Pool Promozione: Talmassons-Costa Volpino, Brescia-Messina valgono il primato

Tutto ancora in ballo in testa. Solo una squadra tra la Valsabbina Millenium Brescia, prima con 34 punti, e la Cda Volley Talmassons FVG, seconda a 33, otterrà la qualificazione diretta in Serie A1, l’altra sarà obbligata a passare per i Playoff Promozione, al via nell’ultima settimana di marzo. Entrambe giocheranno le proprie partite casalinghe domenica 8 marzo: alle 16 le giallonere ospiteranno il fanalino di coda Gruppo Formula 3 Messina, alle 17 le friulane accoglieranno invece la loro personale “bestia nera” Cbl Costa Volpino, vittoriosa in entrambi i due unici e recentissimi precedenti, nella finale di Coppa Italia del 14 febbraio e nel recupero della terza giornata giocato il 25 dello stesso mese.

Le altre tre sfide sono tutte in programma in un inedito e affollato Monday Night, che potrà essere dirimente per la griglia dei Playoff essendo tutte le squadre molto vicine tra loro. Alle 20, la Futura Giovani Busto Arsizio affronterà la SMI Roma Volley dopo il match record dell’andata, entrambe appaiate a quota 24 punti tra il quinto e il sesto posto. Alla stessa ora, trasferta lungo la costa adriatica per la Nuvolì Altafratte Padova che, dopo il tie-break perso a Roma che l’ha declassata al quarto posto (24 punti) viaggerà lungo lo Stivale per la gara in casa della Narconon Volley Melendugno, nona con 18 punti. A pari punti con le pugliesi anche l’Itas Trentino e l’Olio Pantaleo Fasano, protagoniste dello scontro delle ore 20.30.

Inizio del girone di ritorno in Pool Salvezza, che scenderà in campo per la sesta giornata. Sabato 7 marzo un solo anticipo alle ore 17 tra la capolista Panbiscò Leonessa Altamura e la terza Marsala Volley, separate da 5 punti. Domenica 8 marzo occhi sulla zona retrocessione a partire dalle 17. Scontro diretto tra la Trasporti Bressan Offanengo, quinta con 17 punti, e il Club Italia, sesto a quota 16, mentre la èpiù Casalmaggiore, stessi punti delle federali ma settima per il numero di vittorie, sarà di scena in casa dell’ultima in classifica Volley Modena, distante 11 punti dalla quota salvezza. Infine, la penultima Clerici Auto Concorezzo, ottava con 12 punti, ospiterà la Clai Imola Volley, quarta (20).

POOL PROMOZIONE-

Futura Giovani Busto Arsizio - SMI Roma Volley

Ancora un appuntamento serale, il terzo consecutivo, alla Soevis Arena di Castellanza che lunedì ospiterà il match tra Futura Volley e SMI Roma. A tre giornate dal termine della Pool Promozione i giochi sono ancora apertissimi per definire la griglia dei Playoff e la sfida sull’asse bustocco-romana rappresenta uno scontro diretto che mette in palio punti preziosi per le posizioni che garantiranno il fattore-campo nella terza fase del campionato. Il Monday night riproporrà una di fronte all’altra le due formazioni che all’andata hanno eguagliato il record di partita più lunga della storia in serie A già appartenente a un Imoco-Novara, gara-1 della finale scudetto del 2020/21: due ore e quarantadue minuti di gioco per un 3-2 a favore della squadra capitolina. La Futura è reduce da quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali arrivata nell’infrasettimanale sul campo di Messina; le Wolves hanno infilato due successi dopo il doppio stop contro Brescia e Talmassons. Si tratta di due squadre in buona condizione e dal gioco efficace e tutto lascia pensare che anche la partita di lunedì regalerà spettacolo. Tra le giallorosse, riflettori puntati su Nikoleta Perović, miglior posto 2 del campionato e protagonista indiscussa della gara di andata con 41punti a referto. In casa Busto Arsizio, le più attese sono Veronica Taborelli e Alyssa Enneking, trascinatrici di una Futura che sta però costruendo le proprie fortune soprattutto sulla solidità di un gruppo ricco di talento.

