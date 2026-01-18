Chiusa la Regular Season, definite Pool Promozione e Pool Salvezza

ROMA- Si è chiusa l’ultima giornata di Regular Season della Serie A2 Tigotà. Dopo diciotto turni, sono ufficiali le dieci squadre che parteciperanno alla Pool Promozione e le nove che invece combatteranno nella Pool Salvezza. Nei prossimi giorni saranno resi noti i calendari dei due raggruppamenti, al via nel weekend del 1 febbraio.

Emozioni fino all’ultimo pallone nel Girone A, precisamente al PalaRescifina, dove la Gruppo Formula 3 Messina ottiene due punti al cardiopalma contro la Narconon Volley Melendugno in un lunghissimo tie-break chiuso 18-16. Due punti dal peso specifico incalcolabile, che permettono alla squadra di coach Freschi di agganciare a 18 punti la Marsala Volley, vincitrice per 3-1 contro la Clerici Auto Concorezzo nel primo pomeriggio, e di ottenere il pass per la Pool Promozione grazie al maggior numero di vittorie, 7 contro 5. Se a Marsala erano state Vighetto, 23 punti, e Pozzoni, MVP con 15, a dare speranza alle biancoblu, a Messina sono Zojzi (23), Viscioni (16) e l’MVP Landucci (11) le protagoniste della rimonta sulle pugliesi dal punteggio di 1-2 con un quarto set emozionante vinto 29-27 prima dell’exploit adrenalinico al tie-break.

Infine, dopo la vittoria di Trento nell’anticipo del sabato, successo esterno della Volleyball Casalmaggiore in casa della capolista Cbl Costa Volpino che, pur se ininfluente nelle classifiche della post season, regala comunque una bella soddisfazione alle ragazze di coach Cuello. Successo costruito dalle casalasche sul muro, ben 15 di squadra, 6 di Mattioli, mentre l’MVP Vazquez chiude a 14 punti. Senza Pistolesi e Grosse Scharmann, lasciate a riposo, è Martinez la migliore tra le orobiche con 17 punti. Coach Cominetti potrà comunque sorridere visto che Costa Volpino sarà, ai nastri di partenza, la capolista della Pool con 18 punti, due in più della seconda Brescia.

Nel Girone B è invece la Futura Giovani Busto Arsizio a festeggiare il quinto posto grazie ai tre punti ottenuti sul campo della Volley Modena. In una partita comunque combattuta, le bustocche escono alla distanza grazie alla spinta di Taborelli, 16 punti, e al supporto costante delle centrali (14 punti di Farina, 11 di Rebora) e vincono 1-3. Un risultato che permette alla formazione di coach Tettamanti di superare sul traguardo la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, sconfitta in tre set dalla Cda Volley Talmassons FVG di Bakodimou (15 punti) e Frosini (13) e costretta quindi alla Pool Salvezza, in cui comunque partirà da capolista.

Come le abruzzesi, anche la Panbiscò Leonessa Altamura dovrà accontentarsi di lottare nel girone per non retrocedere, malgrado il successo al tie-break contro la Trasporti Bressan Offanengo. Le solite Krasteva, 24 punti, e Bierria, 17, permettono il sorpasso sul 2-1 dopo lo 0-1 neroverde, ma le ragazze di coach Collina pareggiano sul 23-25 del quarto set strappando quindi un punto prima di cedere 15-6 al parziale corto. Al PalaGeorge, vittoria che vale doppio per la Valsabbina Millenium Brescia, che regola 3-0 la Nuvolì Altafratte Padova chiudendo non solo il Girone B al primo posto, ma anche guadagnando tre punti che consentiranno alla formazione di coach Solforati di iniziare la Pool Promozione dal secondo posto. Partita largamente dominata dalle giallonere, con parziali 25-15, 25-21 e 25-17, migliore in campo Parrocchiale mentre in attacco solito contributo di Kavalenka (13) e Amoruso (12). Infine, in un’altra partita ininfluente per le classifiche, l’Olio Pantaleo Fasano vince il primo set ma poi lascia il campo alla Clai Imola Volley, che si impone 1-3 con i 22 punti di Malik e i 21 di Hoogers a neutralizzare i 24 di Korhonen.

I tabellini-

GIRONE A-

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-2 (25-20 14-25 16-25 29-27 18-16) –

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Felappi 12, Campagnolo 9, Rizzieri 2, Zojzi 23, Landucci 11, Viscioni 16, Ferrara (L), Galic, Colombo, Tisma, Oggioni. All. Freschi.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Avenia 4, Bulaich Simian 4, Riparbelli 9, Colombino 12, Joly 6, Babatunde 7, Morandini (L), Bassi 14, Perfetto 9, Maruotti 9, Gianfico 3, Roserba (L), Sturniolo. All. Giunta.

