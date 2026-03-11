Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Imola esonera Bendandi e si affida a Speek

Imola esonera Bendandi e si affida a Speek

Cambio di panchina per la formazione del presidente Mongardi che a tre giornate dalla fine tenta il tutto per tutto per salvare la categoria
1 min
TagsSpeekBendandiClai

IMOLA (BOLOGNA)-La Clai Imola, a tre giornate dalla fine della stagione ha deciso di esonerare il tecnico Simone Bendandi e di affidare da qui alla fine della stagione la panchina a  Dominico Speek. Le motivazioni dell’esonero, stando ad un comunicato della società, vanno ricercate nell’ « esigenza di riorganizzazione dell’assetto operativo del gruppo squadra per tentare di consentirne un’altra salvezza nel campionato di serie A2 ».

Le parole di Dominico Speek

« Per la seconda volta ho detto “presente” alla chiamata della società, che ringrazio per la fiducia. Mi sento pronto e assieme a tutte le ragazze daremo il meglio per raggiungere l’obiettivo ».

Le parole del presidente Stefano Mongardi

« Dominico gode di estrema fiducia e stima da parte nostra. Come in passato, ha risposto “presente” a questa nostra chiamata ed è già all’opera, insieme al resto dello staff tecnico (composto da Mastrilli, Mengozzi, Ricci, Ricci Petitoni e Succi) per chiudere il campionato di serie A2 nel migliore dei modi ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 femminile

Da non perdere

Pool Salvezza: per Imola una vittoria che vale il primatoAltino vince in rimonta ad Imola

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS