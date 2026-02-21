Casalmaggiore si prende i tre punti contro Offanengo

VIADANA (MANTOVA)- Una bella E’più Casalmaggiore vince per 3-1 (25-21 25-19 20-25 25-16) contro la Trasporti Bressan Offanengo tra le mura amiche del PalaFarina di Viadana. Le ragazze di coach Cuello, trainate dalla capitana Chiara Costagli, eletta MVP della gara, mettono sul taraflex mantovano una prestazione convincente con la sola pecca del terzo set dove le rosa entrano in gioco un po’ troppo tardi per ribaltare la situazione. Funzionano bene muro-difesa ed attacco con Costagli e Ravarini in doppia cifra, rispettivamente con 22 e 16, 6 i muri personali per Costagli che chiude anche con un 70% di rice positiva e un 53% in attacco. Funziona bene anche la rice con Vazquez che chiude con il 70% e Faraone che mette a referto una ricezione quasi perfetta con il 90% di positiva. Settimana prossima il girone di andata si chiude per le rosa a Vasto contro Altino.

Gli attacchi di posto quattro determinano il primo break della partita: il diagonale di Bellia è out (9-8), quello di Costagli per le “rosa” è vincente per l’11-8 che vale il time out di Leo Barbieri. La centrale di casa Dumancic firma il bis (muro più ace) per il 13-9, impreziosito dall’attacco di Costagli per il +5 (14-9). Offanengo prova a reagire con Ravazzolo e Zago (14-11), poi il muro della stessa centrale neroverde vale il -2 ospite (15-13, time out Cuello). Gli attacchi out di Zago e Nardelli,però, fanno scivolare nuovamente sotto la Trasporti Bressan (18-13). Seconda sosta chiesta da Barbieri e nuova risposta cremasca (muro di Caneva per il 18-16), ma Casalmaggiore non si fa acciuffare (block di Dumancic per il nuovo +4). Il doppio cambio neroverde non basta (22-17), poi chiude il discorso il muro di Costagli: 25-21. Top scorer: Costagli 5, Ravazzolo e Caneva 6

Bellia apre la seconda frazione, Pasquino pareggia i conti subito 1-1, Ravazzolo riporta avanti le sue e ancora Bellia fa 3-1. Si lotta punto a punto, infrazione a rete fischiata alle ospiti, 5-6, l’errore di Zago poi pareggia i conti 6-6. Coach Cuello chiama time out, al ritorno in campo è Costagli a mettere a terra il pallone, 8-10, e poi la stessa capitana rosa, con un tocco a muro, accorcia nuovamente 9-10. Monster block di Nwokoye su Bellia, parità 11-11, il sorpasso delle rosa poi è frutto di un altro murone stavolta di Costagli, 12-11 e l’errore in costruzione di Turco chiude il break, 13-11. Ravarini trova il tocco del muro e fa 15-13 e la stessa opposta sfrutta ancora il muro ospite trovando il 16-13. Grande primo tempo di Dumancic che mette il pallone sulla riga del campo, 17-15, Vazquez allunga, 18-15, time out per coach Barbieri. Il tentativo di Nardelli non passa dal muro di Pasquino, 21-17. Passa l’attacco di capitan Costagli, 23-19, Ravarini con un mani out trova la palla del set, 24-19. Il murone di Costagli su Zago chiude 25-19. Top scorer: Costagli 6, Zago 5

Il muro di Caneva sulla pipe di Ravarini apre la terza frazione, la stessa centrale allunga 2-0, Bellia chiude il break a favore delle ospiti, 3-0. Offanengo si porta sul 5-0 e coach Cuello preferisce chiamare time out. Si torna in campo e l’attacco di Costagli è positivo, 1-5, l’invasione fischiata alle ospiti fa 2-5. Missile di Ravarini in diagonale, 3-7. Ravarini abbatte letteralmente Di Mario, 4-8, Vazquez in seconda battuta accorcia nuovamente, 5-8. Neri imbecca bene Costagli che non se lo fa dire due volte, 8-14, la stessa capitana rosa ferma l’attacco di Caneva, 9-14 e conclude il break con una palla morbida, 10-14. Vincente il primo tempo di Nwokoye che mette il pallone nella zona sguarnita del campo, 11-15. Offanengo si porta sul 17-11, time out per coach Cuello. Tutto braccio per Ravarini, in diagonale l’opposta rosa fa 13-20. Parallela laser di Vazquez, buco per terra e 14-21, Ravarini con la sua battuta velenosa costringe la difesa all’errore, 15-21, il murone di Neri fa 16-21 e costringe coach Barbieri al time out. Super fast di Dumancic, la palla fende la difesa, 17-22, le ospiti poi mandano out il loro tentativo, 18-22. Le ospiti trovano in pipe la palla del set, Costagli annulla la prima in diagonale, 20-24. Caneva chiude in fast 25-20. Top scorer: Costagli 6, Bellia, Nardelli e Zago 5

