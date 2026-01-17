Roma assapora la vittoria, Trento rimonta e vince

TRENTO -Con una seconda parte di gara da circoletto rosso l’Itas Trentino chiude la Regular Season nel migliore dei modi. Il successo al tie break ottenuto contro la SMI Roma al termine di oltre due ore di battaglia permette infatti al sestetto gialloblù di centrare la terza vittoria di fila e di riscattare la sconfitta subìta nella Capitale all’andata, chiudendo così la prima parte di stagione a quota 34 punti. Per conoscere però l’esatto numero di punti che le gialloblù porteranno con sé nella Pool Promozione, al via tra due settimane, si dovranno attendere le altre gare del diciottesimo turno in programma domenica, partite che dovranno stabilire il nome della quinta squadra del girone A a staccare il pass per la Pool Promozione. Nell’esaltante rimonta compiuta con la SMI Roma c’è nuovamente lo zampino di Alice Pamio, premiata come mvp della sfida grazie ad una seconda parte di gara da incorniciare: per la laterale di Trento altri 25 palloni a terra con 3 muri e 2 ace ma soprattutto un rendimento altissimo nel quarto e nel quinto set. Da rimarcare anche i 17 punti di Lazda, i 14 di Giuliani e gli 11 di Marconato (61% a rete e 3 muri), mentre tra le fila della SMI Roma meritano una menzione Perovic (24 punti), Bosso (19 punti) e Consoli (13 punti con 4 muri). Beltrami propone il sestetto tradizionale, con Monza al palleggio, Lazda opposto, Pamio e Giuliani schiacciatrici, Cosi e Marconato al centro e Laporta libero. Giuseppe Cuccarini, tecnico di Roma, risponde con Guiducci al palleggio, Perovic opposto, Bosso e Pecorari laterali, Consoli e Guidi al centro e Zannoni libero. La partenza è di marca ospite con l’Itas Trentino che fatica ad entrare in partita (3-6) ritrovandosi però con gli spunti a rete di Giuliani (due attacchi consecutivi) e Marconato (8-8). L’illusione di poter mantenere il passo delle capitoline dura però pochi scambi, perché un’ottima Perovic e un muro di Guiducci su Giuliani regalano il +3 alla SMI (12-15). Cuccarini è costretto a sostituire l’infortunata Pecorari (problema alla caviglia destra, tornerà in campo però nel secondo set) con l’ex Mason, ma nonostante il cambio di assetto forzato Roma rimane padrona del campo, incrementando il divario con altri due lampi di Perovic e chiudendo i conti con il tap-in di Mason su ricezione imprecisa di Trento (18-25). Secondo set equilibrato in avvio (6-6) ma a prendere il largo è nuovamente Roma che scappa via con Perovic e Bosso (12-15) e beneficia degli errori di Pamio, Monza e Giuliani per volare indisturbata sul 14-20. Beltrami stravolge l’assetto gialloblù inserendo Andrich, Ristori Tomberli e Iob e l’Itas Trentino cambia registro, avvicinandosi con due muri di Pamio (17-21) e giungendo fino al -1 con lo smash di Iob (21-22). I due time out ravvicinati di Cuccarini scuotono la SMI che trova le energie per portarsi sul 2-0 (22-25). La reazione trentina si concretizza nel terzo set, quando il servizio e il sistema muro-difesa gialloblù iniziano a funzionare a dovere: Pamio fa 8-4 e nuovamente la numero dieci di casa firma da posto 4 il punto del 10-5. Monza si mette in proprio per il 12-5 e ottiene risposte positive in attacco anche da Lazda (16-9), Cuccarini prova a giocarsi le carte Mason e Angelina ma dopo un tentativo di rimonta delle laziali (da 23-17 a 24-21) ci pensa a Lazda a scacciare i fantasmi (25-21). Quarto set vietato ai deboli di cuore, nel quale succede davvero di tutto: dal 5-0 per Trento si passa all’8-11 per Roma, con l’Itas Trentino che torna avanti 12-11 e con i due tecnici che esauriscono già nella prima metà del parziale i time out a disposizione e con Cuccarini che rimedia un cartellino rosso sul 9-10. Il set rimane apertissimo fino al 15-15, quando sale in cattedra Pamio che a suon di attacchi spinge le padrone di casa sul 19-16. Roma reagisce con la neo entrata Angelina (20-19) ma una scatenata Pamio non ci sta: la numero dieci di casa firma tre attacchi e un ace che regalano a Trento il +4 (24-20), con Lazda che al secondo tentativo allunga la sfida al tie break (25-21). Il quinto set si apre con l’Itas Trentino che non alza il piede dall’acceleratore (5-2), ma Roma non rimane a guardare a con il muro ritorna in parità sul 6-6. Tutto da rifare per le gialloblù ma la pipe di Pamio diventa un’arma per Trento che scappa 9-6, mantiene il +3 con Lazda (13-10) e chiude 15-11 grazie agli errori finali di Perovic e Angelina facendo esplodere la gioia dei quasi 600 spettatori del Sanbàpolis

I protagonisti-

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Complimenti a Roma che ha approcciato la gara molto bene, trovando ottime traiettorie in attacco e mettendoci in grande difficoltà soprattutto nel primo set, nel quale siamo stati eccessivamente timidi in tutti gli aspetti del nostro gioco. Siamo cresciuti nel corso della gara, spiace per non aver concretizzato la grande rimonta compiuta nel secondo set ma dal terzo parziale in avanti abbiamo iniziato ad interpretare la gara nel modo giusto. Abbiamo acquisito fiducia in attacco e al servizio e non abbiamo più abbassato il ritmo e l’intensità di gioco, portando queste caratteristiche fino ad un tie break interpretato molto bene. Ci godiamo questi tre punti che portiamo nella Pool Promozione assieme alla dose di convinzione e fiducia che ci ha regalato la secondo parte di gara e, in generale, l’ottimo girone di ritorno disputato dalla squadra ».

Giorgia Zannoni (SMI Roma Volley)- « È stata una partita di alti e bassi. Abbiamo iniziato benissimo, non sbagliando quasi niente nei primi due set. Purtroppo nel terzo e nel quarto set siamo calate tanto e al tie-break non siamo riuscite a reagire. Dobbiamo prendere ciò che di positivo abbiamo dimostrato nella prima metà di gara e lavorare per mantenere quel tipo di pallavolo fino al termine del match ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO - SMI ROMA VOLLEY 3-2 (18-25 22-25 25-21 25-21 15-11) –

ITAS TRENTINO: Giuliani 14, Marconato 11, Monza 2, Pamio 25, Cosi 5, Lazda 17, Laporta (L), Iob 1, Ristori Tomberli 1, Colombo, Guerra, Andrich, Zeni (L). All. Beltrami.

SMI ROMA VOLLEY: Guiducci 1, Pecorari 2, Guidi 11, Perovic 24, Bosso 19, Consoli 13, Zannoni (L), Angelina 2, Mason 2, Baratella, Biesso, Cantoni. All. Cuccarini.

ARBITRI: Di Lorenzo, Cervellati.

Durata set: 24', 27', 29', 30', 18'; Tot: 128'.

MVP: Alice Pamio (Itas Trentino)

Spettatori: 578