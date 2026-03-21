Casalmaggiore supera Altamura e resta in corsa per la salvezza

Funzionano bene ricezione e difesa con una Faraone da 82% di rice positiva e con innumerevoli salvataggi fondamentali seguita da Vazquez con 78% e Costagli con 73%. Nove i muri totali di squadra con Nwokoye che ne sigla 5, Costagli 3 e Pasquino 1, quattro gli ace di squadra. L’attacco gira bene mandando in doppia cifra quattro giocatrici (Vazquez 13, Nwokoye e Rastelli 11 e Costagli 10) ma soprattutto nota positiva l’MVP dato a Rastelli che con la gara di oggi dice stop al lungo infortunio che l’ha colpita nella prima parte del campionato. Ora testa a domenica prossima per la gara con Offanengo.

La prima frazione parte subito a forti tinte rosa sotto i colpi delle centrali casalasche Dumancic e Nwokoye che finalizzano con costanza i propri attacchi. Sul 5-3 per le rosa, Ravarini subisce un piccolo infortunio alla caviglia (la stessa giocatrice poi rientrerà durante la partita). Casalmaggiore spinge e costringe Altamura all’errore, è out la fast di Pulliero, 20-13 E’più. Il muro di Nwokoye porta le sue sul 22-14. Rastelli sale in cielo e butta a terra la sua diagonale, palla del set 24-16, il murone di Nwokoye chiude 25-16.

Nwokoye apre la seconda frazione, Arciprete pareggia i conti 1-1. Arciprete ma il muro di Costagli è granitico, 3-2. Le ospiti spingono forte, 6-3 time out per coach Cuello. E’ potente la parallela di Rastelli, 5-8, la stessa opposta parmense poi trova l’ace del 6-8. Super diagonale di Vazquez difesa immobile, 7-8. Vincente il mani out di Vazquez, 8-9, si lotta punto a punto. Mani out di Rastelli che tiene le sue attaccate alle avversarie, 10-12. Parallela a tutto braccio di Rastelli, 11-13. Potente diagonale di Vazquez, Soriani manda out la sua difesa, 13-16. Parallela magistrale di Vazquez, 14-17. Capitan Costagli trova il tocco del muro ospite, 15-18. Altamura trova il 20-15, time out per coach Cuello. Si torna in campo e la fast di Nwokoye fa 16-20, l’errore di Krasteva regala il 17-20 a Casalmaggiore, Costagli chiude il break, 18-20, time out per coach Dell’Anna. Si torna in campo e l’attacco di Arciprete finisce out, 19-20. Mani out vincente di Rastelli, 20-21. Arriva la parità, Vazquez sfrutta il piano di rimbalzo del muro ospite, fa 22-22 e costringe coach Dell’Anna a chiamare time out. Krasteva in pipe trova la palla del set 24-23, Dumancic annulla, 24-24. Costagli trova il vertice lungo e fa 25-24, Krasteva pareggia, 25-25. Dumancic riporta avanti le sue 26-25, Altamura pareggia. Sul 26 pari rientra Ravarini dopo il leggero infortunio del primo set. Il monster block di Pasquino fa 27-26, le ospiti pareggiano…finale scoppiettante, rientra Rastelli. Infrazione fischiata alle rosa, 28-27 Altamura, Rastelli spara forte e pareggia 28-28. Vazquez con una palla morbida manda in confusione la difesa e fa 29-28, il monster block di Nwokoye su Arciprete chiude 30-28.

Nel terzo set le ospiti mandano out il proprio tentativo, Krasteva poi pareggia 1-1 ma Arciprete manda lungo il suo attacco, 2-1 Casalmaggiore. Nwokoye sigla il classico “rigore” sfruttando una difesa errata delle ospiti, 3-1, Krasteva accorcia. Gran botta di Rastelli in diagonale, palla in tribuna 4-2, arriva poi l’ace di Nwokoye, 5-2. Attacco maestoso di Vazquez, 6-2. Murone di capitan Costagli, 10-7. Krasteva manda a rete il suo attacco, 11-7, time out Altamura. Primo tempo di Nwokoye, buco per terra nei tre metri, 12-8, Vazquez slega il braccio e ribadisce, 13-8. Pulliero trova l’ace del 10-13, time out per coach Cuello. Pulliero manda lunghissimo il suo servizio, 14-11. Il palleggio di Faraone manda in difficoltà la difesa ospite, 16-12, time out Altamura. Le ospiti spingono forte, Rastelli in pipe toglie le castagne dal fuoco, 17-16, Costagli allunga nuovamente, 18-16. Altra gran pipe di Rastelli, 20-17. Pulliero manda a rete la sua fast e conclude un’azione complicata, 21-17. Altra gran botta di Rastelli da posto sei, 22-18, Krasteva poi ci prova ma il murone rosa ferma l’aria, 23-18. Finisce out la palla delle pugliesi, 24-18, Krasteva manda out e chiude 25-18.

I protagonisti-

Giorgia Faraone (E’più Casalmaggiore)- « Siamo ovviamente contentissime per questo risultato. Era indispensabile una vittoria ed è arrivata da tre punti, ce l’abbiamo messa tutta. Sicuramente il carattere ha fatto la differenza oggi, nonostante il primo set vinto facile, siamo rimaste concentrate ribaltando il secondo set che si era messo un po’ così così, quindi sono molto contenta e spero che questi tre punti siano l’inizio di questa fine campionato ».

Il tabellino-

E'PIU' CASALMAGGIORE - PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA 3-0 (25-16 30-28 25-18) –

E'PIU' CASALMAGGIORE: Dumancic 8, Pasquino 2, Costagli 10, Nwokoye 11, Ravarini 1, Vazquez Gomez 13, Faraone (L), Rastelli 11, Linda, Marku (L), Stafoggia, Neri, Morandi, Mattioli. All. Cuello.

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Bierria 2, Pulliero 6, Krasteva 19, Arciprete 7, Soriani 9, Caracuta, Biagini (L), Riva 9, Serafini, Chiesa, D'onofrio (L), Monitillo, Ungaro, Evola. All. Dell'anna.

ARBITRI: Usai, Testa. Durata set: 25', 34', 29'; Tot: 88'.

MVP: Rachele Rastelli (E’più Casalmaggiore)

Spettatori: 353