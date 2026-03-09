Volley Mercato: Trento ingaggia la regista Eleonora Muscetti

TRENTO- Una giovane interessante ma già dotata di un bagaglio di esperienza nazionale e internazionale non indifferente per completare il parco palleggiatrici dell’ Itas Trentino. Per far fronte all’infortunio al ginocchio occorso a Sofia Monza, costretta a rimanere ai box per circa un mese dopo il problema accusato nella sfida di Montichiari contro Brescia, il Club gialloblù è tornato sul mercato assicurandosi le prestazioni di Eleonora Muscetti, reduce da una parentesi nel campionato belga nella prima parte della stagione in corso. Nata a Bormio (provincia di Sondrio) il 26 giugno 2002, Eleonora è nata pallavolisticamente tra le fila della Yamamay Busto Arsizio, per poi disputare una stagione all’Igor Novara in Serie B2 nel 2018/19. Successivamente ha vestito le maglie di Soverato (A2), Parella Torino (B1), Catania (B1), Valtellina (B1) e Cabiate (B1), prima di intraprendere un’avventura di due anni al RC Cannes, nel campionato francese, esperienza che ha preceduto l’approdo al Tchalou Volley in Belgio.

Le parole di Eleonora Muscetti-

«Sono molto contenta di essere ritornata nel campionato italiano dopo tre anni all’estero, seppure solo per la parte conclusiva della stagione. Sono felice di essere arrivata a Trento e metterò a disposizione tutto ciò che ho per dare una mano alla squadra. Mi reputo una giocatrice molto solare e mi piace mettere a disposizione la mia energia e sostenere al meglio le mie compagne di squadra».

Le parole del tecnico Alessandro Beltrami-

«Dopo l’infortunio di Monza era necessario affiancare a Guerra un’altra palleggiatrice, per disporre di un’alternativa in più in partita e per mantenere immutato il livello dell’allenamento. Eleonora nelle ultime stagioni ha giocato in Francia, mentre quest’anno ha iniziato il campionato in Belgio, rientrando poi in Italia per recuperare da un piccolo infortunio. Siamo felici che abbia dato la sua disponibilità per aiutarci in questo finale di stagione».