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martedì 17 marzo 2026
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Altino ha esonerato Matteo Ingratta

Altino ha esonerato Matteo Ingratta

La società abruzzese ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico di Grosseto e di affidare la guida tecnica al secondo Marco Soffici
1 min
TagsiNGRATTAAltino
VASTO (CHIETI)-La società Altino Volley ha comunicato oggi l’interruzione del rapporto lavorativo con l’allenatore Matteo Ingratta. In seguito a tale decisione, anche il preparatore atletico Francesco Mattanini ha scelto di interrompere il proprio rapporto con la società.
La guida tecnica della squadra è stata affidata al secondo allenatore Marco Soffici, coadiuvato da Sebastian Azcoitia.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 femminile

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