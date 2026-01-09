Penultima di Regular Season: a caccia di tre posti in Pool Promozione

Nel Girone A, la Gruppo Formula 3 Messina è a un passo dalla possibilità di blindare il quinto posto. Serviranno tre punti nell’anticipo di sabato 10 gennaio (ore 16) in casa della Volleyball Casalmaggiore per mettere fuori gioco la Clerici Auto Concorezzo, a riposo questo weekend e a -3 dalle siciliane con una vittoria in meno.

Ma attenzione alla Marsala Volley, a due punti dalle cugine e impegnate in casa della SMI Roma Volley domenica alle 17: con un risultato pieno, le marsalesi rimanderebbero ogni verdetto all’ultima giornata. Sempre domenica alle 17 le altre due partite: scontro d’alta quota tra la Narconon Volley Melendugno e l’Itas Trentino, appaiate a 30 punti al secondo posto, mentre la capolista CBL Costa Volpino ospiterà il Club Italia.

Decisamente più ingarbugliata la situazione nel Girone B, con due posti a disposizione e cinque squadre racchiuse in quattro punti. Sabato 10 gennaio si aprirà alle 17 con lo scontro diretto tra la Futura Giovani Busto Arsizio, quinta con 23 punti, e la Panbiscò Leonessa Altamura, ottava a -4, mentre alle 18.30 la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, sesta a quota 21, ospiterà la Trasporti Bressan Offanengo, già certa di partecipare alla Pool Salvezza.

Domenica, anticipo cruciale alle 15 per l’Olio Pantaleo Fasano, quarta con 24 punti, che ospiterà la capolista Cda Volley Talmassons FVG. Alle 17 gli ultimi due incontri del weekend: Nuvolì Altafratte Padova contro Volley Modena, con le prime sicure di essere tra le prime cinque e le seconde sicuramente ultime, e Clai Imola Volley, settima con 20 punti, contro Valsabbina Millenium Brescia, seconda a -1 dalla capolista.

GIRONE A-

Narconon Volley Melendugno - Itas Trentino

Il cammino della Regular Season della Narconon Volley Melendugno giunge al suo atto finale tra le mura amiche. Domenica 11 gennaio, il Palasport San Giuseppe da Copertino ospiterà l’attesissimo scontro diretto contro l’Itas Trentino, un match che promette scintille e mette in palio punti decisivi per la griglia della Pool Promozione. La sfida rievoca l’epica gara d’andata al Pala Sanbàpolis, dove le salentine firmarono una delle imprese più belle della stagione, imponendosi al tie-break dopo una maratona di oltre due ore. Quella vittoria, nata dalla forza mentale del collettivo, ha segnato la svolta nel campionato della Narconon, trasformandola da outsider a realtà consolidata del volley nazionale. Il match vivrà anche sulle emozioni delle "ex": se Jessica Joly e Maria Teresa Bassi sono ormai diventate colonne portanti e beniamine del pubblico biancorossonero, dall'altra parte della rete l'attenzione sarà tutta per Erica Andrich, che torna in Puglia da avversaria per sfidare il suo recente passato. Per il club del presidente Gaetano Prisco, la sfida contro la corazzata trentina apre un trittico di fuoco: dopo domenica, le biancorossonere voleranno mercoledì 14 a Costa Volpino per la storica semifinale di Coppa Italia, prima di chiudere la stagione regolare a Messina, domenica 18 gennaio.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Narconon Volley Melendugno, 1 successo Itas Trentino)

EX: Maria Teresa Bassi a Trentino Volley nel 2024/2025; Jessica Joly a Trentino Volley nel 2022/2023; Erica Andrich a Narconon Volley Melendugno nel 2024/2025



