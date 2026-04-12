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Play Off: sarà Brescia a sfidare Padova in finale

Play Off: sarà Brescia a sfidare Padova in finale

La squadra di Solforati, in Gara 2 di semifinale, vince in tre set in casa di Costa Volpino e potrà sfidare le venete per un posto nel massimo campionato del prossimo anno
4 min
TagsC.B.LValsabbina

COSTA VOLPINO (BERGAMO)-Partita a senso unico per la Valsabbina Millenium Brescia, che, in Gara 2 delle semifinali Play Off, si impone con un netto 0-3 (16-25 21-25 16-25) su una C.B.L. Costa Volpino mai realmente in gara e incapace di trovare ritmo per mettere in difficoltà le avversarie. Il successo odierno regala alle 'leonesse' la finale per la promozione in A1.

L’avvio è subito in controllo per Brescia: la pressione al servizio di Prandi rompe gli equilibri della ricezione avversaria e vale il primo strappo (2-6). Costa Volpino fatica a costruire gioco pulito e, nonostante i tentativi di rientro, Brescia mantiene alto il livello break portandosi sull’11-17. Il servizio continua a essere determinante (11-20), mettendo in crisi la ricostruzione locale. I cambi non incidono e il set si chiude 16-25 con un attacco vincente di Amoruso. Nel secondo parziale la CBL prova ad alzare l’intensità, trovando maggiore incisività in attacco e portandosi avanti 7-11. Ma è solo un lampo: Brescia ristabilisce subito la parità (11-11) e, grazie a una migliore gestione delle transizioni e a un muro più ordinato, torna avanti (11-12). Sul 16-17 l’ingresso di Fumagalli prova a dare nuova energia, ma il servizio di Kavalenka spinge ancora Brescia sul 16-20. Costa Volpino accorcia (20-22), ma nel finale la lucidità delle ospiti fa la differenza: muro di Kavalenka su Pistolesi e 21-25. Il terzo set segue lo stesso copione: Brescia scappa subito (0-4) e costringe Cominetti a fermare il gioco sul 2-7 e poi sul 4-13. Le bergamasche non riescono a reagire, mentre le bresciane gestiscono con sicurezza fino al definitivo 16-25, chiuso ancora da Amoruso. Si ferma qui il cammino di Costa Volpino. Resta però un’annata importante e positiva per le bergamasche, che hanno saputo crederci fino alla fine, dimostrando carattere e determinazione lungo tutto il percorso. Continua invece il sogno di Millenium Brescia, che vola in finale per inseguire la promozione in A1.

I protagonisti-

Carolina Fumagalli (C.B.L. Costa Volpino)- « C’è tanta delusione, perché uscire così fa male. Non siamo riuscite a entrare davvero in partita, se non in qualche piccolo sprazzo di gioco, e contro una squadra come Brescia questo non basta. Davanti al nostro pubblico volevamo dare di più, c’era tutta l’intenzione di lottare e fare una prestazione diversa, ma l’avversario non ci ha concesso nulla e ha giocato meglio di noi in ogni momento. Resta comunque il percorso fatto: abbiamo costruito qualcosa di importante durante la stagione e dobbiamo essere orgogliose di questo ».

Dalila Modestino (Valsabbina Millenium Brescia)- « Siamo felicissime, perché abbiamo giocato una bellissima partita dall’inizio alla fine. Siamo riuscite a imporre il nostro ritmo, restando sempre concentrate e aggressive nei momenti importanti. Era una gara non scontata, ma l’abbiamo affrontata nel modo giusto, senza mai perdere lucidità. Questo gruppo sta lavorando tanto e oggi si sono visti i risultati. Adesso ce la godiamo, ma solo per poco: siamo in finale e il nostro sogno continua. Vogliamo arrivare fino in fondo e ce la metteremo tutta per conquistarci la promozione ».

C.B.L. COSTA VOLPINO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 0-3 (16-25 21-25 16-25) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Grosse Scharmann 11, Mangani 2, Brandi 6, Dell’Orto, Pistolesi 10, Pizzolato 3, Gamba (L), Fumagalli 5, Favaretto, Dell’amico, Busetti. Non entrate: Giani. All. Cominetti.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 9, Modestino 6, Prandi 3, Amoruso 17, Olivotto 9, Kavalenka 12, Parrocchiale (L), Struka 2, Vittorini 2, Arici, Schillkowski. Non entrate: Veglia, Orlandi (L). All. Solforati.

ARBITRI: Pazzaglini, Selmi.

Durata set: 23′, 30′, 23′; Tot: 76′.

MVP: Beatrice Parrocchiale (Valsabbina Millenium Brescia)

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 femminile

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