 21-19 in una giornata in cui le friulane non erano al meglio della condizione. La Clai proverà a renderle la vita difficile per la seconda volta, ma adesso Talmassons esprime tutto il suo potenziale e vorrà riscattare la sconfitta dell’andata. Miglior realizzatrice è l’opposto Frosini, figlia dell’ex cestista Alessandro, mentre le bande sono le esperte Rossetto e la greca Bakodimou che garantiscono punti, ma soprattutto ricezione e difese. Assieme al libero Mistretta, mettono nella miglior condizione la regista Scola che può così avere sempre più soluzioni. Non a caso le centrali Gannar e Molinaro sono terminali importanti oltre ad assicurare una buona dose di muri dall’alto dei 190 centimetri. In settimana la società friulana ha anche inserito la banda Lotti, ex Castelfranco e Bologna, per allungare l’organico in vista della fase decisiva della stagione.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Clai Imola Volley)

EX: Nessuno



Federica Busolini (Clai Imola Volley)- « Sappiamo che la partita di domenica contro Talmassons sarà molto complicata, la qualità della squadra è alta e lo stanno dimostrando bene in campionato. Nonostante ciò noi ci stiamo preparando al meglio per affrontare questa sfida e soprattutto dopo la battuta di arresto di busto vogliamo tornare a riprendere la nostra continuità di gioco ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Nuvolì Altafratte Padova

Penultimo impegno pre natalizio della Nuvolí AltaFratte Padova che domenica 14 sarà di scena a Fasano contro la locale Olio Pantaleo, formazione pugliese che occupa la posizione numero sette nel girone B di serie A2 femminile Tigotà. Una trasferta impegnativa per più aspetti per le ragazze guidate da Marco Sinibaldi, in primis si tratta di giocare pur sempre in una location conosciuta solo parzialmente, farlo dopo qualche ora di viaggio che scombina un pò le atlete, con pochissimi allenamenti dopo l’ultimo impegno, in un clima “caldo” proprio dei palazzetti del sud Italia e contro una formazione locale che è si settima ma ancora con tutte le carte in regola per poter pensare di centrare la Pool Promozione della seconda fase stagionale. D’altra parte però la Nuvolí AltaFratte Padova che scenderà in Puglia lo farà dopo la convincente prova casalinga di giovedì nella quale delle tigri gialloblù concentrate, coese, determinate e spumeggianti hanno rispedito al mittente l’assalto che la Panbiscò Altamura portava al palazzetto di Trebaseleghe, il tutto mettendo in mostra pure le ottime prove delle atlete subentrate a gara in corso. Arriverà carica al match anche la Olio Pantaleo, dopo il successo esterno contro Modena (0-3), per cui il match di domenica al Palasport Vigna Marina opporrà due roster convinti delle proprie possibilità. Sarà la seconda sfida che opporrà pugliesi e venete, in quella d’andata la Olio Pantaleo si trovò avanti 0-2 prima di subire il ritorno di Maggipinto e compagne. Un pò di Padova ed un volto nuovo per la prossima avversaria della Nuvolí, con una delle maglie da libero scenderà in campo la padovana Marta Gazzerro mentre coach Totero potrà contare su Aurora Del Freo appena uscita dal roster di Modena.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Nessuno



Martina Stocco (Nuvolì Altafratte Padova)- « Arriviamo sicuramente da due belle gare giocate con grande entusiasmo e avendo sempre una maggior consapevolezza della squadra che siamo. Ora però dobbiamo subito pensare alla prossima gara perché ormai siamo quasi a metà del girone di ritorno e quindi ogni partita e ogni punto diventano sempre più importanti. Ci aspetta una trasferta impegnativa perché Fasano ha dimostrato di giocare una pallavolo di livello e di mettere in difficoltà tutte le squadra soprattutto in casa loro. Noi dovremo continuare a pensare al nostro gioco e mettere in campo la grinta ed il divertimento che ci ha portato a giocare un grande match contro Altamura ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Valsabbina Millenium Brescia

