Brescia batte Melendugno e vola in testa

Le Leonesse mettono in campo una delle migliori prestazioni stagionali e salgono in vetta alla classifica di Pool Promozione con 19 punti, superando Costa Volpino e Talmassons di una lunghezza (a pari merito a 18).

Coach Solforati sceglie Prandi in regia incrociata a Kavalenka; in posto 4 ci sono Amoruso e Michieletto, al centro Olivotto e Modestino, con capitan Parrocchiale libero. Coach Giunta opta per Avenia-Colombino, Bulaich-Perfetto, Babatunde-Riparbelli, con Morandini libero.

Il ritmo della gara è subito intenso: Melendugno si porta in vantaggio con Bulaich (1-3), ma Amoruso e Kavalenka ristabiliscono la parità e sorpassano (5-3). Olivotto, con la complicità di entrambe le schiacciatrici bresciane, continua la corsa (9-6). La Narconon prova a rimanere attaccata alla Valsabbina con Perfetto (11-9), ma la Millenium è troppo determinata: Modestino e Kavalenka si portano nuovamente a distanza (14-10), il muro di Prandi vale il +8 (18-10). Il finale è a tinte bresciane: Kavalenka si prende il 24-15, l’errore di Bassi in attacco regala il set alle Leonesse (25-17).

Anche il secondo parziale inizia con un testa a testa equilibrato: Brescia si porta in vantaggio con Olivotto (5-3), ma Melendugno ritrova il pareggio con Babatunde (6-6) e supera con Avenia (6-7). Le Leonesse mostrano i muscoli: Amoruso mette a terra il 12-8, Kavalenka sigla il +5 (17-12). La Narconon prova a reagire con Bulaich (21-17), ma la Millenium corre verso la conquista del set: l’errore in attacco di Perfetto sigla il 24-19, Olivotto chiude la contesa sul 25-19.

L’avvio del terzo set ripropone un conteso botta e risposta, da cui emerge la Millenium con la solita Kavalenka (7-5). Melendugno non molla e Riparbelli riporta la parità (8-8). E’ un fuoco di paglia perchè Brescia torna in vantaggio con Modestino (15-13) e allarga la forbice, complice anche qualche errore di troppo delle pugliesi, con Prandi (22-15). Bulaich prova a far rimanere a galla la sua squadra (22-17), ma l’ace di Prandi vale il match point (24-18).

Mvp della gara è Francesca Michieletto.

I protagonisti-

Francesca Michieletto (Banca Valsabbina Brescia)- « Il ricordo della partita giocata in Coppa Italia ci era indigesto. Era stata una partita molto diversa, ma anche la fine, per noi, di un periodo difficile. Oggi ci tenevamo a partire bene. Questa Millenium vuole continuare a esprimere questo gioco e sta costruendo una solidità. Ci stiamo divertendo in campo e vogliamo dare fastidio a tutte le squadre. E’ difficile pensare alle difficoltà che possiamo affrontare nelle prossime partite, perchè saranno quattro squadre che non abbiamo ancora affrontato, ma sicuramente saranno nove finali. Vogliamo arrivare pronte e agguerrite. Era il momento di prenderci una rivincita, anche se per ora non vuol dire niente. Era importante dare un segnale anche per il pubblico che ci viene a vedere, ci tenevamo a fare una bella partita. Adesso ognuna ha preso il suo ruolo e riusciamo ad aiutarci. Giocando insieme si migliora, però c’è ancora qualche step da fare ».

Maria Teresa Bassi (Narconon Volley Melendugno)- « Tornare al PalaGeorge è sempre bello perchè è come giocare in casa anche se sono in trasferta. Stasera c’era anche tutta la mia famiglia. Sicuramente non sono contenta e la partita non è andata come ci aspettavamo. Ci sono ancora tante partite davanti a noi e, quindi, ora siamo già focalizzati sulla prossima. E’ mancato un po’ tutto stasera e non siamo riuscite ad esprimerci al meglio, però complimento a loro perchè hanno fatto una grande partita ».

Il tabellino-

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA -NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-0 (25-17; 25-19; 25-19)

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 9, Modestino 5, Prandi 7, Amoruso 11, Olivotto 8, Kavalenka 16, Parrocchiale (L), Orlandi, Arici, Vittorini, Struka, Schillkowski. All. Solforati.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Babatunde 6, Avenia 2, Bulaich Simian 12, Riparbelli 2, Colombino 1, Perfetto 10, Morandini (L), Bassi 3, Gianfico 1, Maruotti, Sturniolo, Roserba, Joly (L). All. Giunta.

ARBITRI: Sabia, Papapietro.

Durata set: 23′, 25′, 26′; Tot: 74′.

