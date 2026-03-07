Altamura batte Marsala nell'anticipo della Pool Salvezza

ALTUMURA (BARI) -Vittoria pesante per la Panbiscò Leonessa Altamura, che nell’anticipo della prima giornata di ritorno della Pool Salvezza di Serie A2 Tigotà supera Marsala Volley per 3-2 (25-20, 16-25, 25-20, 23-25, 15-10) spinta dal pubblico di casa del Palazzetto Luca Baldassarra, al termine di una sfida intensa e ricca di ribaltamenti. Le pugliesi centrano così il decimo successo stagionale e rafforzano il primo posto in classifica con 28 punti, mentre la formazione siciliana resta in scia nelle zone alte della graduatoria a quota 22. Un match equilibrato e combattuto fino all’ultimo scambio, risolto solo nel tie-break dalla maggiore lucidità delle padrone di casa.

Altamura parte con grande energia nel primo set, trovando subito ritmo in attacco con Soriani e Krasteva e costruendo un margine che Marsala non riesce più a colmare. Le pugliesi controllano il parziale e chiudono 25-20. La reazione delle ospiti arriva nel secondo set: Marsala alza il livello del gioco, ribalta l’inerzia grazie ai punti di Kosonen e alla solidità a muro e chiude con autorità 16-25. Il terzo set riporta avanti Altamura. Le padrone di casa ritrovano continuità offensiva con Bierria , protagonista nella fase centrale del parziale, e mantengono il controllo fino al 25-20. Nel quarto set la gara si accende definitivamente: si procede punto a punto fino al finale, quando il muro di Pozzoni consegna a Marsala il 23-25 che rimanda tutto al tie-break. Nel quinto e decisivo parziale Altamura parte meglio, costruisce un vantaggio importante e lo difende fino alla chiusura firmata da Krasteva, che vale il 15-10 e il successo per la squadra pugliese.

A fare la differenza è stata soprattutto la maggiore continuità offensiva della formazione di casa, capace di mettere a segno 66 punti in attacco e di gestire meglio i momenti chiave della partita. Sul piano individuale spiccano i 25 punti di Krasteva, top scorer dell’incontro e riferimento offensivo delle pugliesi, seguita dai 19 punti di Bierria. Dall’altra parte Marsala ha trovato buone risposte da Vighetto, autrice di 19 punti, e da Kosonen, che ha chiuso con 17. Determinante anche il lavoro della seconda linea di Altamura, guidata dal libero Biagini, premiata come MVP della gara per l’efficacia in ricezione e la stabilità garantita alla fase difensiva della squadra.

I protagonisti-

Giulia Biagini (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Sapevamo di affrontare una partita difficile, loro sono state brave ma noi oggi abbiamo giocato di squadra. sono molto felice del risultato e del percorso che stiamo facendo, ma non dobbiamo mollare e spingere fino all'ultima partita. la salvezza ora è ad un passo e non dobbiamo perdere la concentrazione ma continuare a dare il massimo ».

Il tabellino-

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA - MARSALA VOLLEY 3-2 (25-20 16-25 25-20 23-25 15-10) –

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Caracuta, Bierria 19, Pulliero 12, Krasteva 25, Arciprete 12, Soriani 8, Biagini (L), Serafini, Chiesa, Riva, D'onofrio (L), Monitillo, Ungaro, Evola. All. Dell'anna.

MARSALA VOLLEY: Pozzoni 8, Taje' 7, Vighetto 19, Kosonen 17, Caserta 10, Ferraro 3, Cicola (L), Torok 4, Varaldo 2, Giuli', Grippo, Cecchini. All. Giangrossi.

ARBITRI: Paris, Viterbo.

Durata set: 24', 25', 27', 31', 19'; Tot: 126'.

