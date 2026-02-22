Brescia batte Costa Volpino, Talmassons supera Roma

Il risultato più pesante è arrivato dal PalaGeorge di Montichiari, dove la capolista Valsabbina Millenium Brescia ha superato con un netto 3-0 una delle contendenti alla promozione, la CBL Costa Volpino, staccandola ora di 9 punti (con una partita in più). Lo scontro diretto ha visto le giallonere dominare primo e terzo set, chiusi a 15, mentre nel secondo il tentativo di riaprire la gara delle orobiche è sfumato sulla rimonta delle padrone di casa dal 10-15 al 25-22. Basse le percentuali offensive delle ospiti, che hanno chiuso con il 12% di efficienza grazie al muro delle bresciane (8 blocks vincenti), che poi hanno colpito con le laterali Kavalenka (MVP, 13 punti), Amoruso (12) e Michieletto (11).

Alle spalle di Brescia importante conferma per la Cda Volley Talmassons FVG, che non ha rischiato nulla contro la SMI Roma Volley in attesa del recupero contro Costa Volpino di mercoledì 25 febbraio, che potrebbe regalare proprio l’aggancio alla capolista in caso di successo pieno. 25-18, 25-12 e 25-19 i risultati dei tre parziali, con le friulane trascinate dai 19 punti di Frosini e la buona prova di Mistretta, MVP, mentre per le giallorosse ha chiuso in doppia cifra Perovic (14). Nella zona Playoff, altri due 3-0 hanno premiato l’Olio Pantaleo Fasano e l’Itas Trentino. Le pugliesi hanno avuto la meglio sulla Gruppo Formula 3 Messina (25-20, 25-17, 25-20) con i 16 punti di Salinas, le trentine hanno battuto la Nuvolì Altafratte Padova (25-21, 25-19, 25-22) grazie agli acuti di Lazda (17) e Pamio (14).

In Pool Salvezza, tre punti che sono valsi la testa della classifica per la Panbiscò Leonessa Altamura, che con il punteggio di 3-1 ha superato le difese del Club Italia. Dopo aver perso il primo set (22-25), le pugliesi hanno ribaltato l’inerzia dell’incontro (25-20, 25-13, 25-18) con Arciprete (20), Bierria (18), Krasteva e l’MVP Pulliero (entrambe 15 punti). Quarto posto per la Marsala Volley, che non ha lasciato scampo alla Volley Modena nonostante un 3-0 molto combattuto (25-23, 25-15, 28-26). Kosonen (16) e Vighetto (14) hanno fatto la differenza in attacco, mentre Cicola ha brillato in difesa prendendosi l’MVP.

Infine, solo un punto per la Clerici Auto Concorezzo, che si è fatta rimontare dal 14-10 del tie-break fino al 16-18 dalla Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Dopo aver vinto i primi due set (25-18 e 25-19), le brianzole hanno subìto il ritorno delle abruzzesi (24-26, 13-25) capitolando poi senza più energie al set corto, per grande merito del muro della squadra ospite che ha terminato l’incontro con ben 23 blocks vincenti. Sei di questi a firma Marchesini, MVP con 19 punti, Siakretava si è fermata a 24 mentre per Concorezzo 23 punti a testa per Stival e Bucciarelli.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – SMI ROMA VOLLEY 3-0 (25-18 25-12 25-19) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 10, Gannar 7, Scola 3, Bakodimou 10, Barbazeni 5, Frosini 19, Mistretta (L), Viola (L), Molinaro, Feruglio, Cassan, Cusma, Lotti. All. Parazzoli.

SMI ROMA VOLLEY: Guiducci 2, Bosso 7, Guidi 7, Perovic 14, Mason, Consoli 5, Zannoni (L), Pecorari 3, Cantoni, Baratella, Biesso. All. Cuccarini.

ARBITRI: Lorenzin, Peccia.

Durata set: 25′, 25′, 26′; Tot: 76′.

MVP: Alessandra Mistretta (CDA Volley Talmassons)

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – GRUPPO FORMULA 3 MESSINA 3-0 (25-20 25-17 25-20) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Franceschini 7, Muzi 1, Salinas 16, Piacentini 6, Korhonen 11, Provaroni 8, Vittorio (L), Pixner 2, Negro, Soleti, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L). All. Totero.

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Zojzi 13, Landucci 4, Felappi 9, Viscioni 15, Campagnolo 3, Rizzieri 1, Ferrara (L), Colombo 1, Oggioni, Tisma, Galic, Kiss. All. Freschi.

ARBITRI: Resta, Chiriatti.

Durata set: 26′, 25′, 26′; Tot: 77′.

MVP: Salinas (Olio Pantaleo Volley Fasano)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – C.B.L. COSTA VOLPINO 3-0 (25-15 25-22 25-15) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 11, Modestino 8, Prandi 4, Amoruso 12, Olivotto 1, Kavalenka 13, Parrocchiale (L), Orlandi 7, Vittorini 1, Arici, Struka, Schillkowski. All. Solforati.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto, Pistolesi 13, Pizzolato 1, Grosse Scharmann 11, Mangani 7, Brandi 6, Gamba (L), Favaretto 1, Busetti (L), Giani, Dell’amico, Martinez Ortiz, Fumagalli. All. Cominetti.

