Coppa Italia: Talmassons-Costa Volpino è la sfida finale

LATISANA (UDINE)- Tutto pronto per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa A2 . Oggi, venerdì 13 febbraio, la Sala Consiliare del Comune di Latisana (UD) ha ospitato i coach e le capitane della Cda Volley Talmassons FVG e della C.B.L. Costa Volpino, insieme ad istituzioni politiche e sportive, per presentare l’attesissimo appuntamento in programma domani, sabato 14 febbraio dalle ore 17 e in diretta streaming su DAZN.

Nella conferenza stampa dell’evento, organizzato dalla Lega Volley Femminile in collaborazione con la FIPAV FVG e il patrocinio del Comune di Latisana, sono intervenuti il Sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, il Presidente del Consiglio Regionale FVG, Mauro Bordin, il Presidente della FIPAV FVG, Alessandro Michelli, e l’A.D. di Lega Volley Femminile, Enzo Barbaro. Al loro fianco, oltre a Fabio Parazzoli e Beatrice Molinaro per la Cda Volley Talmassons FVG e e Luciano Cominetti e Francesca Dell’Orto per la C.B.L. Costa Volpino, le due madrine della manifestazione, Giada Rossi, tennistavolista paralimpica oro a Parigi ’24, e la vogatrice azzurra Stefania Buttignon.

Le parole di Lanfranco Sette, Sindaco di Latisana

« Questa finale è per noi un’occasione importantissima. Siamo onorati come rappresentanti del Comune e diamo a tutti il benvenuto. Siamo entusiasti e grati alla Lega per aver portato qui un evento così importante, che conferma il percorso di valorizzazione del patrimonio sportivo che caratterizza la nostra comunità. Con la Regione abbiamo svolto un importante lavoro per rendere il Palazzetto di Latisana all’altezza della Serie A e di manifestazioni come quella di domani. La Finale è il coronamento di un gioco di squadra tra istituzioni per rendere idonea e adeguata questa struttura. Non mi resta che fare l’in bocca al lupo alle due squadre: che vinca lo sport! ».

Le parole di Mauro Bordin, Presidente del Consiglio Regionale Friuli-Venezia Giulia

« Mi accodo all’entusiasmo del Sindaco, abbiamo fatto un grande lavoro per l’ampliamento del palazzetto, fondamentale per ospitare questo tipo di eventi, che portano tanta attenzione in un territorio che lo scorso anno si è trovato a tifare una squadra che rappresenta tutto il Friuli-Venezia Giulia e non solo il territorio di Latisana. Dovrei essere un pochettino imparziale ma mi viene un po’ difficile (ride ndr.). Negli ultimi anni la Lega ci ha dato grande fiducia, significa che stiamo facendo un buon lavoro. Abbiamo la fortuna di organizzare tantissimi eventi, sportivi ma non solo, da piccola regione siamo diventati un grande palcoscenico di riferimento, grazie agli investimenti ma anche alla qualità del lavoro di tutte le persone coinvolte. Abbiamo una squadra straordinaria, siamo orgogliosi di quello che riusciamo a dare come Regione. Che sia una bella finale, combattuta ma con i valori della pallavolo di lealtà, correttezza e fair play ».

Le parole di Alessandro Michelli, Presidente FIPAV FVG

« Stanco di vedervi? È vero, ultimamente ci vediamo spesso (ride ndr.)! Avere un partner cosi importante come la Lega Volley Femminile è un pregio e onore, abbiamo fatto tanto insieme. Quella di domani sarà una festa, come spesso accade nel nostro mondo: il nostro è uno sport di famiglie, di giovani e bambini, per noi ogni evento ha l’atmosfera di una grande festa. Domani sarà una finale con due squadre al top della Serie A2 femminile, imprevedibile e combattuta, e siamo felici che si giochi a Latisana, che domani sarà, grazie a questa manifestazione, al vertice dello sport nazionale ».

Le parole Enzo Barbaro, A.D. Lega Volley Femminile

« Porto i saluti del Presidente Fabris e ringrazio tutti coloro che ci hanno permesso di organizzare questa finale in meno di un mese, abbiamo ricevuto un supporto fondamentale da tutte le istituzioni ma un grazie speciale va riservato, oltre agli sponsor e a Frecciarossa, alla FIPAV FVG, è sempre un piacere tornare da queste parti e collaborare con voi. Quest’anno abbiamo deciso di dividere le due Coppa Italia per dare una dignità ben chiara alla finale di A2, che veniva sempre un po’ cannibalizzata dal clamore del massimo campionato. Vogliamo dare un’importanza giusta alle due squadre qualificate, ci sembrava corretto ragionare in modo da dedicare loro attenzione mediatica e organizzativa, come dimostra anche la diretta su DAZN. Faccio il tifo per lo spettacolo e sono sicuro che sarà un grande evento anche perché l’abbiamo organizzato con gli stessi sforzi di struttura riservati all’A1, anche la spettacolarizzazione sarà quella degna di una manifestazione di Serie A ».

