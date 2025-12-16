Volley Mercato: Julia Kavalenka è il nuovo opposto di Brescia

BRESCIA - La Banca Valsabbina Brescia ha un nuovo opposto, Julia Kavalenka che nella prima parte della stagione ha giocato con la maglia di Casalmaggiore. L'atleta portoghese, classe 1999 e alta 191 cm., va a colmare il vuoto lasciato da Mychael Vernon.

LA CARRIERA-

Kavalenka muove i primi passi pallavolistici nell’Under 17 del Colégio NaSa Rosàrio (2012-2014), per passare poi al Gdc Gueifaes e al Castelo da Maia, sempre in Under 17. Nel 2015/2016 approda all’Academia Josè Moreira e lì rimane per due stagioni, prima di prendere il volo per la Polonia per vestire la maglia della Budowlani Torùn in massima serie (2017/2018). E’ datato al 2018 il primo approdo in terra italiana e, precisamente, a Cuneo in Serie A1. Dopo solo una stagione, Kavalenka vira in direzione Francia, giocando al Terville-Florange OC (2019/2020). La stagione 2020/2021 segna il definitivo ritorno in Italia di Julia: prima a Ravenna, poi ad Altino (2021/2022) e a Vicenza (2022/2023). La stagione successiva è per lei indimenticabile visto che, con i colori di Talmassons, si guadagna la promozione nella massima serie. Nel 2024/2025 si sposta a Concorezzo. Nella stagione in corso, ha difeso i colori della E-Più Casalmaggiore: nelle 12 presenze fino a qui, l’opposta ha realizzato 164 punti, di cui 149 in attacco, 6 ace e 9 muri.

Le parole di Julia Kavalenka

« Sono davvero felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura con Volley Millenium. Ho percepito subito grande ambizione e professionalità: darò il massimo per crescere insieme alla squadra e raggiungere gli obiettivi stagionali. Non vedo l’ora di scendere in campo e conoscere i tifosi ».