Tanto rumore per “nulla”, tra dovute virgolette, in cima alla classifica. Invariata la distanza sebbene le due squadre di testa abbiano entrambe perso punti. La Valsabbina Millenium Brescia, come accaduto la scorsa domenica, ha sciupato un vantaggio iniziale di 2-0 in un avvio di puro dominio (25-16 e 25-12) facendosi rimontare da una concreta Itas Trentino, capace di ricollegare la spina dopo l’avvio shock (17-25 e 22-25). Vicina alla prima sconfitta della Pool Promozione, la squadra di coach Solforati ha però ritrovato le energie nel tirato testa a testa del tie-break, spuntandola 15-12. Ancora importante l’apporto di Kavalenka, MVP con 22 punti, e Amoruso, 18, tra le trentine brillano Lazda (18) e Pamio (16).

Copione contrario ma stesso esito per la Cda Volley Talmassons FVG, che nel palazzetto di Latisana ha compiuto una vera e propria impresa ribaltando la Narconon Volley Melendguno. Prova di qualità per le pugliesi che, dopo aver strappato un punto a Brescia lo scorso weekend, non si sono tirate indietro neanche contro le friulane, iniziando avanti 0-2 (23-25 e 21-25). Ma la squadra di coach Parazzoli, conscia della posta in palio, ha messo in campo tutte le energie per riportare in equilibrio la sfida (25-18 e 25-21) e poi perfezionare la rimonta al tie-break, terminato 15-12. Prestazione di squadra per le padrone di casa, con Frosini autrice di 26 punti davanti a Rossetto (18), Gannar (15) e Bakodimou (13), per coach Giunta si sono distinte Bulaich (18) e Bassi (15).

Ritorno al successo e al terzo posto per la Cbl Costa Volpino, che davanti al proprio pubblico si è imposta in quattro set sull’Olio Pantaleo Fasano. Una partita che le orobiche hanno vinto grazie alla maggiore concentrazione e lucidità nei primi due set, conquistati con il minimo scarto 25-23 e 26-24, e al cinismo nel quarto, chiuso 25-15 dopo la parentesi pugliese del terzo set (17-25). Con Pistolesi a riposo, la solita Grosse Scharmann ha trascinato le compagne con 27 punti, buona anche la prova di Martinez (18). Tra le ospiti, 19 punti di Salinas e 17 di Korhonen.

Un punto dietro Costa Volpino, la Nuvolì Altafratte Padova è riuscita a mantenere quanto meno il quarto posto nonostante la sconfitta in trasferta contro la SMI Roma Volley, protagonista dell’ennesimo successo stagionale al tie-break. Partita pazza nella Capitale, due ore e mezza di grande gioco e ribaltamenti di fronte. Il migliore avvio delle giallorosse, che hanno gestito il ritorno di Padova portandosi avanti nel primo set 25-23, è stato neutralizzo da due frazioni centrali (20-25 e 21-25) in mano alla squadra di coach Sinibaldi, trainata dalle accelerazioni di Hanle, 26 punti, e dai colpi di Fiorio (19) ed Esposito (16). Proprio quando la partita sembrava finita, con le gialloblu avanti 15-21 nel quarto set, le capitoline hanno tirato fuori il proverbiale coniglio dal cilindro, sparigliando le carte con una pazzesca rimonta che ha garantito il tie-break sul punteggio di 26-24. Con l’inerzia a favore, la squadra di coach Cuccarini non si è fatta pregare ed è andata a prendersi la vittoria sul 15-10 del parziale corto.

A pari punti con Roma, non ha arrestato la propria corsa la Futura Giovani Busto Arsizio, che ha infilato il quarto successo consecutivo espugnando 1-3 il campo della Gruppo Formula 3 Messina. Dopo un primo set a trazione siciliana (25-17) le bustocche hanno ritrovato le abituali trame e soprattutto le fiammate di Enneking, 26 punti, e Taborelli (16), fondamentali per ribaltare l’incontro e prendersi i tre punti con parziali 21-25, 17-25, 23-25, nonostante i 20 punti di Viscioni e i 19 di Zojzi.

