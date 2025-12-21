Fasano corsara in casa di Altino

VASTO (CHIETI) - Bella vittoria per dell’ Olio Pantaleo Volley Fasano che espugna in tre set 0-3 (21-25 22-25 17-25) nell'anticipo del Girone B il campo della Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Le pugliesi hanno sempre comandato il punteggio nei tre parziali, le frentane si sono spesso avvicinate alle avversarie, non riuscendo però a invertire l’inerzia dell’incontro. Top scorer dell’incontro l’opposto finlandese Piia Korhonen, autrice di 21 punti col 51% in attacco, premiata MVP della partita. Le fanno eco i 13 punti di Salinas (44%) e gli 8 di Provaroni. Per Altino, in doppia cifra solo Viktoryia Siakretava con 15 punti (37%), positivo l’ingresso di Trampus con 8 punti (46%), sei punti a testa per Marchesini e Ndoye.

Korhonen inaugura l’incontro in pallonetto poi realizza anche lo 0-4 che spinge coach Ingratta a richiamare subito le sue. Il primo punto rossoblù porta la firma di Dalila Marchesini. È sempre l’opposto finlandese a andare a segno per l’1-7. Murmann sbaglia il servizio, rimedia Ndoye col punto del 5-9. Polesello mette in rete un’altra battuta e Marchesini non passa in posto 3, 5-11. Salinas firma il mani fuori del +6, Ndoye risponde con la stessa moneta. Murmann tocca la doppia cifra di squadra con la diagonale del 10-14, Korhonen rimedia all’errore di Salinas e Fasano torna sul +4. La stessa finlandese firma anche il +5 così coach Ingratta rimette le mani a T. Siakretava (9, 50%) e Marchesini tengono in scia Altino sul 15-18, ancora la bielorussa illumina in diagonale per il -2. Korhonen e Salinas danno respiro a Fasano (16-20), Franceschini e Sassolini si scambiano errori vicendevoli dai nove metri. Muzi trova l’ace del 17-23, la solita Korhonen (9 col 60%) consegna cinque palle set a Fasano. Siakretava mette in rete il servizio del 21-25.

Capitan Sassolini riprende le ostilità suonando la carica in pipe. Siakretava scalda il muro pugliese, le risponde Korhonen col suo decimo punto personale. Fasano prova a mettere la freccia sfruttando l’errore di Siakretava, Provaroni in diagonale firma il 4-7. Franceschini alza il muro del +4 e coach Ingratta ferma il gioco. Korhonen sbaglia un servizio poi si fa perdonare con la parallela del 5-11. Sassolini interrompe l’allungo ospite, Salinas riprende la corsa pugliese, 6-13. Altino non molla l’osso ma Fasano insiste col muro di Piacentini, Passaro esagera col rigore che vale il 9-16. Trampus, Monaco e Sassolini caricano la metà campo chietina, Fasano tuttavia resta saldamente al comando sul 15-20 firmato Muzi. Trampus in pipe accorcia sul 18-21 del timeout Totero. Fasano esce galvanizzata dal timeout, Salinas firma il mani out del 19-23. Trampus (5 col 66%) ricuce pericolosamente il gap con un muro e un attacco, 22-23. Farelli esagera con la battuta, infine Salinas (7 punti, 38%) si prende anche il secondo set per 22-25.

Korhonen e Marchesini riprendono le ostilità. Due attacchi di Provaroni valgono il 2-6, coach Ingratta richiama a se le rossoblu. Monaco rimedia all’errore di Trampus (5-7), Siakretava in diagonale non trova il campo per due volte: 8-11. Marchesini lascia il campo a Polesello, Korhonen alza il muro dell’8-13. Altino si perde in attacco e Korhonen non perdona: inevitabile il timeout per coach Ingratta sul punteggio di 8-15. Piacentini da posto 3 e l’errore in attacco di Siakretava ampliano il divario tra le squadre sul 10-18. Alice Trampus con due punti inizia la rimonta (14-19), Giulia Polesello realizza il primo tempo del 16-20. Salinas e Korhonen portano Fasano sul 16-22, è sempre l’attaccante argentina a chiudere la contesa con due punti che decretano il 17-25 finale.

I protagonisti-

Victoria Sassolini (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « A caldo è difficile dire cosa non è andata, è difficile trovare la soluzione. Sicuramente dovevamo contenere meglio Korhonen e dare più costanza in generale alla partita. Korhonen ci ha messo molto in difficoltà oggi e all'andata siamo stati bravi a contenerla, al ritorno meno ».

Paolo Totero (Allenatore Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Siamo venuti qua con le idee chiare, come anche nelle partite precedenti. Posso fare i complimenti alle mie ragazze per la bella prestazione di oggi e non solo, ma soprattutto per come stanno lavorando, perché è già stato un uno step in avanti non indifferente e lo stanno dimostrando tantissimo in campo, entrano concentrate, aggressive, che è quello che deve fare una squadra di questo calibro. Noi ci giochiamo ogni partita, gara dopo gara per portare il massimo risultato. Poi è normale che l'avversario fa comunque la sua parte, oggi l'obiettivo era mettere tanta pressione dall'inizio e ce l'abbiamo fatta ».

Il tabellino-

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY - OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 0-3 (21-25 22-25 17-25) -

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Sassolini 3, Marchesini 6, Siakretava 15, Murmann 4, Polesello 2, Bagnoli 1, Tesi (L), Trampus 8, Ndoye 6, Monaco 2, Fini (L), Passaro, Farelli. All. Ingratta.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi 4, Salinas 13, Piacentini 5, Korhonen 21, Provaroni 8, Franceschini 2, Vittorio (L), Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner, Negro, Soleti, Del Freo. All. Totero.

ARBITRI: Bosica, De Orchi.

Durata set: 25', 30', 24'; Tot: 79'.

MVP: Piia Korhonen (Olio Pantaleo Volley Fasano)