Maria Teresa Bassi (Narconon Volley Melendugno)- « Vogliamo chiudere questa prima fase nel migliore dei modi davanti ai nostri tifosi. Affrontiamo una squadra di assoluto valore come l'Itas Trentino, ma questo gruppo ha già dimostrato di poter guardare negli occhi chiunque. Adesso viene il bello, e vogliamo giocarcelo con la grinta di chi non ha mai smesso di sognare ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Melendugno è una squadra dotata di giocatrici di grande qualità, su tutte i posto 4 Bulaich e Joly, che occupa con merito una posizione di classifica molto importante; vanta un servizio di qualità e un sistema muro-difesa efficace, per questo dovremo essere attenti e pazienti nelle soluzioni di attacco senza andare fuori giri. Noi dovremo ripartire dalle sensazioni positive ritrovate nell’ultim’ora di gioco della partita di Messina, immersi con piglio giusto nella gara per sfidare a viso aperto l’avversario in quella che sarà senza dubbio una partita molto complicata ed equilibrata. Il muro-difesa, anche per noi, sarà un aspetto determinante per arrivare al risultato che vogliamo ottenere ».

C.B.L. Costa Volpino - Club Italia

La Pallavolo CBL attende a Costa Volpino il Club Italia nella penultima giornata della prima fase del campionato. La capolista, certamente terrà conto del fatto che mercoledì avrà una sfida importantissima, quella che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia, e questo potrebbe influenzare le scelte di Luciano Cominetti nella domenica di campionato. L'obiettivo però è anche quello di proseguire la striscia di vittorie, con le sebine imbattute nel girone di ritorno, e che non conoscono sconfitta dal 9 novembre. Linda Mangani unica ex dell’incontro.

PRECEDENTI: 1 (1 successo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Linda Mangani a Club Italia nel 2017/2018



Federica Favaretto (C.B.L. Costa Volpino)- « Domenica giocheremo in casa contro il club Italia, una squadra che, seppur giovane, è dotata di grandi mezzi fisici e che ha dimostrato nel corso di questo campionato di saper essere ostica. La gara di andata infatti era terminata al quinto set in nostro favore dopo due ore di battaglia. Noi dal canto nostro stiamo lavorando sodo e i risultati ci dimostrano che stiamo percorrendo la strada giusta, abbiamo centrato i nostri obiettivi fin'ora e questo ci permette di arrivare a questo scontro più leggere ma sicuramente non meno determinate. Ci aspettiamo un pala CBL caldo come sempre e faremo di tutto per regalare un altro risultato ai nostri tifosi ».

Sara Cakovic (Club Italia)- « Per prepararci a questa gara, come per tutte le altre, abbiamo la testa completamente focalizzata sull'obiettivo e cerchiamo di dare il massimo in palestra. Ci aspetta una partita molto importante e sappiamo quanto conta arrivarci nel modo migliore possibile. Purtroppo nella gara di andata ci siamo lasciate sfuggire tre punti che avrebbero potuto aiutarci molto, ma ora il nostro obiettivo è quello di tornare in palestra e dare sicuramente il meglio di noi, anche perché sarà l'ultima partita della regular season. Al momento non stiamo guardando troppo alla pool salvezza perché siamo concentrate esclusivamente sulla preparazione di questa gara. Parlando della serie A2 e dell'esperienza fatta finora, penso che la regular season sia andata decisamente meglio rispetto alle mie aspettative. Siamo riuscite a dimostrare in campo tutto il lavoro che svolgiamo ogni giorno in palestra, in un campionato dove nessuno di noi aveva giocato prima. Sicuramente abbiamo sprecato un paio di occasioni, probabilmente anche a causa della mancanza di esperienza, ma sono convinta che proprio grazie a queste partite siamo cresciute molto e abbiamo dimostrato di non essere soltanto le giovani del campionato ».

