Tre sconfitte di fila costano la panchina di Talmassons a Barbieri

TALMASSONS (UDINE)- Dopo sei stagioni di proficua collaborazione, culminate con la promozione in A1 nella stagione 2023/2024, si separano le strade del tecnico Leonardo Barbieri e della CDA Volley Talmassons FVG .

La decisione è stata presa di comune accordo, alla luce degli ultimi negativi risultati della squadra reduce da tre sconfitte consecutive, nel rispetto reciproco e con senso di responsabilità, valutando attentamente il momento della stagione e con l’obiettivo primario di tutelare il bene della squadra e il perseguimento degli obiettivi sportivi ancora in corso, a partire dalla Coppa Italia e dal campionato.

La società desidera esprimere un ringraziamento sincero e profondo a Barbieri per il lavoro svolto in questi anni alla guida delle Pink Panthers. Un percorso ricco di crescita, passione e risultati importanti.

Oltre ai successi sportivi, la società riconosce a Barbieri professionalità, dedizione e un forte senso di appartenenza, qualità che hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo del progetto tecnico e umano del club.

La CDA Volley Talmassons FVG augura a Leonardo Barbieri le migliori fortune personali e professionali per il futuro, certa che il lavoro svolto insieme resterà un patrimonio importante per entrambe le parti.

Contestualmente, la società comunica che la guida tecnica della prima squadra viene affidata a Fabio Parazzoli, allenatore che conosce profondamente l’ambiente e il gruppo, avendo fatto parte dello staff tecnico nelle ultime stagioni: fino allo scorso anno come assistant coach di Barbieri e nell’attuale stagione come preparatore atletico. Una scelta nel segno della continuità, della conoscenza interna e della fiducia nel lavoro svolto quotidianamente all’interno del club.