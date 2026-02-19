Vincono Brescia e Talmassons, cade Costa Volpino

Dopo la festa per il successo della Coppa Italia Frecciarossa A2, cade clamorosamente in casa la Cbl Costa Volpino, disattenta e imprecisa (20 errori) contro una Futura Giovani Busto Arsizio sempre concentrata e sul pezzo. Al PalaCbl le bustocche si impongono 0-3 in poco più di un’ora con parziali netti 20-25, 17-25 e 15-25. Decisiva la prova al servizio (7 ace contro 1 e 67% di efficienza in ricezione contro il 36%) e la gara di Taborelli, MVP con 15 punti.

Un k.o. pesante perché contemporaneamente vincono sia la Valsabbina Millenium Brescia, che resta in vetta a 27 punti prima dello scontro diretto della prossima domenica, che la Cda Volley Talmassons FVG, ora seconda in solitaria a 24 con una partita da recuperare, proprio il big match contro le orobiche del prossimo 25 febbraio. Le giallonere regolano la SMI Roma Volley 3-0 al PalaGeorge, dopo un primo set equilibrato (25-22) e due a spiccata marca lombarda (25-19 e 25-17). Sempre Amoruso (15 punti) e Kavalenka (17) le protagoniste offensive, capitoline sicuramente affaticate dopo la maratona record contro Busto della scorsa domenica.

Le friulane piegano invece l’Itas Trentino 3-1, rimontando dopo un avvio in salita che vede le ospiti passare in vantaggio con un bel 21-25. Al ritorno in campo, la squadra di coach Parazzoli prima pareggia i conti con un set d’autorità (25-18), poi la spunta nel testa a testa del terzo parziale, terminato ai vantaggi 26-24, e infine conquista l’intera posta in palio con il 25-21 del quarto. Dopo la bella prestazione nella finale di coppa, Bakodimou si conferma in gran forma, guadagnandosi il premio di MVP grazie ai suoi 19 punti, uno in meno di Frosini (5 muri) e due in più di Rossetto (17). Per coach Beltrami non bastano i 25 punti della solita Lazda.

Stesso risultato anche nei restanti due match. La Narconon Volley Melendugno vince il derby contro l‘Olio Pantaleo Fasano e scavalca proprio le cugine al sesto posto in classifica. Tutti poco contesi i quattro set: le ragazze di coach Giunta vincono i primi due 25-16 e 25-17, la squadra di coach Totero prova la reazione nel terzo, vinto a 17, ma si arrende poi a 19 nel quarto. La migliore in campo è Bassi, 25 punti a referto con 5 ace, mentre tra le ospiti Salinas ne firma 17.

Infine, successo esterno per la Nuvolì Altafratte Padova in casa della Gruppo Formula 3 Messina. La partita termina 1-3 dopo circa tre ore a causa di un problema elettrico, dovuto al maltempo che sta colpendo il Sud in questi giorni, che ha bloccato la gara per circa mezz’ora. In campo, le siciliane vincono il primo set di slancio (25-20), ma poi vengono riprese dalle padovane (17-25) e infine lasciate a secco di punti dopo due set combattuti terminati 23-25 e 20-25. Esaltante la sfida delle attaccanti che infiamma il PalaRescifina: da un lato 25 punti di Zojzi e 17 di Viscioni, dall’altro Esposito sugli scudi con 21 punti e ottima Mazzon a supporto con 17. Grazie al successo, la squadra di coach Sinibaldi aggancia Costa Volpino al terzo posto (con una partita in più).

I tabellini-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – SMI ROMA VOLLEY 3-0 (25-22 25-19 25-17) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 11, Modestino 7, Prandi 1, Amoruso 15, Olivotto 4, Kavalenka 17, Parrocchiale (L), Schillkowski, Orlandi, Arici, Vittorini, Struka. All. Solforati.

SMI ROMA VOLLEY: Mason 2, Consoli 7, Guiducci, Bosso 11, Guidi 3, Perovic 9, Zannoni (L), Pecorari 4, Biesso 1, Cantoni, Baratella. All. Cuccarini.

ARBITRI: Testa, Galletti.

Durata set: 34′, 26′, 28′; Tot: 88′.