SMI Roma Volley - Marsala Volley

Terzo impegno in sette giorni per le Wolves, che cercano il primo successo del nuovo anno contro la Sigel Seap Marsala Volley. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, la squadra allenata da coach Cuccarini può tornare a concentrarsi sull’obiettivo della stagione: il campionato. La compagine siciliana, che è attualmente distanziata di sole due lunghezze dal quinto posto, proverà a conquistare nella Capitale quei punti che potrebbero garantirle non solo la permanenza diretta in Serie A2 ma anche la possibilità di giocarsi l’accesso al campionato più bello del mondo. A due giornate dal termine del girone A, infatti, tra il quinto e il nono posto sono racchiuse cinque squadre in sei punti. Le capitoline, pur avendo già guadagnato matematicamente l’accesso alla Pool Promozione ed essendo quarte a -2 dalla seconda piazza, non possono permettersi di fare calcoli perché, ad oggi, non è escluso che l’esito del confronto con Marsala non metta in palio punti pesanti per la parte più importante della stagione. All’andata, in terra siciliana, si imposero le giallorosse in rimonta per 1-3 (29-27, 22-25, 22-25, 18-25) al termine di una sfida molto combattuta, soprattutto nei primi due set. Il match, valevole per la penultima giornata di ritorno, si disputerà domenica 11 gennaio, alle ore 17:00, al Palazzetto dello Sport di Roma (biglietti in vendita a prezzi promozionali su Vivaticket e al botteghino prima del match).

PRECEDENTI: 1 (1 successo SMI Roma Volley)

EX: Luna Cicola a Roma Volley Club nel 2024/2025



Nikoleta Perović (SMI Roma Volley)- « Sarà una partita difficile contro una squadra insidiosa e con una buona varietà di colpi. Non dobbiamo farci ingannare dalla vittoria dell’andata. Vogliamo riscattare le ultime due sconfitte davanti al nostro pubblico. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci ma lo abbiamo fatto al meglio delle nostre possibilità ».

Jessica Kosonen (Marsala Volley)- « Durante l’ultima settimana abbiamo affrontato alcune sfide e non abbiamo avuto la possibilità di allenarci con il roster al completo, ma abbiamo comunque lavorato bene e con grinta per prepararci a questa partita contro Roma. Loro hanno una squadra molto forte, con tante opzioni anche dalla panchina, quindi dobbiamo studiare bene tutte queste soluzioni. Credo che siamo pronti per questa partita e per lottare per l’ultimo posto nel pool promozione. Ho molta fiducia in noi ».

èpiù Casalmaggiore - Gruppo Formula 3 Messina

Dopo la pausa di inizio anno che ha visto le rosa rispettare il turno di riposo, la E'più Casalmaggiore torna in campo e lo fa calcando il taraflex amico del PalaFarina di Viadana nella difficile gara contro il Gruppo Formula 3 Messina. Fischio d'inizio fissato per le ore 16 di sabato 10 gennaio, dirigono Piera Usai e Marco Laghi, al video check Milena Pazzi con Miriam Maiellaro al referto elettronico. La Regular Season è quasi agli sgoccioli e Capitan Chiara Costagli e compagne sono chiamate "al partitone" contro la quinta della classe. Messina arriverà al palazzetto mantovano con tanta voglia di riscatto dopo le quattro sconfitte consecutive e soprattutto vorrà incamerare punti per riuscire ad attestarsi in Poule Promozione, le rosa dal canto loro invece vorranno continuare il proprio periodo di crescita smuovendo ancora la classifica in modo positivo oltre all'effetto che una bella vittoria può dare sul morale.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Gruppo Formula 3 Messina)

EX: Giorgia Faraone a Akademia Messina nel 2022/2023; Valentina Colombo a Casalmaggiore nel 2023/2024; Martina Ferrara a Casalmaggiore nel 2021/2022



Melissa Marku (èpiù Casalmaggiore)- « Dopo la partita con Concorezzo che ci ha dato un punto importante sia per il campionato che per la Poule Salvezza, siamo consapevoli di dover migliorare alcuni aspetti soprattutto nel finale dei set, ma questo lavoro è stato fatto durante la pausa in cui abbiamo avuto il tempo di sistemare alcuni punti cruciali per le prossime partite e riassestare la squadra. Sabato giocheremo contro Messina che arriverà sicuramente con il coltello tra i denti perchè si trovano in bilico tra Poule Salvezza e Promozione. Loro avranno tanta voglia di vincere ma noi ne dovremo avere di più perchè questi sono punti che servono anche per l'umore. Continuiamo a lavorare al meglio e sabato daremo il massimo ».

GIRONE B-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Trasporti Bressan Offanengo

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley fa ritorno a casa per concludere al meglio la prima parte della stagione. Il PalaBCC di Città del Vasto sarà infatti teatro delle prossime due partite delle frentane, la prima delle quali vedrà le rossoblù affrontare le neroverdi della Trasporti Bressan Offanengo (primo servizio sabato alle ore 18:30, ndr). La formazione cremasca ha raccolto cinque vittorie, rimediato undici sconfitte ed è già certa di partecipare alla pool salvezza. La Tenaglia dal canto suo, ha ancora facoltà di accesso alla pool promozione, essendo a tre punti di distanza dal quarto posto e a uno soltanto dal quinto. L’obiettivo delle chietine dunque è quello di vincere e sperare poi nei risultati favorevoli delle rivali dirette. Il confronto tra le squadre rivela un discreto equilibrio per punti fatti (1280-1312) e per muri punto (100-104) con Marchesini e Caneva a contendersi la corona in posto 3. Altino si distingue nei punti subiti (1345-1416), Offanengo spicca per attacchi vincenti (766-802) e per aces (53-74) con Bellia (23) e Compagnin (16) in evidenza. La gara d’andata al PalaCoim vide il successo della Tenaglia per 0-3. Sono due le ex di turno: Victoria Sassolini, in maglia neroverde nella stagione 2023/2024 e Silene Martinelli, campionessa del mondo under 21, in maglia rossoblù nella scorsa annata sportiva.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Tenaglia Abruzzo Altino Volley, 2 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Victoria Sassolini a Volley Offanengo nel 2023/2024; Silene Martinelli a Tenaglia Altino Volley nel 2024/2025



Victoria Sassolini (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « La partita di sabato sarà sicuramente importante per la fase successiva. Per quanto Offanengo non si trovi in un periodo troppo positivo, non è da sottovalutare come ogni singola partita. Da ex, personalmente, giocare contro Offanengo è sempre emozionante e stimolante. È fondamentale focalizzarci su tutto ciò che è necessario per portare a casa la partita, contando anche sul tifo di casa ».

Fabio Collina (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Altino è una buona squadra, nell'ultimo periodo non ha capitalizzato molto in termini di risultati ma è una formazione che non molla e che può vantare uno dei migliori opposti del campionato (Viktoryia Siakretava), inoltre con Sassolini e Ndoye può avere più soluzioni in assetto. Nel match d'andata in tre set combattuti avevamo peccato di lucidità nei momenti finali di set pagando dazio, per questo anche sabato dovremo essere bravi a costruirci un vantaggio e mantenere il distacco giocando sempre con concentrazione. In generale, per noi è fondamentale tornare a giocare la nostra pallavolo e portare a casa più punti possibili. In settimana ci siamo concentrati molto su noi stessi e su cosa non sta funzionando, variando alcune situazioni. Dopo il ko di domenica scorsa in casa contro Fasano si vede nelle ragazze voglia di riscatto, emersa subito dai primi allenamenti. La squadra è consapevole che le ultime due partite di regular season siano assolutamente fondamentali ».

Nuvolì Altafratte Padova - Volley Modena

Messa da parte, almeno per ora, la fantastica avventura in Coppa Italia Frecciarossa, le tigri gialloblù della Nuvolí AltaFratte Padova torneranno ad esibirsi domenica a Trebaseleghe quando sarà ospite il Volley Modena. L’occasione sarà l’ultimo match interno della prima parte della stagione sportiva 2025-26 con Maggipinto e compagne in attesa sicuramente nell’ordine di Modena, Talmassons, Brescia e del nuovo calendario, ma senza distogliere l’attenzione dalla formazione modenese. Tra le fila ospiti torneranno in Veneto Arianna Visentin e Bibiana Guzin, passate attraverso le abili mani degli allenatori del Volley Pool Piave di San Donà e Federica Nonnati, qualche stagione fa tra le fila dell’Aduna Padova. Coppa Italia e campionato foriere di ottimi risultati per la Nuvolí che in pochi giorni ha superato in trasferta le due realtà di A2 retrocesse lo scorso anno dalla serie superiore e desiderose quest’anno di farvici ritorno. Striscia negativa invece preoccupante per Modena che attraverso i due suoi prossimi match (l’ultimo in casa contro Busto Arsizio) cercherà prestazioni importanti per affrontare con carica la prossima Pool Salvezza. Ex di turno la tigre gialloblù Giulia Bozzoli, una delle artefici pochi mesi fa della promozione in serie A2 della formazione modenese. Un solo precedente tra le due formazioni, quello dell’andata col Volley Modena in grado d’imporsi al quinto set presso il Pala Madiba.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Volley Modena

EX: Nessuno



Lisa Esposito (Nuvolì Altafratte Padova)- « Domenica ci aspetta una gara sicuramente da non sottovalutare contro Modena che sarà anche in fondo alla classifica ma che comunque ha dato filo da torcere a molte avversarie. Siamo arrivate ad un punto della stagione nel quale conosciamo bene sia i nostri mezzi che come possiamo utilizzarli al meglio. Le ultime due vittorie ci hanno dato energia e hanno dimostrato ancora di più che siamo una squadra a tutti gli effetti, nella quale ognuna di noi dà il proprio contributo. L’impegno fisico e mentale che abbiamo messo in campo in queste ultime partite ravvicinate non è stato assolutamente poco, ma grazie al nostro staff il lavoro in palestra è molto calibrato in funzione agli impegni sportivi che abbiamo in questo periodo ».

Biagio Marone (Allenatore Volley Modena)- « Ci aspetta una sfida sul campo di Padova che sì non metterà in palio punti per la nostra classifica, ma secondo me le partite non sono mai un campo di allenamento bensì il campo dove tu metti in pratica ciò che tu fai durante la settimana. Io, però, vorrei anche iniziare a fare un po' di risultati perché al di là di tutto ti servono anche per iniziare a lavorare bene in settimana, senza quella pressione data dalle sconfitte. La parte psicologica è importante, le ragazze danno sempre tutto in allenamento e non posso dire nulla, ma dobbiamo avere sempre entusiasmo e riuscire a crescere anche nei momenti di difficoltà sperando poi che le cose ogni tanto girino anche in nostro favore ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Cda Volley Talmassons Fvg

Penultimo impegno di regular season per la Olio Pantaleo Fasano. Domenica 11 gennaio al Pala Vigna Marina arriva la capolista Cda Talmassons Fvg. Gara molto importante per Margherita Muzi e compagne in cerca di punti importanti per chiudere al meglio questa prima fase del campionato che vede la Olio Pantaleo Fasano al quarto posto, grazie alle 5 vittorie consecutive conseguite che ha permesso alle gialloblù di sopravanzare Busto Arsizio e Altino. Una classifica molto corta però che non garantisce al team fasanese la certezza di entrare nelle prime cinque della classe visto che il distacco dalla sesta posizione detenuta dalla formazione abruzzese e distante solo 3 punti. Necessaria quindi per le fasanesi cercare punti preziosi anche contro la corazzata friuliana reduce però da ben due sconfitte consecutive contro Brescia e Padova, che ne mettono a rischio il primato in classifica generale. Match durissimo per le ragazze di coach Paolo Totero che nonostante un momento davvero brillante dovranno fare i conti con un roster di altissimo livello e decisamente attrezzato per il salto di categoria. Nella gara di andata finì con un secco 3-0 per le ragazze di coach Leonardo Barbieri con Efrosyni Bakodimou, Beatrice Molinaro e Giorgia Frosini autrici di una gara perfetta. All’appuntamento di ritorno le fasanesi arrivano a ranghi completi e con un piglio motivazionale importante contro un CdaTalmassons Fvg alquanto arrabbiato dopo le ultime due sconfitte maturate contro le due dirette concorrenti.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Nessuno

