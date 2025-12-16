Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Volley Mercato: Julia Kavalenka è il nuovo opposto di Brescia

Volley Mercato: Julia Kavalenka è il nuovo opposto di Brescia

Dopo l'addio a Mychael Vernon la società lombarda corre ai ripari ingaggiando la schiacciatrice portoghese proveniente da Casalmaggiore dove, nella prima parte di stagione, ha realizzato 164 punti, di cui 149 in attacco, 6 ace e 9 muri
2 min
TagsKavalenkaValsabbina

BRESCIA- La Banca Valsabbina Brescia ha un nuovo opposto, Julia Kavalenka che nella prima parte della stagione ha giocato con la maglia di Casalmaggiore. L'atleta portoghese, classe 1999 e alta 191 cm., va a colmare il vuoto lasciato da Mychael Vernon.

LA CARRIERA-

Kavalenka muove i primi passi pallavolistici nell’Under 17 del Colégio NaSa Rosàrio (2012-2014), per passare poi al Gdc Gueifaes e al Castelo da Maia, sempre in Under 17. Nel 2015/2016 approda all’Academia Josè Moreira e lì rimane per due stagioni, prima di prendere il volo per la Polonia per vestire la maglia della Budowlani Torùn in massima serie (2017/2018). E’ datato al 2018 il primo approdo in terra italiana e, precisamente, a Cuneo in Serie A1. Dopo solo una stagione, Kavalenka vira in direzione Francia, giocando al Terville-Florange OC (2019/2020). La stagione 2020/2021 segna il definitivo ritorno in Italia di Julia: prima a Ravenna, poi ad Altino (2021/2022) e a Vicenza (2022/2023). La stagione successiva è per lei indimenticabile visto che, con i colori di Talmassons, si guadagna la promozione nella massima serie. Nel 2024/2025 si sposta a Concorezzo. Nella stagione in corso, ha difeso i colori della E-Più Casalmaggiore: nelle 12 presenze fino a qui, l’opposta ha realizzato 164 punti, di cui 149 in attacco, 6 ace e 9 muri.

Le parole di Julia Kavalenka

« Sono davvero felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura con Volley Millenium. Ho percepito subito grande ambizione e professionalità: darò il massimo per crescere insieme alla squadra e raggiungere gli obiettivi stagionali. Non vedo l’ora di scendere in campo e conoscere i tifosi ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 femminile

Da non perdere

Julia Kavalenka da Concorezzo a Casalmaggiore

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS