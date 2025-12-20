Volley Mercato: l'opposta austriaca Galic a Messina

Nata a Hall in Tirol nel 2001, 201 cm, Galić inizia la propria carriera nella stagione 2015/16 con il Mils, prendendo parte all’Austrian Volley League Women 2. L’esordio nella massima serie austriaca arriva nel campionato 2018/19, grazie all’ingaggio da parte del Tirol. Nella stagione 2019/20 si trasferisce in Slovenia al Branik Maribor, in 1. DOL, club con cui rimane per tre annate e conquista la Coppa di Slovenia 2019/20. Nel 2022/23 approda in Italia per indossare la casacca delle Black Angels Perugia in serie A1 e conosce l’attuale coach del club siciliano, Matteo Freschi, quell’anno assistente tecnico della formazione umbra. Nel campionato successivo si trasferisce in Romania al CSO Voluntari, con cui si laurea campionessa nazionale. Nel 2024/25 gioca in Montenegro con l’OK Herceg Novi mentre, nella prima parte della stagione in corso, è protagonista in Ungheria con l’MBH-Békéscsabai RSE. Da menzione anche il suo percorso in Nazionale: convocata nel 2018 con l’Under 19, esordisce con la senior nel 2017. Con l’Austria conquista la medaglia d’argento all’European Silver League nel 2021, risultato replicato anche nell’edizione 2023. Questo il suo palmarès: 1 Campionato rumeno, 1 Coppa di Slovenia, 2 European Silver League con la Nazionale austriaca (2021,2023).