ARBITRI: De Orchi, Pescatore.

Durata set: 25′, 24′, 20′, 34′, 20′; Tot: 123′.

MVP: Chiara Landucci (Gruppo Formula 3 Messina)

MARSALA VOLLEY – CLERICI AUTO CONCOREZZO 3-1 (24-26 25-19 25-23 25-21) –

MARSALA VOLLEY: Pozzoni 15, Taje’ 4, Vighetto 23, Kosonen 12, Caserta 13, Ferraro 1, Cicola (L), Cecchini 3, Giuli’, Grippo, Torok, Varaldo. All. Giangrossi.

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Trevisan 12, Veneriano 9, Purashaj 2, Bucciarelli 12, Bernasconi 11, Stival 16, Rocca (L), Bizzotto, Da Pos, Ghezzi, Rodic, Brambilla (L), Bianchi. All. Reali.

ARBITRI: Pasciari, Autuori.

Durata set: 30′, 29′, 33′, 32′; Tot: 124′.

MVP: Beatrice Pozzoni (Clerici Auto Concorezzo)

C.B.L. COSTA VOLPINO – E’PIU’ CASALMAGGIORE 0-3 (19-25 28-30 19-25) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Mangani 1, Brandi 4, Favaretto 9, Martinez Ortiz 17, Giani 4, Dell’orto 3, Gamba (L), Fumagalli 6, Pizzolato 1, Busetti (L). Non entrate: Grosse Scharmann, Dell’amico, Pistolesi. All. Cominetti.

E’PIU’ CASALMAGGIORE: Pasquino 4, Costagli 9, Nwokoye 8, Ravarini 9, Vazquez Gomez 14, Mattioli 10, Faraone (L), Nosella 2, Neri 1, Stafoggia, Morandi (L). Non entrate: Rastelli, Linda. All. Cuello.

ARBITRI: Vangone, Coppola.

Durata set: 27′, 33′, 23′; Tot: 83′.

MVP: Valeria Vazquez Gomez (E’Piu’ Casalmaggiore)

GIRONE B-

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-2 (21-25 25-22 25-18 23-25 15-6) –

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Bierria 17, Pulliero 12, Krasteva 24, Arciprete 12, Soriani 10, Caracuta 6, Biagini (L), Chiesa, Ungaro, Riva, Evola, D’onofrio (L), Serafini, Monitillo. All. Dell’Anna.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Bellia 15, Martinelli 10, Zago 18, Nardelli 9, Caneva 9, Compagnin 5, Di Mario (L), Meoni 1, Coba 1, Resmini, Tommasini, Ravazzolo. All. Collina.

ARBITRI: Polenta, Resta.

Durata set: 26′, 29′, 25′, 30′, 14′; Tot: 124′.

MVP: Giulia Biagini (Panbisco’ Leonessa Altamura)

VOLLEY MODENA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 1-3 (20-25 25-17 23-25 21-25) –

VOLLEY MODENA: Fusco 11, Credi 12, Nonnati 7, Kaplanska 19, Guzin 7, Lancellotti 1, Righi (L), Visentin 7, Gerosa, Marinucci, Sazzi, Zironi, Dodi, Ugolotti (L). All. Marone.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Longobardi 4, Rebora 11, Sassolini 3, Enneking 12, Farina 14, Taborelli 16, Blasi (L), Orlandi 7, Alberti 2, Sormani 1, Nella, Talarico, Aina (L), Ternava. All. Tettamanti.

ARBITRI: De Luca, Paris.

Durata set: 25′, 25′, 27′, 27′; Tot: 104′.

MVP: Sofia Alberti (Futura Giovani Busto Arsizio)

Spettatori: 120.

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (19-25 19-25 23-25) –

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Monaco 3, Passaro 2, Ndoye 10, Marchesini 1, Siakretava 8, Trampus 11, Tesi (L), Sassolini 5, Polesello 2, Murmann 1, Fini (L), Farelli, Bagnoli. All. Ingratta.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 10, Gannar 6, Scola 1, Bakodimou 15, Molinaro 3, Frosini 13, Mistretta (L), Barbazeni 7, Lotti, Viola, Feruglio, Cassan (L), Cusma. All. Parazzoli.

ARBITRI: Bolici, Candeloro.

Durata set: 24′, 27′, 30′; Tot: 81′.

