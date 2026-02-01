In Pool promozione vincono Talmassons, Padova e Fasano

ROMA- Dopo le due partite del sabato , che hanno dato ufficialmente il via alla fase delle pool della Serie A2 Tigotà, si sono giocate oggi, domenica 1 febbraio, le altre gara della prima giornata.

In Pool Promozione subito un grande colpo di scena. La capolista Cbl Costa Volpino cade in casa contro una bella Nuvolì Altafratte Padova in quattro set e si fa agganciare dalla Cda Volley Talmassons FVG, vittoriosa invece 3-0 contro la Gruppo Formula 3 Messina. Al PalaCbl, dopo un primo set tiratissimo vinto 28-26 dalle padrone di casa, le ragazze di coach Sinibaldi salgono di giri e vincono 21-25, 25-27 e 22-25 gli altri tre parziali, mantenendo sempre la lucidità nei momenti cruciali. Senza Pistolesi, non bastano i 19 punti di Grosse Scharmann e i 16 di Martinez, perché per le padovane Mazzon firma 22 punti e Fiorio ne realizza 21.

A Latisana, primo set devastante delle friulane, che lasciano le siciliane ad 11. Poi, due parziali equilibrati in cui le ragazze di coach Parazzoli riescono a sprintare nei momenti decisivi, vincendoli entrambi 25-21. Premiata a fine partita Barbazeni, 11 punti e 5 muri, in doppia cifra anche Frosini (13), Bakodimou (13) e Rossetto (12), mentre tra le ospiti chiude a 14 Zojzi. Grandi emozioni invece al palazzetto di Viale Tiziano dove la SMI Roma Volley viene superata al tie-break da un’ottima Olio Pantaleo Fasano. Due volte in vantaggio, le giallorosse vengono riprese prima sull’1-1 e poi sul 2-2, nel definitivo e combattutissimo tie-break le pugliesi si affidano alle difese di una super Vittorio per piazzare la zampata decisiva sul 14-16. A referto, per coach Totero brillano Salinas, 31 punti, e Korhonen, 19, per coach Cuccarini bene Perovic, 27, e Bosso, 20. Domani, lunedì 2 febbraio alle ore 20, il posticipo tra la Valsabbina Millenium Brescia e la Narconon Volley Melendugno.

In Pool Salvezza, la Clai Imola Volley impiega circa un’ora e mezza per regolare la Clerici Auto Concorezzo con parziali 25-16, 25-22 e 25-16. Le solite Hoogers (20 punti) e Malik (17) non lasciano scampo alle lombarde, che scendono in zona retrocessione nonostante i 16 punti di Stival. Parallelamente infatti, la Trasporti Bressan Offanengo vince in quattro set lo scontro diretto con il Club Italia e sale al quinto posto, mettendo due punti di distanza sulla terzultima. Al PalaCoim, le due squadre si dividono i primi due set, poi la partita comincia ad assumere i colori neroverdi quando, sul 17-21 del terzo set, le federali permettono il ritorno delle padrone di casa, che si impongono 28-26 prima di chiudere l’incontro sul 25-20 del quarto gioco. Nel momento del bisogno, è capitan Zago ad alzare il livello con 25 punti, bene anche Nardelli (15) e Caneva (14, 4 muri). Tra le azzurrine, 18 punti per Solovei e 17 per Susio.

Infine, spettacolare 3-2 in Sicilia dove la Marsala Volley strappa due punti alla Panbiscò Leonessa Altamura, che però raggiunge al primo posto la Tenaglia Abruzzo Altino, a riposo, grazie al punto conquistato. Le biancoblu vincono primo e terzo set mentre le pugliesi si prendono secondo e quarto, poi è un tie-break al cardiopalma ad indirizzare la sfida. Le due squadre battagliano punto su punto fino al 21-19 che fa urlare di gioia le padrone di casa, trascinate dai 19 punti di Vighetto e i 17 di Pozzoni, gli stessi di Bierria e Krasteva tra le ospiti.

