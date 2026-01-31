Trento parte forte, battuta la Futura

TRENTO - La Pool Promozione dell’Itas Trentino si apre nel migliore dei modi. Con un 3-1 (25-13 23-25 25-19 25-14) raramente in discussione il sestetto gialloblù supera l’ostacolo Futura Giovani Busto Arsizio cogliendo tre punti preziosi per iniziare la scalata in classifica e acquisire una dose importante di morale in vista dei prossimi impegni. Nonostante l’assenza di Giuliani l’Itas Trentino ha offerto una prova particolarmente convincente in ogni aspetto del gioco, raccogliendo molte soddisfazioni a muro (ben 14 contro i 2 di Busto Arsizio) ma giocando una partita di alto livello anche in ricezione, difesa e attacco. Sugli scudi Lazda, top scorer del match con 16 palloni a terra, Ristori Tomberli, mvp e protagonista di una gara completa in ogni fondamentale (63% in ricezione, 35% in attacco, 4 muri e 1 ace) e il tandem Marconato-Cosi, con 4 muri ciascuno che hanno tolto certezze alle attaccanti ospiti. I 15 punti di Enneking e i 14 di Taborelli sono le performance migliori di una Futura Giovani che, eccezion fatta per il secondo set, ha però faticato molto a mantenere il ritmo di gioco impresso dalle gialloblù. Alessandro Beltrami, fresco ex della sfida proprio come la regista gialloblù Monza, deve rinunciare all’infortunata Giuliani e si affida inizialmente a Monza al palleggio, Lazda opposto, Pamio e Ristori Tomberli schiacciatrici, Cosi e Marconato al centro e Laporta libero. Mauro Tettamanti, tecnico della Futura Giovani, risponde con Sassolini al palleggio, Taborelli opposto, Longobardi e Enneking laterali, Rebora e Farina al centro e Blasi libero. Primo set tutto di marca trentina con Ristori Tomberli, Pamio e Lazda a segno in attacco a Tettemanti costretto a rifugiarsi in un time out (8-3). Enneking prova a suonare la carica nella metà campo ospite (10-9) ma Cosi firma un muro preziosissimo (11-9) ed è protagonista di una lunga serie al servizio che consente all’Itas Trentino di prendere il largo, spingendosi con due lampi di Lazda fino al 16-9. Un’altra rotazione in battuta molto efficace, questa volta ad opera di Ristori Tomberli (impreziosita da un ace), chiude virtualmente il set con Marconato attenta a muro (23-11) prima del 25-13 finale. La situazione si capovolge nella seconda frazione, con la Futura Giovani che cresce al servizio e scappa 2-6 creando le prime difficoltà a Trento. I muri di Cosi tengono in vita l’Itas (12-14), ma un nuovo strappo lombardo sembra spingere la Futura verso la parità dei set (13-19). Le gialloblù (dentro Andrich per Pamio) però non si scompongono e piazzano una prepotente rimonta, con Cosi ancora attentissima a muro e Enneking imprecisa da posto 4 (22-23). L’Itas non concretizza l’attacco della possibile parità, Enneking non si fa pregare e da posto 2 firma il lungolinea del 23-25. Terzo set equilibrato: all’ace di Rebora replicano i muri di Marconato e Pamio ma per il primo allungo si deve attendere l’uno-due firmato in attacco con i dolci pallonetti di Lazda e Ristori Tomberli (13-10). Un altro ottimo turno in battuta di Cosi spinge l’Itas sul 16-10 (ace della centrale gialloblù), Busto Arsizio abbozza una timida reazione (18-15) ma dopo il time out di Beltrami Trento torna a pigiare il piede sull’acceleratore con Pamio e Ristori Tomberli assolute protagoniste nello sprint verso un rapido 25-19. Sulle ali dell’entusiasmo l’Itas alza un muro invalicabile (a segno Cosi, Marconato e Ristori Tomberli) e quando il tabellone del Sanbàpolis segna 11-4 coach Tettemanti ha già esaurito i time out a disposizione. Le padrone di casa non sbagliano più nulla, un lampo di Lazda e un muro di Monza valgono il 18-9, con la Futura Giovani che alza in anticipo bandiera bianca (25-14).

I protagonisti-

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Abbiamo subìto la Futura Giovani solamente nel corso del secondo set, dobbiamo ancora imparare a rimanere incollati ai nostri avversari anche nei momenti nei quali giocano una buona pallavolo senza lasciarli scappare nel punteggio. Quando invece siamo riusciti a tenere il nostro ritmo in cambio-palla e nelle variazioni in attacco abbiamo preso il largo in tutti e tre i parziali, raccogliendo molto con il muro-difesa come già era accaduto nelle gare precedenti. Ci voleva questa vittoria, ottenuta anche senza una giocatrice importante come Dominika, per riprendere al meglio dopo la pausa e per iniziare nel migliore dei modi il nostro percorso in Pool Promozione ».

Veronica Taborelli (Futura Giovani Busto Arsizio)- « È stata una partita difficile, con un primo set difficile. Poi siamo riuscite a venire fuori nel secondo, abbiamo tenuto un po' nel terzo ma ci siamo lasciati andare nel quarto. Trento è una formazione forte, organizzata e pur senza Giuliani sapevamo che non sarebbe cambiato l'assetto della squadra. È stato molto difficile reggere tutta la partita il loro ritmo. Credo ci sia mancato un po' di carattere, un po' di grinta. Affrontiamo questa Pool Promozione cercando di rubare punti a tutti e da questa partita dobbiamo imparare che non abbiamo niente da perdere e che dovremo affrontare in modo migliore le altre gare ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-13 23-25 25-19 25-14) –

ITAS TRENTINO: Ristori Tomberli 15, Marconato 9, Monza 4, Pamio 12, Cosi 8, Lazda 16, Laporta (L), Andrich 1, Iob, Colombo, Guerra, Zeni. All. Beltrami.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Enneking 15, Farina 5, Taborelli 14, Longobardi 9, Rebora 7, Sassolini, Blasi (L), Orlandi 1, Nella, Talarico, Aina (L), Ternava, Sormani, Alberti. All. Tettamanti.

ARBITRI: Mesiano, Testa.

Durata set: 22', 29', 22', 20'; Tot: 93'.

MVP: Virginia Ristori Tomberli (Itas Trentino)