Mara Gazzezzo (Olio Pantaleo Fasano)- « Siamo cariche e molto gasate per questa partita contro Talmassons, consapevoli che sono una squadra ben organizzata. Noi arriviamo da un trend positivo e quindi siamo fiduciose di giocarci al meglio questa partita. Sarà una gara che sicuramente ci metterà di fronte a varie difficoltà, ma noi cercheremo di dare il massimo come fatto sino ad oggi. Ora rimaniamo concentrate sul nostro obiettivo, punto su punto ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Panbiscò Leonessa Altamura

Ultimo impegno casalingo della Regular Season per la Futura Volley, che ospita la formazione pugliese della Leonessa Altamura. L’anticipo della diciassettesima giornata in programma alla Soevis Arena di Castellanza mette in palio punti pesantissimi in ottica qualificazione alla Pool Promozione. Lo scorso fine settimana Busto Arsizio ha perso il quarto posto in classifica a favore di Fasano e dovrà assolutamente provare ad interrompere la serie aperta di quattro sconfitte consecutive che ne ha complicato i piani nelle ultime settimane. La Futura 2.0 nella nuova versione con Arita Ternava, dovrà innanzitutto fare attenzione alla coppia straniera della Leonessa, formata da Monica Krasteva e Masyn Tai Bierria (633 punti in due). Battendo Altino nell’ultimo turno disputato, proprio Altamura ha fatto un favore alla squadra di coach Mauro Tettamanti, che dovrà però essere spietata nell’andarsi a prendere quei punti che potrebbero valere l’accesso alla Pool Promozione. Le biancorosse dovranno innanzitutto battere 3-0 o 3-1 la Panbiscò; poi, nel caso in cui Altino dovesse perdere contro Offanengo e Imola non vincere da tre punti contro Brescia, la Futura staccherebbe con un turno di anticipo il pass per la seconda fase che metterà in palio le due promozioni in A1.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Alessia Arciprete a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023



Bianca Orlandi (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Durante questa settimana abbiamo lavorato su ciò che secondo noi, confrontandoci e studiandoci, non ha funzionato negli scorsi match, soprattutto l’intesa tra muro e difesa. Abbiamo affrontato formazioni molto organizzate quindi sarà importante ritrovare la nostra continuità. Sicuramente la gara contro Altamura è fondamentale, ma come lo saranno tutte d’ora in poi. È mesi che ci alleniamo duramente in palestra e dobbiamo tornare ad avere sicurezze nei nostri punti di forza. Quella pugliese è una formazione completa, di qualità e di esperienza in qualunque ruolo. Ci siamo già detti che sarà importante portare pazienza e cercare di rendere loro il più difficile possibile mettere palla a terra ».

Palma Monitillo (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Dopo la vittoria in casa con Altino siamo pronte ad affrontare Busto Arsizio con grande determinazione e senza paura. La posta in palio è alta ed il sogno pool promozione ancora vivo, abbiamo lavorato tutta la settimana per arrivare pronte a questa sfida e sono sicura ci faremo trovare pronte per affrontarla al meglio ».

