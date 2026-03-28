Altino batte Concorezzo e la condanna alla B

VASTO (CHIETI)- La Tenaglia Abruzzo Altino Volley saluta il pubblico amico del PalaBCC con una vittoria rotonda in tre parziali contro la Clerici Auto Concorezzo condannando la formazione di Reali alla retrocessione in B. Una gara mai in discussione per le frentane, brave a comandare nel punteggio senza lasciare spiragli di ripresa alle brianzole, che pagano i ventisei errori nei tre periodi. Unica atleta in doppia cifra dell’incontro è Bianca Bucciarelli, autrice di dieci punti; otto punti a testa per Bernasconi e Stival. Altino risponde con gli otto punti di Dalila Marchesini (54%), i sette di Murmann e i sei di Siakretava, Trampus e Polesello. La MVP dell’incontro è l’opposto Gaia Farelli, a segno con quattro punti. Le chietine hanno la meglio anche nel confronto in attacco (45%-32%) e a muro (8-4). Altino terminerà la stagione affrontando Casalmaggiore; Concorezzo ospiterà Altamura.

Siakretava e Murmann inaugurano l’incontro da posto 4. Veneriano e Polesello si scambiano invasioni sotto rete (4-4), la stessa centrale ex Volleyrò si fa perdonare col rigore del vantaggio. Ndoye prova ad allungare con la diagonale dell’8-5, Polesello fissa il 9-5 del timeout Reali. Stival passa in diagonale poi regala un punto alle frentane, l’attacco di Siakretava e l’errore di Bucciarelli portano il punteggio sul 15-10. Sul +6 firmato Polesello (5 punti col 60% nel set), coach Reali esaurisce i timeout a disposizione. Trevisan mette in rete il servizio (saranno otto gli errori nel set delle ospiti), Da Pos alza un buon muro, ma Altino riprende la corsa col muro di Gaia Farelli, 21-14. Marchesini mette giù un muro dei suoi, Trevisan esagera a posto 4, 24-16. Dalila Marchesini (4, 42%) va a segno anche con un primo tempo per il 25-18 finale.

Bucciarelli va lunga col primo servizio del secondo set. Bernasconi passa in attacco poi concede un altro errore dai nove metri. Murmann risponde a Stival, Bucciarelli si mette in luce con tre punti per il 6-6. Siakretava rimette il punteggio in parità con la diagonale del 9-9, Trevisan vanifica col servizio il muro di Veneriano, 13-11. Sull’errore in ricezione di Bucciarelli, coach Reali richiama le sue. Ndoye prova a mettere la freccia (15-12), Trampus ferma Stival a muro per il 16-13. Bucciarelli (6 nel set col 66%), esagera in pipe, Bernasconi resta in scia con la sette del -3. Monaco e Siakretava spingono le chietine sul 20-15, Stival replica a Murmann per il 21-16. Siakretava (4, 66%) firma la parallela del 23-16, Julia Murmann (5, 80%) piazza la palletta del 24-16. Giulia Bianchi mentre fuori il servizio del 25-17 che vale il 2-0 rossoblu.

Bernasconi e Farelli riprendono le ostilità. Sassolini passa in diagonale, Bucciarelli illumina la parallela del 3-4. Maia Monaco firma due punti di qualità, Marchesini e Bernasconi portano il punteggio sull’8-5. Farelli insiste sul 10-7, Bizzotto risponde con due punti per il 12-9. Farelli e Trampus sono positive in attacco (14-10), Bianchi accorcia sul 16-15. Capitan Sassolini firma il 19-16, Stival non supera il nastro da posto due (dieci gli errori nel set di Concorezzo) ed è +5 Tenaglia. La stessa opposta si fa perdonare col punto del 23-18. Monaco e Trampus abbassano il sipario sull’incontro: 25-19, 3-0.

I protagonisti-

Victoria Sassolini (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « È sempre bello riconfermarsi e penso sia anche un po' una rivalsa per il periodo negativo che abbiamo avuto, quindi sono molto contenta perché poi abbiamo dato un contributo tutte oggi e siamo state brave. Ci premeva tanto concludere in bellezza e ci siamo riuscite ».

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Diciamo che noi siamo arrivati qua sapendo che le possibilità obiettivamente erano forse l'1%, quindi non dico che già sapevamo un po' cosa ci si aspettava, però eravamo preparati. L'abbiamo affrontata comunque combattendo, abbiamo dato la possibilità a tanti nostri giovani che diciamo hanno aiutato la nostra serie A in questa stagione a fare minutaggio e a fare anche esperienza, quindi la voglio vedere molto positiva. Sia Da Pos che è entrata proprio dal primo minuto per l'infortunata Purashaj, sia Brambilla ma anche Bianchi e Bizzotto hanno giocato un'ottima partita. Sappiamo che il valore della vostra formazione è un valore elevato, quindi non era facile, quello sicuramente, però dobbiamo vedere la parte positiva. come società abbiamo deciso per un progetto di continuità, confermando già tutto lo staff, quindi diciamo che già ripartiamo con delle certezze, poi ovviamente per le ragazze da settimana prossima partiranno i consueti colloqui, però sì, adesso si programma per ritornare a fare bene ».

Il tabellino-

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY - CLERICI AUTO CONCOREZZO 3-0 (25-18 25-17 25-19) –

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Bagnoli 1, Ndoye 4, Marchesini 8, Siakretava 6, Murmann 7, Polesello 6, Tesi (L), Trampus 6, Farelli 4, Monaco 4, Sassolini 3, Passaro, Kone, Fini (L). All. Soffici.

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Bucciarelli 10, Bernasconi 8, Stival 8, Trevisan 4, Veneriano 1, Da Pos 2, Rocca (L), Bizzotto 5, Bianchi 2, Brambilla (L), Purashaj, Ghezzi. All. Reali.

ARBITRI: Caronna, De Orchi.

Durata set: 26', 21', 22'; Tot: 69'.

MVP: Gaia Farelli (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)