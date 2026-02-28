La Futura prosegue nella serie si, superata Trento

CASTELLANZA (VARESE)- Aveva chiuso la quinta giornata con il successo nel Monday Night contro Melendugno, ha riaperto la sesta con un’altra vittoria. Prosegue il momento positivo nella Pool Promozione Serie A2 Tigotà della Futura Giovani Busto Arsizio, che nel Friday Night supera con un bel 3-0 (25-21, 25-21, 25-22) l’Itas Trentino, vendicando il 3-1 dell’andata, e sale al quinto posto in classifica. Proprio l’Itas è stata l’unica formazione ad aver battuto le Cocche senza lasciare loro punti nell’ultimo mese e mezzo e per questo il successo biancorosso acquista davvero un enorme valore. Il ruolino di marcia di Busto Arsizio, racconta di quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, 13 punti messi in cassaforte e una scalata alla classifica dal penultimo posto al quinto (a parimerito con Altafratte), che sta generando entusiasmo, fiducia e… sogni. MVP della gara è “the queen” Alyssa Enneking, che al di là del valore delle sue cifre (20 punti col 48% e 3 muri) rappresenta ormai il cuore e l’anima di questa Futura. Dal suo ritorno, la texana si è letteralmente caricata sulle spalle Busto Arsizio, rigenerandola e dando nuova spinta a tutta la squadra. A tabellino spiccano anche i 14 punti di Veronica Taborelli, il 52% di ricezione perfetta di Sophie Blasi mentre i numeri non rendono merito alla gran prestazione della coppia di centrali Sofia Rebora-Alice Farina. Tanto lavoro oscuro e una garra da vere leonesse. Tutto come da previsioni all’annuncio del 6+1 di partenza della Futura, che vede Taborelli opposta a Sassolini, al centro Rebora e Farina, la coppia di schiacciatrici formata da Enneking e Longobardi, con Blasi libero. Beltrami conferma il medesimo starting six visto all’opera domenica con Altafratte, con Monza al palleggio, Lazda opposto, Pamio e Giuliani schiacciatrici, Cosi e Marconato al centro e Laporta libero.

Partono col turbo innestato le padrone di casa, che stampano un veemente 7-1; l’Itas impiega qualche minuto in più ad entrare in partita ma si arma di pazienza e risale fino al 13-12 (muro di Cosi). A riprovare l’allungo sono ancora le Cocche (18-14 ace di Rebora), una giocata interminabile viene chiusa da Taborelli per un 20-17 di gran fatica ed è ancora la posto 2 biancorossa a mettere a terra una super palla per il 21-17. Il set sembra indirizzato ma Trento ha un’ultima reazione (21-20); ci pensa ancora una scatenata “Tabo” a fermare il buon momento gialloblù (22-20) e sulla scia positiva l’ace di Longobardi sigilla il 25-21.

Avvio più equilibrato nel secondo parziale anche se è sempre la Futura a tenere la testa avanti (3-1, 7-4, 12-8). Le trentine soffrono ma provano a rimanere attaccate alla frazione (16-15); a prendersi responsabilità importanti sono Longobardi e Rebora, che danno continua spinta alle padrone di casa (19-16). Le ragazze di coach Tettamanti si confermano ciniche e attente su ogni pallone: Longobardi firma il 23-20 e a chiudere 25-21 ci pensa Enneking.

Nel terzo set si ripete il copione del primo parziale, con Busto Arsizio avanti 4-1 e poi costretta a lavorare per contenere i tentativi di rimonta dell’Itas (7-7) che mette anche la testa avanti sul 9-10. Qui esce però il carattere delle Cocche, che con Rebora in battuta e queen Alyssa a “ menarla”, lasciano sulle gambe Trento (dall’11-12 al 16-12). Monza e compagne sono dure da battere (20 pari) ma è ancora la schiacciatrice texana a salire in cattedra (21-20, 23-21) e a coronare una serata magica col punto che regala la vittoria alla Futura.

I protagonisti-

Mauro Tettamanti (Allenatore Futura Volley Giovani)- « Oggi ci tenevamo particolarmente perchè la gara d’andata era stata una partenza falsa e questo successo vale doppio. Ce lo portiamo a casa volentieri. Trento ha piazzato sei muri nel primo set e poi solo uno dal secondo in avanti, sono state brave le ragazze a non chiudere i colpi anche se loro ci hanno portato a fare qualche errore di troppo. Il tutto era però dettato da idee giuste e questo ci ha premiato. In questo periodo c’è grande concretezza e nei momenti importanti stiamo sempre riuscendo a trovare soluzioni diverse sia da chi è in campo sia da chi entra dalla panchina ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino- «Complimenti a Busto Arsizio che in battuta, nell’aggressività in difesa e nelle variazioni dei colpi d’attacco ha espresso davvero un’ottima pallavolo. Mi spiace molto soprattutto per il break subito in avvio di gara, poi siamo stati bravi a rientrare però in generale non siamo mai riusciti ad essere veramente concreti. A differenza di domenica, quando abbiamo provato tutto ciò che era nelle nostre possibilità, in quest’occasione invece ci portiamo via qualche rimpianto per quello che avremmo potuto fare ma che non abbiamo fatto».

Il tabellino-

FUTURA VOLLEY GIOVANI-ITAS TRENTINO 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)

FUTURA VOLLEY GIOVANI: Sassolini 1, Taborelli 14, Rebora 7, Farina 7, Enneking 20, Longobardi 8, Blasi (L), Sormani, Ternava, Orlandi. N.e. Alberti, Talarico, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

ITAS TRENTINO: Monza, Lazda 11, Marconato 9, Cosi 3, Pamio 8, Giuliani 7, Laporta (L), Ristori Tomberli 1, Guerra, Iob, Andrich. N.e. Zeni, Colombo. All. Beltrami.

ARBITRI: Mannarino, Faia

Durata set: 26’, 25’, 25’; tot. 82’.

MVP: Alyssa Enneking (Futura Volley Giovani)

Spettatori 306.