PRECEDENTI: 1 (1 successo SMI Roma Volley)

EX: Federica Baratella a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2024/2025; Teresa Maria Bosso a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2023/2024



Helena Sassolini (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Ci attende un vero e proprio scontro diretto, sarà una battaglia come quella di Messina ma in questa Pool Promozione abbiamo acquisito maggiori consapevolezze e le vittorie danno solidità alle nostre prestazioni. Deve essere questo il nostro punto di forza per battere Roma; mi aspetto una bella partita e sono sicura che faremo una grande partita ».

Nikoleta Perović (SMI Roma Volley)- « Sarà una trasferta difficile contro un’avversaria di cui abbiamo apprezzato all’andata le qualità individuali e di squadra. Con le ultime due vittorie ci siamo rimesse in carreggiata e vogliamo dare continuità alle nostre buone prestazioni con Fasano e Padova per cercare il miglior posizionamento possibile nella griglia playoff ».

Valsabbina Millenium Brescia - Gruppo Formula 3 Messina

L'ultima (della Pool Promozione) al PalaGeorge: le Leonesse, capoliste (a +1 da Talmassons) salutano, almeno per il momento, il palazzetto di casa con la sfida contro la Gruppo Formula 3 Messina, che andrà in scena a Montichiari domenica 8 marzo, eccezionalmente alle ore 16. Quindicesima vittoria consecutiva e primato della Pool Promozione sotto chiave, ma minacciato dall'inseguitrice Talmassons, distante solo un punto in classifica: le Leonesse, nonostante la stanchezza per i cinque set disputati nella lunga trasferta pugliese, solo tre giorni più tardi hanno messo in campo contro Trento un'altra prestazione ad alto livello, molto dispendiosa a livello mentale e fisico, ma ancora una volta chiusa con il sorriso al tie-break. Un percorso sempre in salita, carico di ostacoli e difficoltà: la Pool Promozione della Gruppo Formula 3 non ha regalato soddisfazioni alla squadra sicula, che è reduce da sette sconfitte consecutive nei sette match giocati nella seconda fase. Al PalaGeorge, Messina proverà quindi a dare una svolta al suo cammino, tentando il riscatto dopo un avvio difficile.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Gruppo Formula 3 Messina, 1 successo Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Dalila Modestino a Akademia Messina nel 2023/2024, 2024/2025; Rossella Olivotto a Akademia Messina nel 2024/2025

Dalila Modestino (Valsabbina Millenium Brescia)- « Partita dopo partita, continua la nostra fame di vittorie. Abbiamo affrontato le prime due gare del girone di ritorno tra alti e bassi, ma non abbiamo mai mollato e sarà questo il nostro obiettivo anche per i prossimi match che verranno. Con Messina, scenderemo in campo per una partita molto importante che conclude, almeno per ora, un corollario di bellissimi momenti vissuti accanto al nostro pubblico, sempre pronto a dimostrare il suo sostegno. Siamo cariche e pronte a concludere questa fase casalinga per poi affrontare al meglio le ultime due gare di Pool Promozione in trasferta ».

Matteo Freschi (Allenatore Gruppo Formula 3 Messina)- « Sono due squadre con obiettivi stagionali molto diversi. All’andata abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari. Loro hanno atlete di grande caratura tecnica, ma noi cercheremo di esprimerci al massimo delle nostre potenzialità. In questo momento, se noi riusciamo a creare i presupposti per potercela giocare significa che le ragazze stanno lavorando bene e che stanno bene in campo. Questo, per me, è ciò che conta ed è la mia verità ».

Cda Volley Talmassons Fvg - C.B.L. Costa Volpino

Ultimo appuntamento casalingo della Pool Promozione per la CDA Volley Talmassons FVG, pronta a tornare in campo davanti al pubblico del Palazzetto dello Sport di Latisana per una sfida di grande valore tecnico e sportivo. Le Pink Panthers affronteranno la C.B.L. Costa Volpino in una gara che rappresenta uno snodo fondamentale nella corsa al primo posto.