Clai Imola Volley - Valsabbina Millenium Brescia

Nello scorso turno di campionato è tornata finalmente a mettere la testa fuori dall’acqua la Clai Imola Volley...e a respirare aria nuova dopo un periodo molto complicato e davvero avaro di soddisfazioni per il gruppo (quattro pesanti ko consecutivi per le imolesi tra il 10 e il 27 dicembre). La convincente vittoria esterna nel derby di Modena (0-3 netto il punteggio a favore delle santernine sul taraflex del PalaMadiba) ha riportato all’improvviso il sorriso tra le ragazze allenate da coach Simone Bendandi e ha ridato minime speranze in ottica quinto posto, anche se il percorso per raggiungerlo si è notevolmente complicato rispetto a come appariva appena un mese fa. Fasano, ora quarta con 24 punti ed in grande fiducia, ha letteralmente cambiato marcia nelle ultime settimane e sta viaggiando veloce verso la Pool Promozione, mentre alle sue spalle c’è in questo momento Busto Arsizio a quota 23, appena tre lunghezze più avanti rispetto a Foresi e compagne adesso settime con 20 punti alle spalle anche di Altino (21). Le lombarde, squadra molto forte ed attrezzata per la categoria, hanno però dalla loro parte un calendario sulla carta piuttosto agevole, fatto dal match casalingo contro Altamura e dalla trasferta di Modena, e quindi rimangono le assolute favorite per staccare l’ultimo pass valido che certifica la salvezza anticipata. Imola, dal canto suo, chiuderà questa appassionante ed equilibrata prima fase con due impegni per nulla agevoli. Domenica al PalaRuggi arriverà infatti Brescia, seconda forza del campionato e formazione con tutte le carte in regola per tentare il salto di categoria immediato, mentre nell’ultima giornata le santernine saranno impegnate in trasferta proprio sul difficile campo di Fasano, diretta concorrente nella lotta per un posto al sole e cliente, come detto, molto scomodo da affrontare. L’impresa, insomma, è di quelle toste...ma in un campionato che continua a riservare tantissime sorprese domenica dopo domenica non si può essere certi assolutamente di nulla. La Valsabbina Millenium è reduce da sei vittorie consecutive, tra le quali spicca senza dubbio quella centrata sul campo della capolista Talmassons (1-3 il finale), e non perde dallo scorso 30 novembre (3-2 esterno sul campo di Fasano), indizi che testimoniano in maniera evidente l’ottimo stato di forma del gruppo guidato in panchina da Matteo Solforati. In questo tiratissimo ed emozionante girone B l’inciampo, per qualsiasi formazione, è sempre dietro l’angolo...quindi la Clai dovrà saper lottare fino all’ultimo pallone per i propri obiettivi, e sicuramente continuerà a farlo senza tregua fino a quando ci sarà anche la più piccola possibilità di raggiungere il proprio traguardo. Malik e compagne sono state finora protagoniste, nel complesso, di una stagione piuttosto positiva, con otto vittorie già conquistate sul campo e prestazioni di livello fatte registrare contro chiunque, ma senza dubbio rimane il (grande) rammarico per qualche tie-break di troppo giocato in questi mesi...e per qualche punto in più che si poteva sommare nella graduatoria e che invece è scivolato via dalle mani davvero in pochi attimi. Comunque, quel che è stato ormai non conta più. Adesso bisogna mettere testa e cuore completamente su queste ultime due sfide in programma cercando di ottenere il massimo contro avversarie comunque complicate, prima di guardare la classifica e vedere quale sarà il destino prossimo di Bulovic e compagnia. Tutto può ancora succedere...e le santernine lo sanno alla perfezione, consce del loro reale valore e delle loro qualità, anche caratteriali, che permettono al sestetto imolese di scendere sempre in campo contro qualsiasi rivale per giocarsela a viso aperto e per strappare punti pesanti.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Clai Imola Volley, 1 successo Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Katarina Bulovic a Millenium Brescia nel 2023/2024; Elena Foresi a Millenium Brescia nel 2022/2023; Polina Malik a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024



Federica Busolini (Clai Imola Volley)- « Domenica andremo a giocare contro Brescia, un avversario davvero molto complicato. Si tratta di una partita importante per noi, quindi ci stiamo preparando al meglio e speriamo di continuare sulla scia positiva cominciata domenica scorsa con la vittoria su Modena. Il gruppo è totalmente fissato sull’obiettivo e stiamo lavorando tutti insieme per cercare di raggiungerlo in queste ultime due giornate della prima fase ».

