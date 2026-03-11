Imola esonera Bendandi e si affida a Speek

IMOLA (BOLOGNA) - La Clai Imola , a tre giornate dalla fine della stagione ha deciso di esonerare il tecnico Simone Bendandi e di affidare da qui alla fine della stagione la panchina a Dominico Speek. Le motivazioni dell’esonero, stando ad un comunicato della società, vanno ricercate nell’ « esigenza di riorganizzazione dell’assetto operativo del gruppo squadra per tentare di consentirne un’altra salvezza nel campionato di serie A2 ».

Le parole di Dominico Speek

« Per la seconda volta ho detto “presente” alla chiamata della società, che ringrazio per la fiducia. Mi sento pronto e assieme a tutte le ragazze daremo il meglio per raggiungere l’obiettivo ».

Le parole del presidente Stefano Mongardi

« Dominico gode di estrema fiducia e stima da parte nostra. Come in passato, ha risposto “presente” a questa nostra chiamata ed è già all’opera, insieme al resto dello staff tecnico (composto da Mastrilli, Mengozzi, Ricci, Ricci Petitoni e Succi) per chiudere il campionato di serie A2 nel migliore dei modi ».