La partita assume un significato particolare anche per il recente precedente: si tratta infatti del remake della finale di Coppa Italia di Serie A2 disputata poche settimane fa. Un confronto che aggiunge ulteriore intensità a una sfida già di altissimo livello, ma che per la CDA rappresenta soprattutto un’altra tappa nella lunga volata finale verso la promozione.

A tre giornate dal termine della Pool Promozione, la squadra di coach Fabio Parazzoli è ancora pienamente in corsa per il primo posto, posizione che garantirebbe la promozione diretta in Serie A1. Un traguardo che resta alla portata delle Pink Panthers, chiamate ora a raccogliere il massimo possibile nelle ultime partite.

PRECEDENTI: 2 (2 successi C.B.L. Costa Volpino)

EX: Nessuno

Fabio Parazzoli (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Siamo partiti affrontando Costa Volpino in casa loro e chiudiamo questo ciclo di partite ogni tre giorni proprio contro di loro. È una sfida estremamente importante per la classifica. Siamo molto contenti di essere arrivati a tre giornate dalla fine ed essere ancora in piena lotta per il nostro obiettivo ».

Gaia Dell’Amico (C.B.L. Costa Volpino)- « Domenica ci aspetta una partita dura . Talmassons gioca in casa e sicuramente cercherà di riscattare le due sconfitte precedenti. Per loro questi punti sono fondamentali per puntare al primo posto in classifica, perciò mi aspetto una squadra che combatterà fino alla fine. Noi dal canto nostro dovremo avere pazienza e rimanere concentrate per poter imporre il nostro ritmo e il nostro gioco. L’ atteggiamento e l’ attenzione saranno fondamentali per questa gara ».

Narconon Volley Melendugno - Nuvolì Altafratte Padova

Il posticipo del lunedì sera, 9 marzo, al Palasport "San Giuseppe da Copertino" di Lecce accende i riflettori sulla sfida tra Narconon Volley Melendugno e Nuvolì Altafratte Padova, valevole per il terzo turno di ritorno della Pool Promozione di Serie A2. Le padrone di casa arrivano al match determinate a capitalizzare l’ottimo gioco espresso nelle ultime uscite, dove hanno dimostrato di poter competere alla pari con le corazzate del campionato. Il recente tie-break di Talmassons ha confermato l'elevato spessore tecnico del gruppo pugliese, lasciando però intatta la fame di un successo pieno sfuggito solo per pochi dettagli. La sfida richiama il precedente dell'andata, quando Padova s'impose grazie a una maggiore freddezza nei momenti cruciali. Per Melendugno, l'obiettivo è trasformare la qualità della manovra in cinismo agonistico, azzannando il match per evitare nuovi finali in volata. Contro una Nuvolì solida e quadrata, il fattore campo e il calore del pubblico leccese saranno variabili determinanti per conquistare punti pesanti in ottica playoff.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Nuvolì Altafratte Padova, 2 successi Narconon Volley Melendugno)

EX: Lisa Esposito a Narconon Volley Melendugno nel 2023/2024

Maria Teresa Bassi (Narconon Volley Melendugno)- « Veniamo da prestazioni importanti dove abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con chiunque, ma ora non ci basta più solo la bella figura: abbiamo una voglia incredibile di prenderci l'intera posta in palio. La gara contro Padova sarà una battaglia fisica e mentale, proprio come all'andata, ma questa volta giochiamo davanti al nostro pubblico. Sappiamo che per vincere dovremo essere più ciniche e spietate nei momenti che contano, senza timore di sbagliare. Lunedì servirà tutto il calore del Salento per aiutarci a spingere oltre l'ultimo pallone ».