I tabellini-

SMI ROMA VOLLEY – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-2 (25-23 20-25 21-25 26-24 15-10) – SMI ROMA VOLLEY: Consoli 4, Guiducci 1, Bosso 26, Guidi 4, Perovic 30, Pecorari 2, Zannoni (L), Mason 9, Baratella 1, Biesso 1, Cantoni 1. All. Cuccarini.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 2, Esposito 16, Bovo 12, Mazzon 2, Fiorio 19, Catania 10, Maggipinto (L), Hanle 24, Bozzoli 1, Moroni (L), Pedrolli, Sposetti Perissinot, Andoniu, Romanin. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Villano, Cavicchi. NOTE –

Durata set: 32′, 33′, 31′, 36′, 19′; Tot: 151′.

MVP: Teresa Maria Bosso (Dmi Roma)

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 1-3 (25-17 21-25 17-25 23-25) –

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Viscioni 20, Colombo 6, Rizzieri, Zojzi 19, Landucci 5, Kiss 4, Oggioni (L), Tisma 2, Galic, Campagnolo, Ferrara, Felappi. All. Freschi.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Rebora 7, Sassolini 4, Enneking 26, Farina 6, Taborelli 16, Longobardi 10, Blasi (L), Sormani, Nella, Aina (L), Moroni, Ternava, Alberti, Talarico, Orlandi. All. Tettamanti.

ARBITRI: Bonomo, Pescatore.

Durata set: 24′, 30′, 21′, 29′; Tot: 104′.

MVP: Marika Longobardi (Futura Giovani Busto Arsizio)

C.B.L. COSTA VOLPINO – OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 3-1 (25-23 26-24 17-25 25-15) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto, Martinez Ortiz 18, Pizzolato 4, Grosse Scharmann 27, Mangani 11, Brandi 10, Gamba (L), Fumagalli 1, Favaretto, Dell’amico. Non entrate: Pistolesi, Busetti (L), Giani. All. Cominetti.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Franceschini 6, Muzi 2, Salinas 19, Piacentini 12, Korhonen 17, Provaroni 8, Vittorio (L). Non entrate: Soleti, Pixner, Negro, Del Freo, Gazzerro. All. Totero.

ARBITRI: Papapietro, Erman.

Durata set: 30′, 32′, 25′, 25′; Tot: 112′.

MVP: Lena Grosse Scharmann (C.B.L. Costa Volpino)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-2 (23-25 21-25 25-18 25-21 15-12) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 18, Gannar 15, Scola 1, Bakodimou 13, Molinaro 2, Frosini 26, Mistretta (L), Barbazeni 7, Lotti 2, Cassan, Viola (L), Feruglio, Cusma. All. Parazzoli.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Gianfico 6, Avenia 7, Bulaich Simian 18, Babatunde 9, Bassi 15, Perfetto 4, Morandini (L), Joly 9, Colombino 3, Riparbelli 1, Maruotti 1, Roserba (L), Sturniolo. All. Giunta.

ARBITRI: Di Lorenzo, Sabia. NOTE –

Durata set: 25′, 31′, 28′, 29′, 18′; Tot: 131′.

MVP: Giorgia Frosini (Cda Volley Talmassons Fvg)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – ITAS TRENTINO 3-2 (25-16 25-12 17-25 22-25 15-12) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 7, Modestino 9, Prandi 2, Amoruso 18, Orlandi 11, Kavalenka 23, Parrocchiale (L), Struka 1, Schillkowski 1, Arici, Veglia, Olivotto (L), Vittorini. All. Solforati.

ITAS TRENTINO: Pamio 16, Cosi 1, Lazda 18, Giuliani 3, Marconato 9, Monza, Laporta (L), Ristori Tomberli 9, Iob 6, Colombo 1, Guerra 1, Andrich, Zeni (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Usai, Resta.

Durata set: 24′, 21′, 25′, 27′, 16′; Tot: 113′.

MVP: Julia Kavalenka (Valsabbina Millenium Brescia)

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 34, Cda Volley Talmassons Fvg 33, C.B.L. Costa Volpino 26, Nuvolì Altafratte Padova 25, SMI Roma Volley 24, Futura Giovani Busto Arsizio 24, Olio Pantaleo Volley Fasano 18, Itas Trentino 18, Narconon Volley Melendugno 18, Gruppo Formula 3 Messina 5.