I tabellini-

POOL PROMOZIONE-

SMI ROMA VOLLEY – OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 2-3 (25-23 14-25 25-19 20-25 14-16) –

SMI ROMA VOLLEY: Guiducci 4, Bosso 20, Guidi 1, Perovic 27, Mason 7, Consoli 12, Zannoni (L), Biesso 2, Baratella 1, Pecorari, Cantoni, Angelina. All. Cuccarini.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi, Salinas 31, Piacentini 8, Korhonen 19, Provaroni 13, Franceschini 5, Vittorio (L), Negro, Soleti, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner. All. Totero.

ARBITRI: Dell’Orso, Lanza.

Durata set: 31′, 23′, 27′, 30′, 21′; Tot: 132′.

MVP: Federica Vittorio (Olio Pantaleo Fasano)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – GRUPPO FORMULA 3 MESSINA 3-0 (25-11 25-21 25-21) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 12, Gannar 3, Scola 4, Bakodimou 13, Barbazeni 11, Frosini 13, Mistretta (L), Cusma 1, Viola, Molinaro (L), Feruglio, Cassan, Lotti. All. Parazzoli.

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Kiss 5, Campagnolo 1, Rizzieri 5, Zojzi 14, Colombo 1, Galic, Ferrara (L), Felappi 7, Viscioni 7, Landucci 1, Oggioni, Tisma. All. Freschi.

ARBITRI: Vangone, De Nard.

Durata set: 19′, 25′, 28′; Tot: 72′.

MVP: Karin Barbazeni (CDA Talmassons)

C.B.L. COSTA VOLPINO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 1-3 (28-26 21-25 25-27 22-25) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Pizzolato 11, Grosse Scharmann 19, Mangani 2, Brandi 11, Dell’orto 1, Martinez Ortiz 16, Gamba (L), Fumagalli 9, Pistolesi, Favaretto, Dell’amico. Non entrate: Busetti (L), Giani. All. Cominetti.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Esposito 15, Bovo 8, Mazzon 22, Fiorio 21, Catania 12, Romanin, Maggipinto (L), Stocco 2, Hanle 1, Bozzoli 1, Sposetti Perissinot. Non entrate: Pedrolli, Masetto (L), Moroni. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Villano, Galletti.

Durata set: 32′, 31′, 32′, 28′; Tot: 123′.

MVP: Giorgia Mazzon (NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA)

POOL SALVEZZA-

MARSALA VOLLEY – PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA 3-2 (25-23 16-25 25-10 23-25 21-19) –

MARSALA VOLLEY: Vighetto 19, Kosonen 9, Caserta 12, Ferraro 8, Pozzoni 17, Taje’ 9, Cicola (L), Varaldo 1, Giuli’, Grippo, Torok, Cecchini. All. Giangrossi.

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Bierria 17, Pulliero 13, Krasteva 17, Arciprete 15, Soriani 9, Caracuta 1, Biagini (L), Monitillo 1, Chiesa, Ungaro, Riva, Evola, D’onofrio (L), Serafini. All. Dell’anna.

ARBITRI: Bonomo, De Luca.

Durata set: 32′, 30′, 19′, 28′, 31′; Tot: 140′.

MVP: Florencia Ferraro (Volley Marsala)

CLAI IMOLA VOLLEY – CLERICI AUTO CONCOREZZO 3-0 (25-16 25-22 25-16) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Malik 17, Novello, Busolini 8, Cavalli 2, Hoogers 20, Salvatori 5, Gambini (L), Romano 3, Vecchi 1, Schena, Foresi, Bulovic, Morotti, Osana. All. Bendandi.

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Da Pos, Veneriano 3, Bianchi, Bucciarelli 12, Ghezzi, Bernasconi 4, Stival 16, Purashaj 1, Trevisan 4, Rocca (L), Bizzotto ne, Brambilla (L) ne. All. Reali

ARBITRI: Palumbo, Paris.