MVP: Efrosyni Bakodimou (Cda Volley Talmassons)

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – CLAI IMOLA VOLLEY 1-3 (25-18 22-25 22-25 21-25) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi 1, Salinas 11, Piacentini 10, Korhonen 24, Provaroni 4, Franceschini 5, Vittorio (L), Pixner 2, Vinciguerra, Gazzerro (L), Negro, Soleti, Del Freo. All. Totero.

CLAI IMOLA VOLLEY: Malik 22, Novello 15, Romano 3, Foresi 1, Hoogers 21, Salvatori 8, Gambini (L), Cavalli 2, Vecchi 1, Osana (L), Mastrilli, Busolini, Schena. All. Bendandi.

ARBITRI: Colucci, Traversa.

Durata set: 22′, 27′, 31′, 30′; Tot: 110′.

MVP: Gaia Novello (Clai Imola Volley)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-0 (25-15 25-21 25-17) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 9, Modestino 7, Prandi 1, Amoruso 12, Olivotto 9, Kavalenka 13, Parrocchiale (L), Struka, Schillkowski, Orlandi, Arici, Vittorini. All. Solforati.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Esposito 3, Bovo 9, Mazzon 12, Fiorio 6, Catania 8, Stocco 2, Maggipinto (L), Hanle, Bozzoli, Pedrolli, Romanin, Masetto (L), Moroni, Sposetti Perissinot. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Pasquali, Fontini.

Durata set: 23′, 30′, 28′; Tot: 81′.

MVP: Beatrice Parrocchiale (Valsabbina Millenium Brescia)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Gruppo Formula 3 Messina - Narconon Volley Melendugno 3-2 (25-20, 14-25, 16-25, 29-27, 18-16);

Marsala Volley - Clerici Auto Concorezzo 3-1 (24-26, 25-19, 25-23, 25-21);

Itas Trentino - SMI Roma Volley 3-2 (18-25, 22-25, 25-21, 25-21, 15-11) Giocata ieri;

C.B.L. Costa Volpino - èpiù Casalmaggiore 0-3 (19-25, 28-30, 19-25).

Ha riposato: Club Italia

LA CLASSIFICA FINALE-

C.B.L. Costa Volpino 37, Itas Trentino 34, Narconon Volley Melendugno 32, SMI Roma Volley 31, Gruppo Formula 3 Messina 18, Marsala Volley 18, Clerici Auto Concorezzo 16, èpiù Casalmaggiore 16, Club Italia 14.

GIRONE B-

I RISULTATI-

Panbiscò Leonessa Altamura - Trasporti Bressan Offanengo 3-2 (21-25, 25-22, 25-18, 23-25, 15-6);

Volley Modena - Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (20-25, 25-17, 23-25, 21-25);

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (19-25, 19-25, 23-25);

Olio Pantaleo Volley Fasano - Clai Imola Volley 1-3 (25-18, 22-25, 22-25, 21-25);

Valsabbina Millenium Brescia - Nuvolì Altafratte Padova 3-0 (25-15, 25-21, 25-17).

LA CLASSIFICA FINALE-

Valsabbina Millenium Brescia 43, Cda Volley Talmassons Fvg 41, Nuvolì Altafratte Padova 39, Olio Pantaleo Volley Fasano 27, Futura Giovani Busto Arsizio 26, Panbiscò Leonessa Altamura 25, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 24, Clai Imola Volley 23, Trasporti Bressan Offanengo 17, Volley Modena 5.

LE QUALIFICATE ALLA POOL PROMOZIONE GIRONE A-

C.B.L. Costa Volpino,

Itas Trentino,

Narconon Volley Melendugno,

SMI Roma Volley,

Gruppo Formula 3 Messina.

LE QUALIFICATE ALLA POOL PROMOZIONE GIRONE B-

Valsabbina Millenium Brescia,

Cda Volley Talmassons Fvg,

Nuvolì Altafratte Padova,

Olio Pantaleo Volley Fasano,

Futura Giovani Busto Arsizio

POOL PROMOZIONE: LA CLASSIFICA DI PARTENZA-

C.B.L. Costa Volpino 18, Valsabbina Millenium Brescia 16, Cda Volley Talmassons Fvg 15, SMI Roma Volley 14, Narconon Volley Melendugno 13, Nuvoli' Altafratte Padova 11, Itas Trentino 10, Olio Pantaleo Volley Fasano, Futura Giovani Busto Arsizio 8, Gruppo Formula 3 Messina 5.

POOL SALVEZZA: LA CLASSIFICA DI PARTENZA-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley 18, Panbisco' Leonessa Altamura 17, Clai Imola Volley 13, Msrsala Volley 10, Club Italia 10, Clerici Auto Concorezzo 9, E’più Casalmaggiore 7, Volley Modena 3