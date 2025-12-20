Corriere dello Sport.it
domenica 21 dicembre 2025
Costa Volpino allunga in vetta, sconfitta Messina

Costa Volpino allunga in vetta, sconfitta Messina

La squadra di Cominetti vince l'anticipo della 4a giornata per 3-1 (20-25 25-15 25-16 25-14) e prosegue la sua marcia in testa al Girone A
TagsCBLGruppo Formula 3

COSTA VOLPINO (BERGAMO)-Conferma la vetta la CBL Costa Volpino, che supera 3-1 la Gruppo Formula 3 Messina nella quarta di ritorno. Dopo un primo set ben giocato dalle messinesi, condotto in lungo e in largo senza particolari patemi e vinto 20-25, le orobiche sono salite in cattedra e non hanno più lasciato alcuno spazio alle avversarie, andandosi a prendere tre preziosi punti che valgono l’allungo in classifica a +3 sulle inseguitrici, in campo domani, domenica 21 dicembre. Senz’appello gli altri tre set: 25-15, 25-16 e 25-14 i restanti tre giochi. Alta gara di livello superiore per le bomber a disposizione di coach Cominetti: 21 punti a testa per il duo Pistolesi-Grosse Scharmann. Dall’altro lato del campo 19 punti di Zojzi.

I protagonisti-

Nicole Busetti (C.B.L. Costa Volpino)- « È stata una partita non facile perché non è mai semplice giocare contro Messina. Loro sono partite molto forte. Noi invece un po' contratte commettendo qualche errore di troppo rispetto al solito, poi siamo riuscite a imporre il nostro ritmo e livello di gioco. Per quanto riguarda il mio esordio, sono davvero molto contenta e devo ringraziare le mie compagne e staff che mi hanno aiutato e incitato molto e continuerò a lavorare duramente per migliorare e per farmi trovare sempre pronta ».

Matteo Freschi (Allenatore Gruppo Formula 3 Messina)- « Nel primo set abbiamo disputata una gara oltre quelle che erano le nostre aspettative. Considerato chi avevamo di fronte, inevitabilmente, nel resto della gara, la squadra avversaria ha alzato il livello e siamo andati in difficoltà, senza riuscire a trovare le soluzioni per riemergere”. “Nel primo set abbiamo tenuto un livello difficile da mantenere per tutta la partita – prosegue coach Freschi. Stavamo battendo molto forte, a muro ci eravamo fatti valere, ma la capolista poi è venuta fuori. Adesso, avremo un sestetto diverso e dovremo capire velocemente a che punto arriveremo in vista della prossima gara ».

Il tabellino-

C.B.L. COSTA VOLPINO - GRUPPO FORMULA 3 MESSINA 3-1 (20-25 25-15 25-16 25-14) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell'orto, Pistolesi 21, Pizzolato 6, Grosse Scharmann 21, Mangani 7, Brandi 9, Gamba (L), Busetti (L), Martinez Ortiz. Non entrate: Dell'amico, Fumagalli, Favaretto, Giani. All. Cominetti.

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Viscioni 7, Campagnolo 6, Rizzieri 2, Zojzi 19, Landucci 8, Felappi 8, Ferrara (L), Colombo 3, Tisma, Oggioni. All. Freschi.

ARBITRI: Paris, Cecconato.

Durata set: 24', 23', 21', 22'; Tot: 90'.

MVP: Aurora Pistolesi (C.B.L. Costa Volpino)

