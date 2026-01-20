Corriere dello Sport.it
Ufficializzati i calendari di Pool Promozione e Pool Salvezza

Dal 1 febbraio al 22 marzo dieci squadre lotteranno per il salto di categoria ed altre nove saranno impegnate ad evitare gli ultimi tre posti che portano alla retrocessione
25 min
ROMA- Entra nel vivo la stagione della A2 femminile che, mandata in archivio la Regular Season, si appresta a dare vita a Pool Promozione e Pool Salvezza. Dieci formazioni si batteranno per il salto di categoria mentre altre nove saranno impegnate per evitare gli ultimi tre posti che portano alla retrocessione. Il via il 1° febbraio. Questa fase che precede il Play Off, si concluderà il 22 marzo.

In entrambi i raggruppamenti, ogni squadra affronterà solo le squadre provenienti dall’altro girone, mantenendo in classifica i punti conseguiti in Regular Season contro le formazioni partecipanti alla stessa pool. La prima squadra alla fine della Pool Promozione sarà promossa in Serie A1, le squadre dalla seconda alla nona accederanno ai Playoff Promozione. Al termine della Pool Salvezza, le ultime tre classificate retrocederanno in Serie A3.

Il  calendario della Pool Promozione-

1^ GIORNATA – 1 febbraio 2026

SMI Roma Volley

-

Olio Pantaleo Fasano

Cda Volley Talmassons Fvg

-

Gruppo Formula 3 Messina

C.B.L. Costa Volpino

-

Nuvolì Altafratte Padova

Valsabbina Millenium Brescia

-

Narconon Volley Melendugno (post. 02/02)

Itas Trentino

-

Futura Giovani Busto Arsizio (ant. 31/01)

 

    

2^ GIORNATA - 8 febbraio 2026

Nuvolì Altafratte Padova

-

SMI Roma Volley

Futura Giovani Busto Arsizio

-

Gruppo Formula 3 Messina (ant. 07/02)

Olio Pantaleo Fasano

-

C.B.L. Costa Volpino

Narconon Volley Melendugno

-

Cda Volley Talmassons Fvg (post. 09/02)

Itas Trentino

-

Valsabbina Millenium Brescia
     

3^ GIORNATA - 15 febbraio 2026

SMI Roma Volley

-

Futura Giovani Busto Arsizio

Gruppo Formula 3 Messina

-

Valsabbina Millenium Brescia

C.B.L. Costa Volpino

-

Cda Volley Talmassons Fvg

Nuvolì Altafratte Padova

-

Narconon Volley Melendugno

Olio Pantaleo Fasano

-

Itas Trentino
     

4^ GIORNATA - 18 febbraio 2026

Valsabbina Millenium Brescia

-

SMI Roma Volley

Gruppo Formula 3 Messina

-

Nuvolì Altafratte Padova

C.B.L. Costa Volpino

-

Futura Giovani Busto Arsizio

Narconon Volley Melendugno

-

Olio Pantaleo Fasano

Cda Volley Talmassons Fvg

-

Itas Trentino

 

 

 

5^ GIORNATA - 22 febbraio 2026

Cda Volley Talmassons Fvg

-

SMI Roma Volley

Olio Pantaleo Fasano

-

Gruppo Formula 3 Messina

Valsabbina Millenium Brescia

-

C.B.L. Costa Volpino

Futura Giovani Busto Arsizio

-

Narconon Volley Melendugno (post. 23/02)

Itas Trentino

-

Nuvolì Altafratte Padova

 

 

 

6^ GIORNATA - 1 marzo 2026

Olio Pantaleo Fasano

-

SMI Roma Volley

Gruppo Formula 3 Messina

-

Cda Volley Talmassons Fvg

Nuvolì Altafratte Padova

-

C.B.L. Costa Volpino

Narconon Volley Melendugno

-

Valsabbina Millenium Brescia

Futura Giovani Busto Arsizio

-

Itas Trentino (ant. 28/02)

 

 

 

  

 

7^ GIORNATA - 4 marzo 2026

SMI Roma Volley

-

Nuvolì Altafratte Padova

Gruppo Formula 3 Messina

-

Futura Giovani Busto Arsizio

C.B.L. Costa Volpino

-

Olio Pantaleo Fasano

Cda Volley Talmassons Fvg

-

Narconon Volley Melendugno

Valsabbina Millenium Brescia

-

Itas Trentino

 

 

 

8^ GIORNATA - 8 marzo 2026

Futura Giovani Busto Arsizio

-

SMI Roma Volley (post. 09/03)