MVP: Beatrice Parrocchiale (Valsabbina Millenium Brescia)

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 1-3 (25-20 17-25 23-25 20-25) –

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Zojzi 25, Landucci 9, Felappi 10, Viscioni 17, Campagnolo 2, Rizzieri 2, Oggioni (L), Kiss 2, Ferrara, Colombo, Galic, Tisma. All. Freschi.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 2, Bozzoli 1, Bovo 8, Mazzon 17, Fiorio 11, Catania 6, Maggipinto (L), Esposito 21, Hanle 1, Pedrolli, Sposetti Perissinot, Romanin. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Marani, Proietti.

Durata set: 27′, 61′, 30′, 27′; Tot: 145′.

MVP: Erika Esposito (Nuvoli’ Altafratte Padova)

C.B.L. COSTA VOLPINO – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (20-25 17-25 15-25) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Pizzolato 6, Grosse Scharmann 13, Mangani, Brandi 4, Dell’orto 1, Pistolesi 6, Gamba (L), Martinez Ortiz 8, Giani 1, Favaretto, Dell’amico. Non entrate: Fumagalli, Busetti (L). All. Cominetti.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Longobardi 11, Rebora 7, Sassolini 2, Enneking 9, Farina 10, Taborelli 15, Blasi (L), Sormani 1, Orlandi. Non entrate: Aina (L), Ternava, Alberti, Nella, Talarico. All. Tettamanti.

ARBITRI: Galteri, Di Lorenzo.

Durata set: 26′, 22′, 23′; Tot: 71′.

MVP: Veronica Taborelli (Futura Giovani Busto Arsizio)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 3-1 (25-16 25-17 17-25 25-19) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Bulaich Simian 13, Riparbelli 6, Bassi 25, Perfetto 4, Babatunde 12, Avenia 4, Morandini (L), Joly 8, Colombino 1, Talamonti (L), Gianfico, Maruotti, Sturniolo, Roserba. All. Giunta.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi 1, Salinas 17, Piacentini 9, Korhonen 13, Provaroni 8, Franceschini 3, Vittorio (L), Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner, Soleti, Negro, Maiorano, Del Freo. All. Totero.

ARBITRI: Traversa, Ayroldi.

Durata set: 20′, 24′, 25′, 25′; Tot: 94′.

MVP: Maria Teresa Bassi (Narconon Volley Melendugno)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – ITAS TRENTINO 3-1 (21-25 25-18 26-24 25-21) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 17, Gannar 10, Scola 2, Bakodimou 19, Barbazeni 6, Frosini 20, Mistretta (L), Lotti, Viola (L), Molinaro, Feruglio, Cassan, Cusma. All. Parazzoli.

ITAS TRENTINO: Giuliani 7, Marconato 9, Monza 3, Pamio 7, Cosi 6, Lazda 25, Laporta (L), Ristori Tomberli 5, Colombo, Guerra, Andrich, Zeni (L), Iob. All. Beltrami.

ARBITRI: Magnino, Cervellati.

Durata set: 26′, 26′, 31′, 29′; Tot: 112′.

MVP: Efrosyni Bakodimou (CDA Talmassons)

POOL PROMOZIONE--

I RISULTATI-

Valsabbina Millenium Brescia-SMI Roma Volley 3-0 (25-22, 25-19, 25-17)

Gruppo Formula 3 Messina-Nuvoli’ Altafratte Padova 1-3 (25-20, 17-25, 23-25, 20-25)

C.B.L. Costa Volpino-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (20-25, 17-25, 15-25)

Narconon Volley Melendugno-Olio Pantaleo Volley Fasano 3-1 (25-16, 25-17, 17-25, 25-19)

Cda Volley Talmassons Fvg-Itas Trentino 3-1 (21-25, 25-18, 26-24, 25-21)

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 27 (9 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 24 (8 – 3); C.B.L. Costa Volpino 21 (7 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 21 (7 – 5); SMI Roma Volley 19 (6 – 6); Narconon Volley Melendugno 16 (5 – 7); Olio Pantaleo Volley Fasano 15 (6 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 15 (4 – 8); Itas Trentino 14 (5 – 7); Gruppo Formula 3 Messina 5 (2 – 10).

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 22 febbraio 2026, ore 16.00

Olio Pantaleo Volley Fasano - Gruppo Formula 3 Messina

Domenica 22 febbraio 2026, ore 17.00

Cda Volley Talmassons Fvg - SMI Roma Volley

Valsabbina Millenium Brescia - C.B.L. Costa Volpino

Itas Trentino - Nuvolì Altafratte Padova



Lunedì: 23 febbraio 2026, ore 20.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Narconon Volley Melendugno