ARBITRI: Adamo, Cruccolini.

Durata set: 27′, 28′, 25′; Tot: 80′.

MVP: Julia Kavalenka (Valsabbina Millenium Brescia)

ITAS TRENTINO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-0 (25-21 25-19 25-22) –

ITAS TRENTINO: Giuliani 11, Marconato 5, Monza 4, Pamio 14, Cosi 3, Lazda 17, Laporta (L), Guerra, Andrich, Zeni (L), Iob, Ristori Tomberli, Colombo. All. Beltrami.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 1, Esposito 13, Bovo 8, Mazzon 14, Fiorio 3, Catania 2, Maggipinto (L), Bozzoli 4, Hanle 3, Sposetti Perissinot, Moroni (L), Romanin, Pedrolli. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Kronaj, Ayroldi.

Durata set: 26′, 28′, 29′; Tot: 83′.

MVP: Irbe Lazda (Itas Trentino)

MARSALA VOLLEY – VOLLEY MODENA 3-0 (25-23 25-15 28-26) –

MARSALA VOLLEY: Ferraro, Pozzoni 13, Taje’ 6, Vighetto 14, Kosonen 16, Caserta 10, Cicola (L), Varaldo 2, Torok, Cecchini, Giuli’, Grippo. All. Giangrossi.

VOLLEY MODENA: Visentin 1, Guzin 7, Lancellotti, Kaplanska 10, Credi 2, Nonnati 14, Righi (L), Gerosa 5, Fusco 3, Dodi 3, Zironi (L), Sazzi, Barakova. All. Marone.

ARBITRI: Caronna, Villano.

Durata set: 30′, 24′, 31′; Tot: 85′.

MVP: Luna Cicola (Marsala Volley)

CLERICI AUTO CONCOREZZO – TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY 2-3 (25-18 25-19 24-26 13-25 16-18) –

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Trevisan 3, Veneriano 9, Purashaj 1, Bucciarelli 23, Bernasconi 12, Stival 23, Rocca (L), Bianchi 1, Da Pos 1, Bizzotto, Ghezzi, Brambilla. All. Reali.

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Sassolini 2, Marchesini 19, Siakretava 24, Ndoye 14, Polesello 11, Bagnoli 2, Tesi (L), Murmann 11, Farelli 2, Passaro 1, Kone, Trampus, Monaco, Fini (L). All. Ingratta.

ARBITRI: Papapietro, Di Lorenzo.

Durata set: 26′, 28′, 36′, 22′, 26′; Tot: 138′.

MVP: Dalila Marchesini (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA – CLUB ITALIA 3-1 (22-25 25-20 25-13 25-18) –

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Caracuta 3, Bierria 18, Pulliero 15, Krasteva 15, Arciprete 20, Soriani 8, Biagini (L), D’onofrio (L), Serafini, Monitillo, Chiesa, Ungaro, Riva, Evola. All. Dell’Anna.

CLUB ITALIA: Susio 10, Bovolenta 5, Solovei 12, Caruso 18, Quero 6, Spaziano 1, Regoni (L), Tosini 2, Peroni 1, Magnabosco 1, Zanella, Moss. All. Cichello.

ARBITRI: Dell’Orso, Mancuso.

Durata set: 24′, 26′, 20′, 25′; Tot: 95′.

MVP: Alessia Pulliero (Panbiscò Leonessa Altamura)

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 27 (9 – 3); C.B.L. Costa Volpino 21 (7 – 5); Nuvoli’ Altafratte Padova 21 (7 – 6); SMI Roma Volley 19 (6 – 7); Olio Pantaleo Volley Fasano 18 (7 – 6); Itas Trentino 17 (6 – 7); Narconon Volley Melendugno 16 (5 – 7); Futura Giovani Busto Arsizio 15 (4 – 8); Gruppo Formula 3 Messina 5 (2 – 11).

Olio Pantaleo Volley Fasano – SMI Roma Volley

Gruppo Formula 3 Messina – Cda Volley Talmassons Fvg Ore 16.00

Nuvoli’ Altafratte Padova – C.B.L. Costa Volpino

Narconon Volley Melendugno – Valsabbina Millenium Brescia

Futura Giovani Busto Arsizio – Itas Trentino Si gioca il 27/02/2026 Ore 20.00

Ha riposato: Clai Imola Volley

LA CLASSIFICA-

Panbisco’ Leonessa Altamura 23 (8 – 3); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 22 (8 – 3); Clai Imola Volley 20 (7 – 4); Marsala Volley 18 (6 – 4); Trasporti Bressan Offanengo 17 (5 – 7); E’piu’ Casalmaggiore 14 (4 – 6); Club Italia 13 (5 – 5); Clerici Auto Concorezzo 12 (3 – 7); Volley Modena 5 (2 – 9).

Clai Imola Volley – Marsala Volley Ore 16.00

Panbisco’ Leonessa Altamura – Clerici Auto Concorezzo

Volley Modena – Club Italia Ore 18,00

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – E’piu’ Casalmaggiore

Riposa: Trasporti Bressan Offanengo