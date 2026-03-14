Padova travolgente contro Messina

Grande inizio di primo set per la Nuvolí AltaFratte Padova che sfrutta il muro di Stocco ed il primo tempo di Catania per creare il primo strappo 7-4, poi il parziale è tutto di marca gialloblù, ottime tutte le attaccanti di Stocco con Catania imperiosa in attacco, seguita da Bozzoli e Mazzon ai lati in un set nel quale anche Fiorio ci mette 3 ottimi punti. In casa messinese bene Zojzi;

La Nuvolí AltaFratte Padova non stacca la spina, la Gruppo Formula 3 Messina resiste maggiormente rispetto alla prima frazione ma i due fendenti di Mazzon la allontanano 13-9, poi il leitmotiv torna quello del primo set, un monster block di Catania seguito da un muro “normale” spingono le tigri gialloblù sul 19-11, momento in cui la strada si fa tutta in discesa sino all’attacco di secondo tocco di Stocco 25-12. Mazzon continua l’ottima serata così come Catania (MVP a fine gara) che comincia ad innalzare il suo muro;

Terzo set, testa avanti ancora Nuvolì che prova a cercare il 3-0, lo fa col secondo muro di Catania nel set 7-6, ancora con la catanese e con lo stesso fondamentale 16-14, sempre a muro con Bovo e con una magia di Fiorio in diagonale, però Messina continua a restare nel match e alla fine sorprende le gialloblù chiudendo 25-27 e rimandando tutto al quarto set nonostante una Catania invalicabile (4 muri);

Alle padovane sfugge il 3-0 ma la ripartenza nella quarta frazione non ne risente, Messina regala i primi tre punti indirizzando out dai nove metri, ancora Catania a fare male 6-3, poi Mazzon ed il monster block di Lisa Esposito 9-4 subentrata ad inizio parziale a Bozzoli. I colpi in rapida successione stendono Messina che pian piano esce dal match, Fiorio si unisce alla compagnia a muro ed in attacco 15-8 e si termina con l’ace di Stocco 25-13.

Punti pesanti in casa di una Nuvolí che punta ancora al miglior piazzamento possibile in vista dei playoff, Messina mette in campo una gara in crescendo (quarto set a parte) ma nonostante questo non porta a casa punti dalla trasferta di Trebaseleghe.

Gara monstre di Catania (22 comprensivi di 6 muri), in doppia cifra anche Mazzon (15) e Fiorio (10), in ricezione svetta Fiorio (63%) davanti a Sposetti (60%), in attacco bene Catania (62%) che, come già scritto, detta legge a muro (6 sui 12 di squadra)

I protagonisti-

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Sono contento ma solo in parte, quando abbiamo spinto e dettato il ritmo la differenza si è vista, ma se pensiamo ai prossimi playoff credo si debba cambiare qualcosa perché nell’appuntamento finale della stagione questo non basterà, abbiamo questa grande capacità di far rientrare in gioco le avversarie, forse perché pensiamo che le partite finiscano al terzo set. Non avremo molto tempo per cambiare questo nostro mood ma spero che la musica, da questo punto di vista, cambi in fretta ».

Matteo Freschi (Allenatore Gruppo Formula 3 Messina)- « Come spesso accade in trasferta, il nostro approccio non è stato dei migliori, Padova ha iniziato da parte sua con un ritmo molto forte soprattutto al servizio con molte variazioni che ci hanno messo in difficoltà. In seguito siamo cresciuti in un terzo set nel quale abbiamo espresso maggiormente quelle che sono le nostre capacità, nel quarto infine peccato per l’approccio, basta considerare che i primi otto punti della Nuvolí sono stati ottenuti anche grazie a quattro nostri errori al servizio e questa è una cosa che non ci possiamo permettere soprattutto con squadre di questa levatura ».

Il tabellino-

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA - GRUPPO FORMULA 3 MESSINA 3-1 (25-13 25-12 25-27 25-13) –

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 7, Bozzoli 9, Bovo 7, Mazzon 15, Fiorio 10, Catania 22, Maggipinto (L), Esposito 4, Moroni, Hanle, Pedrolli, Rigo (L), Sposetti Perissinot, Romanin. All. Sinibaldi.

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Rizzieri, Zojzi 13, Landucci 5, Kiss 7, Viscioni 13, Colombo 7, Ferrara (L), Galic 3, Tisma 2, Campagnolo 1, Oggioni (L), Felappi. All. Freschi.

ARBITRI: Peccia, Ancona.

Durata set: 20', 22', 28', 20'; Tot: 90'.

MVP: Greta Catania (Nuvolí AltaFratte Padova)