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Melendugno è una squadra molto tecnica, ha giocatrici intercambiabili e non dobbiamo pensare al 3-1 dell’andata perché in quell’occasione la squadra leccese non era al completo o almeno non aveva tutte le giocatrici al 100%, stavolta mi aspetto un’avversaria al top e che in casa dà filo da torcere a qualsiasi team. Inoltre arriverà da due risultati molto buoni come i due punti (1+1) ottenuti contro Talmassons e Brescia e per finire è in possesso di una battuta aggressiva che metterà sotto pressione la nostra ricezione, proprio in questo fondamentale dovremo resistere e saper costruire poi il miglior attacco possibile ».

Itas Trentino - Olio Pantaleo Volley Fasano-

PRECEDENTI: 1 (1 successo Olio Pantaleo Volley Fasano)

EX: Nessuno

POOL SALVEZZA-

Panbiscò Leonessa Altamura - Marsala Volley

Sabato 7 marzo alle ore 17:00, al PalaBaldassarra di Altamura, la PanBiscò Leonessa Altamura ospiterà Marsala Volley nella gara valida per la sesta giornata della Pool Salvezza, prima di ritorno del mini-girone che decreterà le permanenze in categoria. Una sfida fondamentale e dal peso specifico altissimo per la compagine altamurana, che potrebbe avvicinare in maniera decisiva la salvezza matematica. All’andata, in terra siciliana, il confronto si era chiuso sul 3-2 in favore di Marsala al termine di una partita molto equilibrata, combattuta ma non espressa sui migliori livelli dalle Leonesse, apparse meno brillanti rispetto al loro potenziale. Il match di ritorno, però, si preannuncia tutta un’altra storia. A fare da cornice sarà la “bolgia” del PalaBaldassarra, impianto storicamente caldo e difficile da espugnare, capace di trascinare la squadra di casa nei momenti chiave e di regalare emozioni intense al pubblico altamurano. Come arrivano le due squadre: Sul fronte PanBiscò, il momento è estremamente positivo. Le biancorosse sono reduci da tre successi consecutivi che hanno consentito loro di issarsi al comando della Pool Salvezza a quota 26 punti. L’ultima vittoria in ordine cronologico è il netto 3-0 casalingo contro Concorezzo, risultato che ha confermato lo stato di salute del gruppo. La squadra ha ritrovato piena fiducia nei propri mezzi, con un attacco particolarmente efficiente e una fase difensiva solidissima, capace di fare la differenza nei momenti cruciali. Marsala, dal canto suo, arriva ad Altamura forte dell’importante successo esterno per 3-1 sul difficile campo della Clai Imola, ottenuto al termine di una prestazione di carattere. Un’affermazione che ha permesso alle siciliane di salire al terzo posto in classifica a quota 21 punti, scavalcando proprio Imola. Il roster marsalese è di assoluto valore, competitivo in ogni reparto e guidato in fase offensiva dalle sue leader Kosonen e Vighetto, terminali di riferimento di un attacco temibile. Quella di sabato sarà dunque una partita cruciale non solo in ottica classifica, ma soprattutto in chiave salvezza: una vittoria della PanBiscò Leonessa, unita a risultati favorevoli dagli altri campi, potrebbe regalare la permanenza matematica in categoria alla formazione altamurana. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una vera battaglia sportiva, equilibrata ed emozionante, da vivere insieme sugli spalti del PalaBaldassarra, dove il sostegno del pubblico potrà ancora una volta fare la differenza.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Marsala Volley)

EX: Nessuno

Matteo Dell'Anna (Allenatore Panbiscò Leonessa Altamura)- « Iniziamo questo rush finale della pool salvezza contro Marsala, squadra forte che sta esprimendo davvero un buon gioco e che all'andata al termine di una autentica maratona ci inflisse una sconfitta al tiè break. Cercheremo di affrontare il match con massimo impegno e voglia di ben figurare, come abbiamo fatto nelle ultime tre gare, pur sapendo che sarà una partita difficile. Stiamo lavorando su alcuni aspetti che possono consentirci di fare un altro passo in avanti sul piano del gioco. Abbiamo un obiettivo salvezza da raggiungere e quella di sabato è una partita dal peso specifico notevole in questo senso. Confidiamo inoltre sul calore del nostro pubblico, settimo uomo in campo in questo nostro percorso in A2 ».