Le parole di Luciano Cominetti, allenatore C.B.L. Costa Volpino

« È vero che è la prima volta che ci sfidiamo con Talmassons, ma oggi come oggi non ci sono molti segreti grazie allo studio e ai video. Siamo prepararti, sappiamo che affronteremo una gigante della categoria. Se penso a dieci anni fa c’è grande emozione, siamo partiti dalla Serie D e siamo arrivati ad una finale di coppa di Serie A2, è un orgoglio essere qui, la nostra motivazione è alta. Abbiamo fatto un buon cammino e siamo felici anche del seguito di tifosi, che domani saranno presenti in tanti. Siamo nati da poco ma siamo riusciti a creare grande interesse intorno a noi, siamo molto carichi e faremo del nostro meglio ».

Le parole di Francesca Dell’Orto, capitana C.B.L. Costa Volpino

« Non vediamo l’ora di scendere in campo domani, abbiamo l’ansia e la tensione giusta che hanno tutti gli sportivi prima di un grande appuntamento. Per me è la seconda finale di Coppa Italia in tre anni dopo quella persa in B1, questa ha un sapore diverso e spero abbia un esito differente. Scenderemo in campo tutte insieme per fare il massimo, non solo tra giocatrici ma con staff e società. È una partita importante ma non scalfirà i nostri obiettivi, qualunque sia l’esito. Comunque andrà saremo orgogliose, sarà un percorso lungo da qui a fine anno e sia in caso di vittoria che di sconfitta dovremmo essere brave a restare umili, il nostro focus deve essere solo di noi ».

Le parole di Beatrice Molinaro, capitana Cda Volley Talmassons FVG

« Non dobbiamo sottovalutare le nostre avversarie, forse hanno un po’ meno esperienza globale di noi ma hanno giocatrici che possono farci male. Anche noi ci siamo preparate studiando il loro percorso. Sarà sicuramente speciale sfidarle perché ci siamo viste solo in amichevole e somo curiosa di vedere come sarà domani. C’è un po’ di ansia e tensione ma è normale in un appuntamento cosi. Noi giocheremo praticamente in casa, per me che sono friulana sarà doppiamente emozionante ».

Le parole di Fabio Parazzoli, capitana Volley Talmassons FVG

« È una partita molto importante per il percorso che stiamo facendo e per quello che la Società ha fatto negli ultimi anni. Ogni gara è una finale in questo periodo, giocheremo tantissimo ed è giusto vivere una partita alla volta, concentrandoci adesso su questo fantastico appuntamento. Questa gara potrebbe sicuramente dare un boost aggiuntivo al prosieguo della stagione ed è importante fare bene, ma dobbiamo fare un passo alla volta e mettere tutto noi stesse in vista di domani ».

Le parole di Giada Rossi, tennistavolista paralimpica e madrina dell’evento

« Sono davvero molto entusiasta, da bambina giocavo a pallavolo ed essere qui in questo ruolo è motivo di grande soddisfazione. Mi sono piaciute le parole delle due atlete, sentire quell’emozione e quella voglia di fare il massimo sarà l’ingrediente decisivo, vale per tutte noi atlete. Il mio allenatore dice sempre che le somme si tirano alla fine ma sarà bello avere quell’emozione, è ciò che tiene vive noi sportive. Non vedo l’ora di vedere lo spettacolo di domani e avere questo ruolo privilegiato, qui a casa mia sarà ancora più bello ».

Le parole di Stefania Buttignon, vogatrice azzurra e madrina dell’evento

« Grazie per avermi voluta come madrina. Io non ero brava da piccola a pallavolo e ho scelto l’acqua, che è il mio elemento, ma credo che lo sport ci accomuni tutte. Sentendole mi ritrovo molto in quello che hanno detto, penso alle emozioni che si provano prima della gara. Anche l’ansia d’altronde è un emozione, ciò che ci spinge a partecipare e fare bene. Sono pronta per fare il tifo per entrambe e vi auguro di raggiungere i vostri sogni. In questi giorni si parla di fiamma olimpica, dovete averne una simile dentro di voi e vi auguro di non spegnerla mai ».

FINALE COPPA ITALIA A2 FEMMINILE-LATISANA

Sabato 14 febbraio ore 17.00

CBL Costa Volpino-CDA Talmassons