Altino ha esonerato Matteo Ingratta
La società abruzzese ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico di Grosseto e di affidare la guida tecnica al secondo Marco Soffici
VASTO (CHIETI)-La società Altino Volley ha comunicato oggi l’interruzione del rapporto lavorativo con l’allenatore Matteo Ingratta. In seguito a tale decisione, anche il preparatore atletico Francesco Mattanini ha scelto di interrompere il proprio rapporto con la società.Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 femminile
La guida tecnica della squadra è stata affidata al secondo allenatore Marco Soffici, coadiuvato da Sebastian Azcoitia.
La guida tecnica della squadra è stata affidata al secondo allenatore Marco Soffici, coadiuvato da Sebastian Azcoitia.