Durata set: 28′, 30′, 26′; Tot: 84′.

MVP: Puck Hoogers (Clai Imola Volley)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – CLUB ITALIA 3-1 (25-18 23-25 28-26 25-20) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 15, Caneva 14, Turco 6, Bellia 12, Martinelli 2, Zago 25, Di Mario (L), Ravazzolo 7, Compagnin 3, Tommasini, Coba, Resmini, Meoni, Buonaiuto (L). All. Barbieri.

CLUB ITALIA: Quero 2, Magnabosco, Caruso 9, Bovolenta 5, Solovei 18, Susio 17, Regoni (L), Tosini 5, Zanella 1, Peroni 1, Moss, Cakovic, Spaziano, Spada (L). All. Cichello.

ARBITRI: Laghi, Lobrace.

Durata set: 25′, 28′, 34′, 26′; Tot: 113′.

MVP: Valentina Zago (Trasporti Bressan Offanengo)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

SMI Roma Volley-Olio Pantaleo Volley Fasano 2-3 (25-23, 14-25, 25-19, 20-25, 14-16)

Cda Volley Talmassons Fvg-Gruppo Formula 3 Messina 3-0 (25-11, 25-21, 25-21)

C.B.L. Costa Volpino-Nuvoli’ Altafratte Padova 1-3 (28-26, 21-25, 25-27, 22-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Narconon Volley Melendugno Si gioca domani ore 20.00

Itas Trentino-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (25-13, 23-25, 25-19, 25-14) giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 18 (6 – 3); C.B.L. Costa Volpino 18 (6 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 16 (5 – 3); SMI Roma Volley 15 (4 – 5); Nuvoli’ Altafratte Padova 14 (5 – 4); Itas Trentino 13 (5 – 4); Narconon Volley Melendugno 13 (4 – 4); Olio Pantaleo Volley Fasano 12 (5 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 8 (2 – 7); Gruppo Formula 3 Messina 5 (2 – 7).

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 7 febbraio 2026, ore 16.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Gruppo Formula 3 Messina



Domenica 8 febbraio 2026, ore 17.00

Nuvolì Altafratte Padova - SMI Roma Volley

Olio Pantaleo Volley Fasano - C.B.L. Costa Volpino

Itas Trentino - Valsabbina Millenium Brescia



Lunedì: 9 febbraio 2026, ore 20.00

Narconon Volley Melendugno - Cda Volley Talmassons Fvg

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Marsala Volley-Panbisco’ Leonessa Altamura 3-2 (25-23, 16-25, 25-10, 23-25, 21-19)

Clai Imola Volley-Clerici Auto Concorezzo 3-0 (25-16, 25-22, 25-16)

Trasporti Bressan Offanengo-Club Italia 3-1 (25-18, 23-25, 28-26, 25-20)

E’piu’ Casalmaggiore-Volley Modena 3-1 (25-17, 25-17, 17-25, 25-22)

Ha riposato: Tenaglia Abruzzo Altino Volley

LA CLASSIFICA-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley 18 (6 – 2); Panbisco’ Leonessa Altamura 18 (6 – 3); Clai Imola Volley 16 (6 – 3); Marsala Volley 12 (4 – 3); Trasporti Bressan Offanengo 12 (3 – 6); Club Italia 10 (4 – 3); E’piu’ Casalmaggiore 10 (3 – 4); Clerici Auto Concorezzo 9 (3 – 4); Volley Modena 3 (1 – 8).

IL PROSSIMO TURNO- 08/02/2026 Ore 17.00-

Trasporti Bressan Offanengo – Marsala Volley

Volley Modena – Clerici Auto Concorezzo

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Club Italia Ore 16.00

E’piu’ Casalmaggiore – Clai Imola Volley Si gioca il 07/02/2026 Ore 18.30

Riposa: Panbisco’ Leonessa Altamura