Costa Volpino vince al tie break il big match con Talmassons

L’avvio è tutto di marca bergamasca, con le ragazze di coach Cominetti capaci di scappare sul 2-0 grazie a una prova corale solida. Sotto i colpi di una straripante Grosse Scharmann (eletta MVP del match con ben 29 punti a referto) e di una precisissima Pistolesi (26 punti), Costa Volpino sembrava aver ipotecato il match. La reazione di Talmassons non si è fatta attendere: le friulane, guidate dai 18 punti di Rossetto e dai 16 a testa di Molinaro e Frosini, hanno ribaltato l’inerzia portando la sfida al quinto set dopo una rimonta di nervi e qualità, derivata anche dall’ottima prestazione a muro (17 blocks vincenti). Nel tie-break, però, Costa Volpino ha ritrovato lucidità, chiudendo 15-11 e conquistando due punti fondamentali.

La sconfitta al quinto set lascia l’amaro in bocca a Talmassons, che fallisce il sorpasso ai danni di Brescia e resta a -2 dalla vetta. Per Costa Volpino, ora a -7, si tratta invece di una vittoria importante che conferma la forza del gruppo dopo i due k.o. consecutivi successivi alla vittoria della Coppa Italia di Serie A2, ottenuta lo scorso 14 febbraio proprio contro le friulane.

I protagonisti-

Margherita Brandi (C.B.L. Costa Volpino)- « Sono davvero contenta di com'è andata questa partita, anche perché loro sono arrivate qua con la voglia di rivalsa per la Coppa Italia. Diciamo che si è dimostrata la partita che immaginavamo, ovvero come in Coppa Italia, abbiamo giocato punto a punto. Noi eravamo avanti due a zero ma poi siamo andate in parità mentre nel quinto set siamo scese in campo con la mentalità giusta. Sono davvero contenta proprio perché sul quattro a zero del quinto set siamo riuscite a sbloccarerci a tirare fuori il meglio di noi, cosa appunto non scontata. Niente, adesso pensiamo alle prossime partite e a quello che verrà. ».

Fabio Parazzoli (Cda Volley Talmassons Fvg)- « È stata una gara ovviamente a due facce. La prima è una faccia di una squadra che non vedevo da diverso tempo. Stanca nei primi due set, ma non fisicamente un po' mentalmente; siamo stati poco poco lucide soprattutto nei momenti in cui dovevamo attaccare con un po' più di intelligenza, con un po' più di tattica. La seconda faccia invece racconta di una partita diversa. Abbiamo ritrovato un po' di più la parte sia di attacco ma soprattutto abbiamo messo un po' più in difficoltà col servizio e di conseguenza anche il nostro muro ne ha giovato. Mi spiace per il quinto set perché siamo partiti subito bene e nel momento in cui loro ci hanno messo in difficoltà con il servizio noi non abbiamo saputo un attimino tenere la ricezione per poterne uscire, e avevamo tanta fretta di chiudere i colpi per finire in fretta il punto. Non finisce qua la stagione ma c'è il rammarico perché ovviamente ogni partita è molto importante per i punti ».

Il tabellino-

C.B.L. COSTA VOLPINO - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-2 (25-17 25-23 18-25 26-28 15-11) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Brandi 12, Dell'orto 1, Pistolesi 26, Pizzolato 5, Grosse Scharmann 29, Mangani 7, Gamba (L), Favaretto, Dell'amico, Martinez Ortiz. Non entrate: Fumagalli, Busetti (L), Giani. All. Cominetti.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 18, Gannar 13, Scola 3, Bakodimou 11, Barbazeni 1, Frosini 16, Mistretta (L), Molinaro 16, Cassan, Cusma. Non entrate: Lotti, Viola (L), Feruglio. All. Parazzoli.

ARBITRI: Mazzara', Pernpruner.

Durata set: 24', 28', 28', 33', 17'; Tot: 130'.

MVP: Lena Grosse Scharmann (C.B.L. Costa Volpino)

Spettatori: 250