Chiara Cecchini (Marsala Volley)- « Affrontiamo una squadra che conosciamo bene e che all’andata ci ha messo molto in difficoltà. In quella partita siamo riuscite a vincere 3-2 davanti al nostro pubblico, ma sappiamo che è stata una gara combattuta fino all’ultimo punto e proprio per questo ci aspettiamo un’altra sfida molto intensa. Loro sono un avversario ostico, organizzato e con grande qualità, quindi dovremo affrontare la partita con grande concentrazione e continuità. Arriviamo però da due vittorie consecutive che ci hanno dato fiducia e consapevolezza del lavoro che stiamo facendo. L’obiettivo è continuare su questa strada, giocando con determinazione, spirito di squadra e attenzione nei momenti chiave del match. Sappiamo che servirà una prestazione solida sotto ogni aspetto, ma la squadra ha dimostrato di avere le qualità per competere e per provare a portare a casa un altro risultato positivo ».

Clerici Auto Concorezzo - Clai Imola Volley

Nella Giornata internazionale della donna, comincia il girone di ritorno della pool salvezza di Serie A2 Tigotà per Clerici Auto Concorezzo e Clai Imola Volley. Dopo un avvio di stagione votato alla ricerca della continuità di risultati, le imolesi, a cavallo tra la fine del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno di regular season, hanno vissuto il loro momento migliore. In quel frangente, coinciso con l’intero mese di novembre ed i primi giorni di dicembre, la squadra allenata da coach Simone Bendandi ha infilato ben 5 vittorie di fila che le hanno permesso di scalare posizioni in classifica e assaporare un possibile accesso in pool promozione. Tuttavia, il resto del girone di ritorno non è stato altrettanto positivo. Nelle restanti 7 sfide, infatti, sono arrivate solamente due vittorie (contro Volley Modena ed Olio Pantaleo Volley Fasano). Al termine della regular season, questo bottino non è risultato sufficiente per consentire alle romagnole di entrare nel novero delle compagini che ora si stanno contendendo il pass per la massima categoria nazionale. Anche la prima metà della pool salvezza di Cavalli e compagne si è rivelata a due facce. Difatti, la Clai Imola Volley ha raccolto 6 punti nelle prime due uscite, battendo rispettivamente Clerici Auto Concorezzo ed èpiù Casalmaggiore, entrambe per 3-0. Successivamente, però, alla terza giornata, le imolesi sono state costrette ad alzare bandiera bianca al quinto set contro il Club Italia. La formazione di coach Bendandi, dopo aver osservato il turno di riposo, nella scorsa giornata ha dovuto fare i conti con Marsala Volley, prima compagine dell’intera pool salvezza in grado di strappare l’intera posta in palio al Pala Ruggi di Imola. Se la striscia di sconfitte delle romagnole si arresta a 2, quella della Clerici Auto Concorezzo è ben più pesante. Sono 6 i ko consecutivi incassati dalla formazione brianzola, unica tra le presenti in pool salvezza a non aver ottenuto un successo nel girone d’andata. La squadra allenata da coach Gilles Reali è stata comunque in grado di muovere la classifica in 3 delle 5 occasioni in cui è stata protagonista in questa seconda parte di stagione e, tra le mura amiche, è reduce da 3 tie-break consecutivi (accumulati nelle sfide contro: Club Italia, Trasporti Bressan Offanengo e Tenaglia Abruzzo Altino Volley). Al momento, la situazione di classifica delle biancorosse è tutt’altro che rosea. Concorezzo si trova al penultimo posto a quota 12 punti, 4 in meno del Club Italia, squadra che, ad oggi, occupa la prima casella disponibile per la permanenza in categoria. Naviga in acque più tranquille, invece, la Clai Imola Volley, quarta forza della pool salvezza con 21 punti raccolti in 12 partite disputate (una in più rispetto alla Clerici Auto Concorezzo). Il fischio d’inizio della sfida è fissato per le ore 17:00 di domenica 8 marzo e la diretta streaming dell’evento sarà visibile gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Clai Imola Volley)