Valsabbina Millenium Brescia

-

Gruppo Formula 3 Messina

Cda Volley Talmassons Fvg

-

C.B.L. Costa Volpino

Narconon Volley Melendugno

-

Nuvolì Altafratte Padova

Itas Trentino

-

Olio Pantaleo Fasano

 

 

 

9^ GIORNATA - 15 marzo 2026

SMI Roma Volley

-

Valsabbina Millenium Brescia

Nuvolì Altafratte Padova

-

Gruppo Formula 3 Messina

Futura Giovani Busto Arsizio

-

C.B.L. Costa Volpino

Olio Pantaleo Fasano

-

Narconon Volley Melendugno

Itas Trentino

-

Cda Volley Talmassons Fvg

 

10^ GIORNATA - 22 marzo 2026

SMI Roma Volley

-

Cda Volley Talmassons Fvg

Gruppo Formula 3 Messina

-

Olio Pantaleo Fasano (ant. 20/03)

C.B.L. Costa Volpino

-

Valsabbina Millenium Brescia

Narconon Volley Melendugno

-

Futura Giovani Busto Arsizio (ant. 21/03)

Nuvolì Altafratte Padova

-

Itas Trentino

Il calendario della Pool Salvezza-

1^ GIORNATA – 1 febbraio 2026

Marsala Volley

-

Panbiscò Leonessa Altamura

Clai Imola Volley

-

Clerici Auto Concorezzo

Trasporti Bressan Offanengo

-

Club Italia

èpiù Casalmaggiore

-

Volley Modena (ant. 31/01)

Tenaglia Abruzzo Altino Volley riposa

 
     

2^ GIORNATA - 8 febbraio 2026

Trasporti Bressan Offanengo

-

Marsala Volley

Volley Modena

-

Clerici Auto Concorezzo

Tenaglia Abruzzo Altino Volley

-

Club Italia

èpiù Casalmaggiore

-

Clai Imola Volley (ant. 07/02)

Panbiscò Leonessa Altamura riposa

    
     

3^ GIORNATA - 15 febbraio 2026

Marsala Volley

-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Clerici Auto Concorezzo

-

Trasporti Bressan Offanengo

Clai Imola Volley

-

Club Italia

Panbiscò Leonessa Altamura

-

èpiù Casalmaggiore

Volley Modena

 
     

4^ GIORNATA - 22 febbraio 2026

Marsala Volley

-

Volley Modena

Clerici Auto Concorezzo

-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Panbiscò Leonessa Altamura

-

Club Italia

èpiù Casalmaggiore

-

Trasporti Bressan Offanengo (ant. 21/02)

Clai Imola Volley riposa

 
     

5^ GIORNATA - 1 marzo 2026

Clai Imola Volley

-

Marsala Volley

Panbiscò Leonessa Altamura

-

Clerici Auto Concorezzo

Volley Modena

-

Club Italia

Tenaglia Abruzzo Altino Volley

-

èpiù Casalmaggiore

Trasporti Bressan Offanengo riposa

 
     

6^ GIORNATA - 8 marzo 2026

Panbiscò Leonessa Altamura

-

Marsala Volley

Clerici Auto Concorezzo

-

Clai Imola Volley

Trasporti Bressan Offanengo

-

Club Italia

Volley Modena

-

èpiù Casalmaggiore

Tenaglia Abruzzo Altino Volley riposa

 
     

 

 

  

 

7^ GIORNATA - 15 marzo 2026

Marsala Volley

-

Trasporti Bressan Offanengo

Clerici Auto Concorezzo

-

Volley Modena

Tenaglia Abruzzo Altino Volley

-

Club Italia

Clai Imola Volley

-

èpiù Casalmaggiore

Panbiscò Leonessa Altamura riposa

 
     

8^ GIORNATA - 22 marzo 2026

Tenaglia Abruzzo Altino Volley

-

Marsala Volley

Trasporti Bressan Offanengo

-

Clerici Auto Concorezzo

Clai Imola Volley

-

Club Italia

èpiù Casalmaggiore

-

Panbiscò Leonessa Altamura (ant. 21/03)

Volley Modena riposa

 
     

9^ GIORNATA - 29 marzo 2026

Volley Modena

-

Marsala Volley

Tenaglia Abruzzo Altino Volley

-

Clerici Auto Concorezzo

Panbiscò Leonessa Altamura

-

Club Italia

Trasporti Bressan Offanengo

-

èpiù Casalmaggiore

Clai Imola Volley riposa

 

 

 

10^ GIORNATA - 5 aprile 2026

Marsala Volley

-

Clai Imola Volley

Clerici Auto Concorezzo

-

Panbiscò Leonessa Altamura

Volley Modena

-

Club Italia

èpiù Casalmaggiore

-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley (ant. 4/04)

Trasporti Bressan Offanengo riposa

 

