Pool Salvezza: per la permanenza è lotta a tre

ROMA -Ancora tutto in ballo nella Pool Salvezza. Dopo la retrocessione di Clerici Auto Concorezzo il penultimo turno non ha ancora stabilito che sarà la terza formazione che scenderà in serie B. Marsala Volley, E’più Casalmaggiore e Club Italia si giocheranno la permanenza in categoria nell’ultima giornata, in programma la prossima settimana. Il nono weekend della Pool si chiude con tanto agonismo in campo.

A cominciare dalla vittoria di peso al tie-break per E’più Casalmaggiore, che passa al PalaCoim superando Trasporti Bressan Offanengo 2-3 (22-25, 25-14, 20-25, 28-26, 9-15) al termine di oltre due ore di gioco. Parte meglio la formazione ospite, che impone ritmo e qualità nel primo set, salvo poi subire la reazione di Offanengo nel secondo parziale. Il match resta in equilibrio anche nel terzo, dove Casalmaggiore ritrova ordine e concretezza, ma nel quarto è la squadra di casa a spuntarla ai vantaggi (28-26), rimandando tutto al tie-break. Nel quinto set, però, Casalmaggiore alza il livello con decisione e chiude 9-15, sfruttando maggiore lucidità nei momenti chiave. Sfida molto equilibrata nei numeri, con Offanengo più incisiva al servizio ma meno solida in ricezione, aspetto che consente a Casalmaggiore di costruire con continuità. MVP Vazquez Gomez, top scorer con 24 punti; decisivo anche l’apporto di Costagli (17) e Dumancic (12), oltre alla solidità di Rastelli. Per Offanengo non bastano i 21 punti di Bellia.

Colpo esterno pesante per il Club Italia di coach Cichello, che si impone sulla PanBiscò Leonessa Altamura per 1-3 (15-25, 22-25, 25-19, 15-25). Le azzurrine indirizzano subito la gara con un primo set autoritario, costruito sull’efficacia in attacco e sulla spinta di Susio e Bovolenta, chiuso 15-25. Copione simile nel secondo parziale, dove il Club Italia mantiene il controllo nonostante il tentativo di rientro di Altamura, che si avvicina nel finale ma cede 22-25. La reazione pugliese arriva nel terzo set, vinto 25-19 grazie ai colpi di Bierria e Krasteva, ma nel quarto il Club Italia torna padrone del match: maggiore ordine, qualità in attacco e soprattutto incisività a muro permettono alle ospiti di chiudere i conti sul 15-25. Decisiva la differenza nei fondamentali: 14 muri vincenti contro i 5 di Altamura. MVP e top scorer Tosini con 21 punti; in doppia cifra anche Susio (15) e Solovei (17).

Infine successo in rimonta per Marsala Volley, che passa al PalaMadiba superando Volley Modena 1-3 (25-22, 16-25, 13-25, 20-25). Dopo un avvio favorevole a Modena, la squadra siciliana cresce alla distanza, approfittando delle troppe imprecisioni delle padrone di casa e ribaltando l’inerzia del match con maggiore solidità nei fondamentali. Decisiva la capacità di Marsala di incidere al servizio e soprattutto a muro, con 13 punti nel fondamentale e una gestione più lucida dei momenti chiave. Modena prova a restare in partita con le soluzioni offensive di Nonnati e la presenza a muro di Visentin, ma paga un rendimento troppo discontinuo nei momenti decisivi. Marsala invece mantiene ordine e concretezza, chiudendo la gara in quattro set con autorità. Top scorer Vighetto con 23 punti, di cui 5 a muro; per Modena 16 punti di Nonnati.

I tabellini-

VOLLEY MODENA – MARSALA VOLLEY 1-3 (25-22 16-25 13-25 20-25) –

VOLLEY MODENA: Lancellotti 1, Kaplanska 6, Gerosa 10, Nonnati 16, Visentin 10, Guzin 5, Zironi (L), Fusco 9, Dodi 1, Credi 1, Righi, Barakova, Sazzi. All. Marone.

MARSALA VOLLEY: Taje’ 13, Ferraro 2, Torok 12, Caserta 8, Vighetto 23, Kosonen 11, Cicola (L). Non entrate: Varaldo, Giuli’, Grippo, Cecchini, Pozzoni. All. Giangrossi.

ARBITRI: Cruccolini, Sabia.

Durata set: 29′, 23′, 21′, 28′; Tot: 101′.

MVP: Sara Tajè (Marsala Volley)

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA – CLUB ITALIA 1-3 (15-25 22-25 25-19 15-25) –

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Caracuta, Bierria 18, Pulliero 2, Krasteva 12, Arciprete 10, Soriani 5, Biagini (L), Evola 5, Serafini, Chiesa, Riva, D’onofrio (L), Monitillo, Ungaro. All. Dell’anna.

CLUB ITALIA: Susio 15, Quero 8, Spaziano 3, Tosini 21, Bovolenta 7, Solovei 17, Regoni (L), Moss 2, Peroni 1, Zanella, Magnabosco, Caruso, Cakovic (L). All. Cichello.

ARBITRI: Vangone, D’Argenio.

Durata set: 24′, 25′, 24′, 23′; Tot: 96′.

MVP: Ludovica Tosini (Club Italia)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – E’PIU’ CASALMAGGIORE 2-3 (22-25 25-14 20-25 28-26 9-15) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 12, Caneva 9, Turco 4, Bellia 21, Martinelli 10, Zago 15, Di Mario (L), Meoni 5, Ravazzolo 3, Resmini 2, Coba 1, Tommasini (L), Compagnin. All. Barbieri.

E’PIU’ CASALMAGGIORE: Dumancic 12, Pasquino 2, Costagli 17, Nwokoye 6, Ravarini 7, Vazquez Gomez 24, Faraone (L), Rastelli 8, Stafoggia 1, Linda, Marku (L), Neri, Morandi, Mattioli. All. Cuello.

ARBITRI: Paris, Martini.

Durata set: 28′, 24′, 27′, 38′, 13′; Tot: 130′.

MVP: Valeria Vazquez Gomez (E’ Più Casalmaggiore)

I RISULTATI-

Volley Modena - Marsala Volley 1-3 (25-22, 16-25, 13-25, 20-25);

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Clerici Auto Concorezzo 3-0 (25-18, 25-17, 25-19) Giocata ieri

Panbiscò Leonessa Altamura - Club Italia 1-3 (15-25, 22-25, 25-19, 15-25);

Trasporti Bressan Offanengo - èpiù Casalmaggiore 2-3 (22-25, 25-14, 20-25, 28-26, 9-15).

Ha riposato: Clai Imola

LA CLASSIFICA-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley 29 (10 – 5); Panbisco’ Leonessa Altamura 28 (10 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 27 (8 – 8); Clai Imola Volley 26 (9 – 6); Marsala Volley 25 (8 – 7); E’piu’ Casalmaggiore 23 (8 – 7); Club Italia 22 (8 – 7); Clerici Auto Concorezzo 16 (4 – 11); Volley Modena 8 (3 – 12).

IL PROSSIMO TURNO- 05/04/2026 Ore 17.00

Marsala Volley – Clai Imola Volley

Clerici Auto Concorezzo – Panbisco’ Leonessa Altamura

Volley Modena – Club Italia Si gioca il 04/04/2026 Ore 17.00

E’piu’ Casalmaggiore – Tenaglia Abruzzo Altino Volley Si gioca il 04/04/2026 Ore 17.00

Riposa: Trasporti Bressan Offanengo