Giorgia Amoruso (Valsabbina Millenium Brescia)- « Domenica giocheremo ad Imola e sarà un ulteriore partita importante, anche perchè all'andata abbiamo perso al tie-break in casa nostra. Stiamo vivendo un periodo molto positivo, infatti arriviamo da sei vittorie consecutive che sono il frutto di tutto l'impegno che ci stiamo mettendo in ogni allenamento. Stiamo lavorando principalmente sulla difesa che è il fondamentale che è mancato nel momento in cui abbiamo subito quelle quattro sconfitte. Abbiamo finalmente trovato il giusto equilibrio in campo e speriamo di mantenerlo. Imola è una squadra davvero molto ostica che è ancora alla ricerca di punti per potersi qualificare alla Pool Promozione, per questo motivo mi aspetto una partita intensa e combattuta. Sarà importante scendere in campo e aggredirle fin dai primi punti, imponendo il nostro gioco, ma soprattutto non dovremo mai perdere la concentrazione durante la partita. Dovremo essere brave a gestire i momenti difficili e uscirne da squadra, aspetto che in queste ultime partite sta funzionando davvero bene. Siamo consapevoli che partite come queste si decidono spesso sui dettagli e sulla capacità di rimanere lucide nei momenti chiave. Il nostro obiettivo è continuare a crescere, dimostrando maturità e solidità, soprattutto in trasferta ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 8ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE A-

Sabato 10 gennaio 2026, ore 16.00

èpiù Casalmaggiore - Gruppo Formula 3 Messina Arbitri: Usai Piera, Laghi Marco

Domenica 11 gennaio 2026, ore 17.00

Narconon Volley Melendugno - Itas Trentino Arbitri: Pazzaglini Marco, Bonomo Andrea

C.B.L. Costa Volpino - Club Italia Arbitri: Peccia Luigi, Miggiano Simone

SMI Roma Volley - Marsala Volley Arbitri: Martini Maurizio, Viterbo Dalila

Riposa: Clerici Auto Concorezzo

LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 35, Itas Trentino 30, Narconon Volley Melendugno 30, SMI Roma Volley 28, Gruppo Formula 3 Messina 16, Clerici Auto Concorezzo 16, Marsala Volley 14, Club Italia 13, èpiù Casalmaggiore 10.

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 8ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE B-

Sabato 10 gennaio 2026, ore 17.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Panbiscò Leonessa Altamura Arbitri: Giorgianni Giovanni, Mancuso Alberto

Sabato 10 gennaio 2026, ore 18.30

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Faia Riccardo, D'Argenio Alessandro

Domenica 11 gennaio 2026, ore 15.00

Olio Pantaleo Volley Fasano - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Gaetano Antonio, Ayroldi Raffaella

Domenica 11 gennaio 2026, ore 17.00

Nuvolì Altafratte Padova - Volley Modena Arbitri: Sessolo Maurina, Maran Chiara

Clai Imola Volley - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Bosica Gianclaudio, Lobrace Andrea



LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 38, Valsabbina Millenium Brescia 37, Nuvolì Altafratte Padova 36, Olio Pantaleo Volley Fasano 24, Futura Giovani Busto Arsizio 23, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 21, Clai Imola Volley 20, Panbiscò Leonessa Altamura 20, Trasporti Bressan Offanengo 16, Volley Modena 5.