EX: Sara Stival a Imola Csi nel 2024/2025

Gilles Reali (Clerici Auto Concorezzo)- « Abbiamo l’obbligo di rialzarci dopo questo periodo negativo. Sapevamo che la trasferta di Altamura sarebbe stata ostica e così è stato. D’ora in poi ci aspettano 5 finali per tentare di rimanere in categoria. La salvezza adesso dista 4 lunghezze, un gap non incolmabile con 15 punti ancora a disposizione. La situazione in cui ci troviamo, tuttavia, ci impone di non poter più perdere tempo. All’andata contro Imola abbiamo disputato forse la nostra peggior partita stagionale, quindi c’è voglia di scrivere un finale diverso nella gara in casa. Sappiamo che vincere non sarà facile, ma per farlo dovremo mettere in campo una prestazione nettamente diversa rispetto a quella fornita all’andata ».

Chiara Salvatori (Clai Imola Volley)- « Domenica, a Concorezzo, sarà una partita davvero molto importante per la nostra stagione. Abbiamo voglia di riscattarci e di far nuovamente vedere di cosa siamo capaci. Loro sono una squadra piuttosto ostica da affrontare, ma noi in questi giorni stiamo dando il massimo in palestra per preparare al meglio la partita, dare il nostro 100% sul campo e portare a casa un risultato positivo ».

Trasporti Bressan Offanengo - Club Italia

Inizia dall'aria familiare del PalaCoim il girone di ritorno nella pool salvezza per la Trasporti Bressan, nuovamente di fronte al Club Italia nella prima giornata dopo il giro di boa. All'andata sempre a Offanengo terminò 3-1 per le cremasche, che nell'occasione videro il doppio esordio di coach Leo Barbieri in panchina e della palleggiatrice Alice Turco in campo. In palio punti pesanti per la linea di galleggiamento. Offanengo è quinta a quota 17, a +1 sulle azzurrine federali e su Casalmaggiore che si spartiscono attualmente quart'ultima e terz'ultima piazza.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Club Italia, 2 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Sara Bellia a Club Italia nel 2022/2023, 2022/2023; Anna Caneva a Club Italia nel 2009/2010; Alice Turco a Club Italia nel 2017/2018

Leo Barbieri (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Questa sosta nell'ultimo turno di andata ci ha permesso di staccare la spina un paio di giorni ma soprattutto di lavorare, abbiamo potuto aumentare i ritmi e lavorare con grande intensità. La squadra si è allenata molto bene ed è cresciuta sotto ogni punto di vista. Per quanto riguarda il Club Italia, è una squadra che ha un percorso di crescita continuo, oltre a grande fisicità, centimetri e potenza. Vista la giovanissima età, logicamente non può avere tantissima esperienza e sotto questo punto di vista nel match d'andata si è visto in qualche momento che il nostro maggior tasso è stato importante. Nella nostra pallavolo, in attacco non dovremo mai entrare nel loro muro alto su palle scontate, oltre a riuscire a battere con precisione per mettere in difficoltà la loro linea di ricezione ».

Juan Cichello (Allenatore Club Italia)- « Sarà una gara impegnativa, perchè Offanengo, lo sappiamo bene, ha grande valore tecnico e di squadra. Noi dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi e personalmente sono molto soddisfatto di come le ragazze hanno lavorato: giocare sempre in trasferta, andare a scuola, non fermarsi mai. Sono davvero focalizzate su quello che stanno facendo. Per quanto riguarda il campionato, dobbiamo lavorare per cercare di cristallizzare al massimo anche dal punto di vista dei risultati tutti i miglioramenti, piccoli e grandi, che abbiamo conquistato in questi mesi ».

