Volley Mercato: primo colpo per Perugia, Natasza Ornoch

PERUGIA -Archiviata la deludente stagione in A1, per la Bartoccini MC Restauri è tempo di guardare al prossimo futuro e di iniziare a comporre il roster che punta alla promozione. Dopo le conferme di Alessia Fiesoli e Stefania Recchia, il Presidente Antonio Bartoccini e il Ds Remo Ambroglini hanno messo a segno una serie di colpi in chiave mercato. Il primo in ordine di tempo è Natasza Ornoch (contratto di un anno, con rinnovo automatico in caso di promozione in A1). La giovane schiacciatrice polacca (2007) è reduce dall’esperienza nella massima serie con la CBF Balducci Hr Macerata. Una stagione dove non ha avuto grande spazio, ma nelle occasioni in cui è stata chiamata in causa ha dimostrato tutto il suo talento.

Il primo approccio di Ornoch con Perugia è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 13 aprile, quando l’atleta in compagnia della famiglia ha raggiunto il capoluogo umbro, dopo l’ultima partita disputata con Macerata (Playoff Challenge).

LA CARRIERA-

La schiacciatrice polacca ha collezionato 23 presenze e realizzato 37 punti nell’ultima stagione a Macerata. Le battute sono state 89 con 3 ace. Gli attacchi sono stati 102, di cui 30 vincenti. All’attivo anche 6 ‘block’ vincenti. Diverse le esperienze con la maglia delle nazionali giovanili del suo paese, in cui ha messo in mostra tutto il suo valore agli Europei Under 20 e Under 18 nel 2024, entrando nella Top 4. Nel 2025 è stata tra le protagoniste con la Polonia del Mondiale Under 19, conquistando il terzo posto. Talento indiscutibile e potenza fisica sono i punti di forza di Natasza Ornoch, schiacciatrice mancina che, oltre al percorso in Nazionale, è cresciuta nelle fila del Club UMKS MOS Wola Varsavia per poi disputare sin da giovanissima (2021) il campionato di 1a Lega femminile polacca (la seconda serie in Polonia) con la maglia dell’SMS PZPS Szczyrk, società in cui ha potuto giocare e allo stesso tempo studiare.

Le parole di Natasza Ornoch

« Sono molto felice di aver scelto Perugia darò il massimo per riportare questa squadra in serie A1. La mia esperienza a Macerata è stata positiva. Non ho giocato tanto, ma ho avuto modo di allenarmi con grandi giocatrici e di fare la mia prima esperienza in Italia. Conoscevo Perugia per quello che ha fatto in questi anni nella pallavolo femminile e chiaramente per gli importanti risultati che ha ottenuto in quella maschile. Non vedo l’ora di iniziare, ci vediamo ad agosto per vivere insieme una grande stagione ».

Le parole del presidente Antonio Bartoccini

« Ornoch è una giocatrice forte, il futuro della nazionale polacca. A Macerata non ha avuto tante occasioni, ma va tenuto conto che era il primo anno in Italia e che in serie A1 non è sempre facile trovare spazio. Scendendo di categoria avrà più opportunità di giocare e di mettere in mostra quelle grandi qualità che noi abbiamo individuato. Ci stiamo avviando verso un nuovo percorso, fatto di tanti cambiamenti, con la convinzione di essere riusciti a costruire un roster all’altezza del nostro obiettivo. Nei prossimi giorni faremo conoscere ai nostri tifosi altre nuove giocatrici ».