La tredicesima giornata di campionato porta ad Altamura una sfida dal fascino speciale. Al PalaBaldassarra, infatti, la PanBiscò Leonessa attende la Valsabbina Millenium Brescia, terza forza del torneo e protagonista di un periodo particolarmente brillante. Le lombarde arrivano in terra pugliese forti di due successi consecutivi, l’ultimo dei quali maturato con un convincente 3-0 sulla Tenaglia Abruzzo Altino. Una striscia positiva che certifica l’ottimo stato di forma del gruppo bresciano, sempre più lanciatissimo nella parte alta della classifica. Clima opposto in casa Altamura, dove le murgiane devono fare i conti con un momento delicato. Il pesante 3-0 incassato contro l’Altafratte, a seguito di una prestazione sotto gli standard ed opaca, ha prolungato a tre il numero di sconfitte consecutive, un trend che la PanBiscò è determinata a invertire proprio davanti al suo pubblico. La squadra altamurana è chiamata a ritrovare certezze, ritmo e concretezza per rilanciare la propria marcia in un campionato che resta aperto e combattuto. A rendere la sfida ancora più significativa è la valenza storica del confronto: in campo scenderanno la Leonessa d’Italia e la Leonessa di Puglia, un duello simbolico che unisce tradizione, identità e orgoglio territoriale. Un match che promette intensità, emozioni e un’atmosfera di grande coinvolgimento sugli spalti. Altamura e Brescia sono pronte a scrivere un nuovo capitolo della loro storia sportiva.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Valeria Caracuta a Millenium Brescia nel 2019/2020



Matteo Dell'Anna (Allenatore Panbiscò Leonessa Altamura)- « Archiviata la gara con Altafratte, siamo chiamati subito ad un'altra importante prova del nostro campionato: la sfida contro Brescia. Dovremo essere bravi a riproporre la nostra migliore versione dopo l'opaca prestazione in terra veneta, contro un avversario, Brescia, molto valido con individualità importantissime per la categoria. Sono convinto che dovremo preparare questa partita guardando tanto al nostro di campo, per ritrovare quel fare propositivo e quell'attitudine mentale a giocare ogni pallone al massimo, che ci sono mancati giovedì scorso. Siamo fiduciosi e consapevoli del nostro potenziale e della spinta ulteriore che possiamo avere giocando davanti al nostro pubblico ».

Rossella Olivotto (Valsabbina Millenium Brescia)- « E' una partita da non sottovalutare perchè loro sono una buona squadra e giocare nel loro palazzetto non è facile. Dobbiamo partire cariche e provare ad imporre il nostro gioco fin da subito. Veniamo da una buona prestazione contro Altino: vogliamo continuare il nostro percorso di crescita e l'obiettivo è sicuramente di portare a casa punti per la classifica. In questo mese dove ci sono tantissime partite, dobbiamo rimanere concentrate e pensare di partita dopo partita, con l'ambizione di fare più punti possibili. Mi aspetto una gara combattuta e una buona partenza da parte nostra ».

PROGRAMMA E ARBITRI 4ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE A

Sabato 13 dicembre 2025, ore 18.30

Volleyball Casalmaggiore - Club Italia Arbitri: Giulietti Fabrizio, Bosica Gianclaudio

Itas Trentino - Clerici Auto Concorezzo Arbitri: Sessolo Maurina, Erman Filippo

Domenica 14 dicembre 2025, ore 15.30

Gruppo Formula 3 Messina - SMI Roma Volley Arbitri: Ancona Massimo, Lobrace Andrea

Domenica 14 dicembre 2025, ore 17.00

Narconon Volley Melendugno - Marsala Volley Arbitri: Tundo Virginia, Cruccolini Beatrice

Riposa: C.B.L. Costa Volpino



LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 27, Itas Trentino 24, Narconon Volley Melendugno 24, SMI Roma Volley 21, Gruppo Formula 3 Messina 16, Marsala Volley 11, Clerici Auto Concorezzo 10, Club Italia 8, Volleyball Casalmaggiore 3.

PROGRAMMA E ARBITRI 4ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE B

Domenica 14 dicembre 2025, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Pasin Marco, Faia Riccardo

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Volley Modena Arbitri: Pescatore Luca,

Clai Imola Volley - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Testa Antonio, Di Lorenzo Antonino

Olio Pantaleo Volley Fasano - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Galteri Andrea, Proietti Deborah

Panbiscò Leonessa Altamura - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Adamo Giorgia, Mannarino Matteo



LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 32, Nuvolì Altafratte Padova 27, Valsabbina Millenium Brescia 26, Futura Giovani Busto Arsizio 21, Clai Imola Volley 16, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 16, Olio Pantaleo Volley Fasano 13, Panbiscò Leonessa Altamura 13, Trasporti Bressan Offanengo 11, Volley Modena 5.