Volley Modena - èpiù Casalmaggiore

Inizia il girone di ritorno della Pool Salvezza nel campionato di Serie A2 Tigotà e al PalaMadiba di Modena andrà in scena il match fra le padrone di casa del Volley Modena e la èpiù Casalmaggiore. Dopo il successo delle ragazze di coach Cuello nella gara di Viadana si torna in campo con il medesimo obiettivo per quest'ultime in piena bagarre nella corsa alla salvezza. Di fatto ormai retrocesso, invece, il Volley Modena per cui solo la matematica mantiene aperti i discorsi per un solo punto, con la formazione gialloblù che dovrebbe fare percorso netto da qui al termine della stagione e sperare in una serie di risultati clamorosamente favorevoli nelle ultime cinque giornate. La voglia di regalare una soddisfazione ai propri tifosi e a sè stesse, però, guiderà capitan Lancellotti e compagne a scendere in campo dando il massimo per cercare di strappare un risultato positivo. Dall'altra parte della rete Casalmaggiore vorrà proseguire la propria corsa che l'ha vista risalire settimana dopo settimana fino alle soglie della zona salvezza anche grazie alle ultime due vittorie in casa su Offanengo e in trasferta sul taraflex di Altino.

PRECEDENTI: 1 (1 successo èpiù Casalmaggiore)

EX: Nessuno

Rachele Rastelli (èpiù Casalmaggiore)- « La partita contro Altino è stata un'ottima prova di squadra, due punti che fanno tanto bene alla classifica e al morale. Personalmente sono contenta di essere riuscita ad essere a disposizione della squadra. Siamo riuscite ad imporre bene il nostro gioco subito dai primi due set mentre nel terzo e nel quarto Altino ci ha messo un po' più in difficoltà ... sono ragazze giovani con tantissimo potenziale quindi era da aspettarsi che sarebbe stata una partita combattuta e cosi ì stata. Quei due punti valgono così ancora di più. Ora ci aspetta Modena, ci stiamo allenando al meglio per preparare il gioco. Nonostante il risultato positivo dell'andata non stiamo dando nulla per scontato quindi ci impegneremo per giocare al meglio e portare a casa il maggior numero di punti »..

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI RITORNO DELLA POOL PROMOZIONE-

Domenica 8 marzo 2026, ore 16.00

Valsabbina Millenium Brescia - Gruppo Formula 3 Messina Arbitri: Cervellati Giulio, Caronna Andrea

Domenica 8 marzo 2026, ore 17.00

Cda Volley Talmassons Fvg - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Pazzaglini Marco

Lunedì 9 marzo 2026, ore 20.00

Futura Giovani Busto Arsizio - SMI Roma Volley Arbitri: Dell'Orso Alberto, Bosica Gianclaudio

Narconon Volley Melendugno - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Pasciari Luigi, Lanza Claudia



Lunedì 9 marzo 2026, ore 20.30

Itas Trentino - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Mesiano Marta, Fontini Simone

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 34, Cda Volley Talmassons Fvg 33, C.B.L. Costa Volpino 26, Nuvolì Altafratte Padova 25, SMI Roma Volley 24, Futura Giovani Busto Arsizio 24, Olio Pantaleo Volley Fasano 18, Itas Trentino 18, Narconon Volley Melendugno 18, Gruppo Formula 3 Messina 5.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1ª GIORNATA DI RITORNO DELLA POOL SALVEZZA-

Sabato 7 marzo 2026, ore 17.00

Panbiscò Leonessa Altamura - Marsala Volley Arbitri: Paris Fabio, Viterbo Dalila

Domenica 8 marzo 2026, ore 17.00

Clerici Auto Concorezzo - Clai Imola Volley Arbitri: Candeloro Eleonora, Traversa Nicola

Trasporti Bressan Offanengo - Club Italia Arbitri: Giorgianni Giovanni, Galteri Andrea

Volley Modena - èpiù Casalmaggiore Arbitri: D'Argenio Alessandro, Vangone Deborah

Riposa: Tenaglia Abruzzo Altino Volley

LA CLASSIFICA-

Panbiscò Leonessa Altamura 26, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 23, Marsala Volley 21, Clai Imola Volley 20, Trasporti Bressan Offanengo 17, Club Italia 16, èpiù Casalmaggiore 16, Clerici Auto Concorezzo 12, Volley Modena 5.