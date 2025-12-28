A Marsala che festa ! sbancata Messina

Chiaro lo squilibrio odierno nei risultati dei set: le messinesi di coach Freschi restano a 15, 15 e 20 nello 0-3 finale. Marsala superiore sia a muro (8 blocks vincenti contro 5 ed efficienza avversaria all’11%) che al servizio (4 ace contro 0). Premio di MVP per Vighetto, 17 punti, due in più di capitan Caserta (2 ace e 3 muri per la centrale). Per Messina 13 punti da Zojzi.

In classifica Messina resta al quinto posto con 16 punti, mentre Marsala accorcia le distanze e si porta a quota 14, rendendo ancora più serrata la corsa verso la Pool Promozione. L'attacco di Torok apre il match. Messina prova a reagire con Campagnolo, ma le ospiti trovano il primo allungo grazie a Vighetto e a Caserta. Primo time out chiamato da Freschi sul 4-9. I numerosi errori nel campo messinese favoriscono l’allungo di Marsala, che tocca il massimo vantaggio sul +8. Due attacchi vincenti di Zojzi costringono questa volta Marsala a fermare il gioco (11-17), ma il parziale resta saldamente nelle mani delle ospiti. È Torok a mettere a terra il pallone che chiude il primo set in favore delle ospiti. L’errore in battuta di Viscioni inaugura il secondo parziale. Zojzi pareggia immediatamente, ma Marsala continua a spingere e torna avanti con Vighetto e Caserta. Due errori marsalesi portano Messina sull'8-8. Torna avanti Marsala. Felappi e Colombo tentano di riaprire il parziale, ma il vantaggio delle ospiti resta costante fino alle battute finali. Torok chiude anche il secondo set. Messina parte meglio nel terzo , trovando il primo punto con il muro di Zojzi. Due errori però portano avanti Marsala. Messina ci riprova con Campagnolo e Felappi. Testa a testa fino a metà del set. Nel momento decisivo le ospiti vanno in vantaggio con Caserta e Vighetto. Le messinesi provano l'ultima rimonta con Zojzi e Tisma, ma non ci riescono: Torok firma il punto finale.

I protagonisti-

Matteo Freschi (Gruppo Formula 3 Messina)- « Un 3-0 difficile da digerire. Sicuramente Marsala ha disputato un’ottima gara, ma questo era inevitabile: dopo la brutta prestazione nell’ultimo match, una loro reazione era più che prevedibile. Da parte nostra, in questo momento stiamo cercando di trovare le soluzioni per cercare di portare un livello di gioco che sia giusto per quello che dobbiamo dimostrare in campo, ed oggi non è stato così » .

Kata Torok (Marsala Volley)- « Siamo reduci da un periodo complicato, in cui abbiamo dovuto lottare molto nelle ultime settimane, ma oggi finalmente abbiamo dimostrato il nostro vero valore come squadra. Sin dal primo punto siamo state concentrate, determinate e aggressive, riuscendo a mantenere questa intensità per tutta la partita. Sono davvero felice per i tre punti, fondamentali per noi, e per essere finalmente tornate ad esprimere la nostra pallavolo. Ma soprattutto sono felice perché ci siamo divertite ed abbiamo giocato unite, da vera squadra. Mi auguro che questa vittoria ci permetta di ritrovare continuità e ritmo, e che questa prestazione diventi la base su cui continuare a crescere e migliorare, passo dopo passo, fino a esprimere tutto il nostro potenziale ».

Il tabellino-

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA – MARSALA VOLLEY 0-3 (15-25 15-25 20-25) –

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Viscioni 7, Campagnolo 4, Rizzieri, Zojzi 13, Landucci 1, Galic 1, Ferrara (L), Felappi 5, Colombo 4, Tisma 2, Oggioni. All. Freschi.

MARSALA VOLLEY: Taje’ 5, Vighetto 17, Kosonen 9, Caserta 15, Ferraro 1, Torok 7, Cicola (L), Grippo, Cecchini, Varaldo, Pozzoni, Giuli’. All. Giangrossi.

ARBITRI: Lentini, Caronna.

Durata set: 23′, 24′, 29′; Tot: 76′.

MVP: Amelie Vighetto (Marsala Volley)