Si riparte con Neri per Pasquino. Ravarini apre la quarta frazione con un attacco dalla seconda linea, Bellia manda out il suo tentativo, 2-0, il break lo chiude il murone di Costagli su Caneva, 3-0. Dumancic stacca ad un piede e trova il mani out del 4-1. Palla infuocata di Ravarini che passa tra le mani del muro e fa 5-2, l’invasione a rete di Martinelli fa 6-2. Palla piazzata di capitan Costagli, palla in tra uno e sei e 8-2, arriva poi l’ace di Neri, 9-2, time out Offanengo. La palla di Costagli carambola tra le mani del muro, 10-3. Nwokoye è attenta sotto rete e sfrutta una difesa errata delle ospiti, 11-4, l’errore di Zago porta Casalmaggiore sul 12-4 e costringe coach Barbieri al time out. Si torna in campo e il murone di Ravarini su Nardelli è sentenza, 13-4. Le cremasche murano l’attacco rosa, 7-13, time out Casalmaggiore. Si torna in campo e la gran botta di Ravarini piega le mani del muro di Nardelli, 14-7, il servizio seguente sempre dell’opposta rosa impatta su Zago e porta le sue sul 15-7. Gran palla morbida di Costagli, palla nei tre metri e 17-8. Zago manda out la sua parallela, 19-9. Palla morbida e velenosa di capitan Costagli, 21-13. Vazquez trova la palla del match, 24-15, Nardelli annulla la prima ma Vazquez chiude 25-16.

I protagonisti-

Alexandra Ravarini (èpiù Casalmaggiore)- « Sapevamo che quella di oggi sarebbe stata una partita difficile ma siamo riuscite a reagire subito e a fare il nostro gioco. Peccato solo il passaggio a vuoto nel terzo set nel quale siamo entrate in partita un po' tardi quindi abbiamo peccato lì, ma siamo riuscite a riprendere il nostro gioco, il muro-difesa, gli attacchi sono venuti bene...siamo riuscite ad evitare quello che non abbiamo fatto ad Altamura e abbiamo giocato bene ».

Leo Barbieri (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Sapevamo sarebbe stato molto difficile venire a vincere a Viadana, Casalmaggiore è un'ottima squadra, ha murato molto bene e difeso molto mettendoci in difficoltà. Bisogna fare i complimenti all'avversario, mentre noi ci siamo fatti un po' ingabbiare dal loro muro ben messo, poi credo che 27 errori complessivi e 13 muri subiti siano tanti. Nonostante tutto, pur senza giocare benissimo, avevamo vinto il terzo set ed eravamo lì, ma siamo partiti molto male nel quarto; una partita storta ci può stare. Ora riposiamo, abbiamo tempo per lavorare e pensare alla prossima partita; in classifica non siamo messi così male. Il bilancio del girone d'andata è molto positivo, sapevamo servisse un'impresa, qualcuno diceva un miracolo. Lotteremo fino alla fine per questa impresa, siamo pienamente in corsa, poi nel girone di ritorno il gap potenziale con le squadre provenienti dal girone A non sarà più di 6 punti ma di 3 quindi avremo un'idea più precisa della classifica ».

Il tabellino-

E'PIU' CASALMAGGIORE - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-1 (25-21 25-19 20-25 25-16) –

E'PIU' CASALMAGGIORE: Dumancic 5, Pasquino 4, Costagli 22, Nwokoye 8, Ravarini 16, Vazquez Gomez 8, Faraone (L), Neri 2, Rastelli, Nosella, Stafoggia, Mattioli, Linda (L), Morandi. All. Cuello.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Turco 2, Bellia 13, Ravazzolo 7, Zago 19, Nardelli 12, Caneva 11, Di Mario (L), Martinelli 2, Tommasini, Compagnin, Resmini, Coba, Lalinga (L), Meoni. All. Barbieri.

ARBITRI: Selmi, Bonomo.

Durata set: 28', 24', 29', 24'; Tot: 105'

MVP: Chiara Costagli (E'più Casalmaggiore)

Spettatori: 334